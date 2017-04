Dha Yurt Bülteni - 12

İzmit Körfezi'nde faciadan dönüldü



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında LPG yüklü tanker denizdeki platforma bağlanarak aktarma yaptığı sırada yanına yanaşan malzeme taşıyan teknede yangın çıktı. Alevler LPG tankerine sıçrarken, tekne ve tankerde bulunan mürettabat denize atladı. Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi yangına müdahale ederken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 9 kişi tedavi altına alındı.



Yangın, 16.20 sıralarında, Körfez İlçesi Tütünçiftlik açıklarında bulunan Habaş isimli LPG tankeri aktarma yapmak için denizde bulunan platforma yanaştı. Bu sırada Serdar 2 isimli gemilere gıda ürünleri taşıyan tekne tankere yanaştı. İddiaya göre, teknede patlama oldu. Alevler yanında bulunan tankere sıçradı. Tekne alev alev yanarken, LPG yüklü tanker tekneden uzaklaştırıldı. Gemide 5 büyük LPG tankı bulunurken, bir tank alev aldı. Yangın ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlek, Deniz Polisi ve Tüpraş'a ait söndürme gemileri ve botlar bölgeye hareket etti.



Teknede bulunan 4 personelin vücutlarında yanıklar oluşurken denize atladı. Botlarla denizde bulunan 3 kişi alınarak kıyıda bekleyen 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Söndürme gemileri LPG yüklü gemiyi söndürmek için çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir sızıntının olmaması faciayı önledi. Söndürme gemileri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Gemide yangından etkilenen 6 kişi de botlara alındı. Yaralanan 8 kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seka Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.



Yanan tekne kıyıya çıkarılırken kullanılmaz hale geldi. Tankerde ise soğutma çalışmaları tamamlandı. LPG yüklü tanker açıkta bekletiliyor.



Haber: Mesut ÇATAK-Nabi YAZICI-Selda Hatun TAN-Çağla DAŞCI / KÖRFEZ(Kocaeli), -



============================



Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatları ele geçirildi







HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Soğuksu Köyü kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şemdinli İlçesi Soğuksu Köyü kırsal alanında terör örgütü PKK/KCK'ya ait olduğu değerlendirilen silah, mühimmat ve yaşamsal malzemlerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, bugün bölgede arama ve tarama faaliyeti düzenlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Yapılan arama sonucu bir bixi marka uzun namlulu silah ve buna ait bin 150 mühimmat ile 10 şarjör, AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve buna ait bin 300 mühimmat, 6 RPG-7 roket başlığı, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 el bombası fünyesi, 12.7 milimetre 560 uçaksavar mühimmatı, 14.5 milimetre 38 doçka mühimmatı, 1 topuk koparan mayını, 82 TNT'li fünye, 41 fünyeli ve 36 fünyesiz el bombası, 105 elektrikli fünye, 4 şarjör kütüklüğü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan bin metre elektrik kablosu, EYP yapımında kullanılan 3 büyük boy pil ve 40 koli bandı, 1 piknik tüpü, 2 uyku tulumu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



Haber: HAKKARİ,-



================================



Deniz Baykal'ın iş merkezinde hırsızlık (ÖZEL)







CUMHURİYET Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı devam eden üç katlı iş merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu. İş yerinin asansör kapıları başta olmak üzere asansör beyni ve bina içinde tüm elektrik kabloları çalındı. Zararın 150 bin TL civarında zararın olduğu belirtildi.



Olay, dün gece Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi, Termessos Bulvarı'ndaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı tamamlanmamış 3 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, krom olan ve maddi değeri yüksek asansör kapıları da dahil tüm tesisatın bakır kablolarını çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, asansöre ait elektronik beyni de alarak kayıplara karıştı.



Hırsızlık olayı yan komşunun gece balkonda iki kişiyi görmesiyle ortaya çıktı. Baykal'ı arayan komşusu balkonda iki kişi gördüğünü, muhtemelen hırsızlık şüphelisi olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yakın arkadaşı Ahmet Paksoy'u arayan Baykal, olayın araştırılmasını istedi. Sabah iş merkezine gelen Ahmet Paksoy, hırsızlığın boyutunun ciddi olduğu söyledi. Daha sonra olayla ilgili polise şikayette bulunuldu.



