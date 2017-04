Dha Yurt Bülteni-12

1)30 YILLIK EVLİ ÇİFT, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ



MARDİN-Nusaybin karayolunda bir özel otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 30 yıllık evli Doğan çifti hayatını kaybetti, TIR şoförü yaralandı.



Nusaybin'den tarihi İpek yolu üzerinden Mardin'e gelmekte olan Hayrettin Doğan yönetimindeki 06 BG 0768 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 APY 53 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle TIR altında kalan otomobilde sıkışan araç sürücüsü 48 yaşındaki Hayrettin Doğan ile 30 yıllık eşi 47 yaşındaki Azize Doğan hayatını kaybederken, TIR sürücü ise yaralandı. Kazanın meydana gelmesinin ardından çevredekilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, 112 Acil servis ekipleri ve vatandaşların 1 saat süren çalışmaları sonucu Doğan çiftinin cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.Doğan çiftinin cenazeleri Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürülürken, yaralanan TIR sürücüsü ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.



Görüntü dökümü:



------------------------



-Olay yerinden görüntü



-Kaza geçiren araçlardan görüntü



-Araçların çekicilerle kaldırılması



-Yakınlarının gözyaşı dökmeleri,



-Ambulans, itfaiye aracı ve cenaze aracından görüntü



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -



=================================================



2)TÜRKİYE'DE BİR İLK, SOKAK HAYVANLARI, KAN TESTİ SONRASI AŞIYLA KORUNACAK



OSMANİYE Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarına kan testi yapılıp, hastalığı olanlar tedavi edilecek, sağlıklı olanlar ise aşılama yapılarak korunacak. Türkiye'de ilk defa Osmaniye'de yapılacak olan bu uygulamalar ile hastalıklı hayvanların tedavisinin kısa sürede tamamlanıp sahipli hayvanlara bulaşmasının engellenmesinin amaçlanıyor. Osmaniye Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje ile hayvanlara öncelikle kan testleri yapılarak hastalıkları teşhis edilecek. Sonrasında ise hastalık tespit edilen hayvanlar iyileştirilecek. Hastalık olmayan hayvanlara ise gerekli aşılar yapılarak bakımı sürdürülecek. Bu uygulamalar ile hastalıklı hayvanların tedavisi kısa sürede tamamlanıp, sahipli hayvanlara bulaşması engellenecek. Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, amaçlarının sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda hastalıklarının araştırılıp kan sayımı yapılarak, hastalığın sahipli hayvanlara bulaşmasını engellemek olduğunu söyledi. Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise, amaçlarının belediyeye destek vermek olduğunu belirterek, "Barınaktaki canlılara önce kan testi yapacağız. Hayvanlar eğer enfekte ise aşı uygulamayacağız. Öncelikle enfeksiyonların tedavisine bakacağız. Sonrasında kuduz, karma aşılar ve diğer aşıların uygulanmasını sağlayacağız. Bu sayede ekonomik olarak zarara uğramamış olacağız ve aynı zamanda hayvanlarımız da gereksiz yere uygulamalara tabii kalmamış olacak. Bu uygulamanın her yerde yapılması lazım. Biz de bugün Osmaniye olarak bu projeyi başlatacağız"diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Aşılanacak köpeğin ağzının bağlanması



Köpeğin sevilmesi



Köpeğin kan alınacak ayağına ilaç sıkılması



Şırınga ile kan alınması



Veteriner işleri personelinin genel görüntüsü



Belediye Başkan yardımcısı Burcu Yüceer ile röp.



Ceyhan Vet. Fak. Dekanı Mehmet Çelik ile röp.



BOYUT: 91.4 MB SÜRE: 02'51"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



===============================================



3)ADANA'DA CEZAEVİ OTOPARKINDA HIRSIZLIK



ADANA'da cezaevinde bulunan yakınlarını görmeye gelen 3 ailenin aracından 7 cep telefonu ile birlikte 5 bin lira çalındı. Hırsızlık Kürkçüler Cezaevi Yerleşkesindeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait otopark içeresinde meydana geldi. Hamit Şimşek, Latif Özgen ve Ahmet Tek aileleriyle birlikte, bugün sabah saatlerinde cezaevindeki yakınlarını görmeye geldi. Otomobillerini de cezaevinin otoparkına park etti. Cezaevine eşya alınmadığı için vatandaşlar cep telefonlarını, cüzdanlarını ve para çantalarını da otomobillerine koyup yakınlarını görmeye gitti. Ziyaretin ardından otoparka gelenler 3 otomobilin camlarının kırık olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaparken vatandaşlar da yüksek güvenlikli cezaevinin otoparkında hırsızlık olmasına tepki gösterdi. 3 otomobilden 7 cep telefonu ile toplam 5 bin lira para çalan hırsızlar aranıyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



Kapıları açık durumdaki araçtan görüntü



Aracın sahiplerinin konuşması



Ön camları kırık araçtan görüntü



Araç sahibinin konuşması



Arka camları kırık araçtan görüntü



Araç sahibinin konuşması



Araçtan detay görüntü



Cezaevi otoparkındaki yazı



Otoparkın girişinden genel görüntü



SÜRE: 02'35" BOYUT: 158 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



=============================================



4)SAKLIKENT KANYONU'NA YARIM MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR



MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, geçen yıl 429 bin tatilci tarafından ziyaret edilen Saklıkent Kanyonu'nun bu yıl 500 bin tatilci ağırlaması bekleniyor.



Muğla- Antalya sınırında yer alan, 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu, 2015'te 409 bin, geçen yıl ise yüzde 5 artışla 429 bin yerli ve yabancı tatilci tarafından ziyaret edildi. 200 metre yüksekliğindeki dik yamaçlar arasında, su geçişleri ve zorlu parkuru ile macera tutkunlarının adresi olan kanyon; çamur banyosu, bungee jumping, rafting ve zipline gibi etkinlikleri çevresinde barındırıyor. Doğal klima olarak anılan kanyonda hava sıcaklığı, dışarıya göre 5 derece daha düşük hissediliyor. 40 güvenlik kamerasıyla 24 saat izlenen kanyonda, hava durumu erken uyarı sistemi de bulunuyor.



"500 BİN TATİLCİ BEKLİYORUZ"



Kanyona bu yıl 500 bin tatilci beklediklerini belirten Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Hava muhalefeti yaşandığında kanyonu ziyarete kapatacaklarını aktaran Karaömeroğlu, her yaştan insanın Kayadibi Mahallesi'ne gelerek kanyonu ziyaret edebileceğini kaydetti. Ziyaretçilerin 150 metre uzunluğundaki asma köprüden kanyona girdiğini aktaran Karaömeroğlu, "Asma köprünün bittiği yerde konaklama alanları var. Kanyon içinde macera aramak, yürümek isteyenler 2 kilometreye kadar yürüyebilir. 2 kilometreden sonrası profesyonellerin işi. Kanyonun uzunluğu 18 kilometre. Herkesi Seydikemer'e gelerek kanyonumuzu ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------------



Kanyondan görüntü



Kanyonda gezinti yapan tatilcilerin görüntü



Kanyon girişinde zipline yapan taticilerin görüntü



Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu ile röp.



(Haber- Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla),



=============================================



5)EV KADINLARI, 'YÖRESEL YEMEKLER' YARIŞMASINDA TER DÖKTÜ



KAYSERİ Kültür ve Turizm Müdürlüğünün öncülüğünde, bir alışveriş merkezinde düzenlenen 'Kayseri'nin Yöresel Yemekleri' yarışmasında ev kadınları hünerlerini sergilediler. Dereceye giren kadınlar, tatil ile ödüllendirildiler.



Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, başlanğıç, ana yemek ve tatlı dallarında 40'a yakın yemeğin yarıştığı etkinlikle ilgili olarak "Burada amacımız, Kayseri'nin yöresel yemeklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çünkü bazı yemeklerimiz artık unutulmaya yüz tutmuş. Maalesef yeni gelinler ve genç kızlar artık bu kadim yemeklerimizi yapmaz oldular. Bu yöresel yemek yarışmalarını bu yüzden yapıyoruz. Yarışmacılarımız da ev hanımlarımız. Profesyonel aşçılar bu yarışmaya katılamıyorlar. Üç kategoride yarışmayı düzenledik. Başlangıç yemekleri, ana yemek ve tatlılar ile pastalar olarak kategorileri belirledik. Jürimiz de yemek konusunda uzmanlardan oluşuyor. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse başta olmak üzere, Hilton ve Nov otelin genel müdürleri,başaşçıları, şefleri yani yöresel yemekleri bilen insanlar ve Kayserili aşçılar, hanımlarımızın yaptığı yemekleri değerlendirdi. Böyle güzel bir yarışma belirledik. Bu bir kültürel katkıdır. Burada dereceye giren yemeklerimizi de Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bildireceğiz. İlimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize, yarışmaya katılan yemeklerimizi ikram etsinler, istiyoruz. Böylece bunları sektörün mutfağına da kazandırmış olacağız. Önceki yıllarda yaptığımız yarışmalarda dereceye girenleri altınla ödüllendiriyorduk ama bu sene tatille ödüllendireceğiz."dedi



Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, "Bu tür yarışmalar çok önemli, çünkü geçmişimizi geleceğimize taşıyoruz. Türk mutfağının gerçek temsilcileri bu hanımefendiler. Bu yöresel yemeklerle ilgili bizim Coğrafi İşaretler çalışmamız da var."diye konuştu. Kayseripark Alışveriş merkezindeki etkinliğe yarışmacıların yanı sıra kadın müşterilerde ilgi gösterdi. Yöresel yemekler arasında kıymalı mantı,patatesli mantı,yağ mantısı,patlıcanlı kabaklı, armutlu dolmalar. börekler,nevzine tatlıları ilgi gördü.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Yarışmaya katılan yemeklerden ve yarışmacılardan görüntü



-Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş'un konuşması



-Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse'nin konuşması



-Otel yöneticilerinin konuşması



-Genel Detaylar



Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)



DV 1 DOSYA, 7 dakika/221,5 MB



======================================================



6)TÜRKİYE'DE EĞİTİLEN POLİSLER SURİYE'YE GÖNDERİLDİ



TÜRKİYE'de eğitilen 1500'e yakın polis, Kilis'ten otobüslerle Suriye'nin El Bab ve Rai bölgesine gönderildi.



Suriye Geçici Hükümeti işbirliğiyle Türkiye'de eğitilen 1500'e yakın polisin eğitimleri tamamlandı. Suriyeli polisler, otobüslerle Kilis'in Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi. Suriyeli polislerin, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Rai ve El Bab bölgelerinde görev yapacakları belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Sınır hattı



Polislerin bulunduğu otobüsler



Otobüslerin geçişi



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 132 MB