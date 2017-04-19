Dha Yurt Bülteni-12
1)HELİKOPTER ŞEHİTLERİ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİTUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Sarıgül Köyü kırsalında, kötü hava koşulları nedeniyle dün düşen helikopterde şehit olan 12 kişi için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
1)HELİKOPTER ŞEHİTLERİ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Sarıgül Köyü kırsalında, kötü hava koşulları nedeniyle dün düşen helikopterde şehit olan 12 kişi için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve şehit yakınlarının da katıldığı törende, şehit cenazeleri gözyaşları arasında memleketlerine uğurlandı.
Pülümür İlçesi'nde havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen, daha sonra kötü hava şartları nedeniyle Sırgül Köyü kırsalında bulunan Hamzaboğazı yakınlarında düşen helikopterde şehit olan 12 kişi için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehitler; Hakim Onur Alan, şehit komiser Abdullah Ortanca, polis memurları; Saddetin Demir, Ekrem Dereli, Murat Ködük, Azam Güdendede, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Candaş Kaplan, Hasan Yıldırım, pilot Dilaver Karsavuranoğlu ve Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürler, Emniyet Genel Müdür Selami Altınok, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Malatya Valisi Mustafa Toprak, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şehit yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
Şehit cenazelerinin alana getirilmesiyle başlayan törende, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Daha sonra Tunceli Valisi Osman Kaymak yaptığı konuşmada, terörle mücadeledeki kararlığın devam edeceğini belirterek, "Terörle mücadelede verdiğimiz şehitler, gerekse bu gibi kazalar sonucu verdiğimiz şehitler, ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamak konusundaki kararlılığımızı etkilemeyecek. Aksine daha sıkı bir şekilde birbirimize kenetlenerek, bu zor günleri aşacağımızı ifade etmek isterim. Aziz vatanımız uğruna canını feda etmekte çekinmeyen ve şehit düşen aziz şehitlerimiz; geride bıraktığınız aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz arkada kalmasın. Sözlerime son verirken bu aziz vatan uğruna canlarını veda eden yiğit kardeşlerin ve bütün şehitlerimizin saygı ve rahmetle yad eder ruhlarının şad olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim. Şehitlerimizin kederli ailelerine, emniyet, jandarma ve Adalet Bakanlığı teşkilat mensuplarına sabırlar dilerim. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" dedi.
Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın yaptığı duanın ardından, şehit polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan'ın naaşı toprağa verilmek üzere ambulanslarla memleketleri Malatya'ya karayolu ile uğurlanırken, şehit Hakim Onur Alan Ordu, Pilot Dilaver Karsavuranoğlu Çankırı, şehit polis memurları Murat Küdük Kütahya, Pilot Komiser Abdullah Ortanca İzmir, Azam Güdendede Konya, Ahmet Cihan Kilci Kayseri, Mesut Özdemir Gaziantep, Sadettin Demir Kırşehir, Ekrem Dereli Balıkesir, Astsubay Yavuz Selim Karaman Çorum'a gönderilmek üzere Ankara'ya 3 uçakla uğurlandı.
Uğurlama töreni sırasında fenalık geçiren şehit yakınlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki protokol üyeleri sarılarak teselli vermeye çalıştı.
Görüntü Dökümü
--------------------------
İçişleri Bakanı Soylu'nun alana gelişi
Bakanın karşılanması
Bakan Soylu şehit yakınlarına sarılıp teseli vermesi
Şehit yakınlarının fenalık geçirmesi
Şehit naaşlarının ablulanslarla alana gelişi
Şehit naaşlarının katafalka konması
Protokol üyeleri
Şehit yakınları
Vali Kaymak'ın konuşması
Müftünün dua okuması
Naaşların omuzlarda uçağa ve ambulansa taşınması
Şehit yakınlarının fenalık geçirmesi ve uçağa götürülmeleri
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, -
==================================================
2)AK PARTİLİ ESKİ MİLLETVEKİLİ MUHARREM CANDAN, SON YOLCUUĞUNA UĞURLANDI
KONYA'da geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 22'nci ve 23'üncü dönem Konya Milletvekili 61 yaşındaki Muharrem Candan, son yolculuğuna uğurlandı. Hacıveyis Camii'ndeki cenaze törenine Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, eski bakanlar, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Candan'ın cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Davutoğlu ve bakanlar cenaze törenin ardından Candan'ın yakınlarına baş sağlığı diledi.
