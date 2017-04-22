Dha Yurt Bülteni - 12
Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesiADANA'da Furkan Vakfı üyelerinin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapmak istedikleri basın açıklamasına, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından müdahele edildi.
Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
ADANA'da Furkan Vakfı üyelerinin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapmak istedikleri basın açıklamasına, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından müdahele edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, Atatürk Parkı'nda toplandı. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi.
İzinsiz toplandıkları bildirilen Furkan Vakfı üyelerine, dağılmaları için polis tarafından uyarıda bulunuldu. Grup dağılmamakta ısrar edince polis tarafından biber gazı ve TOMA'lardan su sıkılarak müdahale edildi. Ara sokaklara dağılarak kaçan grup, bir süre sonra tekrar Atatürk Parkı'na geldi.
Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın bizzat yönettiği müdahele sonucunda grup, çevik kuvvet ekipleri tarafından, bölgeden uzaklaştırıldı.
Müdahale Sırasında gaz ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi, Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, 50 kişi de gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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Toma aracının suyla müdahale etmesi
Çevik kuvvet ekiplerinin gözaltı yapması
Ambulansa taşınanlar
Yerde sürüklenen vatandaşlar
Emniyet Müdürü Osman Ak'ın görüntüsü
Toma aracının önünde duran eylemciler
Direnen şahıslara bibergazı sıkılması
Kucağında çocuklarıyla kaçanlar
Müdahaleden genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK - Malik GÖDELİNER / ADANA,
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Şanlıurfa'da köpek için silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı (2)
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa'da sahiplenilmek istenen Kangal cinsi köpek nedeniyle çıkan kavgada toplam 5 kişinin yaralandı. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karıştığı saptanan 4 kişiyi gözaltına aldı. İki grubun kavga ettiği Kangal cinsi köpek ise şans eseri yaralanmadı.
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Domates tarlada 3 lira
MERSİN'in Erdemli İlçesi'ndeki tezgahta kilosu 8 liraya kadar çıkan domates serada 3 liraya satılıyor.
Erdemli İlçesi'nde havaların sert geçmesi nedeniyle domates hasadı her yıla oranda 1 ay gecikti. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, 2 gündür domatesin kilosunun halde 5 liraya kadar çıktığını ancak bu fiyat artışının suni ve aldatıcı olduğunu söyledi. Hava şartlarının sert geçmesi nedeni ile yeni mahsul ürünün geç çıkmaya başladığını ifade eden Şahin, "Hava şartları nedeniyle, kışın sert geçmesi nedeniyle normalde nisan ayı başında yapılacak olan domates hasadımız bir ay gecikmiş durumda. Bu nedenle de piyasaya sürecek ürün bulunamıyor. Bu 10 gün içinde değişebilir çünkü havalar ısınmaya başladı" dedi.
Temennilerinin domates fiyatlarının dip yapmadan bu seviyede kalması yönünde olduğunu kaydeden Şahin, "Bu fiyat aralığından üreticimiz memnun. Havaların ısınması ile birlikte çoğalacak olan domates fiyatının da bu seviyede kalmasını arzu etmekteyiz. Bilindiği gibi üreticimiz kilosunu 1 liraya mal ederken gelecek üretime ve hayat şartlarının düzeltilmesi için bu fiyatlar uygun ve böyle kalmasını bekliyoruz. Domateslerimiz çoğalmaya başladığında başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve balkan ülkelerine ihracatının yapılması beklentisi içindeyiz" diye konuştu.
Domates üreticisi Abdurrahman Arslan ise 1 kilo domatesin kendilerine 1 liraya mal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Yeni sezon domateslerin henüz çıkmadı. Bu yüksek fiyatın geçici ve sunidir. Yüksek fiyatın havaların ısınması ile daha da aşağıya düşmesi bekleniyor. Temennimiz fiyatların daha fazla düşmemesi ve aynı seviyede durmasından yanayız. Biz üreticiler domatesi dalında 2.5-3 liraya satarken tüketicinin kilosunu 10 liradan alması hiçte uygun olan bir durum değil direkt olarak aracılar kazanıyor."
Görüntü Dökümü
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Serada yetiştirilen yeni sezon az sayıda domateslerden görüntü
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile yapılan röportaj
Hale getirilen domateslerin taşınması
Seradaki domateslerden görüntü
Abdurrahman Arslan adlı üretici ile röportaj
Sera içinden genel görüntü
Serada yetiştirilen domates çiçek ve yeni yetişen küçük yeşil domateslerden görüntü
Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),
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Erdek'te, AK Partili meclis üyesinin lokma dağıtımana ceza tartışması
BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde zabıta memurları, Ak Partili Belediye Meclisi üyesi Yaşar Ceyhun Mırız'ın, Tunceli'deki helikopter kazasında yaşamlarını yitiren 12 şehit için araç içersinde lokma dağıtmasına, belediyenin daha önceden belirlediği yerlerin dışında olduğu için ceza kesti.
Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde, Belediye Meclisi üyesi Ak Partili Yaşar Ceyhun Mırız, Tunceli'de düşen ve aralarında güvenlik görevlileri ile hakimin de bulunduğu 12 şehit için geçen çarşamba günü Havuzlu Meydan'da araç içersinde 600 kişilik lokma yaptırıp dağıttı. Dağıtımının sonlarına doğru gelen zabıta memurları, belediyenin sadece camilerin çevresinde lokma dağıtımına izin verdiğini belirtip, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 'emre aykırı davranışları' kapsayan 32'nci maddesini gerekçe göstererek 'belirlenen yerler dışında lokma dağımı yapmak' suçundan Yaşar Ceyhun Mırız ile işlerini takip eden Hasan Oduncu'ya 227 liralık para cezası kesti.
Aynı gün belediyenin sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Lokma döktürmek camilerin çevresinde serbest olup, diğer bölgelerde yasaktır. Lokma döken firmalara gerekli bilgi verilmiştir. Vatandaşlarımızın lokma dökümü yapan firmaları, izin verilmeyen bölgelere davet etmemesi ilan olunur. Yukarıda okumuş olduğunuz yazı belirli aralıklarla anons edilmekte ve belediyemizin sosyal medya hesaplarında vatandaşlarımıza duyurulmaktadır. Erdek Belediyesi'nden şehitlere saygısızlık adı altında çıkan yanlış bilgi ve provakasyon amaçlı haberlere itibar etmeyiniz" görüşüne yer verdi.
Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, açıklama yapmadı. Erdek Zabıta Müdürü Hüseyin Erdoğan ise "Erdek'te lokma dağıtımı sadece camilerin çevresinde yapılıyor. Bu konuyla ilgili olarak alınan kararı 9 Mart 2017 günü ilgili işyerlerine tebliğ ettik. Vatandaşları ise bu konuda bilgilendirdik. Yazılan ceza işleminden belediye başkanın haberi yoktu. Zabıta memuru arkadaşlar cezayı kesti" dedi.
Kesilen ceza iptal edilmezken Belediye Meclisi üyesi Yaşar Ceyhun Mırız ise "Meclisten bu konuda karar alınmadı. Zabıta memurları gelip uyarıp gidebilirlerdi. Ceza yazmaları bizi üzdü" dedi.
Görüntü dökümü
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-Cep telefonu ile ceza kesilmesinden görüntü
-Evrakların imzalatılması
-Detaylar
Haber: Taygun ERTAN/ERDEK (Balıkesir), -
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Erzircan Valisi, Off-Road yarışında 'Cehennem Çukuru'ndan çıkamadı
ERZİNCAN'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen off-road yarışmalarında direksiyon başına geçen Vali Ali Arslantaş, özel parkurda oluşturulan ve 'Cehennem çukuru' ismi verilen etaptan çıkamadı. Defalarca denemesine rağmen çukurdan çıkamayan Vali Arslantaş, zorlu etabı pas geçerek bitiş noktasına ulaştı.
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ekşisu Mesire Alanı'nda off-road yarışları düzenlendi. İş makineleri tarafından oluşturulan özel parkurda yarışmak için çok sayıda meraklı etkinliğe katıldı. Yarışmanın açılışını Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy (AKP) yaptı. Off-road taşıtın direksiyon başına oturan Vali Ali Arslantaş, çıkış verilmesinin ardından hızlı çıkış yaptı ve su dolu parturdar geçti. Parkurun enr zor etabı olan ve bu yüzden 'Cehennem Çukuru' olan bölgeye giren Vali Arslantaş, çamura saplandı. Defalarca denemesine rağmen taşıtı bir türlü parkurdan çıkaramayan Vali Arslantaş, sonunda su dolu çukuru pas geçerek, 3 kilometrelik parkuru tamamladı.
Yarışmacılar için zorlu bir parkur yapıldığını ifade eden Vali Ali Arslantaş "Belediye başkanımız biraz heyecanlandı. Üç defa denememize rağmen geçemedik. Yarışma süresince orada hekes zorlanabilir" diye konuştu.
Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Kars, Tokat ve Trabzon'dan da off-road araçlarının katıldığı yarışmalar gün boyu devam etti. Yarışmacılar, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için zamana karşı kıyasıya mücadele etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Parkur
-Valinin araca binmesi
-Valinin parkurda ilerlemesi genel detay
-Valinin su dolu çukurda kalması
-Valinin çukurdan çıkma çabaları
-Valinin açıklaması
-Off-road yarışlarından genel detay görüntü
Haber- kamera: Coşkun MENEK, ERZİNCAN
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'Avrasya Dünya Miras Şehirleri' konferansı Safranbolu'da yapıldı
KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi"nde, 'Miras, Çocuklar ve Turizm' temasıyla 8'inci Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri konferansı gerçekleştirildi.
