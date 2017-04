Dha Yurt Bülteni - 12

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, KIZ KAVGASINDA BIÇAKLANDI



SAMSUN'da kız yüzünden çıkan kavgada ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Bünyamin Körpe, aynı yaştaki öğrenci G.T. tarafından karın boşluğundan bıçaklandı. G.T. polis tarafından gözaltına alındı.



Olay bugün İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Mumcu Parkı'nda kız ve erkek arkadaşlarıyla oturan ortaokulun 8'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Körpe'nin yanına gelen başka bir ortaokulun 8'inci sınıf öğrencisi G.T. kız meselesi yüzünden tartıştı. İki genç arasında çıkan tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine G.T., iddiaya göre üzerindeki bıçağı çıkarıp Bünyamin Körpe'yi karın boşluğundan bıçaklayıp kaçtı. Yaralı öğrenci ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakaladı.



Şüpheli, yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



FINDIK ÜRETİCİLERİNE KÜLLENME İLE MÜCADELE İÇİN PULVERİZATÖR DAĞITILDI



GİRESUN Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası, fındıkta yaşanan külleme hastalığıyla mücadele için pulverizatör dağıttı.



Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak, Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Angın ve muhtarların katıldığı toplantıda 12 pulverizatörün dağıtılması sonrasında Balçıkbelen köyünde üreticilere ilaçlama uygulamalı olarak gösterildi.



Açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Angın, 2013 yılından bu yana fındıkta külleme hastalığının görülmesinin ardından ürün kayıpları yaşandığını anlattı. Hastalığın bahçelerin yüzde 50'sine kadar yayılabildiğine dikkat çeken Angın, "Bunlar fındık ağaçlarının kendini yenilemesini de engelliyor. Sürgünlere de olumsuz etkisi var, bu anlamda külleme hastalığıyla mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. İlaçlarla ve kültürel tedbirlerin uygulanmasıyla mücadele şart. İlaçlama da bu mevsimde 20-25 günde bir tekrarlanmalıö dedi. Angın, "Basit bir hastalıktır ama ilaçlama yapıldığında ortadan kaldırabileceğimizi düşünmekteyiz. Özellikle içinde bulunduğumuz zaman diliminden itibaren ilaçlama yapılması gerekiyor. Tirebolu Ziraat Odası başkanlığı bir etkinlik başlattı, çiftçilere dağıtılmak üzere pulvarizetör temin etti. Vatandaşlarımız bunları kullanacakö diye konuştu.



Giresun İl Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman da, ilk etapta 12 makineyi üreticilere dağıttıklarını ve bunu fındık bahçesi bulunan üreticilerin dönüşümlü olarak kullanacaklarını söyledi. İlerleyen günlerde her köye bir makine vermeyi planladıklarını kaydeden Yaman, şunları söyledi: "Her 5 köy bir makine veriyoruz. Amacımız toplu mücadeleyi gerçekleştirmek ve bu hastalıktan, bu illetten kurtulmaktır. Toplu mücadele yapıldığı takdirde bu hastalıktan kurtulacağımızı ve ürün kaybımızın olmayacağını belirtmek istiyorum."







Hakan KABAHASANOĞLU/TİREBOLU, (Giresun),



=====================================================



CHP'LİLER REFERANDUMUN İPTALİ İÇİN BİREYSEL BAŞVURU YAPTI



ANTALYA'da bazı CHP'liler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik referandumda mühürsüz zarf ve pusulaları gerekçe göstererek halk oylamasının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bireysel başvuruda bulundu.



CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, referanduma yönelik açıklamalarda bulundu. Antalya halkının 18 puan farkla 'hayır' dediğini belirten Erdem, kampanya süresince birçok hukuksuzlukla mücadele ettiklerini söyledi. Oylama sırasında YSK'nın mühürsüz zarf ve pusulalarının kabulüne yönelik açıklamada bulunduğunu hatırlatan Erdem, bu kararın iptal edilmesine yönelik girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Oylamada Antalya'nın büyükşehirler arasında evet bloğundan yüzde 18 oy kopararak Türkiye birincisi olduğunu belirten Erdem, "Bu başarı sadece CHP'nin değil tüm Antalya halkınındır. Hayır oyları Antalya'nın 19 ilçesinden 15'inde ciddi farkla önde çıkmıştır. CHP olarak tahriklere ve saldırılara rağmen toplumun tüm kesimleriyle dayanışmamızı sürdürerek sağduyulu davranmaya devam edeceğiz" dedi. Erdem, il örgütü olarak 5 farklı ilçede bazı sandıklara itirazda bulunduklarını söyledi.



CHP'li gençler ve kadınlardan oluşan bazı kişiler ise Antalya İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla YSK'ya oylamanın iptaline yönelik bireysel başvuruda bulundu. İptal için başvuruda bulunanlar dilekçelerinde mühürsüz oy ve pusulaların kanuna aykırı olduğunu belirtti. Bu şekilde kullanılan oyların sayısının bilinmediği ifade edilen dilekçelerde, sandık kurulu mührü basılması şartının 2010 yılında kanuna eklendiği kaydedildi.



Haber: ANTALYA,



============================================================



Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı



ÇANAKKALE'de uyuşturucu ticaretine karşı düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, dün (pazartesi) uyuşturucu ticaretine karşı kentte operasyon düzenledi. Kentte uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir otomobili durduran ekipler araçta; 501 uyuşturucu hap, 18.55 gram kubar esrar, 2.99 gram toz kokain, 30.74 gram taş kokain ve 0.84 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki Ş.G., C.G. ve T.K.K. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde bekleyen zanlıların yakınları ise baygınlık geçirdi.



YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİYE ALINDI



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yol kenarında silahla vurulmuş halde yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.



Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası'nda öğle saatlerinde Ali Kale adlı bir vatandaş yol kenarında yaralı şahin buldu. Şahinin uçamadığını ve sol kanadında yara olduğunu gören vatandaş hayvanı Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner hekim Fevzi Uzun, yaralı şahini tedaviye aldı.



'HAYATININ GERİ KALANINI ENGELLİ GEÇİRECEK'



Şahinin ırkını tespit edemediklerini söyleyen Fevzi Uzun, hayvanın sol kanadından silahla yaralandığını belirlediklerini kaydetti. Uzun, "Kurşun sol kanadında kemiği parçalamış. Hareketsiz kalmasını sağlayarak yarasını temizledik ve ilk müdahalesini yaptık. Antalya Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. Tedavisi orada devam edecek. Hayatının geri kalanını engelli geçirecek ama hayatta kalacak" dedi.



Yaralı şahin daha sonra bir kafese konularak beslendi.