Görüntü Dökümü
---------------
Cena namazından detay
Katılan bakanlardan detay
Genel ve detay
(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))
===========================================================
3)REFERANDUMUN İPTALİ İÇİN İSTİFA EDİP ANKARA'YA YÜRÜYEN DOKTOR YENİŞEHİR'DE
İSTANBUL Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesi'nde aile hekimliği yaparken istifa ederek referandumun iptali için Ankara'ya yürüyen 47 yaşındaki Dr. Hülya Şen, Bursa'nın Yenişehir ilçesine ulaştı.
Referanduma şaibe karıştığını iddia eden ve İstanbul Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesinde aile hekimliği yapan Dr. Hülya Şen, referandumun iptal edilmesi için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş eylemi başlattı. İstanbul Kadıköy'den başladığı yürüyüşün 3'üncü gününde Bursa'nın Yenişehir ilçesine ulaşan Hülya Şen'i, İznik yolu girişinde CHP İlçe Başkanı Nejdet Sert, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Semra Cingil ve partililer karşıladı.
Yürüyüşünü pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde bitireceğini söyleyen Hülya Şen, "Bugün İznik'ten yola çıkarak Yenişehir'e ulaştım. Sağ olsunlar her yerde olduğu gibi arkadaşlarımız burada da beni karşıladılar. Her yerde muazzam bir itiraz ve destek görüyorum. YSK yaptığı açıklamada yurt dışındaki mühürsüz oyları sayma kararı aldı. Her gün ayrı bir karar veriliyor. Hukuk devletinde böyle karışıklıklar yaşanmaması ve şaibenin olmaması gerekiyor. Yapılan açıklamalar kaygılarımızı daha da artırdı. Dolayısıyla ben ısrarcıyım ve Referandum sonuçlarının iptal edilmesi gerekiyor. Yok hükmünde sayılması gerekiyor. Zaten toplum vicdanı da benimle aynı fikirde. Yürüyüşümü Pazar günü Ankara'da bitirmeyi planlıyorumö dedi.
Hülya Şen, yaptığı açıklamanın ardından Yenişehir'den Bilecik'e doğru yola çıktı.
Göründü dökümü
-------------------------
Basın açıklamasından görüntü
Detaylar
Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR(Bursa),
==================================================
4)DÜNYANIN EN UZUN KIZI, ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU
KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde 3 yıl önce 2 metre 13.5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 3 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zirvesi etkinliği kapsamında yapılan söyleşinin yapıldığı salona, emekli laboratuvar teknisyeni annesi Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi'nin yardımıyla geldi. Öğrencilere yaşadığı rahatsızlığı anlatan Gelgi, 5 yaşında Walker desteği ile yürümeye başladığını söyledi. 15 yıldır aldığı fizyoterapiyi hiç bırakmadan devam ettirdiğini, fizyoterapinin yaşam kalitesini arttıran tek şey olduğunu belirten Gelgi şöyle dedi:
"Fizyoterapi olmasaydı ben şu anda ayağa kalkamazdım. Bunu 1 hafta aksattığımda yürüyüşümde ve oturuşumda gerilemeler bariz bir şekilde fark ediliyor. Burada bulunan hocalarımız ve bütün fizyoterapist adayları benim hayatımı güzelleştiren insanlar. Günlük yaşamımda tekerlekli sandalye kullanıyorum. Walker desteği ile çok kısa mesafe yürüyebiliyorum. Uzun boylu olmanın getirdiği zorluklar var. Doğuştan gelen bir skolyozum vardı. Çok şükür ki 3 yıl önce geçirdiğim bir ameliyatla bundan kurtuldum. Psikolojik olarak bu beni küçüklüğümde çok daha fazla etkileyen bir durumdu. Şu anda psikolojik olarak gayet iyiyim. Bir şikayetim yok. Sadece fiziksel durumumu en iyiye getirmeye çalışıyorum."
