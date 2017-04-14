Dha Yurt Bülteni-12
1)ERDOĞAN: EYALETMİŞ, FEDERASYONMUŞ, ŞUYMUŞ, BUYMUŞ HİÇBİRİ GÜNDEMİMİZDE YOK, OLMAYACAKTIR.
1)ERDOĞAN: EYALETMİŞ, FEDERASYONMUŞ, ŞUYMUŞ, BUYMUŞ HİÇBİRİ GÜNDEMİMİZDE YOK, OLMAYACAKTIR.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya mitinginde konuştu. Eyelat, federasyon tartışmalarına ilişkin Erdoğan, "Birkaç gündür bir dedikodu var. Aldı başını gidiyor. Üniter yapı meselesi. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu en başta şahsım başta olmak üzere biz olduk, olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş hiçbiri gündemimizde yok olmayacaktır. Bunların birçoğu zaten tarihtir, tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor. Yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içerisinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlığımızı bir kez daha tekrar ediyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Erdoğan'ın konuşması
-Detaylar
KONYA/DHA
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2)MERAL AKŞENER: BAHÇELİ HAYIR ÇIKACAĞINI GÖRDÜ KAÇMANIN TAŞLARINI DÖŞÜYOR
MHP' den ihraç edilen Meral Akşener Diyarbakır'a geldi. Tarihi Hasan Paşa hanında vatandaşla çay içerek sohbet eden Akşener, Eyalet sistemi tartışmalarıyla ilgili MHP Lideri Bahçeli' nin çıkışını değerlendirdi,"Bahçeli 16 Nisan akşamı hayır çıkacağını gördü şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor" dedi
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü;" Cumhurbaşkanının üç danışmanı eyaletten bahsetti. 16'ncı madde 18 maddenin 16'sı ve anayasanında da 123'ncü maddesi esasında bu kamu tüzel kişiliği kurma yetkisinin sadece mecliste olan bu yetkinin Cumhurbaşkanıyla paylaşıldığı onunda böyle bir hakkının olduğu bir madde bu. Şimdi bunu yaparken fark etmeyeceksiniz, beraber o komisyonda yer alacaksınız sonra da üç danışman böyle bir söz söyleyince diyeceksiniz ki; Yani ülkücüler ne diyecek. Ülkücüler 18 maddeye başından beri hayır diyor. Benim buradaki görüşüm şu; Sayın Bahçeli 16 Nisan akşamı hayır çıkacağını gördü. Şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor. O gece saat 23.00 sıralarında yapacağı konuşmanın ana hatlarını, ipuçlarını koydu. Dönüp diyecek ki, sizin danışmanlarınız olmasaydı bu sonuç böyle çıkmazdı. Nitekim 2010 referandum unda da o meşhur anayasa referandum unda da o zaman Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ayrı sandık koysaydınız demişti. Aynı yol, yani suçlu tespit etme hareketidir bu. Ama 16 Nisan'da 12 puanlık Milliyetçi Hareket partisinin 10 puanı hayır dediği için şimdi bunun üzerini örtmek üzere bir söylem, bir davranış olarak değerlendiriyorum. Vatandaş ise"Kendisi de itiraf etti başkanım zaten demesi üzerine Akşener,"Aynen öyle' diyerek cevap verdi.
Görüntü Dökümü
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Meral Akşener in açıklaması
Canan ALTINTAŞ-Serdan SUNAR-DİYARBAKIR/DHA
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3)AK PARTİ STANDINA SALDIRIDAN TUTUKLANDI
ANTALYA'da Ak Parti'nin 16 Nisan'daki halk oylaması için açtığı 'evet' standını yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, oğulları Y.A. tutuklandı.
AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nın halk oylaması için Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açtığı 'evet' standını 12 Nisan günü yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A.A, eşi N.A. ile oğulları Y.A.'nın Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade alma işlemi tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrasında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Y.A. ise 'kasten yaralama' ve 'ızrar' suçlamasıyla tutuklandı.
