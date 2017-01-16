Dha Yurt Bülteni - 13

RİZE'DE TIR, YOLCU MİDİBİSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (Görüntü dökümüyle yeniden)



RİZE'nin Derepazarı İlçesi'nde TIR'ın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.



Kaza saat 14.30 sıralarında Derepazarı İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Metehan Gülcehan'ın kullandığı kuru çay yüklü 08 K 6235 plakalı TIR, yol kenarında yolcu almak duran Yaşar Çolak'ın kullandığı 53 KA 714 plakalı Kalkandere Belediyesi'ne ait midibüse arkadan çarptı.



Kazada savrulan yolcu midibüsü, park halindeki 53 K 1118 plakalı kamyona çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine koşan vatandaşlar yan yatan midibüsü kaldırarak yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yolcu midibüsünde sıkışan 1 kişi ise Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak ambulansa taşındı.



Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si Rize Devlet Hastanesi'nde, 8'i ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazayı gören bir vatandaş, midibüsün yolcu almak için durduğu sırada arkadan elen TIR'ın çarptığını söyledi. Karadeniz Sahil Yolu Trabzon yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan kontrollü olarak verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kaza yeri detayları



-Olayı anlatan bir kişi



-Midibüste sıkışan sürücünün çıkarılması



-Olay yerine toplanan kalabalık



-Yaralıların ambulansa taşınması



-Detaylar



Haber: Muhammet KAÇAR/ DEREPAZARI, (Rize), -



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KIRGIZİSTAN'DA DÜŞEN UÇAĞIN ATEŞİ BURSA'YI YAKTI ()



KAPTAN PİLOTUN KUZENİ: BABASINA KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİK



Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'na inerken düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı'nın Yenişehir'de yaşayan amcasının oğlu Tamer Dirancı, kaza haberini telefonla aldıklarını söyledi. Tamer Dirancı, "Bize, yerel saat 05.50'de uçağın düştüğü söylendi. Haberi aldığımızda çok üzüldük. Bununla ilgili ACT şirketinin açıklamasını bekliyoruz. İbrahim, evli ve bir çocuğu vardı. Babası kalbinden rahatsız olduğu için sadece kaza olduğunu söyledik. Detaylı açıklamayı ilgililerden bilgi aldığımızda yapacağızö dedi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: Nihat BIÇAK-YENİŞEHİR(BURSA)DHA



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ÖLDÜRÜLEN RADYO PROGRAMCISI TOPRAĞA VERİLDİ



DENİZLİ'de alkollü 2 grup arasında küfürleşme sonrası çıkan bıçaklı kavgada vücudunun 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen radyo programcısı 35 yaşındaki Burhan Çetinkanat, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Olay, dün (pazar) saat 03.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Radyo programcısı, aynı zamanda güvenlik sistemleri satışı yapan evli ve bir çocuk babası Burhan Çetinkanat ve beraberindeki arkadaşları ile yoldan geçen 3 kişilik grup arasında sözlü atışmada küfürleşme yaşandı. Alkollü olan iki grup arasındaki küfürleşme, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Çetinkanat, vücudunun 11 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Çekinkanat, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde öldü. Kavga sırasında Çetinkanat'ın arkadaşları Adem Kılıç, Murat Kula, Cavit Kuzu ve Fahri Bozkurt da yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Yaralıların hastaneki tedavisi sürürken, Çekinkanat için cenaze töreni düzenlendi. Ulu Cami'de öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Çetinkanat, Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çetinkanat'dan geriye ise 2.5 aylık oğlu ile gözü yaşlı eşi kaldı. Ayrıca radyo programları ve katıldığı televizyon programları da hatıra olarak kaldı.



Öte yandan; olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan İ.D., oğlu T.D. ve E.C. adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Burhan Çekinkanat'ın radyo programından fotoğraf



Katıldığı televizyon programından görüntüler



Şarkı söylemesi



Cenaze töreninden görüntü



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,



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SOBADAN SIZAN GAZDEN KARI-KOCA YAŞAMINI KAYBETTİ



KIRIKKALE'de kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Bekir Çelikoğlu ile 70 yaşındaki eşi Döndü Çelikoğlu evlerinde ölü bulundu.



Olay, Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi, 1602. Sokak, No: 74'te bulunan altı depo olarak kullanılan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Daha önce evin soba bacasını temizletmek istediklerini komşulara söyledikleri belirtilen Bekir Çelikoğlu ile eşi Döndü'nün uzun süre evden çıkmadığını gören komşuları, durumlarından şüphelendi. Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde oturan kızı Hediye Çelik de sürekli aradığı anne ve babasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine bugün öğleden sonra oturdukları eve geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine durum polise haber verildi.



