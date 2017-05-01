Dha Yurt Bülteni - 12
Suriye sınırında Türkiye mevzi, PYD hendek kazdı ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına askeri araçlar için mevziler oluşturuldu.
Suriye sınırında Türkiye mevzi, PYD hendek kazdı
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına askeri araçlar için mevziler oluşturuldu. PYD ise, Telabyad'da sınıra hendek kazmaya başladı.
Telabyad'daki terör örgütü PYD/YPG'li teröristler tarafından geçen Perşembe günü Tekçe Hudut Karakolu'na havan ve roketlerle saldırı düzenlendi. Modüler beton duvar örülen sınır hattındaki saldırı sonrası Akçakale'de alınan güvenlik önlemleri genişletildi. Beton kulelerin inşa edilmesine başlandığı sınır hattındaki Hürriyet, Tatlıca ve Öncül mahallelerinde iş makineleriyle kazı yapıldı. İş makineleri tarafından oluşturulan mevzilere zırhlı askeri araçların konuşlandırılacağı belirtildi.
PYD, TELABYAD'DA HENDEK KAZDI
Sınırın Türkiye tarafında yoğun ve üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, Telabyad tarafından ise, PYD'liler hendek kazmaya başladı. Telabyad'daki iki iş makinesi, sınır hattına hendek kazdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sınır hattı
İş makinelerinin çalışması
Mevzilerin kazılması
Telabyad'daki hendek kazısı
Genel ve detay görüntüler
Haber: Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), -
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Antalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlaması
ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şölen havasında geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda çok sayıda vatandaş halay çekerek kutlama yaptı.
Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin yanı sıra siyasi partiler, Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşte vatandaşlar slogan atarak 1 Mayıs'ı kutladı. Bazı vatandaşlar bebekleriyle, bazıları da köpekleriyle yürüyüşe katıldı.
Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da yer aldı. Kortej halindeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Coşku, alanda da devam etti. Vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekti. Kutlamalar tertip komitesi üyelerinin temsilcilerinin yaptığı konuşmalarla sona erdi.
2 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Antalya polisi, 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe ve alana girmek isteyen vatandaşlar iki kez arandı. Polis ekipleri iki farklı renkte yelek giyerek çalışmalarını sürdürdü. Mavi yelekli polisler bariyerlerin çevresinde güvenlik önlemi alırken, kırmızı yelekliler kontrol noktalarında arama yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs dolayısıyla 2 bin polisin görev yaptığı kaydedildi. Polis, Güllük Caddesi, 100'üncü Yıl Bulvarı ile Konyaaltı Caddesi'nin bir bölümünü ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan ara yolları, etkinlikler süresince trafiğe kapalı tuttu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kırmızı yelekli polisin üst araması
Pankart kontrol
Halay çeken grup
Yürüyüşten görüntü
Çocuklarıyla yürüyen aileler
Köepkeli kadın
Koşan gruptan göüntü
Detaylar
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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Artvin'de maden protestolu 1 Mayıs kutlaması
1 MAYIS Emek ve Dayanışma günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de kutlandı. Artvin'deki kutlamalara maden protestosu damga vurdu.
Atapark önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz ve afişlerle yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Emek ve Dayanışma gününde, Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde yapılmak istenen madencilik faaliyetlerine karşı tepkiler de dile getirildi. Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, dernek yöneticileri ve yöre halkı, 'Madene hayır' yazılı atkılar ve tişörtlerle etkinliğe katıldı. Yürüyüş sırasında, 'Katil şirket, Artvin'i terk et', 'Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez' gibi sloganlar atıldı.
Halitpaşa meydanındaki miting alanında DİSK adına konuşan Selim Bilgin, 19'uncu yüzyılda işçilerin 15 -16 saat çalıştırıldığını hatırlatarak, "1 Mayıs'ında doğuşu da oradan geliyor. Verilen mücadelelerle çalışma süresi 8 saate indi. Burada olmayan arkadaşlara sesleniyorum; sizleri 14-15 saat çalıştırıyorlar. Sesiniz neden çıkartmıyorsunuz? Bizler sizin hakkınızı aramak için buradayız. Hak verilmez alınır. Birleşerek, dayanışarak, birlik içinde ve omuz omuza alınır" dedi. DİSK'in parti adına değil işçi için siyaset yaptığını kaydeden Bilgin, "Biz işçi siyaseti yaparız, emeğin siyasetini yaparız. Sermayeye karşı dün olduğu gibi bugünde emeğin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu ülkede işsizlik fonu var. Bu ülkenin işsizlerinden hangisi bu fondan para aldı? Bu fondaki 140 milyarın sadece 10 milyarı işsiz insanlar için kullanırken geri kalan 130 milyar sermaye sahiplerine, işverenlere, yap-işlet-devretçilere gidiyor. Buna seyirci kalamayız. Şimdi de kıdem tazminatına göz diktiler. Buna izin vermeyeceğiz. Sendikacılık adına alkışçılık yapanlar, yalakalık yapanlar, kıdem tazminatına hayır demezlerse onları lanetliyorum. Onları Allaha havale ediyorumö diye konuştu.