SALDIRIYI ANLATTI
Diğer yandan aldığı yumruk darbesi sonucu burnunun yanında çizik oluşan stant görevlisi Durmuş Doğan, olayı anlatırken, "Biz stantta görev yaparken 2 beyefendi geldi. Bize 'Siz nasıl çalışıyorsunuz. Neye evet diyeceğiz. Özgürlüklerimiz tam gelecek mi?' derken mahalle sorumlumuz Serhat Dinçer'e saldırdılar. Kendilerinden şikayetçi olduk" diye konuştu.
SALDIRIYI KINADI
Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Mehmet Rıfat Durukan, "Arkadaşlarımız stant görevini yaparken iki kişi gelip saldırıda bulunmuş. İki arkadaşımızda hafif yaralanma mevcut. Bu tür olayların olmasını istemiyoruz. Demokratik ortamda seçimin geçmesini arzu ediyoruz. Bu olaylar bizi üzüyor" dedi.
Görüntü Dökümü
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Stanttan görüntü
Polisten görüntü
Detay
Röp1: Durmuş Doğan
Röp2: Saldırıya uğrayan görevlü
-Röp3: Mehmet Rıfat Durukan (Ak Parti Konyaaltı İlçe Başkanı)
Cep telefonuyla çekilmiş kavga görüntüsü
3 DAKİKA 21 SANİYE
( Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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4)İTALYA HAYALİ URLA'DA SON BULDU, TEKNEDE 198 KAÇAK YAKALANDI
SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA'NIN OPERASYONU KAMERADA
İZMİR'in Urla İlçesi'nden umuda yolculuğa çıkan çoğunluğu Pakistan uyruklu 198 kaçak, kıyıdan fazla açılamadan yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 organizatör ile tekneden atlayarak kıyıya çıkan ve ormanlık alanda gizlenmeye çalışan teknenin kaptanı da yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kalabalık kaçak grubunun yasa dışı yollarla, Seferihisar Sığacık Mevkii'nden tekneyle İtalya'ya götürüleceğini öğrendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, Seferihisar ve Urla bölgelerinde araştırma ve arazi taraması başlattı. Aramalar sürerken, MİT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ekipleri, Urla İlçesi'nin Kokar Koyu Mevkii'ndeki kaçak grubunun yerini tespit etti. Aynı zamanda, Çeşme İlçesi'nde büyük bir teknenin çıkış yaparak, Sığacık yönüne kıyıya yakın mesafeden ilerlediği belirlendi. Kokar Koyu'na yanaşan tekne, dün gece kaçak grubunu kıyıdan alarak kıyıdan açıldığı sırada, sahil güvenlik ekipleri operasyonu başlattı. Müdahale edilen teknede yapılan kontrollerde 156 Pakistan, 37 Suriye, 2 İran, 3 Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 198 kaçak yakalandı. Ayrıca teknede organizatör olduğu belirlenen E.S. ve H.E. gözaltına alındı.
