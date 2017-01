Dha Yurt Bülteni - 13

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaralıları ziyaret etti



ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Bayraklı Adliyesi'nde dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Bozdağ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıların yanına gidip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çevik kuvvet polisi 27 yaşındaki Oğuzhan Batuhan'ın patlama sırasında kulak zarının delindiği ve dizinden de yaralandığı öğrenildi. Patlama sırasında adliye önünde bulunan 45 yaşındaki Zeynep Devecioğlu'nun da kulak zarının delindiği ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirtildi. Bakın Bozdağ'ın ziyareti sırasında Devecioğlu'nun ameliyata alındığı öğrenildi. Adliyede veznedar olarak çalışan 44 yaşındaki Sibel Avcu ise patlama sırasında adliye içinde çıkan kargaşada yaralandı. Merdivenlerden yuvarlanan Avcu'nun alnını basamağa çarptığı bacağında da yaralanma olduğu belirtildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bakın Bozdağ yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Bekir Bozdağ'ın hastaneden çıkışı



Genel ve detay görüntüler



Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,



============================================



Emine Erdoğan, Şanlıurfa'da YADEM'in açılışını yaptı



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa'da Hamarat Eller Çarşısı'nı gezip Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) açılışını yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz olarak psiko-sosyal destek veren YEDAM'in, İstanbul Üsküdar ve Cerrahpaşa'nın ardından üçüncü şubesi olan Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye İlçesi'ndeki hizmet binasının açılışına katıldı. Bir otelde düzenlenen açılışa gelen Emine Erdoğan'ı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sanatçılar Muazzez Ersoy ve Mahmut Tuncer ile ünlü rallici Burcu Çetinkaya karşıladı. Emine Erdoğan, burada 27 gün boyunca demokrasi nöbetine katılan bedensel engelli Emine Dağ ile de bir süre sohbet etti. Engelli olması nedeniyle darbe gecesi sokağa çıkamadığını ve bu nedenle çok üzgün olduğunu gözyaşları arasında ifade eden Emine Dağ, Emine Erdoğan ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



Açılışta konuşan Emine Erdoğan, terör saldırılarını kınarken, "Teröristler ve arkasındaki güçler, bu yiğit millet karşısında asla başarıya ulaşamayacak. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bütün planları bozacağız" dedi. Ebeveyni ile sağlıklı ilişkisi olan, huzurlu bir aile ortamında büyüyen çocukların zararlı alışkanlıklara karşı da korunaklı olduğunu belirten Erdoğan, onların hayatında, bağımlılıklara teslim olacak boşluklar olmadığını kaydetti. Bağımlılıklarla mücadele konusunda Yeşilay'ın çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Emine Erdoğan, gençleri bağımlılıklara götüren yolun girilmesi çok kolay, ancak çıkılması çok zor bir yol olduğunu ve bağımlılıkların birbirini tetiklediğini söyledi. Erdoğan, gençleri bağımlılığa götüren tehditlerin vaktinde görülmediği takdirde, zararlı sonuçları ortadan kaldırmak için daha büyük bir mücadele vermek durumunda kalınacağını sözlerine ekledi.



Emine Erdoğan beraberindekilerle açılış kurdelesini kesip ardından Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Hamarat Eller Çarşısı'na geçti. Burada yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, kadınların yaptıkları el işi sergisini gezdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Emine Erdoğan'ın otele gelmesi



Erdoğan'ın karşılanması



Sanatçılar



Emine Erdoğan'ın engelli Emine Dağ ile görüşmesi



Engelli Emine Dağ ile röp.



Emine Erdoğan'ın otelden çıkması



Alınan güvenlik önlemleri



Alanda uçan helikopter



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi



Emine Erdoğan'ın Hamarat Eller Çarşısına gelmesi



Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR, Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)



============================================



10 yıl önce babasını bıçakla yaralayan dayısını av tüfeğiyle öldürdü



ESKİŞEHİR'de 27 yaşındaki Mustafa Bacak, 10 yıl önce babasını bıçakla yaralayan dayısı 68 yaşındaki Mehmet Uysal'ı kahvede av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.



Olay gece saat 01.00 sıralarında daha önce merkeze bağlı belde olan Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bacak alkol aldıktan sonra Mehmet Uysal'ın işlettiği kahveye gitti. Bacak, yanında getirdiği av tüfeğiyle kahvede Uysal'a ateş etti. Mehmet Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.



Jandarma ekipleri Mustafa Bacak'ı olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa Bacak ifadesinde, Mehmet Uysal'ın 10 yıl önce babasını bıçakla yaraladığını, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu söyledi. Bacak sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü:



-----------------------



-Şüphelinin jandarmalar tarafından adliyeye getirilirken çekilen görüntüsü bulunuyor.)



