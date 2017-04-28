Dha Yurt Bülteni - 12

ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN FRENİ PATLADI: 22 YARALI



İZMİT'te, özel halk otobüsü sürücüsü Cihan Sözer freni patlayan aracı yol kenarındaki yeşil alana sürdü. Sürücü olası bir faciayı önlerken, kazada aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı.



Kaza öğle saatlerinde, Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 104 nolu Sokak'ta meydana geldi. Cihan Sözer idaresindeki 41 J 0321 plakalı özel halk otobüsünün freni patladı. Cihan Sözer aracı yol kenarında bulunan yoldan yüksekte bulunan yeşil alana doğru sürdü. Cihan Sözer olası bir faciayı önlerken, aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Kazanın şokunu yaşayanlar ağlarken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



İzmit 5 Nolu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk aracın freninin patladığını, sürücünün aracı yeşil alana sürerek olası bir faciayı önlediğini söyledi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yerinden görüntüler



-Ağlayanlar



-Yaralılara müdahale edilmesi



-Yaralıların ambulansa konulması



-Hasan Öztürk ile röp.



-Araçtan görüntü



HABER: Ergün AYAZ - KAMERA: Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), -



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İSTANBUL'DA SEBZE MEYVE FİYATI YÜKSELDİ, HAL ESNAFI MAĞDUR OLDU







MERSİN Toptancılar Hali esnafı, İstanbul'da el yakan sebze meyve fiyatlarının market ve pazarlarda şişirildiğini, halde fiyatların normal olduğunu ifade ederek mağdur olduklarını söyledi.



Yüksek fiyatların sorumlusu olarak hal fiyatlarının gösterildiğini fakat durumun böyle olmadığını kaydeden esnaflar, İstanbul'daki market ve manavlarda yüksek fiyatlarla haksız kazanç elde edildiğini kaydetti. özellikle fiyatı İstanbul'da dudak uçuklatan domatesin Mersin Hali'nden 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında değiştiğini belirten esnaflar, yüksek fiyatların kendilerinden kaynaklanmadığına vurgu yaptı. Hal esnaflarından Şahin Önder, halkın haldeki fiyatla pazardaki fiyatı bilmediği için sorun yaşandığını ve haksız kazancın önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hal esnafı olarak gerçekten çok mağduruz. Aracı olarak biz görünmekteyiz, vergisini veren işçisini çalıştıran biziz, fakat aradaki insanlar kat ve kat kazanıyor. Çifçi, hal esnafı kazanmıyor. Özellikle pazar ve marketlerde fiyat artışının nedeni, haksız rekabetin olması. bu gün en lüks domates 4 lira 20 kuruşa alınsa, 1 lira masrafı olsa bu domatesin pazarda en fazla 6 liraya satılması gerek. Bu söylediğim en lüks domates için" dedi. Tek tek ürünlerin fiyatlarını söyleyerek pahalılığın kendilerinden kaynaklanmadığını anlatan İshak İçel ise "Dolma biber 2 lira 30 kuruş, köy biberi 1 lira 90 kuruş, sivri biber 90 kuruş, çarliston biber 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 40 kuruş arasında, domates 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında, patlıcan 80 kuruş, salatalık 35 kuruş, fasülye 3 lira 30 kuruş, kabak ise 80 kuruş. Mersin'de fiytlarımız budur" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Hal kompleksinin tabelası



-Sebze meyve yüklü araçlar hale girip çıkarken



-Domates yüklü kasalar araca yüklenirken



-Biber kabak ve domatesten görüntüler



-Esnaflarla röp



Haber: İbrahim MAŞE / MERSİN, -



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ESKİ KIYAFETLERİNİ SATMAK İSTERKEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI



DENİZLİ'de, ikinci el ürün satışı yapılan bir internet sitesinden satışa çıkardığı kıyafetleri satın alma bahanesiyle kandırdığı üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D.'yi, tabancayla tehdit ederek götürdüğü ormanlık alanda tecavüz ettiği ileri sürülen 26 yaşındaki S.E. polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.



