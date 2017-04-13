Dha Yurt Bülteni - 12
Bakan Soylu: Terörle mücadele eden kaya gibi bir hükümet var (2)BAKAN SOYLU MEMLEKETİ OF'TA KONUŞTUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü'ndeki mitinginin ardından geldiği memleketi Of İlçesi'nde belediye meydanında vatandaşlara seslendi.
Bakan Soylu: Terörle mücadele eden kaya gibi bir hükümet var (2)
BAKAN SOYLU MEMLEKETİ OF'TA KONUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü'ndeki mitinginin ardından geldiği memleketi Of İlçesi'nde belediye meydanında vatandaşlara seslendi. Ülkenin savaşlarla diz çöktürülemediği için yeni yöntemler ortaya konulduğunu anlatan, Türkiye'nin esir alınmak istendiğini ifade eden Bakan Soylu, ülkeyi yarınlara götürmek isteyenlere iftira atıldığını, hakaret edildiğini ve hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi.
Ülkenin mevcut yönetim sisteminden kurtulması gerektiğini ifade eden Soylu, "Bu sistem ülkeyi zayıflatmak üzere kuruldu. Ülkenin yüzde 7500 faizlere mahkum edilmesi üzerine kuruldu. Yeni sistem bizi bunlardan kurtaracak. Türkiye üzerinde oyun oynayanlara müsaade etmeyecek. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engelleyenlere müsaade etmeyecek. Yeni sistem demokrasiyi hakim kılacak. Milleti merkeze oturtacak ve artık millet karar verecek. Millete gitmeyerek sadece milletin değerleri üzerinden çatışma üreterek, Türkiye'yi bölerek iktidar olunmayacak. Kimseyi ayırt etmeden herkese gitmek zorunda kalacaksınız. Bu sistem çatışma, kavga üretmeyecek, uzlaşı üretecek. Laf değil iş üretenlerin sistemi olacak. Bu memlekete hizmet edenlerin sistemi olacak. Yeni sistemde bu ülkeye yıllardır yapılanlar olmayacak. Yeni sistemde topyekun bir kalkınma olacak. Pazartesi gündemde yeni hükümet tartışmaları olmayacak. Onun için herkes elini taşın altına koymalı" dedi.
"PKK İLE MÜCADELE ETMEYELİM DİYE KAMERA VERMEDİLER"
Ülkede güçlü ve kararlı millet, hükümet, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden ve bu sayede Türkiye'de terörle mücadelenin kuvvetli yürütüldüğünü belirten Soylu, şöyle konuştu:
"Eğer zayıf olursan Avrupa zaten tepende duruyor. PKK ve diğer terör örgütlerini hormonlayan, onlara ev sahipliği yapan Avrupa'dır. Senin hükümetin güçsüz olursa, sadece meclisteki koltuk sayısına bağlı olursa, Türkiye'ye adım attırmazlar, adım. Terörle mücadele yaptırmazlar. Bazen ABD, Avrupa ve Kanada'dan nitelikli mühimmat istiyoruz, ama vermiyorlar. Terörle mücadele ettiğimiz için vermiyorlar. İnsansız hava araçlarına takmak için kamera istedik. Ne ABD, ne de başka ülkeler verdi. Niçin? PKK ile mücadele etmeyelim diye. Fakat bizim evlatlarımız o mağaraların içine kadar giren kameralar imal etti. Sonra ABD ve Kanada dedi ki; 'biz size bu kamerayı verebiliriz.' Nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığımız ifade etmek için söylüyorum."
'BU COĞRAFYAYA ZAYIFLIK YAKIŞMAZ'
Avrupa ile geri kabul anlaşması yaptıklarını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda da şunları söyledi:
"Sözlerimizi yerine getirdik. 'Sözlerinizi yerine getirirseniz Avrupa'da her Türk vatandaşına vize serbestisi vereceğiz' dediler. Verdikleri vize serbestisini sözünü tutmadılar. Bize en son, 'Terörle mücadele yasasını değiştirin, vize serbestisini öyle veririz' dediler. Terörle mücadele yasasını değiştirin demek 'Güneydoğu ile Doğu Anadolu'yu PKK'ya bırakın, teröristle mücadele etmeyin' demektir. Böylece 'Avrupa'ya gelmenize izin veririz' dediler. Bu coğrafyaya zayıflık yakışmaz. Bu coğrafya zayıflığı, güçsüzlüğü kaldıramaz. Bu coğrafya çelimsizliği kaldıramaz. Bu coğrafya diz çökmeyi kaldıramaz. Biz eski Türkiye değiliz. Öyle parmak gösterip otur denilen zamanki Türkiye değiliz. Güçlü ve kudretli bir Türkiye'yiz. Ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yiz."