'150 BİN TL CİVARINDA HASAR VAR'



Ahmet Paksoy, "Ciddi bir hasar var. Yetkili kişilerden, özellikle elektrikçinin söylediğine göre asansör ve tesisatlarda 150 bin TL civarında hasar var. Hasar büyük olunca emniyete haber verdik. Sabah erken saatlerde geldiler. Hala hasar tespit çalışması yapılıyor. Nereden girdikleri konusunda henüz bir kanıt yok elimizde. Bir hırsızlık var ama elimizde net bir bilgi olmadığı için kimsenin günahını almak istemiyoruz. Gerçekten ciddi bir hasar, insanlık dışı bir şey. İçimiz parçalandı desek yeridir. Deniz bey bir haftadır şehir dışında, toplantıları var. Kendisiyle temas halindeyiz, telefonla sürekli görüşüyoruz. Yapılacak bir şey yok. Hırsızlık olayı ile ilgili olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanırken, hırsız ya da hırsızlar her yerde aranmaya başlandı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL)



------------------------------



İşyerinden görüntü



Olay yeri incelemenin bina içindeki çalışması



Ahmet Paksoy ile röp



Bina içerisinden detay görüntüler



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Süleyman EKİN/ANTALYA, -



================================



Aşı sonrası öldüğü iddia edilen bebek toprağa verildi



ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde, aşı yapıldıktan bir süre sonra fenalaşıp öldüğü iddia edilen 2.5 aylık Bünyamin Döner, toprağa verildi. Acılı baba Sabri Döner, "Adli Tıp raporunu bekliyorum. Bir ihmal varsa görevlilerin ceza almasını isterim" dedi.



Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Finike'ye bağlı Turunçova Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Turunçova'da sağlık ocağına götürülen 2.5 aylık Bünyamin Döner'e, iddiaya göre sol kolundan 1, bacaklarından 2 iğne yapıldı. Daha sonra eve götürülen minik Bünyamin, saat 23.00 sıralarında fenalaştı. Yüzünde morluklar oluşan Bünyamin, baba Sabri Döner'in çağırdığı ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



TOPRAĞA VERİLDİ



Burada bir süre gözetim altında tutulan Bünyamin, durumunun ciddi olduğu belirtilerek, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Bebek, Kemer'den gelen kuvözlü ambulans ile AÜ Hastanesi'ne götürüldü. Burada bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından aileye teslim edilen Bünyamin, bugün öğle namazının ardından Turunçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'GECE FENALAŞTI'



İki çocuğundan birini toprağa veren baba Sabri Döner, özellikle zaman kaybı nedeniyle ihmal yaşandığını öne sürerek, sorumluluğu olan kişilerin ceza alması gerektiğini söyledi. Bebeğin annesi Filiz Döner'in, aşı için sağlık ocağından arandığını anlatan Sabri Döner, "Eşim saat 10 civarında aşı için Bünyamin'i sağlık ocağına götürdü. Karma, zatürre ve verem aşısı yapıldı. Sağlık görevlisi 'ateşi çıkarsa endişelenmeyin' demiş. Gece fenalaştı. Ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürdük" dedi.



'KALP MASAJ YAPILDI AMA KURTARILAMADI'



Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından bebeğin AÜ Hastanesi'ne sevk edildiğini aktaran Sabri Döner, "Gelen ambulans görevlileri, kuvöz olmadığı için Bünyamin'i almadı. Bunun üzerine Kemer'den kuvözlü ambulans çağrıldı. Yaklaşık 1.5 saat bekledik. 04.00 sularında ambulans hareket etti. Ben de arkalarından gittim. 05.00 civarında hastaneye ulaştık. Orada kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı. Doktora sorduğumda, bebeğin ambulansta hayatını kaybettiğini, kalbini çalıştırmak için müdahale ettiklerini söyledi. Adli Tıp raporunu bekliyorum. Bir ihmal varsa görevlilerin ceza almasını isterim" diye konuştu.



AŞIDAN ÖNCE FITIK AMELİYATI OLDU



Bünyamin bebeğin aşıdan 10 gün önce rahatsızlandığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne götürdüklerini söyleyen Sabri Döner, bebeğe fıtık (kasık) teşhisi konduğunu belirtti. Döner, "Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Çocuk cerrahi bölümünde ameliyata alındı. Doktorla konuştuğumuzda ameliyatın başarılı geçtiğini, sıkıntının giderildiğini anlattı. Eve geldiğimizde yemesi, içmesi gaz çıkarması çok normaldi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ameliyattan olsa belirtileri olurdu" dedi.



'O KADAR AMBULANS BEKLENİR Mİ?'



