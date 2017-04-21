Dha Yurt Bülteni - 12
Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi (1)ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü olduğu iddia edilen araçla saldırı düzenlemek isteyen terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi (1)
ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü olduğu iddia edilen araçla saldırı düzenlemek isteyen terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomla yüklü olduğu iddia edilen araçla akşam saatlerinde saldırı düzenlenmek istedi. Kapıda görevli polislerin farkettiği araç 'Dur' ihtarına rağmen durmayınca polisler ateş açtı. Açılan ateşte araçtaki terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,
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Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit (3)
2 ASKERİ ŞEHİT EDEN 6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesinde sabah saatlerinde 2 askeri şehit eden, 2 askeri de yaralayan 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki tepe üs bölgeleri arasında bugün 2 askeri şehit eden bölücü terör örgütü grubuna karşı devam ettirilen operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI SAYISI 35'E YÜKSELDİ
Böylece 6 terörist ile birlikte Şırnak'ta 3 gündür sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e yükseldi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
Haber: ŞIRNAK,
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İslahiye'ye şehit ateşi düştü
ŞIRNAK'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Davut Kayalı'nın acı haberi, memleketi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde yaşayan ailesini yasa boğdu.
3.5 yıllık Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'nde yaşayan babası Şehmus ve annesi Ayşe Kayalı'ya verildi. Kayalı çifti, acı haberle gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan şehidin baba evi, acı haberi duyan yakınlarının akınına uğradı. 4'ü kız 6 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan şehidin babası Şehmus Kayalı, terör örgütü PKK'ya lanet okuyarak kalan tek erkek çocuğu 10 yaşındaki Mehmet'i de asker yapacağıı söyledi. Şehmus Kayalı, "Kahrolsun PKK" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şehidin baba evi
Eve Türk bayrağı asılması
- Şehit babası Şehmus Kayalı ile röp.
Şehit amcası Mustafa Kayalı ile röp.
Şehidin annesi ve kardeşleri
Sağlıkçıların anne ve teyzeye müdalesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
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İHH Üyeleri, Cem Küçük'e ayrı ayrı tazminat davası açacak
İHH İnsani Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Tokluman, Gazeteci Cem Küçük'ün, Mavi Marmara ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Küçük, "Tüm Mavi Marmaralılar olarak her birimiz ayrı ayrı Cem Küçük'e tazminat davası açacağız. Cem Küçük hesap verecekö dedi.
İHH İnsani Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Tokluman, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında katıldığı bir televizyon programında "Ak Parti'nin radikal İslamcılarla, Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırması lazım" şeklinde ifadeler kullanan Gazeteci Cem Küçük'e tepki gösterdi. Dernek üyeleri ile birlikte Mavi Marmara fotoğrafları yanında basın açıklaması yapan Tokluman, "Türkiye'nin merhametli ve onurlu insanlarının yola çıkardığı ve dünyanın ortak vicdanını da içine alan Mavi Marmara organizasyonuna, yolcularına ve şehitlerine ağır şekilde hakaret eden, 'Mavi Marmaracıların da İslamcı çizgide olduğu gerekçesiyle FETÖ gibi tasfiye edilmesi' çağrısında bulunan Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunmak ve bu zihniyeti kınamak için bugün Adliyelerdeyizö dedi
