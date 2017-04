Dha Yurt Bülteni-12

(YENİDEN)



1)ÇEYİZ ALMAYA GİDENLERİ TAŞIYAN KAMYONETİN LASTİĞİ PATLADI: 4 ÖLÜ, 10 YARALI(EK)







ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin sağ arka lastiğini patlamasın sonucu kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.45'de Bozova- Halfeti karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Örgütlü Mahallesi'nden Dutluca Mahallesi'ne çeyiz almaya gidenleri taşıyan Nuri Arıkan yönetimindeki 10 FA 641 plakalı kamyonet, sağ arka lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada kamyonetin kasasında bulunanlardan Selim Arıkan, Reşat Arıkan, Emine Akın ve İslim Özküp olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Nuri Arıkan ile birlikte 10 kişi de yaralandı. İhbarla can pazarının yaşandığı olay yerine gelen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslara taşıyıp Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle hurdaya dönen kamyonette yaşamını yitiren 4 kişinin cesetleri ise, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Hastanenin acil servisi



Acile gelen yaralılar



Olay yerinde toplanan kalabalık



Kazaya karışan kamyonet



Cesetlerin cenaze aracına taşınması



Yakınlarının sinir krizi geçirmesi



Jandarma ekiplerinin çalışma yapması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 460 MB



==================================================



2)ENGELLİ KIZ OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİ ŞİKAYET ETTİ: SADECE BİRİ YARDIMCI OLUYOR







DOĞUŞTAN yürüme engelli 22 yaşındaki Kübra Bal, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap'a, halk otobüsü şoförlerinden sadece birinin kendisine yardımcı olduğunu, diğerlerinin ise engelli rampasını açmayarak kendisini araçlara almadıklarını belirterek şikayette bulundu. Vali ve Belediye Başkanı gereken uyarıların yapılacağını bildirirken, engelli kıza yardımcı olan sürücünün Aslan Uzunoğlu olduğu ortaya çıktı. Uzunoğlu, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepimiz engelli adayıyız" dedi.



İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen ve Vali Erdoğan Bektaş ile Belediye Başkanı Reşat Kasap'ın da katıldığı tören sırasında ilginç bir an yaşandı. Protokolün bulunduğu alana tekerlekli sandalyesi ile yaklaşan engelli Kübra Bal, vali ve belediye başkanına karşılaştığı engellerden bahsetti, halk otobüsü şoförlerinden sadece birinin kendisine yardımcı olduğunu anlattı, diğerlerinin ise engelli rampasını açmamasından yakındı. Engelli genç kız Başkan Kasap'ın 'Halk otobüslerindeki engelli rampasını açmıyorlar mı?' sorusunu, 'Üşeniyorlar' diye yanıtladı. Şoförlerin uyarılacağını belirten Vali Bektaş ve Başkan Kasap, engelli kıza yardımcı olan şoförün bulunarak ödüllendirilmesini istedi.



YARDIMCI OLAN ŞOFÖR BULUNDU



Bu arada Kübra Bal'a yardımcı olan sürücünün, Gündoğdu- Alipaşa hattında halk otobüsü kullanan 30 yıllık şoför Aslan Uzunoğlu olduğu ortaya çıktı. Engelli rampasını açarak otobüse bindirdiği Kübra'nın güvenli bir şekilde inmesine de yardımcı olan Uzunoğlu'nun, genç kıza yardımının bununla da sınırlı kalmadığı belirtildi. Kendisini cep telefonundan arayan Kübra'ya duraktan kalkış saatlerini de bildiren Uzunoğlu'nun, bu sayede genç kızın durakta fazla beklememesini sağladığı kaydedildi



'HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ'



Kübra ve onun gibi engellilere gerekli özeni göstermeye çalıştığını anlatan Aslan Uzunoğlu, "Ben onu yolda görünce engelli rampasını açarak araca alıyorum, inerken de güvenli bir şekilde indiriyorum. Engelli kardeşlerimiz için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepimiz engelli adayıyız. Şoför arkadaşlarımızın daha özverili ve candan olması lazımö dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Engelli kızın vali ve başkanla görüşmesi



Engelli kızın rampa açmayan şoförleri şikayeti



Kübra Bal ile röp.



Otobüs şoförü Aslan Uzunoğlu'nun detayları



Aslan Uzunoğlu ile röp.



Kübra'yı otobüse bindirmesi



Detaylar



Anne Havva Bal ile röp.



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA)



Süre: 6.50 dk. Boyut: 217 mg.



=================================================



3)ARAP İŞADAMLARINDAN ŞANLIURFA'YA ÇIKARMA



SUUDİ Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt gibi körfez ülkelerinden 50 işadamı, tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapma ve incelemelerde bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi.



Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansının girişimiyle Şanlıurfa'ya gelen Arap işadamları, bir otelde Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve STK temsilcileriyle buluştu. Şanlıurfa'nın düz ovalarının büyük bir potansiyeli içinde barındırdığını belirten işadamlarının oluşturduğu heyetin başkanı Majed Hamad Alkhamees, ziyareti önce ticarete sonra yatırıma dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti. İşadamlarıyla yapılan toplantıda Şanlıurfa'nın toprağının dünyadaki en kadim ve en bereketli topraklar olduğunu dile getiren Vali Güngör Azim Tuna, "Bu güzel topraklar, Atatürk Barajıyla, GAP projesiyle bu toprakların önemli bir kısmı sulamaya açıldı. Önümüzdeki yıllarda sulanabilir tarım arazileri daha da genişleyecek ve buranın üretimi çok daha fazla artacaktır. İklim olarak burada bir, iki ürün hariç yetişmeyecek hiçbir ürün yoktur. İnsanlarımız iki ürün, hatta üç ürün ekerek buradan bir gelir elde ediyor. Türkiye'nin tarım arazilerinin yüzde 5'i Şanlıurfa'da. Sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 10'nu da Şanlıurfa'da. Özellikle arpa, pamuk, buğday, mercimek ve hububatta çok önemli bir üretim var. Tabi devletin de burada yapılan yatırımlara çok büyük teşvik ve destekleri var. Aynı zamanda Şanlıurfa 2 milyon civarında küçükbaş hayvan ve 200 binin üzerinde de büyükbaş havyan stokunu barındırmaktadır. 10 bin baş, Besi OSB çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda hem tarımda hem sanayide Şanlıurfa çok hızlı yükselen bir değerimiz olacak, potansiyeli çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktırö dedi.



Şanlıurfa'da bulunmaktan mutlu olduklarını anlatan Majed Hamad Alkhamees ise şöyle dedi:



"Gördüğümüz düz ovalar, tarım arazileri bizi ziyadesiyle memnun etti. Urfa ve Ortadoğu toprakları enbiya kokusuyla dolmuş mübarek ve bereketli topraklardır. Hem Türkiye hem de bizim ülkemiz arasındaki siyasi uyum da son dönemde artmış durumdadır. Bu siyasi birlikteliği ticarete dönüştürmek için hep birlikte hareket edeceğiz inşallah. Bu işadamlarının gelmesi iki ülke arasındaki siyasi birlikteliğin bir göstergesidir. Bu ziyaretteki en önemli kısım büyük ve küçükbaş hayvancılıktır. İkinci önemli kısım ise yem ve ziraat aletleridir. Makine anlamında çok ileri olduğunuzu ve ziraat makinelerinde de özellikle çok iyi olduğunuzu biliyoruz. Özellikle ziraat aletleri konusunda iki ülke arasında çok önemli bir ticaretin olduğunu biliyoruz. Fakat sayın valim hala hayvancılık konusunda sizin fiyatların biraz yüksek olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bir şeyler yapmalıyız. Bu konuda ziraat bakanlığıyla ortak yatırımlar yapıp, çok adet üretip maliyeti düşürecek ortak projeler yapmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük hayvan kesim tesisi olan NAM-ET'i de ziyaret edeceğiz. Kırmızı et ithalatı için güzellikler göreceğimize inanıyorum. Biz bu heyete katılan Cidde Ticaret Odası, Riyad Ticaret Odası, Amman Ticaret Odası olarak işadamlarının ülkemize gelip mallarını pazarlamalarını istiyoruz. Biz bu ziyaretin başlangıcını yaptık. Bundan sonra devamını birlikte yapıp bunu son ziyaret halinde bırakmamalıyız. Bu ziyaretleri geliştirmeliyiz ki, iki ülke arasındaki önce ticareti, sonra yatırımı tahakkuk ettirelim inşallah."



Görüntü Dökümü



----------------------------------



Toplantı salonu



Suudi Arabistan'dan gelen işadamları



Vali Güngör Azim Tuna'nın konuşması



Majed Hamad Alkhamees'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 308 MB



===========================================



4)18 YAŞINDAKİ OTOPARKÇI, MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ ÖLDÜRDÜ







ADAPAZARI'nda, babasına ait otoparka aracı park etmeye çalışan 18 yaşındaki İ.B., yol verme yüzünden tartıştığı minibüs şoförü Tunahan Kaya'yı tabanca ile vurarak öldürdü.



Olay saat 15.00 sıralarında, Adapazarı'nın en işlek caddelerinden olan Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Tunahan Kaya, 54 M 284 plakalı minibüsü ile durağa müşteri almak için yanaştığı sırada, yol kenarında bulunan otoparka araç park etmeye çalışan otopark sahibinin oğlu İ.B. ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B, iddiaya göre işyerinden tabancayı alarak minibüs şoförü Tunahan Kaya ve babası Yusuf Kaya'ya ateş etti. Göğsünden vurulan Tunahan Kaya kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, bacağından yaralanan babası Yusuf Kaya ise tedavi altına alındı.



İ.B. olayın ardından polise teslim oldu.Soruşturma sürüyor.



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),