Dha Yurt Bülteni - 12

Sulama göletine giren çocuklardan biri boğuldu







ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde serinlemek amacıyla sulama göletine giren 3 çocuktan Suriyeli 12 yaşındaki Muhammet El Mehdi boğuldu, 2 çcocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.



Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan DSİ'ye ait sulama göletinde meydana geldi. Suriyeli Muhammet El Mehdi, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girdi. Çocukların bir süre sonra çırpındığını gören vatandaşlar, atladıkları sudaki çocuklardan ikisini kurtardı. Suriyeli Muhammed El Mehdi ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, girdikleri suda yaptıkları yarım saatlik çalışmada El Mehdi'ye ulaştı. Sudan çıkarılan El Mehdi, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli çocuğun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Ekiplerin arama çalışması



Cesedin çıkarılması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mustafa MERT/ VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), -



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Motosikletçilerin yaptığı kaza kamerada



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi TEM Otoyolu'nda arka arkaya 20 motosikletçinin bulunduğu konvoyda meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza motosikletçilerin kasklarındaki kameralara yansıdı.



Geçen ay, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkiinde motosikletçilerin konvoyunda meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. 20'nin üzerinde motosikletçi arka arkaya seyir halindeyken yaşanan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazayı motosikletçilerin kasklarına yerleştirdikleri kameralar kaydetti. Birden fazla kamera tarafından kaydedilen görüntülerde bir motosikletin bariyerlere çarpması ve arkadan gelen motosikletlerin zincirleme kaza yaptıkları görülüyor. Kameralara motosikletçilerin çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenmeleri yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay anının kamera görüntüleri



Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -