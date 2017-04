Dha Yurt Bülteni - 12

Manisa'ya şehit ateşi düştü







ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın memleketi Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne ateş düştü.



İki yıllık Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın şehit olduğu haberi, Saruhanlı'nın kırsal Halitpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına tez ulaştı. Uzman Çavuş Pırnarcı'nın şehadet haberini Saruhanlı Kaymakam Vekili ve Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhat Karakuş, çiftçi baba Mehmet Pırnarcı'ya verdi. Şehit Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın bekar olduğu, 3 kardeşinin bulunduğu, annesi Gülzade Pırnarcı'nın da 3 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Oğlunun şehit olduğu haberini alınca yıkılan baba Mehmet Pırnarcı'nın evin önünde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibi tarafından gerekli müdahalede bulunuldu. Acı haberin duyulmasıyla birlikte şehidin baba evi taziye ziyareti için gelen yakınları ve komşularıyla doldu.



FETÖ şüphelisi 6 astsubay mahkemeye çıkartıldı



NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay adliyeye sevk edildi.



FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubayların da olduğu M.K., H.O., S.Y., Y.P., M.Y. ve H.T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan astsubaylar nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cülerin kimlikleri belirlendi (2)



YAKALANAN KAZAN, FETÖ'NÜN 'ADALET İMAMI' ÇIKTI



Edirne'nin Meriç İlçesi'nde Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 şüpheliden Emre Kazan'ın 'Süleyman' ve 'Selahattin' kod adıyla FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey 'Adalet imamı' olduğu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun, Emre Kazan'ın yakalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "FETÖ sillahlı terör örgütünün sözde üst düzey adalet imamı olup, hakkında Nevşehir Cumhuriyet başsavcılığımızca da yakalama kararı çıkarılan 'Süleyman' kod adlı Emre Kazan Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Emre Kasan, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay'a alınacak FETÖ terör örgütünün İç Anadolu talebecisi olup TRT'nin eski bir çalışanıdır. 'Adalet imamlığı'ndan önce Ankara'da FETÖ tarafından TSK'ya hazırlanan öğrencilerin de 'Selahattin' kod ismiyle sorumluluğunu yürütmüştür. Uzun süredir emniyet birimleri tarafından aranan Emre Kazan, İç Anadolu'da, Ankara başta olmak üzere 24 ilin icra müdürlüğü, zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, cezaevi öğretmenliği, psikolog, sosyolog gibi birçok personel alımından sorumlu olarak FETÖ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. FETÖ terör örgütü mensubu olan hakim ve savcılar ile de görüşen Emre Kazan'ın 'ByLock' kullandığı, eşinin de FETÖ terör örgütünün 'ByLock' kullanan bölge ablalarından birisi olduğu saptanmıştır" dedi.



Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-



=================================



AVM yatırımları devam edecek



ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, sektörün büyümeye devam edeceğini açıkladı.



Hulusi Belgü, Antalya'da Salı Grubu'nun toplantısına katıldı. Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde Muharrem Koç'un başkanlığını yaptığı Salı Grubu'nun kahvaltısına konuşmacı olarak katılan Hulusi Belgü, Türkiye'deki AVM sektörü konusunda bilgi verdi. Belgü, Turgut Özal döneminde 1980'li yılların ortalarında İstanbul'da Galleria ile başlayan Türkiye'deki AVM yatırımlarının çok hızlı büyüdüğünü belirterek, sektöre yatırım miktarının bugün 53 milyar doları bulduğunu söyledi. Bunun 15 milyar dolarının yabancı yatırımcılara ait olduğunu anlatan Belgü, "Sektör hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye'de şu an 377 AVM var. Buralarda 480 bin kişi çalışıyor. 377 AVM'nin toplam 11 milyon metrekare kiralanabilen yeri var. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde metrekare miktarı 15 milyona çıkacaktır" dedi.



EKONOMİK SALLANTI ETKİLEDİ



Son 5 yıl içinde doğrudan giren yabancı sermayenin yüzde 10'unun alışveriş merkezleri sayesinde olduğunu aktaran Belgü, buna karşılık son dönemde hem turizmdeki aksama, hem de yabancı yatırımın Türkiye ile ilgili iştahının kalmamasından dolayı yatırımlarda yavaşlama görüldüğünü açıkladı. Halen devam eden yatırımlar tamamlandıktan sonra yabancı yatırımcıların yeni yatırımlara devam etmeyebileceğini anlatan Belgü, "Yerli yatırımcının ise hala iştahı var" dedi. Türkiye'de gayrimenkul sektöründe konut ve ofis kiralarına göre getirisi daha yüksek olduğu için alışveriş merkezlerine yatırımın arttığını belirten Belgü, "Fakat son 1 yıldır ekonomik sallantı, alışveriş merkezlerini de olumsuz etkiledi. Normalde alışveriş merkezlerindeki cirolar enflasyonun 5-6 puan daha üstünde artar. Yani yüzde 8 enflasyon varsa, yüzde 14- 15 oranında cirolarda artış olurdu. AVM'lerdeki kiracılar kiralarını ödemede güçlük çekmiyordu. Ne yazık ki son bir senedir sıkıntı var. Geçen ocak ayında TL bazında cirolar enflasyonun da altına düştü. Şubat ayında ise enflasyon oranının çok az üstüne çıkıldı. Dolayısıyla eski geri dönüşler ne yazık ki artık yok" diye konuştu.