"KILIÇDAROĞLU'NA OYUNCAK BİR TANK VERELİM, ÖNÜNDE DURSUN"
CHP lideri Kılıçdaroğlu 'na yönelik eleştirilerde bulunan ve 'darbe olursa tankların önüne çıkarım' dediğini hatırlatan bakan Soylu, "Onu söyleyen Kılıçdaroğlu televizyonlarda gördük, havalimanından kaçtı mı? Kontrollü kaçak oldu. Havalimanından kaçtı. Bu arada birileri ile telefonla görüştü. Ne görüştüğünü de kendisi söyleyemiyor. Neler görüşüldüğünü de ortaya koyamıyor. Kılıçdaroğlu tankın üzerine çıkacaktı değil mi? Ona oyuncak bir tank gönderelim de hiç olmazsa oyuncak tankın önünde dursun. Tankın önüne çıkmak cesaret, yürek, millet sevgisi ister. Ay yıldızlı bayrağa sadakat ister, Allah'a teslimiyet ister. Öyle tankın önüne çıkmak kolay değil. Sözle sultan olunsaydı o bugüne kadar sultan olmuştu ki. Tayyip Erdoğan kim, Kılıçdaroğlu kim? Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan ile aşık atıyor. Kılıçdaroğlu, sen o gece nereye saklanacağını düşünürken Tayyip Erdoğan, 'milletim' diyerek 15 Temmuz gecesi uçağa bindi, inip inmeyeceğini bilmediği halde o uçakta Allah'a teslim oldu. Milletin iradesi ile birlikte oldu. Sen kim, Tayyip Erdoğan kim? Şimdi hepsi beraber bir araya geldi. Kandil, FETÖ, PKK, Avrupa bir araya gelmiş. Bunlar mı bizim iyiliğimizi istiyor?" diye sordu.
Oflu hemşerilerinin kendisine her zaman en yüksek destek verdiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu uşağunuz sizden destek istiyor. 16 Nisan'da attığınız her oyla bu uşağunuza sahip çıkacaksınız. Her oy bizi 16 Nisan'dan sonra daha güçlü, kararlı ve kuvvetli yapacaktır" diyerek Of'tan tarihi bir rekor 'Evet' oyuyla sandıkları patlatma çağrısı yaptı. Trabzon'a dönen Bakan Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesine gitmek üzere uçakla ayrıldı.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Soylu'nun konuşması
-Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / TRABZON,
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Hüsnü Bozkurt'un annesi tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldı (2)
BOZKURT: HASTANE YÖNETİMİ İSTEDİ
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, annesi Fahire Bozkurt'un 2.5 yıldır tedavi gördüğü hastaneden alınıp, İstanbul'a götürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Hastane yönetiminin, annesinin taburcu edilmesi için kendisine not ulaştırdığını belirten Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti:
"31 Mart 2017 tarihinde konuk olduğum 'Halk Arenası' programındaki açıklamalarım sonrası yaratılan algı operasyonları ve hedef tahtasına konmam sonucu oluşan baskı nedeniyle hastane yönetimi, pazartesi (10 Nisan 2017) günü annemin artık taburcu edilmesini isteyen notu tarafıma iletti. Biz de bunun üzerine ailemle birlikte gerekli işlemleri başlatarak, çok emek verdiğimiz ve baskı altına alınmış olabileceğini düşündüğümüz hastanenin ve çalışanlarının zarar görmemesi için İstanbul'da bir başka hastaneye bugün annemin naklini gerçekleştirdik. Konya Medline Hastanesi çalışanlarına anneme bugüne kadar gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."
Haber: KONYA DHA))
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Baydemir: Her kışın sonu bahardır
HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Sözcüsü Osman Baydemir,"Kürtlerin kendi hak ve özgürlükleri ile Meclis'te kendilerine yer bulmalarına izin vermek istemediler. Ama her kışın sonu bahardır, bunu herkes bilsin" dedi.