İHH'nın 25 yıldır dünyanın birçok yerinde çalışma yaptığını, raporlarını kamuoyunda açıkça yayınladığını dile getiren Tokluman, "İHH gibi bedeller ödemiş bir sivil kuruluş dış politikaya dair düşüncelerini söylemeyecek de Cem Küçük gibi sırtında yumurta küfesi taşımayan günlük yorumlarla ortaya karışık konuşan, birisi mi sadece Türkiye dış politikasını yönlendirecek? TV ekranlarında söylediklerine göre bu zihniyet 'Biz söylüyoruz Erdoğan yapıyor' diyerek bırakın dış politikayı tüm ülkeyi her konuda yönettiklerini iddia ediyorlar. Cem Küçük'ün kullandığı ifade ve hakaretlerin amacı Mavi Marmara katılımcıları, şehit ve gazi yakınları ve davaya gönül verenleri, özetle Türkiye Cumhuriyeti toplumunun büyük bir kesimini aşağılamak, hedef göstererek, kasıtlı olarak çarpıtılmış bilgilerle halkı kin ve nefrete sevk edecek bir ayrıştırma ortamı oluşturmaktır. Bu nedenle Cem Küçük hakkında Türk Ceza Kanunu 125. ve 216. Maddeleri kapsamında Hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve ayrıca resen gözetilecek diğer suçlardan gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması talebinde bulunduk. Tüm savcıları hızlı ve etkili bir soruşturmayla Cem Küçük'ün hak ettiği cezaya ulaşması için göreve çağırıyoruz. ö
Görüntü Dökümü
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-İHH İnsani Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Tokluman'ın açıklaması
-Detaylar
Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,
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Bolu çocuk şarkıları repertuarı için yarışma
BOLU Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bolu Çocuk Şarkıları Repertuarı' oluşturmak için düzenlediği, 'Bolu' konulu çocuk şarkıları beste yarışmasında 34 eser arasından 10'u finale kaldı.
Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 34 çocuk katıldı. Bolu'yu anlatan pop, hip-hop, funk gibi farklı türlerden 34 eser, yarışmaya katılan çocukların oluşturduğu koro tarafından seslendirildi. Besteleri yetişkinler tarafından yapılan Bolu şarkılarını Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak, Prof. Dr. Dolunay Akgül Barış, Prof. Dr. Ali Sevgi, Doç. Dr. Erdal Tuğcular ve Öğretim Görevlisi Pınar Çelik Gökay'dan oluşan jüri değerlendirdi.
Yarışmada 'Parıldayan Şehir', 'En Güzel Yer', 'Köroğlu Diyarı', 'Cennet Bolu', 'Bolu Bambaşka', 'Bolu'nun Çocukları', 'Sen de Gel Bolu'ya', 'Bolu'nun Çocukları', 'Bitmeyen Bir Aşktır Bolu' ve 'Tabiatın Kalbi' isimli şarkılar finale kaldı.
Yarışmanın finali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yapılacak. Aynı koronun seslendireceği şarkılar arasında birinci seçilecek eserin sahibine 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, finaldeki diğer eser sahiplerine de 500'er TL ödül verilecek.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, böyle bir yarışmanın Türkiye'de ilk defa yapıldığını belirterek, "Bolu şarkılarının yer aldığı repertuar tüm Türkiye'ye ulaşacak. Ortaya çıkan eserler Bolu'nun kültür repertuarında yer alacak. Bolu Belediyesi, ortaya çıkan özgün eserlerin yurtiçi ve yurt dışında görünürlüğünü sağlayacak, ardından şarkıların aranjörlük ve CD çoğaltım işleri yapılarak Bolu'nun tanıtımı sağlanacak" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çocuk korosundan görüntü
-Şarkılardan görüntü
-Başkan Yılmaz ile röp
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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Çelikhan'da 1500 kişiye helva dağıtıldı
ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde, Kutlu Doğum Haftası kapsamında bin 500 kişiye irmik helvası dağıtıldı.
Çelikhan Müftülüğü ile Ulu Cami Derneği tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında cuma namazı sonrası vatandaşlara irmik helvası ikram edildi. Ulu Cami Derneği Başkanı Abdurrahman Yalçın, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan bin 500 kişilik helva yaptıklarını belirterek, "Amacımız karın doyurmak değil hayır yapmak. Hayırsever vatandaşlardan toplanan paralar ile 2 kazanda pişirilen bin 500 kişilik irmik helvasını cami cemaatine ikram ettik. Bu hayır işinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ulu Cami
Vatandaşlara irmik helvası dağtılması
Dernek Başkanı'nın konuşması
Genel ve detay görüntüleri
Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)