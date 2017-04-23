Dha Yurt Bülteni-12
Anamur'da 23 Nisan protestosuMERSİN Valiliği'nin meteoroloji uyarılarına dayanarak il ve ilçelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını ertelemesi, Anamur İlçesi'nde protesto edildi.
Anamur'da 23 Nisan protestosu
MERSİN Valiliği'nin meteoroloji uyarılarına dayanarak il ve ilçelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını ertelemesi, Anamur İlçesi'nde protesto edildi.
Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınırlı tutulan törene Kaymakam Cengiz Cantürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, Kore Gazileri ve vatandaşlar katıldı. Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından törenin fırtına nedeni ile ertelendiğini duyurunca kutlama için gelen vatandaşlar tepki gösterdi. Kutlamanın ertelenmesini alkışlarla protesto eden vatandaşlar, 'Zaten ne zaman kutlama yaptırdınız ki?' diye bağırdı. Bunun üzerine Kaymakam Cantürk, törenin saatteki hızı 100 kilometreyi aşan bir fırtına nedeniyle ertelendiğini, kutlamanın ileri bir tarihte yapılacağını söyledi. Kaymakamın açıklamasına rağmen alkışla protestolar devam etti ve arkadan 'Yazıklar olsun' sesleri yükselmeye başladı. Tepkilerin devam etmesi üzerine Kaymakam Cantürk, Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan'lı ile yaptığı görüşmenin ardından kutlamanın yarın saat 09.30'da Yeni Cumhuriyet Meydanında yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine toplanan vatandaşlar dağıldı.
İSTİKLAL MARŞINI EZBERE OKUDU
Annesi Makbule Yılmazyurt ile Yeni Cumhuriyet Meydanı'na gelen ana sınıfı öğrencisi Güneş Yılmazyurt'un İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuması üzerine Kaymakam Cantürk, küçük kızı yanına çağırıp tebrik etti.
Görüntü Dökümü
--------------------------
Program Anonsu
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Çelen konulması
Programın fırtına gerekçeli iptal anonsu
Protestolardan görüntüler
Kaymakamın konuşması
Kaymakam ile röportaj
5 yaşındaki Güneş'in İstiklal Marşı okuması
Küçük kızı tebrik edenler
Anne ile roportaj
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN),
=====================================
Ayder Yaylası'nda çığ düştü
Çığın düşme anı
RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nin ünlü Ayder Yaylası'nda kış aylarında yamaçlarda biriken dev kar kütleleri kaydı. İkli farklı noktadaki çığın düşme anı görüntülendi.
Ayder Yaylası Galer Düzü mevkii ve Şelale bölgelerinin yamaçlarında biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla iki gündür kayıyor. Oluşan çığ amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Çığ kütleleri düştüğü dere yatağının üzerini kapattı. Bazı vatandaşlar çığ kütlesinin üzerine çıkarak tehlikeye rağmen fotoğraf çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Çığın düşme anı
Detaylar
Haber-Kamera: RİZE-
===========================
Serinhisar'da ahşap evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesinde, iki katlı bir ahşap evde çıkan ve yandaki eve de sıçrayan yangında 81 yaşındaki Yılmaz Karakuzu alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirken, kendisini kurtarmaya çalışan torunu Özgür Güler ise yaralandı.
Orta Mahallesi'nde dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Yılmaz Karakuzu'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken alevler, yandaki eve de sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında dışarı çıkamayan dedesini kurtarmak için eve girmeye çalışan Özgür Güler (19) bir kısmı yanmış merdivenleri kullanmaya çalıştı. Bu sırada merdivenin yıkılması nedeniyle yere düşen Güler yaralandı. Yangın sırasında evde bulunan 81 yaşındaki Yılmaz Karakuzu ise alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.
Kendi hayatını hiçe sayarak dedesini kurtarmak isterken yaralana Özgür Güler'e 112 Acil Servis ekipleri ilk müdrahaleyi olay yerinde yaptı. Güler, ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 2 saatlik çaba sonucunda alevleri söndüren itfaiye ekipleri, ardından eve girip,
Karakuzu'nun cesedini çıkardı. Karakuzu'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olay yerinden görüntü
-Yangına müdahale edilmesinden görüntü
-Yangında ölen Yılmaz Karakuzu'nun fotoğrafı
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
=====================================
Manisa'da renkli 23 Nisan kutlaması
MANİSA'da bir anaokulunun öğrenci ve velileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çizgi film karakterleri ve birbirinden renkli kıyafetleri ile yaptıkları yürüyüşle kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Manisa sokakları renklendi. Manolya Meydanı'nda Manisa Barosu çocuklar için eğlence stantları kurdu. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve avukatlar çocuklara balon dağıttı.
