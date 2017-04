Dha Yurt Bülteni - 12

Şehit uzman çavuşun Gaziantep'teki baba evinde yas



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında uçuruma yuvarlanıp şehit olan uzman çavuş 26 yaşındaki Barış Düver'in acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.



Uzman çavuş Barış Düver'in şehit olduğu haberini, Barak Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Babası Ahmet Düver'in 15 yıl önce hayatını kaybettiği belirtilen Barış Düver'in acı haberini alan annesi Emine Düver, gözyaşlarına boğuldu. Merve Düver ile 2 ay önce evlenen ve 15 Haziran'da düğün yapacakları belirtilen şehit uzman çavuş Düver'in baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.



Şehit uzman çavuş Barış Düver'in cenazesi, yarın Oğuzeli İlçesi'ne bağlı Yakacık Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Şehit evi



Sinir krizi geçirenler



Türk bayrağı



Ambulans



Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



=================================================



Adıyaman'da esrar operasyona tutuklama



ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda polis, girdiği evde Mehmet E.'nin üstünde 4 paket, sobada ise 26 paket esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken Mehmet E., gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Polislerin eve girmesi



Evde arama yapılması



Sobada esrar bulunması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)