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,



====================================================



Öğrencilerden şehitler ve bayrağa saygı



ADANA'da meydana gelen terör saldırılarının ardından şehitler ve bayrağa saygı çağrısı yapan bir grup öğrenci, Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından ağırlanan öğrencilere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.



Ziyarete Merkez Seyhan İlçesi'nin Gülbahçe Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bediüzzaman Said Nursi İmamhatip Ortaokulu öğrencileri katıldı. Geçtiğimiz günlerde asayiş uygulamasında polislerle futbol maçı yapan öğrencilerin de aralarında bulunduğu grupla sohbet eden Emniyet Müdürü Ak, polisleri yenme başarısı gösteren futbol takımına forma, ayakkabı ve tozluk hediye etti. Toplum Destekli Polislik ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nün organizesinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler açtıkları dev Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bayrak ve vatan sevgisinin dile getirildiği ziyaretin ardından öğrenciler, Emniyet Müdür Yardımcıları Bayram Kadir Tüylü ve Levent Bilsel'in ev sahipliğinde yemek yedi. Yemeğin ardından, bir öğrenci şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Öğrenci ve öğretmenlerin emniyet binasına girişi



Emniyet Müdürü Osman Ak'ın makamında öğrencileri karşılaması



Selamlaşması



Öğrencilere hediyeler vermesi



Öğrencilerin yemek sırasında görüntüsü



Öğrencinin dua okuması ve yemek yiyenlerden görüntüler



Haber: Fatih KARAÇALI-Kamera: ADANA,



====================================================



Muhtarın 132 bin lirasını dolandırdılar



MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı Rıza Vurganer'in 132 bin lirası parası, kendilerini savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı. Polis, Vurganer'i dolandırdıkları ileri sürülen 6 şüpheliden 3'ünü Bursa'da yakaladı, 3 kişinin daha arandığı bildirildi.



İddiaya göre, İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı Rıza Vurganer'i geçen 4 Ocak'ta cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp, "Hesabınız FETÖ'cüler tarafından ele geçiriliyor. Tespit ettik. Bize hemen şifrenizi verin hesaba bloke koyduralım" dedi. Şifresini bilmediğini söyleyen Vurganer'e telefondaki kişi, "Telefonu kapatma. Bankadakiler de onlardan olabilir. Git hemen şifreni al" dedi. Bunun üzerine telaşla bankaya giden Vurganer, şifresini öğrenip, telefondaki kişiye bildirdikten sonra evine döndü.



Muhtar Vurganer'in telaşlı hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi. Polis, Vurganer'in hesabındaki 132 bin liranın Bursa'daki bir banka şubesinden çekildiğini tespit etti. Bunun üzerine Bursa polisiyle irtibata geçildi. Şüpheliler C.E. ve U.B., yakalanıp Manisa'ya getirildi. İki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda K.O.K. de Bursa'da yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden Manisa'ya getirilen 2'si adliyeye sevk edildi. Polis, yakalanan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri ve 132 bin lira parayı aldıkları belirlenen firari üç kişinin daha yakalanması için de çalışma başlattı.



Şüphelilerden 3'ünün yakalanmasıan rağmen halen parasının bulunmamış olmasının üzüntüsünü yaşayan Muhtar Vurganer, "O gün muhtarlık binasında oturuyordum. Biraz rahatsızdım. Hastalığımın verdiği bir boş anımdan yararlandılar, şifremi telefondaki kişiye verdim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



-Dolandırılan İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı Rıza Vurganer'in fotoğrafı



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilymesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,



============================================



Yaşaması mucize olan gencin şansı hayatta tuttu



KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 16 yaşındaki Eyüp Gezme havuzdan çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Havuzda bulunan bir doktor gence kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldığında 300 bin kişide bir görülen kalbi besleyen damarın kirli kan taşıması sonucu kalp krizi geçirdiği tespit edilen genç ameliyata alındı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi'nde görevli Prof.Dr. Muhip Kanko hastanın bu yaşına kadar gelmesinin mucize olduğunu, doktorun havuzda bulunmasının ve kendilerinin hastalığı tespit etmelerinin gencin hayatını kurtardığını söyledi.



Gölcük'te yaşayan Eyüp Gezme geçen günlerde arkadaşlarıyla birlikte havuza gitti. Eyüp Gezme bir süre yüzdükten sonra fenalaşıp bayıldı. Havuza yüzmeye gelen bir doktor tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Eyüp Gezme önce Gölcük Devlet Hastanesi'ne ardından da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemede kalbi besleyen damarın temiz kan taşıması gerekirken kirli kan taşıdığı tespit edilerek hemen ameliyathaneye alındı. Dünyada 300 bin kişide 1 görülen Alcapa tanısı konulan ve 16 yıldır hastalığından habersiz yaşayan Eyüp Gezme operasyonla sağlığına kavuştu.