Bir cam fabrikasında işçi S.E., internetteki ikinci el ürün satışı yapılan bir sitede eski kıyfatlerini satışa çıkaran Pamukkale Üniversitesi son sınıf öğrencisi B.D. ile irtibata geçti. S.E. kıyafetleri ablası için satın alacağını belirtip, genç kızla Atatürk Caddesi'nde, dün (perşembe) saat 13.00 sıralarında buluştu. İddiaya göre, ablasının evde olduğu ve kıyafetleri satın alacağını söyleyerek genç kızı kandırıp, otomobile bindiren S.E., yolda tabancasını çıkartıp tehdit ederek, Karakurt Mahallesi'ndeki Gökpınar Baraj Göleti arkasındaki ormanlık alana götürdü. Burada genç kızın başına tabanca dayayan S.E., tecavüz etti. B.D., bir süre direndiği S.E.'nin yüzü ve kollarını tırnaklarıyla yaraladı, ancak kurtulmaya başaramadı. S.E., tecavüz ettiği genç kızı daha sonra Dokuzkavaklar Mahallesi'nde otomobilden indirdi. Genç kız, perişan halde polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheli S.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, S.E.'nin yakalanması için bölgedeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda S.E., kısa sürede yakalandı. S.E.'nin üzerindeki aramada ele geçirilen ve olayda kullandığı belirlenen tabancanın ise kurusıkı olduğu ortaya çıktı. Yüzündeki ve kollarındaki tırnak izleri dikkat çeken S.E., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Şüpheli S.E.'nin sağlık kontrolüne getirilmesi



-Şüpheli S.E.'nin yüzündeki tırnak izlerinin görüntüntüsü



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,



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SANDIKLI UZUN ÇARŞI'DA YANGIN KORKUTTU



SANDIKLI İlçesi'nde Uzun Çarşı'da çıkan yangında dükkanların üzerini kapatan plastik tenteler zarar gördü.



Yangın, Ece Mahallesi'nde giyim ve sarraf dükkanlarının bulunduğu tarihi Uzun Çarşı'da, işyerlerinin üzerindeki tentelerin klima motorundan çıktığı tahmin edilen kıvılcımdan alev almasıyla başladı. Paniğe neden olan yangının söndürülmesi için itfaiyeye haber verildi. Bu bölgedeki tenteler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, işyerlerine sıçramadan müdahale edilerek söndürüldü. Paniğe neden olan yangın, maddi hasara yol açtı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmasından



Komiser'in gazetecilere görüntü almasını engellemeye çalışmasından



HABER-KAMARA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),



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KIZILAY'DAN MADEN İŞÇİLERİNE SICAK KARŞILAMA



BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kızılay Gençlik Kulübü üyeleri, 'Soğuk madene sıcak karşılama' etkinliği kapsamında maden ocağından çıkan işçilere ayran, poğaça ve su ikram etti.



BEÜ Kızılay Kulübü'ne üye 40 öğrenci, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü önünde stant kurdu. Maden ocağından eli yüzü kömür karası içinde çıkan maden işçilerini kapıda karşılayan öğrenciler ayran, poğaça ve su ikram etti. Öğrencilerin verdiği ikramları alan işçiler, teşekkür ederek banyo yapacakları alana gitti. Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, öğrencilerle birlikte yaptıkları etkinlikle maden işçileriyle güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Kızılay'ın madencinin kötü gününde değil iyi gününde de yanına olduğunu ifade eden Aygün, "Her yıl birlikte olmaya çalışıyoruz işçilerimizle. Kızılay, madencinin hep yanındadır. Onları hatırlamak, değer verdiğimizi göstermek için buradayız. Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.



BEÜ Kızılay Gençlik Kulübü Başkanı İlhan Ala da 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri etkinlikle maden işçileriyle birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün poğaça ve ayran dağıtıyoruz işçilerimize. Bunun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Madenciyi sadece kazalarda değil normal günlerde de hatırlamayız. Bunun için emekçilerimiz yanındayız" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-BEÜ Kızılay Topluluğu öğrencileri madencilere ikramda bulunmaları



-Maden ocağından çıkan işçilerin ikramları almaları



-Madencilerle röp.



-Kızılay Derneği Başkanı Nihat Aygün'le röp.



-BEÜ Kızılay Topluğu Başkanıyla röp.



-Madencilerin ikramları yemesi



-Pankart



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,