Dha Yurt Bülteni - 12
FETÖ'den yargılanan eski belediye başkanı tahliye edildi.
FETÖ'den yargılanan eski belediye başkanı tahliye edildi
ADANA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski Pozantı Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Çay, tahliye oldu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Pozantı İlçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polislikten emekli olan Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın makam odası ve evinde, ilçede market işleten kardeşi Nuritttin Çay'ın da ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan Mustafa Çay ile ağabeyi Nurittin Çay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Belediyeye ise kayyum atandı.
İddianamesini hazırlayan savcı, Mustafa Çay'ın evinde FETÖ'ye ait dergi ve kitaplarının yanı sıra makam odasında yapılan aramada ise ilçede örgüt için toplanan himmetlerin not alındığı ve paraların nasıl aktarıldığının anlatıldığı bir belgenin ele geçirildiğini belirtti. Her iki şüphelide de 1'er dolarlık banknot bulunduğunu kaydeden savcı, Mustafa Çay ile Nurittin Çay hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.
'YURDUN YOLUNU DAHİ YAPMADIM'
Tutuklu sanık Mustafa Çay ile sonradan tahliye edilen Nurittin Çay, bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Polislik döneminde 18 yıl boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Mustafa Çay, savunmasında şunları söyledi:
"15 Temmuz gecesi, ilçede toplanan vatandaşlarımızla beraber demokrasimize sahip çıktık. Belediyemiz, Zaman Gazetesi'ne hiç abone olmamıştır. Eşim AK Parti Kadın Kolları'nda görevli olduğu dönemde gittiği bir toplantıda Zaman Gazetesi'ne abone yapmışlar. Eşim, talimatım üzerine aboneliği sonlandırmıştır. Pozantı'da asfaltsız yol bırakmamış olmama rağmen, FETÖ yurdunun kanalizasyon bağlantısını ve yolunu dahi yapmadım. Ömrümde bu yapıyla 10 dakikalık bir irtibatım bile olmadı. Odamda yapılan aramalarda ele geçirildiği öne sürülen F serisi 1 dolar, kitap ve himmet belgesi bana ait değildir. Soruşturma aşamasında makam odamda bulunan delillerde parmak izi araştırılmasını ve aramayı yapan şahıslarla ilgili HTS raporlarının alınmasını talep ettim. Ancak şu ana kadar bu talebim karşılık bulmadı. Pozantı'da belediyeyi ele geçirmek için kumpas kurulmuştur."
Nurittin Çay ise FETÖ ile ilgili herhangi bir bağının olmadığını belirterek örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, Mustafa Çay'ı adli kontrol şartıyla tahliye ederken, Pozantı Belediyesi'nde yapılan aramaya katılan polislerin tanık olarak dinlenmesi ve aramalar sırasında alınan görüntüler ile belediyenin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.
Haber: Salih ÜÇTEPE/ADANA, -
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Düzce'de 77 üniversite personeline FETÖ iddianamesi
DÜZCE Üniversitesi'de görevli 21'i tutuklu 77 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen aralarında akademisyen, sağlık görevlisi ve mumurların bulunduğu 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 150 sayfalık iddianamede sanıkların örgüt stratejileri doğrultusunda kadrolaşma yaparak üniversite yönetiminde olmak ve yönetimi ele geçirmek için çalıştıkları belirtildi. Sanıklardan tutuklu olan 21'inin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirtilen iddinamede, sanıkların belli aralıklarla toplantılar düzenleyerek örgütün çıkarları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütüne finansman sağlama' suçlarından yargılanacak olan sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, -
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Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması hakim karşısında
KIRKLARELİ'nde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.
Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirtilen 15'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Haklarında, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan adliye ve ceza infaz kurumu personeli sanıklar Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan mahkeme salonuna sıkı güvenlik önlemleri altında getirildi.
Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlandığı iddianame mahkeme başkanı Vahdet Yeltepe tarafından okundu. İddianamede, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, itirafçı yasası ile tutuksuz yargılanan zabıt katibi Y.G.'ye, 2012'de girdiği KPSS'de çıkabilecek soruların bir öğrenci yurdunda FETÖ'nün adliyeden sorumlu sözde imamı H.A tarafından verildiği belirtildi. İddianamede, H.A'nın, KPSS'ye giren örgüt üyelerine zabıt katipliği sözlü mülakat sınavlarında referans olduğu bilgisi ifade edilerek, örgüt aracılığıyla memur olan ve daha sonra ihraç edilen memurlardan evli olanların 100, bekarların 125 lira her ay örgüt için 'himmet' topladığı, 17-25 Aralık tarihinden sonra örgütten ayrılmak isteyen üyelerin adliye imamı H.A., tarafından tehdit edildiği kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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-Halk Eğitim Merkezi'nden detaylar
-Polisin önlemleri
-Sanıkların salona getirilişi
-Detaylar
Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/ KIRKLARELİ,-
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UNICEF'in İyi Niyet Elçisi'nde muhteşem konser
MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde UNICEF'in İyi Niyet Elçisi, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, flütü ile verdiği konser büyük ilgi gördü.
Tarsus Benim, Tarsus Hepimizin' isimli etkinlik kapsamsında düzenlenen konsere Kaymakam Yüksel Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı MHP'li Şevket Can, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H.Ruhi Koçak, turizmciler, gurme ve turizm yazarları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik öncesi SEV Okulları yerleşkesinde açılan eski sikke sergisi büyük ilgi gördü.
'Tarsus Benim Tarsus Hepimizin' Çalışma Gurubu adına konuşan Dr. Ali Cerrahoğlu, gerçekleştirilen etkinliğin daha 'Tarsus Benim' adı ile yapıldığını belirterek, "Etkinliğimizi tekilcilikten çoğulculuğa taşımak adına Tarsus Hepimizin eklentisi ile tüm topluma yaydık" dedi. Belediye Başkanı Şevket Can ise, amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde 54 ilden büyük olan Tarsus'u kültürel zenginliklerini tanımak olduğunu vurgulayarak Tarsus'a katkı sağlayacak her türlü etkinliğe destek olacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından gerçekleşen konserde Şefika Kutluer'e şef, piyanist Erol Erdinç eşlik etti. Sanatçılar klasikten, caza eserler seslendirerek etkinliğe katılanları büyüledi.
Etkinlik sırasında konuşan Kutluer, konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile tüm çocuklara armağan ettiğini söyledi.
Görüntü Dökümü
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'Tarsus Benim Tarsus Hepimizin' yazısı
Eski Tarsus fotoğrafları ve kadın figürlü sikkelerin sergisi
Konukların sergideki tablo ve sikke fotoğraflarını incelemeleri
Elişi hediyelik eşya stantları
Genel ve detay görüntü
Belediye Başkanının karşılanması
Dr. Ali Cerrahoğlu'nun konuşması
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın konuşması
Unicef'in İyi Niyet Elçisi, Devlet Sanatçısı Müzisyen Şefika Kutluer'in sahneye gelişi ve alkışlar
Şefika Kutluer'in konuşması
Şefika Kutluer'in piyano eşliğinde verdiği konserden detaylar
Konseri ayakta alkışlayan konuklar
Kutluer'in yeniden sahneye gelmesi
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın sanatçılara hediye vermesi
Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),