YAŞAMASI MÜCİZE



Prof.Dr. Muhip Kanko hastanın bu yaşa gelmesinin mucize olduğunu belirterek, "Hastamız 16 yaşında genç bir hasta. Yüzme esnasında fenalaşması üzerine şans eseri orada bulunan bir doktor tarafından kalp masajı uygulanan ve yapılan incelemelerde normalde kalbi besleyen damarın aort damarından çıkması gerekirken bunun pulmoner arterden çıkması nedeniyle bu problemi yaşadığını tespit ettik. Doğuştan gelen bir problem. Yaklaşık 300 bin doğumda 1 tanesinde görülüyor. Genellikle bu hastalar erken dönemde tespit ediliyorlar. Kötüleşerek doktora götürülüyorlar ama bu yaşa gelmesi mucize olarak görülebiliyor. Bu hastamız da bir mucizeyi atlatmış olarak görülüyor" dedi.



Doktorun havuzda olmasının, kendilerinin tetkiklerinin hastanın hayatını kurtardığını söyleyen Prof.Dr. Kanko, "Bu doktorun orada olması, hastaya kalp masajı yapması ve bizim tetkiklerimizde de tespit etmemiz hayatını kurtardı. Biz buraya geldiğinde anjiyo yaptık. Bu yaşlarda pek kalp durması görmeyiz. Kalbi besleyen damarın temiz kan taşıması gerekirken kirli kan taşıdığını gördük. Buna müdahale etmemiz gerektiğini düşündük. Bu damarı kirli kan taşıdığı yerden temiz yer taşıyan yere naklederek hastayı hayatına döndürdük. Hastanın sağlık durumu iyi ve bugün taburcu olacak. Kocaeli bölgesinde böyle bir ameliyat ilk kez yapıldı" diye konuştu.



Yapılan operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyleyen Eyüp Gezme, "Dünyada 300 bin kişide 1 görülen hastalığı atlatmışım. Yüzme havuzunda arkadaşlarımla birlikte yüzdükten sonra havuzdan çıktım. Bir an ellerimi sıktıktan sonra fenalaşıp yere yığıldım. Orada şans eseri havuza gelen bir doktor bana ilk müdahaleyi yapmış. Sonra Gölcük Devlet Hastanesi daha sonra da Tıp Fakültesi'ne getirilmişim. Kalbime kirli kan karışıyor. Bu yaşıma kadar sağlık sorunu yaşamamıştım aniden oldu. Burada yapılan operasyonla sağlığıma kavuştum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Prof.Dr. Muhip Kanko ile röp



-Eyüp Gezme ile röp



Haber: HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ (İZMİT),



============================================



Silvan'da okul için alınacak jeneratöre velilerden tepki



DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ndeki, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na alınacak jeneratör parasının öğrencilerden istenmesine veliler tepki gösterdi.



Yasal ve zorunlu olmamasına rağmen Silvan İlçesi'ndeki Cumhuriyet İlk ve Orta Okulu'na alınacak jeneratör parası öğrencilerden toplanmasına velilerden tepki geldi. Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 3 öğrenci babası Nesih Haram, "Cumhuriyet İlkokulu'nda şu anda 3 ocuğum eğitim görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı; okullara ödenek çıkarmadığı için okul yöneticileri de öğrenci başına 5 lira para topluyor, jeneratör için. Bu Milli Eğitim Bakanlığı niye onlara ödenek çıkarmıyor da, bizim çocuklardan istiyorlar? Bizim çocuklar okul okumadığı zaman, 'niye çocuklar okul okumuyor' diyorlar. Okuduğu zaman da gelip bir jeneratörün parasını rencilerden topluyorlar, bu bir haksızlıktır. Devletimiz bir an önce bir çözüm üretmeli, o jeneratörün parasını ödemeli. Ben geçimimi sağlamak için kestane ve yumurta satıyorum. Ben bir engelli vatandaşım, benim maddi durumum yok, 5 çocuk okutuyorum. 2'si liseye gidiyor, 3 tanesi de Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na gidiyor. Benim gibi nice veliler vardır ödeme yapamıyorlar" dedi.



Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu Müdürü Hasan Yaşlı, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Okul yönetimimiz tarafından alınmış bir jeneratör değildir. Okul Aile Birliği yönetimi tarafından alınmış bir jeneratördür. Çocuklardan istenilen 5 lira da Okul Aile Birliği istemiştir. Okul yönetimi hiç bir para talep etmemiştir" dedi.



Haber: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), -



===============================================