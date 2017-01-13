Dha Yurt Bülteni - 13

Feyzioğlu: Yeni anayasa ile cemaatin yerini iktidar partisi alacak



TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasayla mahkemelerin bir siyasi partiye bağlı olacağını öne sürerek, "Dün davalar cemaat evlerinde çözülüyordu, şimdi onların yerini iktidar partisinin ilçe başkanları alacakö dedi.



Çorum Barosu'nu ziyareti eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı, anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa sisteminde mahkemelerin doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına bağlandığını belirten Feyzioğlu, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanına siyasi parti başkanlığı da veriliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının iki şapkası olacak. Biri devlet başkanı şapkası, diğeri siyasi parti başkanı şapkası olacak. Böylece mahkemelerle ilgili yetki sahibi bir kişi, bir siyasi partinin genel başkanı olacak. Mahkemeler de karar verecek olan hakim bir siyasi partinin genel başkanına bağlı olacak. Bu şu demek, örneğin Çorum'da mahkemedeki davanızın iktidar partisi hangisiyse, onun ilçe başkanlığında çözülmesi demektir. Dün davalar cemaat evlerinde çözülüyor, cemaat ağabeyleri ve ablaları karar veriyordu. Bu paralel devlet düzenine karşıyız demiştik, şimdi abilerin ve ablaların yerini iktidar partisinin ilçe başkanları alırsa yine bir paralel devlet gelmez mi? İşte bu yüzde bizim meslektaşlarımız Anayasa değişikliğini yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına aykırı buluyor. Eskiden vatandaş davasının görülmesi için cemaatten takipçi arardı. İktidar partisinden iş takipçisi arayacak. Olan yine vatandaşa oluyor. Dayatmalarla istikrar olmuyor. istikrar olması için milli birlik ve beraberliğimizin korunması lazımö dedi.



'BİZ CUMHURBAŞKANI İSTİYORUZ, PARTİ GENEL BAŞKANI DEĞİL'



Parti genel başkanı olan bir Cumhurbaşkanın tarafsız olamayacağını ve ülkenin bölünmesine yol açacağını ifade eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Partili cumhurbaşkanı sadece kendi tabanını temsil eder, tüm milleti temsil edemez. Bu şekilde halk kendisinden olanlar ve olmayanlar diye parçalara ayrılacak. Biz cumhurbaşkanı istiyoruz, parti genel başkanını altında toplanmak istemiyoruzö diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişiminde cumhurbaşkanının çağrısı üzerinde tüm vatandaşların alanlarda toplandığını hatırlatan Metin Feyzioğlu "Bir siyasi partinin genel başkanı çağırsaydı gitmezdik. Ama bir cumhurun başı çağırdığında koşa koşa giderizö dedi.



Görüntü Dökümü:



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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Çorum Barosu'nu ziyareti



Feyzioğlu'nun gazetecilere açıklama yapması



Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



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Büfe baskını cinayetinin zanlısı yakalandı(EK)



BÜFE BASKININI YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI



Çanakkale'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı büfe baskınını gerçekleştirdiği iddia edilerek gözaltına alınan M.K. ile olay yerine birlikte geldikleri araçta beklediği belirtilen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken M.K. tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Adliyeden çıkarılan katil zanlısından görüntüler



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



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2 eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ gözaltısı



KÜTAHYA Emniyet eski Müdür Yardımcıları Seyit Özden Kutup ile Mehmet Paköz, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Seyit Özden Kutup, Aydın'ın Söke İlçesi'nde, Mehmet Paköz ise Eskişehir'de gözaltına alındı. Bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen iki şüphelinin, sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecekleri belirtildi.



Haber: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, -



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Pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor (1)



İZMİR'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin evde ailesinin de olduğu belirtildi.



Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi 548 Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, oturduğu üç katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.



Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin, aynı eylemi daha önce de gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis, yaklaşık 4 saatten beri, evde ailesinin de bulunduğu kişiyi ikna etmeye çalışıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Sokağa ateş etmesinden görünt



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DAHA)