Özel bir anaokulu da öğrenci ve velilerle birlikte ilginç bir etkinliğe imza attı. Çocuklar birbirinden güzel çizgi film karakterlerinin kostümleriyle yürürken, velileri de birbirinden ilginç kıyafetlerle onlara eşlik etti. Manolya Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan çocuklar, öğretmenler ve veliler yol boyunca büyük ilgi gördü. Yürüyüşte palyaçolar da vatandaşları dansları ile eğlendirdi. Çocuk şarkılarını söylendiği yürüyüşe çok sayıda vatandaş da çocukları ile birlikte katıldı. Manolya Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada öğrenciler ve veliler hep birlikte gökyüzüne balon saldı.
-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Manolya Meydanı'ndaki kalabalıktan görüntü
-Manisa Barosu'nun çocuklara balon dağıtması
-Anaokulu öğrenci ve velilerin yürüyüşü
-Palyaçolarla birlikte vatandaşların fotoğraf çektirmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nermin UÇTU - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
=========================================
CHP, Mersin'de alternatif programla kutladı
MERSİN'de, fırtına nedeniyle Valiliğin 23 Nisan etkinliklerini ertelemesine tepki gösteren CHP İl Başkanlığı, alternatif kutlama programı yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan CHP'liler, sivil toplum örgütleri ve dernek üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Ellerindeki Türk bayrakları ile alana gelenler, Atatürk anıtına çelenk bırakıp İstiklal Marşı okudu.
Katılımcılara seslenen CHP İl Başkanı Mersin'de bir rüzgarın olduğunu ancak bayramın zaten açık alanda kutlanmama kararı bulunduğunu ifade ederek, "Bir alışveriş merkezinin amfi tiyatrosunda kutlanması söz konusuydu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı davette, bayramı çocuklara armağan eden Mustafa kemal Atatürk arka sayfada yer almaktaydı. 15 Temmuz figürlerinin davetiyede hakim kılınması, artık ulusal bayramlarımızın biraz ötelenme isteği gibi bir algıyı oluşturuyor. halkımızda da bu algı söz konusu. Mersin'de bir rüzgar var ama hiç kimse uçmuyor şu anda. Biz CHP olarak burada 23 Nisanı kutluyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından çocuklar, Atatürk heykeli önünde toplanarak 'Andımızı' okudu.
Görüntü Dökümü
-------------------------
-Tören alanından görüntüler
-Çocuklardan görüntüler
-Katılımcılardan görüntüler
-Çocuklar andımızı okurken
-CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit'in konuşması
-Çocuklar ellerinde bayraklarla
-Katılımcılardan detaylar
-Genel ve detay görüntüsü
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN,
==================================
Burdur'da alternatif çelenk töreni
BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla alternatif çelenk sunma töreni düzenlendi.
Burdur'daki alternatif çelenk sunma törenine Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten, sivil toplum örgütü ve sendika temsilcileriyle vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na CHP İl Başkanı Barış Ayten, sendikalar ve sivil toplum örgütleri tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar adına konuşma yapıldı. Katılımcıların Andımız'ı söylemesiyle tören sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Çelenk sunma
Saygı duruşu istiklal marşı
Konuşma
Andımız'ın söylenmesi
HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
==========================================
İznik'te damada düğün işkencesi
BURSA'nın İznik İlçesi'nde, arkadaşları düğün öncesi damada eşarp takıp, eline biberon verdikten sonra el arabasına bindirip Ultra Maraton'un bitiş çizgisinden geçirdi.
Bursa ve ilçelerinde düğün öncesi arkadaşlarının damatlara yaptığı şakaların bir örneği dün İznik İlçesi'nde meydana geldi. Mimar Nagihan Kale ile yaşamını birleştiren Ziraat Mühendisi Necmi Ersöz de bu şakalardan payını aldı. Gelini almak için gittiği evin önünde arkadaşları tarafından başına eşarp takılan ve etek giydirilerek el arabasına bindirilen eline biberon tutuşturulan damat Necmi Ersöz, İznik'te düzenlenen uluslararası ultra maratona götürüldü. El arabasının içinde damadı görenler ise gözlerine inanamadı. Damat finiş çizgisine kadar el arabasıyla taşındı. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen damat Necmi Ersöz, "Geleneği biliyordum. Ama bu kadar ağır olduğunu yaşayınca anladım" diye konuştu.