Bebeğin aşıya götürüldüğünde ameliyatlı olduğunun bilindiğini kaydeden Sabri Döner, şunları söyledi:



"Aşıda soyunmuş olarak kilosu alınıyor. Eşim söylememiş olsa bile sağlık görevlisi ameliyat izini görmedi mi? 'Bu çocuk ne zaman ameliyat oldu' diye sorması gerekmiyor muydu? 'Yeni ameliyat olmuş, ben bu aşıyı yapamam' demesi gerekirdi. Ameliyatla aşı arasındaki süre de az. Hastanede ambulans beklenmesi, hastanede çocuk doktorunun olmaması. Çok şeyler var. Çocuk doktoru izindeymiş. Hepsinden vazgeçtim. O kadar ambulans beklenir mi? Bebeğin durumu acil. Ambulansta kuvöz olsun, olmasın göndermesi lazım. Hastaneye yetiştirmek için dakikalar, saniyeler çok önemli. 1 saat önce gitseydik, belki zehirlenme olmuştur erken müdahaleyle kurtulurdu."



'40 GÜN KUVÖZDE KALDI'



Bünyamin bebeğin 8 aylık doğduğunu, Antalya'da özel bir hastanede 40 gün kaldığını anlatan Sabri Döner, "1 kilo 470 gram doğdu. Ama hastanede 40 gün kuvözde kaldı. Çok güzel bakıldı. İlk aşısını da orada oldu. Döndükten 15-20 gün sonra fıtık teşhisi kondu. Bünyamin 3 kilo 900 gramdı aşı olduğunda. Belki de 3 aşıyı kaldıramadı bünyesi. Bunu sağlıkçılar bilmiyor mu?" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Not: Olaya ilişkin dün de görüntü geçildi



Bebeğin fotoları yazılıdan alınabilir



Bebek toprağa verilirken



Baba Sabri Döner olayı anlatırken



Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya),



================================



Şehitler Abidesi'nden dostluk mesajı



ÇANAKKALE'deki Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden 400'ü yabancı 1500 barış elçisi genç, dünyaya dostluk mesajı verdi.



Herkes İçin Spor Federasyonu, Çanakkale savaşına katılan ülkelerinin gençlerini, 'Barış Ülkesi Türkiye' temasıyla 'Uluslararası Dostluk Kazansın' projesi kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadasında bir araya getirdi. Organizasyon kapsamında Türkiye, Almanya, İngiltere, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa'dan bir araya gelen gençler, tarihi yerleri gezdi. Program kente gelen gençlerin akreditasyon alanında kayıt yaptırıp kimlik ve kamp malzemelerini teslim almasıyla başladı. Daha sonra konaklamaların gerçekleştirileceği kamp çadırlarına yerleşen gençler, buradaki aktivite alanlarında vakit geçirdi. Öğle yemeğinin ardından alandan ayrılan barış elçileri, tarihi alandaki şehitlik ve anıtları ziyaret edip şehitler için dua okudu, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, "İkinci gün, gün boyunca sportif etkinlikler yapılacak. Akşam ise yerel ezgilerin ve Çanakkale türkülerinin seslendirileceği konserler verilecek. Çanakkale konulu şiirler okunacak. Buradan tüm dünyaya Türkiye'nin bir barış ülkesi olduğu, bir huzur ülkesi olduğu mesajını vermek istiyoruz. Ortak paydamız spor. Tabii son dönemde Türkiye için batıda sürekli olarak buranın huzursuz bir coğrafya algısı doğru değil. Biz bunun mesajını spor üzerinden vermek istiyoruz. Bu etkinliği daha da büyüterek devam ettireceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelecek gençlerimizi burada ağırlayacağız. Türkiye'nin, bu coğrafyanın medeniyetinin ne kadar güçlü olduğunu, burada hoşgörünün ne kadar hakim olduğunu spor paydası üzerinden sürekli olarak vermeye devam edeceğiz. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.



Etkinlik kapsamında yarın (pazar), halat çekme, badminton, hemsball, basket, futbol, bilek güreşi, oryantiring, squash, voleybol, bovling, bocce, kürek, bisiklet, halter, mini golf, atıcılık gibi farklı spor alanlarındaki oyunlar yapılacak. Akşam düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle etkinlikler sona erecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kocadere kamp alanındaki gençlerden görüntü



