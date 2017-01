Dha Yurt Bülteni - 13

FETÖ SANIĞI AVUKATLARIN YARGILANMASINA BAŞLANDI



ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 13'ü avukat, 2'si avukatlık bürosu çalışanı olan 15 kişinin yargılanmasına başlanıldı.



FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 10'u tutuklu, 4'tü tutuksuz, 1'i ise firarda olan 15 sanığın duruşması adliye konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya katılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar tek tek savunmalarını yaptı.



Tutuklu sanıklardan avukat Ahmet Taktak suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ sanıklarına avukatlık yapmam nedeniyle hakkımda uydurma delillerle fezleke hazırlanmış. ByLock indirmedim ve kullanmadım. Bank Asya'dan ise konut kredisi kullanmıştım. 1999 yılından beri de bu bankanın müşterisiyim. Sorgumuz yasalara uygun yapılmadı. Psikolojik baskıyla ifademiz alındı. Ülkemde hukukun rayında olmadığını düşünüyorum. Beni tahliye etseniz bile yine bu davalara bakarım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



Tutuklu avukat Akın Uzun ise savunmasında duygusal anlar yaşadı. Uzun, "Bizler avukatız. Davalarına baktığımız kişilerle bizi özdeşleştiremezsiniz. Ben çocuğumun yürüdüğünü göremedim. Bana baba dediğini duyamadım. Tahliyemi istiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.



BURSA'DA FETÖ OPERASYONU: 2 ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINDA



BALIKESİR Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 2 eski emniyet müdürü gözaltına alındı.



Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski emniyet müdürleri N.A.Y. ve A.Ç. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği bildirildi.



MİNİK YÜREKLERDEN CAN DOSTLARI İÇİN 1 TON MAMA



MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde faaliyet gösteren özel bir kolejin öğrencileri, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne 1 ton mama ve köpek kulübesi yardımında bulundu. Öğrenciler, harçlıklarından arttırdıkları paralarla aldıkları mama ve kulübeleri bugün Marmaris Hayvan Barınağı'na teslim etti.



Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) işbirliğinde kentteki özel bir kolejin öğrencileri, can dostları için 1 ton mama bağışladı. MAHAYKO yetkilileri, bağışlanan mamaları barınağa getiren öğrencilerin ziyaretini, şenliğe dönüştürdü. Etkinlik çerçevesinde, Barınak veterineri Bora Deveci tarafından hazırlanmış, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarını anlatan bildiriler, öğrencilere ve beraberinde barınağı ziyaret eden veli ve öğretmenlere dağıtıldı.



Etkinlik kapsamında konuşan MAHAYKO Dernek Başkanı Gürol Yakal, "Dernek olarak bu gibi uygulamaların geleneksel hale gelmesini sağlamak için tüm okullarla bilinçlendirme ve hayvan sevgisini yayma amaçlı benzeri projeler üzerinde çalışacağız" dedi. Yakal, MAHAYKO olarak, barınak ve sokak hayvanları için farkındalık yaratmak adına her ay bir etkinlik düzenlediklerini de sözlerine ekledi.



BARINAK TARİHİNİN EN BÜYÜK BAĞIŞI



Okul genelinde birinci sınıftan 8'inci sınıfa kadar 510 öğrencinin harçlıklarından arttırarak temin ettikleri 1 tonluk yardımın, barınak tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük bağış olduğunu belirten Gürol Yakal, Çocukların yanında ailelerini de bu denli sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirdikleri için tebrik etti.



"AMACIMIZ HAYVAN SEVGİSİ AŞILAMAK"



Çağdaş Bilim Koleji Müdürü Ahmet Ünal ise amaçlarının hem barınaktaki hayvanlara yardım etmek hem de öğrencilerde küçük yaşlardan hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Ünal, "Birinci sınıftan 8 inci sınıfa kadar okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz harçlıklarından para arttırarak bu yardımı yaptılar. Bu işte okulumuzun aile birliğinin de emeği çok fazla kendilerine de buradan teşekkür ediyorum" dedi. Barınakta bir süre vakit geçirerek hayvanları seven öğrenciler, daha sonra otobüslerle okula döndü.