Olay yerine gelen polis, çilingirci çağırarak kapıyı açtırmaları sonucu Bekir-Döndü Çelikoğlu çiftinin yatak odalarında cansız bedeniyel karşılaştı. 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelirken, Çelikoğlu çiftinin soba borusunun tıkanması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını kaybettikleri anlaşıldı.Çelikoğlu çiftinin cenazeleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna, ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Görüntü dökümü



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Bekir Çelikoğlu'nun fotoğrafı



Detay görüntüler,



Evden görüntüler,



Ailelerin göz yaşları,



Ekiplerin görüntüsü,



Ölen babanın görüntüsü



Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -



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KARIN YÜKSEKLİĞİ İŞ MAKİNALARININ BOYUNU AŞTI



KONYA'nın Taşkent İlçesi'nde karın yüksekliği, kar temizlemesi yapan iş makinaların boyunu aştı. Bu anlar ise objektiflere renkli yansıdı.



Konya kent merkezine 135 kilometre uzaklıktaki Orta Toros Dağları'nda Taşeli Platosu'nda bulunan yaklaşık 6500 nüfuslu Taşkent İlçesi, yoğun kara teslim oldu. 1620 rakıma sahip, Akdeniz sahilini 100 kilometre uzaklıktaki Taşkent'te karın yüksekliği yer yer 4 metreye ulaştı. Bazı kesimlerde 5 metreyi aştığı gözlendi. Taşkent'i, Ermenek ve Alanya ilçelerine bağlayan karayolları ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri de iş makinalarıyla, yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor. Karın yüksekliğinin iş makinasının boyunu aşması ise objektifleri renkli yansıdı.



Görüntü Dökümü



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-Kardan detay (cep telefonu)



Haber: Mehmet Emin EROĞLU TAŞKENT KONYA DHA)



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3 METRELİK DEV AKCİĞER İLGİ GÖRDÜ



MANİSA'da sigaranın zararlarını anlatmak ve kansere neden olduğunu göstermek için Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Magnesia Alışveriş Merkezi'ne 3 metrelik akciğer getirildi. Manisalılar, dev akciğeri ve sigaranın neden olduğu hastalıkları, görerek öğrendi.



Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kronik akciğer hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla, Magnesia Alışveriş Merkezi'nde 'Koca ciğer' isimli 3 metrelik akciğer maketi ile vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ve halk sağlığı uzmanları, akciğer kanseri tümörünün de bulunduğu dev akciğer ile sigaranın zararlarını anlattı. Manisa'da 2017 kişinin akciğer kanseri tedavisi gördüğünü kaydeden Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, iki gün boyunca vatandaşların koca ciğerin içinde dolaşarak, sigaranın zararlarını yakından görebileceklerini ifade etti. Yıldırım, "Akciğer maketi bir hafta boyunca Manisa'da olacak. Akciğer maketinin üzerindeki kanser hücreleri ile halkımıza sağlıklı yaşamanın bizim elimizde olduğunu ve bunun yolunun sigaradan uzak durmak olduğunu söylüyoruz. Sigara başta KOAH, sonrasında kansere ve damar hastalıklarına neden oluyor.Sigara kullanımını azaltmak için denetimler ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. 2016 yılı içinde yapılan 58 bin denetimde 320 ihlal saptadık ve cezai işlem yaptık. Ayrıca sigara kullananların bu alışkanlıktan vazgeçebilmeleri için yardımlar yapıyoruz. 2016 yılı içinde 10 bin 415 kişi sigarayı bırakmak için polikliniklere başvurdu. Bunlardan 1642'si sigarayı bıraktı. Ayrıca Manisa'da 16 bin kişiye sigara bıraktırma ilacı ulaştırdık" diye konuştu.



Dev akciğer maketini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sigara içenler de, maketin içindeki tümörleri ilgiyle inceledi. Halk sağlığı uzmanları da sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Akciğer maketinden görüntü



-Vatandaşların dev maketi incelemesi



-Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,



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2016'DA ÇİFTÇİYE 48 MİLYON TL DESTEK



OSMANİYE Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde üreticiler için 2016 yılında 48 milyon 814 bin 309 TL destekleme işlemi gerçekleştiğini söyledi.



Bakanlık tarafından üreticilere her yıl yeniden düzenlenen oranlarda çeşitli destekleme ödemeleri yapıldığını belirten Sağlam, şu bilgileri verdi:



"Bu desteklemelerden hayvansal ve bitkisel üretim konularında kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilerimiz faydalanmaktadır. Bitkisel üretim yaparak desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS), hayvansal üretim yaparak desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerimiz TURKVET Sistemi'ne başvurularını yaptıkları takdirde, bu desteklemelerden faydalanmaktadırlar."



Müdür Sağlam şöyle devam etti:



"2016 yılında ilimiz genelinde bitkisel üretim konularında 16 bin 105 başvuru dosyasına 28 milyon 115 bin 173TL, hayvansal üretim konularında 10 bin 422 başvuru dosyasına 12 milyon 146 bin 283 TL, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık konusunda 3 firmaya 292 bin 800 TL, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı desteklemesi kapsamında 39 işletmeye 15 bin 600 TL, Kırsal Kalkınma konularında 184 projeye 8 milyon 244 bin 452 TL hibe ödemesi yapılmıştır."



Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



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