Konferansa katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu'da ve Türkiye'de korumacılık, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunun giderek daha fazla önem kazandığını söyledi. Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 3 ay önce 'Şehircilik Şurası'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık giderek bütün şehirlerde, belediye başkanlıklarında kültürel değerlerimize sahip çıkma, onları koruma, kollama, restorasyonlarını gerçekleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda çok önemli bir bilinç oluştu. Yöresel tarihi mirasa ve kültüre sahip olan, kültürel değerleri içinde barındıran, geçmişten gelen değerleri koruyan bir mimari anlayışla şehirleri inşa etmek üzerine kimlikli ve kişilikli şehirleri inşa etme projemiz söz konusudur. O anlamda ülkemizde bu olguyu gerçekleştirmek üzere elimizden gelen desteği, gayreti göstermekteyiz" dedi.
Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu Genel Sekreteri Denis Ricard ise Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu'nun küresel örgüt haline geldiğini, 8 bölgesel sekretaryası ve 300 üye şehri bulunduğunu söyledi. Ricard, "Turizm elbette çok olumlu bir şey ve tek bir belediye başkanı yoktur ki, şehrine gelen turist sayısını azaltsın. Turizm 'para' demektir ama maalesef bazen turizm mirası yok edebilir. Bir şehir dünya mirası olarak anıldığında, kültür şehri olduğu için bu listeye giriyor ve çok turist geliyor. Ne kadar çok turist gelirse o kadar büyük bir tehlike var aslında. Turist geldi mi restoranlar da geliyor ve yerel kültür ile alakası olmuyor. Turist sayısını azaltmak isteyecek bir belediye başkanı yoktur ama bunu kanalize etmeliyiz. Belirli bir perspektiften bakıp bütün açılımları ile düşünmeliyiz, 'olumlu ve olumsuz mu?' diye karar vermeliyiz" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Mustafa Yaşar Güneş de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den çok sayıda varlık bulunduğunu, bu mirasın en iyi şekilde korunması, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini, dünya mirasının korunması açısından çok ciddi eğitim faaliyetleri yaptıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Tataristan'ın Bolgar şehri Belediye Başkanı Kamil Nugaev ile Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Bolgar ve Safranbolu'nun kardeş şehir protokolünü imzaladı. İmza töreninin ardından ise Ceylan, Ricard, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ve diğer katılımcılar açılan resim sergilerini gezdi.
Görüntü Dökümü:
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-Salondan detay
-Mehmet Ceylan'ın konuşması
-Denis Ricard'ın konuşması
-Kardeş şehir protokolü imzalanması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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Yaşar Kemal'in köyünde festival coşkusu
OSMANİYE'de Yaşar Kemal Platformu tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali' kapsamında, ünlü yazarın köyü olan Hemite'de çeşitli etkinlikler düzenlendi ve uçurtma şenliği yapıldı.
Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'in doğum yeri olan eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçedam Köyü'nde binerce vatandaş unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın tadını çıkaran aileler, söylenen türküler ve halaylara da eşlik etti. Yaşar Kemal Parkı'nda ünlü roman kahramanı 'İnce Memed' anıtı önünde fotoğrafı çektirenler, Yaşar Kemal Kültür Evi'ni de ziyaret etti. Ayrıca resim yarışması ödül töreni ve halk konseri gerçekleştirildi.
Yaşar Kemal Platformu üyesi Ebru Onan Aksoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Yaşar Kemal'in doğduğu büyüdüğü topraklardayız. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz festivalin üçüncü gününü. İlk iki günü Osmaniye'de inanılmaz bir güzellikte geçti. Bugün de Yaşar Kemal'in köyündeyiz, halk oyunları, halaylar ve çeşitli etkinliklerle başladı programımız. Yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Halkın çok ciddi güzel katılımı var. Alışveriş stantlarımızla, sergilerimizle, sanatsal etkinliklerimizle birincisini gerçekleştirdiğimiz festivali ileride daha büyük boyutta, uluslararası çapta yapmak istiyoruz."
Görüntü Dökümü
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Hemite Kalesi ve tören alanında genel görüntü
Halay çeken gurup detay görüntü
Köylü yaşlı vatandaşların oturması
Gökyüzündeki uçurtma ve uçurtma taşıyan küçük çocuk
Uçurtmalardan detay görüntüler
Stantlardaki el ürünleri, resimler
Halk ozanı Yaşar Kemal Köyü isimli türkü söylenirken
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri türküler söylemesi
İnce Memed anıtında fotoğraf çektirenler
Yaşar Kemal kültür evi dış ve içeriden görüntü
Yaşar Kemal Platformu Üyesi Ebru Onan Aksoy röportaj
Aziz Mehmet Keskiner ile röportaj
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,