TEKNEDEN ATLADI, ORMANDA YAKALANDI
Ekiplerin müdahalesi sırasında ise tekneden denize atlayarak kıyıya yüzen ve koşarak izini kaybettirmeye çalışan bir kişi için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaçan şüpheli, ormanlık alanda yakalandı. Teknenin kaptanı olduğu belirlenen şüphelinin kimliğinin A.D. olduğu belirlendi. A.D. de gözaltına alınarak organizatör zanlıları E.S. ve H.E. ile jandarmaya götürüldü. Gece yarısı başlayan operasyonun sabah 08.00'edre sona erdiği belirtildi. Kaçakların ve diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Görüntü Dökümü
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(SAHİL GÜVENLİK KAMERASI)
-Havadan çekilen görüntü
-Karada bekleyen göçmenlerin görüntüsü
-yelkenli teknenin görüntüsü
-Sahil güvenlik botunun yelkenli tekneye yanaşması
-detaylar
(JANDARMA KAMERASI)
(Not: jandarma kamerası)
Tekneden atlayan kaptanı A.D.'nin yakalanma anı
Kaçakların fotoğrafları
Genel ve Detay görüntü
Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR
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SİVAS'TA DOLANDIRDI, NİĞDE'DE YAKALANDI (2)
5)"ADLİYEYE SEVK EDİLDİ"
Sivas'ta Gökçebostan Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki Z.Ç.'yi telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız bir kuyumcu dolandırıcılığına karıştı bu nedenle eviniz de bulunan altınları eve gelecek olan polise teslim edin' diyerek dolandıran Tamer Özkaracadağ Niğde'de yakalandı. Sivas'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki sorgu işlemi yapılan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin dolandırdığı altınlar da ele geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin görüntüsü
-Polis eşliğinde adliyeye götürülüşü
-Ele geçirilen altınlar
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
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6)DENİZLİ'DE BYLOCK'TAN 13 MEMUR TUTUKLANDI
DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 14 kamu çalışanı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si kadın 13'ü tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir hafta önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen kamu çalışanlarına yönelik operasyon yaptı. Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesi'nde çalışan ve aralarında müfettişin de bulunduğu 14 kişi, gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si kadın 13'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Tutuklanan kişilerin minibüse bindirilmesi
Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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7)POSTACILAR, MİLLİ TAKIM İÇİN YARIŞTI
BU yıl 46'ncısı düzenlenecek Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım sporcularının belirlenmesi için Antalya'da yapılan bölge yarışına, 16 kadın, 28 erkek postacı katıldı.
Türkiye genelinde 8 bölgede düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışları'nın Antalya etabı tamamlandı. 2'nci bölge olarak adlandırılan Antalya'da 16'sı kadın toplam 44 postacı Türkiye finali için ter döktü. Erkeklerin 30 tur, kadınların 22 tur yürüdüğü yarışta etapları en kısa sürede tamamlayanlar dereceye girdi.
Kadınlar grubunun birincisi, yarışı 33 dakika 38 saniyede tamamlayan 10 yıllık postacı 30 yaşındaki Şadiye Özbey oldu. 90 numara göğüs numarası ile yarışan kadın postacı, rakiplerini tek tek geride bıraktı. 2011 ve 2012 yıllarında iki kez yarıştığını bir kez de milli takıma seçildiğini anlatan Özbey, "Bir çocuk annesiyim. Hedefim milli takıma seçilmek. Bunun için çalışıyorum ve yarışıyorum" dedi. Özbey'in ardından Ayşe Çakmak ikinci, Nuray Coşkun üçüncü oldu.
Erkekler kategorisinde ise Eren Gür, yürüyüşü 56 dakika 38 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Konyaaltı PTT'de dağıtıcı olarak görev yapan Gür, yarışa iyi hazırlandığını söyledi. Birinciliği hedeflediğini ve kazandığını söyleyen Gür, "Milli takıma seçilerek ülkemi ve PTT'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. Gür'e, en büyük desteği kendisi gibi postacı olan nişanlısı Eda Yıldırım verdi. Erkekler kategorisinde ikincilik ipini Hasan Tezcan, üçüncülüğü Yusuf Şahin göğüsledi.
Yarış sonunda yüksek tempo yürüyüşe dayanamayan bazı postacılar, sahaya uzanarak dinlendi. Kimileri arkadaşlarının uyarıları uzere yerde yatmaktan vazgeçerek yavaş tempoda soğuma yürüyüşü yaptı.
Görüntü Dökümü:
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Sporculardan görüntü
Yarıştan görüntü
Yürüyüşte sporcuların ayak ve ellerinden detay
Yarışan sporcuların sudan yansıma detayı
Yarış sonrası sporcuların zor anından görüntü
Dereceye giren kadın ve erkek sporcuların görüntüsü
Yarışta birinci erkek ve kadın sporcuyla röp
Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)
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