Referandum çalışmaları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Sözcüsü Osman Baydemir, Yüksekova Devlet Hastanesi karşısında miting yaptı. Miting alanına HDP ve DBP ilçe örgütü tarafından Türkçe ve Kürtçe 'Hayır' yazılı pankartlar asıldı. Mitinge gelenler güvenlik önlemleri altında tek tek aranarak alana alındı. HDP Sözcüsü Baydemir mitingte yaptığı Kürtçe konuşmasında şöyle konuştu:
"Yüksekova halkını sahiplenme duygusu, direniş ruhu sınırları aşmış durumda. 40 milyon Kürdün derdinin tek çaresi özgürlük ve birliktir. Tüm dünyanın, düşmanların, dostların gözü Yüksekova'da. Siz bir rekor ile vekillerinizi seçtiniz. Ama Kürtlerin kendi hak ve özgürlükleri ile mecliste kendilerine yer bulmalarına izin vermek istemediler. Ama her kışın sonu bahardır, bunu herkes bilsin. Saddam çıkardığı yasalar ile yargılandı. Bütün zulüm edenlerin sonu böyle olmuştur. Yüksekova halkına bu zulmü görenler de unutmasınlar ki aynı senaryolarla karşı karşıya kalacaklar. Yüksekova'nın oy rekoru, sesi referandum da Ankara'ya kadar gidecek."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın' şeklindeki sözlerini hatırlatan Baydemir, "Tüm özgürlüklerin kısıtlandığı bir yerde zaten her taraf duvardır. Ama bu duvarın yıkılması halkların elinde. Onlar şunu bilsin ki kurt ile tilkinin ittifakından bir şey çıkmaz. Biz yıkımı gören Yüksekova'nın direnişinden feyz alıyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Miting alanından genel
-Mitinge gelenler
-Baydemir'in konuşması
Haber: Erkan ÇOBANOĞLU- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -
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Davutoğlu, Erdoğan'ın Konya mitingine katılacak
ESKİ Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, yarın Konya'da düzenlenecek mitingine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında yarın saat 14.00'de Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenecek. Mitinge eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. Davutoğlu'nun bugün akşam saatlerinde memleketi Konya'ya geleceği yarın Erdoğan ve Yıldırım'a, programlarında eşlik edeceği belirtildi.
Haber: KONYA,
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DOĞUBAYAZIT'TA PATLAYICI DÜZENEKLİ TÜP BULUNDU
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde boş bir evin bahçesinde toprağa gömülü olarak patlayıcı düzenekli mutfak tüpü bulundu.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyük Ağrı Mahallesinde müstakil, boş bir evin bahçesinde önce geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Ardından bahçenin farklı noktalarında kazı yapıldı. Kazı sırasında terör örgütü militanları tarafından yerleştirilmiş, patlatılmaya hazır bomba düzenekli büyük boy mutfak tüpü bulundu. Polis,olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Evin bahçesi
-Kazı yapılan yerde detay
-Olay yeri genel
Haber-Kamera: Yusuf İBA/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı),
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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
ŞANLIURFA'da, akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur, hazırlıksız yakalananlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Gün boyu havanın güneşli olduğu kentte, akşam saatleriende havanın kararmasıyla birlikte sağanak etkili oldu. Yollarda birikintiler oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar, daha fazla ıslanmamak için kapalı yerlere koşturdu. Araçların da trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kentte trafik polisleri, sürücüleri yönlendirip uyarılarda bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sağanak yağmur
Vatandaşların yağmurdan korunmaya çalışması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer PINAR/ ŞANLIURFA, -
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TUNCELİ'DE FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
TUNCELİ'de, Emniyet ve Jandarma'nın birlikte gerçekleştirdiği film gibi operasyonda, 3 kişi, 1 ruhsatsız av tügeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 4 kilo 422 gram esrar ile birlikte yakalandı.
ARAÇ, ÖNCE MOBESE SONRA TERMAL KAMERALAR İLE TAKİP EDİLDİ
Uyuşturucu madde ticareti ile ilgili alınan bir istihbaratı değerlendiren Tunceli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Nisan'da Erzincan'dan Tunceli'ye gelen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu aracı Pülümür ilçesinden itibaren takibe aldı. Pülümür'den itibaren takipte olan aracın gece saat 22.40'ta Tunceli kent merkezine girişine izin verildi. Kent merkezindeki Mobese kameralarıyla saniye saniye takip edilen uyuşturucu satıcılarını taşıyan araç Esentepe Mahallesine girdi. Araç, Mobese kameralarının görüş alanı dışına çıkınca, bu kez Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hakim tepelere kurduğu termal kameralar ile takip edildi. Gece saat 23.00 sıralarında araçta bulunanların Mahallede bir eve girdikleri tespit edildi.
Evin önunde uyuşturucuyu aracın motor bölümünde ve bagajdaki canlı tavukların arasından çıkaran 2 kişinin bütün hareketleri termal kameraler tarafından saniye saniye kayıt edilirken, Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile söz konusu eve baskın düzenlendi. Baskında, A.A.C. (32) ve B.A. (33), eve götürmeye çalıştıkları 2 kilo 514 gram esrar ile birlikte yakalandı.