AVM YATIRIMI DÖVİZLE BORÇLANMA YOLUYLA YAPILDIĞI İÇİN KİRALAR DÖVİZLE ALINIYOR



Bu durumun alışveriş merkezlerinin yapımında dövizle borçlanmadan kaynaklandığını kaydeden Belgü, "Hesaplarımıza göre AVM yatırımcılarının 10 milyar dolar borcu var" dedi. Bu borcu ödeyebilmek için AVM'lerdeki kiraların da dövize endeksli olduğunu anlatan Belgü, bu borçlar Türk lirasına çevrilmediği sürece kiraların Türk lirasına dönüşmesinin mümkün görünmediğini söyledi. Bu konuda bankalar ve bankalar birliğiyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Belgü, böyle bir fonlama olmadığı için sonuç alınamadığını açıkladı.



AVM ANTİPATİSİ



Eski Türk filmlerindeki zengin müteahhitlerin yerini artık AVM yatırımcılarının aldığını anlatan Belgü, Gezi olaylarından sonra da AVM'lere karşı ciddi bir antipati başladığını söyledi. Buna karşılık Türkiye'de bir buluşma merkezi haline geldiğini anlatan Belgü, yerel markaların ise AVM'llerde yer almakta tutucu davrandığını savundu. İnternetten yapılan alışverişlerin AVM'lere şu an olumsuz etkisi olmadığını da anlatan Belgü, AVM'lerdeki güvenlik meselesinin de çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de ayda 2.5 milyon kişinin gittiği alışveriş merkezleri olduğunu anlatan Belgü, buna karşılık imar planlarında çok ciddi yanlışlar yapıldığını, bu konuda ipin ucunun kaçtığını sözlerine ekledi.



Antalya'daki AVM'lerin yöneticileri ile AVM kiracılarının da katıldığı toplantı sonunda Belgü'ye teşekkür belgesi verildi.



57'nci Alay'a vefa yürüyüşü



GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '57'nci Alaya Vefa' programı kapsamında Burdur'da yürüyüş düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program Hacı Mahmut Camii'nde kılınan sabah namazıyla başladı. Namaz sonrasında 57'nci Alay'ın Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlığı anlatıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Gençlik Merkezi Müdürü Atila Çetin ve Gençlik Merkezi Üyeleri ellerinde 250 metrelik Türk bayrağıyla 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diye slogan atarak şehitliğe kadar yürüdü.



Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından katılımcılara çorba ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale Savaşlarında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57'nci Alay başta olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi anmak için vefa yürüyüşü düzenledik. Bayrağımızı indirmemek, vatanımızı böldürmemek için canlarını seve seve veren şehitlerimizi anıyoruz. Allah bir daha o günleri göstermesin. Çanakkale şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.



Kumdan Demokrasi Heykeli tamamlandı



ANTALYA'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Özel Köşesi' oluşturuldu. Darbe girişiminin anlatıldığı köşenin ana heykeli, 6 metre yüksekliğinde, 8.2 metre uzunluğundaki 'Demokrasi Heykeli' oldu.



Antalya'nın Lara Bölgesi'nde her yıl farklı bir konu ve heykel figürleri ile açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Dünya Harikaları ve Mitler' konusuyla 2017 sezonuna hazırlanıyor. 11'inci kez düzenlenen festival kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle özel bir köşe oluşturuldu. Sergi alanının girişinde yapılan '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Özel Köşesi'nde, Rus heykeltıraş Alex Skarednoff tarafından 'Demokrasi Heykeli' yapıldı. 6 metre yüksekliğinde, 8.2 metre uzunluğunda, 200 ton kumun kullanıldığı heykel, gerçeğiyle birebir ebata sahip Leopard tankı canlandırıldı. Heykelin ana temasını ise tankı tutarak ezen halkın iradesini sembolize eden bir el figürü oluşturdu. Diğer bir elin de Türk Bayrağı'nı gökyüzüne kaldırması sembolize edildi.



DEMOKRASİ HEYKELİ 20 GÜNDE TAMAMLANDI



Heykelin yapımına 1 Nisan'da başlandığını belirten Festival Direktörü Cem Karaca, şunları söyledi:



"Eserde vatanına, milletine, özgürlüğüne, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıkışı sembolize eden halkın simgesel demir yumruğu anlatıldı. Darbenin adeta simgesi gibi algılanan tanka yukarıdan inerek ezmiş bir sahneyle canlandırdık. Heykelin yanında özel seslendirme düzeneğiyle darbe gecesi yaşanan olaylardaki ses kayıtları yayınlanacak. Yerli yabancı ziyaretçiler heykeli izlerken, o gecenin ses kayıtlarını da dinleyecek. Heykelin yanındaki led ekranda ise darbe gecesinin görüntülerine yer verilecek."



Heykelin 20 günde tamamlandığını anlatan Karaca, "Festivalimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü özel köşesinin dışında, dünya üzerindeki mitolojik kahramanların heykelleri bulunacak. Ayrıca Demokrasi Heykeli'nin yakınına devasa boyutlarda Atatürk büstü yapılıyor" diye konuştu.



Etkinlik, 1 Mayıs'tan itibaren ziyarete açılacak.