'ALTIN BU MEYDANI DOLDURAN HALKTIR'
CHP adına konuşan Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de "1 Mayıs'a sahip çıkmak, aynı zamanda HES'lerle yaşamımızı elimizden almaya çalışanlara karşı mücadele etmek demektir. Cerattepe'de yerin üstündeki değerleri sömürmek için değil, yerin altını da sömürmek için çalışanlara 'dur' demek için 1 Mayıs'a sahip çıkıyoruz. Cerattepe'yi, daha doğrusu yerin altındakileri sevenler için şunu söylemek istiyorum; sanmayın ki Cerattepe'nin altındaki altındır! Altın, bu meydanı dolduran halktırö diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmanın ardından yerel sanatçıların konserleriyle devam eden etkinlik olaysız sona erdi.
Görüntü Dökümü
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-Eylemden görüntüler
-Yapılan konuşmalar
-Detaylar
Haber: Adem GÜNGÖR/ARTVİN, -
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İzmir-Bursa yolunda araç yoğunluğu
HAFTA Sonu ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle üç günlük tatilden yararlanan Edretim Körfezi ve İzmir'e giden İstanbullu tatilciler dönüşte yol çilesi yaşıyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi girişinde 2 kilometrelik yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verilmesi uçun araç kuyruklarına neden oldu. Otomobillerinde beklemek zorunda kalan tatilciler bu tatil nedeniyle trafik sıkışıklığının yaşanmaması için önceden önlem alınması gerektiğini söylediler.
Görüntü bilgisi. Görüntüler Bursa klasöründe -0105arüaçyoğunluğu kodu ile geçiliyodr
Görüntü dökümü
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-Araç kuyruğundan görüntü
-Detaylar
Haber: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa)/-
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İstanbul eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan yaşamını yitirdi
İSTANBUL eski Belediye Başkanı 94 yaşındaki Ahmet İsvan, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. İsvan'ın 4 yıl önce yaşamını yitiren eşi Cumhuriyet Reha İsvan'ın Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi'ndeki mezarının yanında Perşembe günü toprağa verilecek.
İstanbul'da 1973-1977 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İsvan'ın 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninin ardından, 9 Mayıs 2013'te yaşamını yitiren eşi Cumhuriyet Reha İsvan'ın Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi'ne bağlı Taşköprü Beldesi'ndeki mezarının yanında toprağa verileceği bildirildi.
KILIÇDAROĞLU, ZİYARET ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mart 2016'da Muharrem İnce'nin babasının cenaze törenine katıldıktan sonra Ahmet İsvan'ı Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi'ndeki evinde ziyaret ederek bir süre görüşmüştü. Ziyarete bazı CHP milletvekilleri ve Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman da katılmıştı.
İsvan'a 26 Ocak'ta da İstanbul Beylikdüzü CHP ilçe teşkilatı 'Vefa' ödülü vermişti. Ahmet İsvan'ı evinde ziyaret eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakan Fikret Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen teşkilatın ödülünü kendisine takdim etmişti.
AHMET İSVAN
Ahmet İsvan, Robert Kolej'i bitirdikten sonra ABD'de tarım ve meyvecilik öğrenimi görmüş, Türkiye'ye dönüşünden sonra Yalova'ya yerleşerek burada uzun yıllar tarım araştırmaları yapmıştı. Uzun yıllar CHP teşkilatında hizmet veren İsvan, CHP adayı olarak katıldığı 1973 seçimlerinde belediye başkanı seçilmişti. 1977 yılında fırıncıların fiyat tekelini kırmak halka ucuz, sağlıklı ekmek sağlamak amacıyla halk ekmek fabrikasını da kuran İsvan, 1977'ye kadar bu görevde kalmıştı.
12 Eylül döneminde, 1 Mayıs 1977 günü Taksim alanında patlak veren olaylara adı karıştığı savıyla sıkıyönetim mahkemesindeki DİSK davasında da yargılanan İsvan, Kasım 1980'den Ocak 1983'e kadar yaklaşık 27 ay hapiste kaldı, yargılama sonucu aklandı.
Daha sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de (SHP) parti meclisi üyeliğinde bulunan İsvan'ın eşi Cumhuriyet Reha İsvan, 8 Mayıs 2013 yılında yaşamını yitirmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Eşi Reha İsvan'ın cenazesinden arşiv görüntüsü
Haber: YALOVA, -
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