Gelgi, küçüklüğünde kendisine farklı bakışların olduğunu ancak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdikten sonra bunun değiştiğine ve çok tanınan biri olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:
"Çok güzel mesajlar aldım halen daha alıyorum. Bu rekor çok gurur verici. Şehrin bana olan bakış açısı değişti. Geçen yıl üniversite sınavına girdim. Fakat durumumdan ötürü uzaktan eğitim yolunu tercih etmem gerekiyordu. İstediğim bölümün uzaktan eğitim programlarını bulamadığım için tercih yapmadım. Okumuş olmak için okumak istemedim. Hazırlıklarım devam ediyor. Tercih yapmadığım için bırakmış değilim. Şu anda yurt dışındaki üniversiteleri araştırıyorum. Herkesin olduğu gibi benim de büyük hayallerim var. Bunun yüzde kaçını gerçekleştiririm bilmiyorum ama okumak gerçekleştirmenin yarısı derler. Onun dışında fiziksel durumumu olabildiğince iyi hale getirebilmeyi çok istiyorum. Tahmin ederseniz ki şu anda aileme çok bağımlıyım. Biraz da bağımsız bir hayat sürmeyi gerçekten çok istiyorum. Hayallerim ikiye bölünmüş durumda. Biri eğitimim biri de sağlığım. Gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum ama iyi bir aileye sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum."
Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Salondan detay
-Rumeysa Gelgi'nin açıklamaları
Süre: (05.16) Boyutu: (248 MB.)
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
==================================================
5)KAÇAK AVDA YAKALANAN KEKLİKLER DOĞAYA BIRAKILDI
HAKKARİ'de, Orman ve Su işleri Müdürlüğü, il Jandarma ekiplerini tarafından yapılan yol konrolleri sırasında ele geçirilen 9 kekliği doğaya bıraktı.Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeni Köprü Jandarma Karakolu tarafından 2 gün önce yapılan yol kontrolleri sırasında kaçak avlanan 9 keklik ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi 14 bin TL para cezasına çarptırılıp, sorgularını ardından serbest bırakılırken, keklikler ise Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. 2 gündür koruma altında olan 9 keklik, Orman ve Su işleri Müdürü Necmettin Yılmaz ve beraberindeki 5 kişilik ekip tarafından kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü'ne götürülerek burada doğaya bıraktı.
Orman ve Su işleri Müdürü Yılmaz, Jandarma tarafından yakalanan kekliklerin Mardin'e götürülmek istendiğini söyledi. Yılmaz, "Keklikleri kendi yaşam alanlarına bıraktık. Bu mevsim kekliklerin üreme dönemi. Başka memleketlerden yöremizre gelip kurdukları tuzaklarla bu hayvanları avlıyorlar. Bundan dolayı buradaki vatandaşlarımızın doğal alanlara sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu güzel hayvanları gelecek nesillerde görmeli. Bu hepimizin görevi" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
--------------------
-Orman ve Su işleri Müdürlüğü ekipleri kafesin içindeki keklikleri Otluc köyüne götürürken
-Kafesten çıkardıkları keklikleri ellerinde tutan ekipler
-Kekliklerden genel ve detaylar
-Öten keklikler
-Orman ve Su işleri Müdürü necmettin Yılmaz 'ın açıklaması
-Keklikleri doğaya salınırken
-Doğada gezen kekliklerden genel ve detaylar
BOYUT: 386 MB
SÜRE: 5 DK 36 SN