Kamp alanında çeşitli aktivite ile zaman geçiren gençlerden görüntü



Yasin Bölükbaşı açıklama görüntü



Şehitler Abidesini gezen gençlerden görüntü



Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



================================



TIR'da 120 kilo esrara 2 tutuklama



İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, narkotik köpeğiyle kontrol edilen bir TIR'da ele geçirilen 120 kilo esrarla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Polis ve jandarma ekipleri, geçen perşembe akşamı, Menemen'in Yahşelli Mevkii'nde kontrol noktası oluşturdu. Son bir yıl içinde yapılan kontrollerde, 1 tona yakın uyuşturucu yakalayan narkotik köpeği 'Body'nin de katılımıyla, araçlar kontrol edildi. Body'nin, durdurulan Hatay plakalı bir TIR'ın dorsesinin alt kısmına aşırı tepki vermesi üzerine, bu bölüm kontrol edildi. Özel olarak yapılmış gizli bölmede, satışa hazır hale getirilmiş 55 ayrı paket içinde 120 kilo esrar ele geçirildi. TIR şoförü M.V.K. (46) ve yanındaki Ö.Ç. (27) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Narkotik köpeği 'Body'nin aramaya katılması ve TIR'ın altına tepki vermesi



Gizli bölmenin görevlilerce açılması ve uyuşturucunun çıkarılması



Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,



===================================



Çorum'da köy yangını: 50 ev yandı



ÇORUM'un Kargı İlçesi'ne bağlı Alioğlu Köyü'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 50 ev yandı.



Kargı İlçesi'ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 55 haneli Alioğlu Köyü'nde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Kendi çabaları ile yangını kontrol altına alamayan köylüler itfaiyeye haber verdi. Kargı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Çorum merkez ve ilçelerden de itfaiye istendi. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında can kaybı olmazken yangında 50 evin hasar gördüğü belirtildi.



Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, "Çok şükür can kaybımız yok. Ancak, 50 ev yangında hasar gördü" dedi.



Görüntü Dökümü :



------------------------



Köyden detay



Yanan evlerden detay



Muhtar ile röportaj



Detaylar



Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM, -



=============================================



Sivas'ta geçen yılki kuraklık, buğdayı olumsuz etkiledi



SİVAS Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, geçen yıl kurak dönemde yapılan ekim nedeni ile ekili buğday tarlalarında yüzde 30 civarında hasar olduğunu söyledi.



Konya ve Ankara'nın ardından buğday üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Sivas'ta geçen yıl ekim döneminin ardından yeterli yağışların olmayışı ekili arazilerde sıkıntıya neden oldu. Ekim döneminin ardından mevsimin kurak geçmesi, yağmur ve kar yağışının zamanında gerçekleşmemesinin etkileri baharla birlikte filizlenmeye giren tarlalarda göze çarptı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile buğday ekili tarım arazilerinde yaptıkları incelemelerde ciddi oranda hasarı tespit ettiklerini söyledi. Yaklaşık 3 milyon dekar arazide buğday ekili olduğunu belirten Çetindağ, "İlimizde geçen yıldan kalma kuraklığa dayalı büyük bir hasar var. Daha çok buğday da ekilen bir arazimiz var. Her yıl çiftçimize bir sıkıntı çıkıyor. İnşallah bu sene sıkıntı çekmez diyoruz ama şu anda yüzde 30 civarında ürün kaybı var. Bahar döneminde yağışlar iyi gittiği halde geçen yıldan kalma bu sıkıntılar yaşanmakta. Çiftçimiz sıkıntılı durumda. İklimlerin değişmesinden dolayı bu sıkıntılar yaşanıyor" dedi.



POLİÇE SÜRESİ UZATILMALI



Çetindağ, kentte kuraklık nedeni ile ürün kabı yaşayan bir çok çiftçinin tarım sigortasından da faydalanamayacağını söyledi. Tarım sigortası kapsamında kuraklık poliçesi yaptırma işlemlerinin 24 Nisan'da bittiğini hatırlattı. Başvuruda bulunmayan ancak kuraklık nedeni ile ürün kaybı yaşayan çiftçilerin mağdur olacağını belirten Çetindağ, bu sürenin uzatılmasını istediklerini dile getirdi. Çetindağ, "Bu poliçeyi unutan ve takip edemeyen çiftçilerimiz var. Kuraklıkla ilgili kesin sonuçlar Mayıs içinde belli olurken, sürenin Nisan sonunda bitirilmesi doğru değil. Çiftçimiz sorun yaşarsa, bu ülkemizde de sorunlara yol açacaktır. Bu konuda ilgililerden gereken desteği bekliyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Ekili arazilerden görüntü



-Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'ın incelemeleri



-Yaptığı açıklama



Haber: mHüsnü Ümit AVCI/SİVAS,