Dha Yurt Bülteni - 12

Torbalı'ya şehit ateşi düştü



HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın acı haberi memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde üzüntü yarattı.



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında dün (pazar) akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. Şenözüar'ın şehadet haberi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı kırsal Karaot Mahallesi'ne ulaştı. Babası Hamdi Şenözüar, annesi Fatma Şenözüar ve eşi Melek Şenözüar büyük üzüntü yaşadı. Eşi Melek Şenözüar'ın hamile olduğu belirtildi. Ayrıca şehidin doğum günün de 20 Nisan'da olduğu öğrenildi. Şehidin tek katlı olan babaocağına Türk bayrağı asıldı.







Haber: Gökhan YALKAK / TORBALI (İzmir),



Üniversiteli Burcu'nun kazada öldüğü yere tabelası dikildi



BARTIN'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran'ın fotoğrafının bulunduğu tabela, 24'üncü yaş gününde kaza yerine dikildi.



Geçen 5 Mart'ta 5 Nolu Çevre Yolu'nun Gölbucağı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki Uğur Kalaycı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Burcu Duran'a çarptı. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü Uğur Kalaycı, 'Taksirle adam öldürme' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Burcu Duran'ın annesi Gölbucağı Mahallesi Muhtarı 49 yaşındaki Şermin ve bbaası Nurettin Duran, kızlarının 24'üncü yaş gününde anma programı düzenledi. Program kapsamında ailesi tarafından yaptırılan Burcu Duran'ın fotoğrafı bulunan ve üzerinde, "Benim de hayallerim vardı" yazılı tabela kazanın meydana geldiği kaldırıma dikilerek açılışı yapıldı. Burcu Duran'ın arkadaşlarının ellerinde karanfillerle katıldığı tabela açılışı sırasında Şermin Duran gözyaşlarını tutamadı.



Şermin Duran, kazanın meydana geldiği yerde viraj olduğunu söyleyerek, "Bu yol için yetkililerinden çözüm istiyorum. Gereken her yere başvuracağım. Ben 40 günden beri acımı yaşayamıyorum. Ben bir devlet görevlisi olarak acımı bana yaşatmadılar. Buraya çözüm bulmadılar. Benim evladım gitti, başka canlar yanmasın, bu kaçıncı kaza? Bu olaydan sonra burada kaç tane kaza oldu. Artık yeter. Bitsin, anneler ağlamasın artık" dedi.



Daha sonra Burcu Duran için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,