Nagihan Kale ve Necmi Ersöz'ün nikahı ise dün gece İznik Belediye Başkanı Osman Sargın tarafından kıyıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Başörtü takılan eline biberon verilen damatın bitiş çizgisine götürülmesi
Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa), -
================================
Şebap Güvercin festivali yapıldı
TÜRKİYE Şebap Güvercin Federasyonu tarafından, Karaman'da, düzenlenen festivalde 8 kategoride en güzel şebap güvercinleri seçildi.
Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından düzenlenen 14'üncü Şebap Güvercin Festivali Karaman'da bir otelde düzenlendi. Festivalde 8 kategoride en güzel şebap güvercini yarışması da yapıldı. Değerleri 5 bin ila 40 bin lira arasında değişen yaklaşık bin şebap güvercini 'Türkiye'nin en güzel şebap güvercini' seçilebilmek için yarıştı. Türkiye'nin 81 ilinden, Suudi Arabistan'dan ve Bahreyn'den katılan hayvan severlerin güvercinleri, hakem heyet tarafından 8 kategoride değerlendirildi. Tüy ve göz rengi, kuyruk uzunluğu, kafa, boyun, gaga yapısıyla dikkati çeken şebap güvercinlerine festivali izlemeye gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Hakem heyetinin 24 saat süren değerlendirme ve gözlemle yapılan puanlamaya göre 8 farklı kategoride dereceye giren güvercin sahiplerine düzenlenen törende kupa verildi.
Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale, şebap güvercinlerinin kafa ve boynunun iri görünümüyle öne çıktığını belirtti. Şebap güvercinlerinin sarf ırkının korunarak dünyaya yayılmasını amaçladıklarını ifade eden Kale,," Bu güvercinlerimizin yetiştiricilerinin gözünde paha biçilemez. Maddi değeri ölçülmesi çok zor. Bugün burada en az 500 bin liralık güvercin alınıp satılmıştır. Biraz önce bir yetiştirici 40 bin liraya güvercinini satmadı. Benim gözümde değeri çok yüksektir dedi. Biz maddi konuları biraz daha göz ardı ediyoruz. Bizim için onların güzelliği, onlardan aldığımız zevk önemli. Şu an da Suudi Arabistan'dan ve Bahreyn'den gelen çok sayıda arkadaşımız burada. Güvercinimizin ünü dünyaya yayılıyor. Buradan güvercin alıp Suudi Arabistan'a götürüyorlar. Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da ve Avrupa'da Almanya'da Türk Güvercinleri Federasyonu açıldı" dedi.
Görüntü Dökümü
------------------
-Güvercinlerden detay
-Federasyon Başkanı Mustafa Kale ile Röp.
-Salondan Detay
-Kupaların verilmesi
-Yurtdışından gelen misafirlere hediye verilmesi
Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN
===============================
Elbeyli'de 10 bin kişiye yemek
KİLİS'in Elbeyli İlçesi'nde Kaplan ailesi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte 10 bin kişiye yemek dağıtıldı.
Elbeyli İlçesi'ne bağlı Erikliyayla Köyü'nde müftülüğün organizesiyle vatandaşlara yemek verildi. Etkinliğe; Vali İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda işadamı, daire amir ve müdürleri katıldı.
Etnikliklere gelen misafirleri Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve aile fertleri karşıladı. Erikliyayla Köyü Camisi'nde okunan mevlit sonrası 151 koyun ile 2 büyükbaş hayvanın kesilmesiyle kazanlarda hazırlanan yemekler vatandaşlara dağıtıldı.
Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, köyde 3 bayramı bir arada kutladıklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyoruz. Aynı zamanda Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu üç bayramın yüzü hürmetine ülkemize, milletimize, İslam alemine birlik beraberlik, dirlik, düzen vermesini rabbimden niyaz ederim. 14 yıldan beri bu etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
Kazanlarda pişirilen yemekler
Pişirilen yemeklerden görüntüler
Köyün yüksek noktadan görüntüsü
Selahattin Kaplan'ın açıklamaları
Yemek dağıtımından görüntüler
Törene katılanlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
===============================