Yakalanan 2 kişinin yapılan sorgularında, uyuşturucuyu Pertek İlçesine bağlı bir mezradan temin ettiklerini ittiraf etmeleri üzerine jandarma ve polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyanda belirtilen aderste yapılan aramada E.T.'nin evinde yapılan aramada 1 kilo 908 gram esrar maddesi ile birlikte 7 bin 700 lira para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedilen 3 kişi, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Emniyet müdürlüğü ekiplerinde yapılan mabese takibi
İzlenen araç
Termal görüntüler
Uyuşturucunun ve canlı tavukların araçtan çıkarılması
Uyuşturucular ile eve girilmesi
Zırhlı araçlar ve dedektör köpekler ile eve yapılan baskın
Evde yapılan arama
Ele geçirilen uyuşturucu silah ve para görüntüsü
Yakalanan kişiler
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ DHA
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OTOMOBİLDEN FIRLAYAN TAŞ CAMI DELİP GEÇTİ
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde hareket halindeki otomobilin tekerinden fırlayan taş kaldırımda yürüyen kadın ve kız çocuğunu sıyırıp işyerinin camını delip geçti. Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfioğlu Caddesi'nde hareket halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin üzerinden geçtiği taş, lastikten fırlayıp kaldırımda yürüyen kadın ve yanında bulunan kız çocuğunu sıyırıp Aydın Bozkuş'a ait beyaz eşya tamircisinin vitrin camını delerek geçti. Şans eseri yaralanan olmayan olay anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kız çocuğunun saniyelerle taştan kurtulduğu görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaldırımda yürüyen kadın ve kız çocuğu
Cadde de bulunan taş
Otomobilin taşın üstünden geçmesi
Fırlayan taş
Kıl payı kurtulan kız çocuğu
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,
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SOSYAL MEDYADA BONZAİ İLE MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTI, ESRARLA YAKALANDI
KARABÜK'te, evinde 110 gram toz esrar ile yakalanan Emrah Y.'nin, sosyal medya hesabında, "Karabük emniyetini, valiliği göreve çağırıyorum. Burada bonzaiyi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter" yazdığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanırken yakalanan 2 çocuğun ifadesinden yola çıkarak Atatürk Mahallesi'nde oturan Emrah Y.'nin evine dün operasyon düzenledi. Evde 110 gram sıkıştırılmış toz esrar ele geçirildi. Emrah Y. ile evde bulunan Suriyeli kaçak göçmen 22 yaşındaki M.F.A. gözaltına alındı. Emrah Y. ve M.F.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GENÇLERİ UYARIP POLİSİ GÖREVE ÇAĞIRMIŞ
Emrah Y.'nin, gözaltına alınmadan 2 gün önce 13 Nisan'da sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında yazdığı yazı ile gençleri bonzai içmemeleri konusunda uyarıp, valilik ve emniyeti de bu konuda göreve çağırdığı ortaya çıktı. Emrah Y. yazısında şöyle dedi:
"'Bu vatanı, bu milleti seven, hayatında siyasete hiç ama hiç bulaşmamış dürüst bir kardeşiniz olarak naçizane bu ülkenin gençlerini uyarmak amacım. Lütfen bonzai içmeyin. Size her uzatılanı içmeyin lütfen. Bakın Avustralya'nın ordusu yok, İzlanda'nın ordusu yok. Ama dünyanın en mutlu ülkeleri. Oraları araştırın, okuyun biraz. İnsanlar neden oralarda mutlu diye. İstanbul'da işlerim bozulduğu için Yeni Zelanda vizesi almıştım. Ama hayatımda ki bazı şeylerden sonra döndüm Karabük'e. Mecbur kaldım. İnsanlara dışarıda gördüğüm bazı şeyleri biraz olsun öğretmeye, mutlu olmalarını sağlamaya çalıştım. Ama gördüm ki burada insanlar hayal kurmayı unutmuşlar. Burada ilah bonzai. Bonzaiye tapıyorlar. Buradan Karabük emniyetini, Karabük Valiliğini, Karabük'ü seven tüm erdemli insanları, medyayı göreve çağırıyorum. Burada bonzaiyi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter. Bu lanetle ömrümün, gücümün yettiği yere kadar savaşacağım. İnsan hayatı ucuz değil."
Şüphelinin, sosyal medyada bu tür paylaşımlar yaparak kendisini kamufle etmeye çalıştığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüpheliler adliyeye getirilirken
-Şüpheli E.Y.'nin gazetecilere selam verip nasılsınız diye sorması
-Şüpheli E.Y.'nin sosyal paylaşımda bulunduğu yazı
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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EVİN DÖŞEMELERİNİN ALTINDA 8 TABANCA BULUNDU
Rize' nin Ardeşen İlçesi'nde bir eve düzenlenen baskında kaçak silah atölyesi tespit edildi. Evde arama yapan ekipler, döşemelerinin altına saklanmış el yapımı 8 tabanca buldu.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen İlçesi Yeşiltepe Köyü'nde A.Ö.'yr ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, aralarında tabanca üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 1 milyon lira olan CNC makinesi ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Evde aramayı derinleştiren ekipler yerinden oynatıldığını fark edilen döşemeleri söktü. Döşemelerin altına saklanmış el yapımı 8 tabanca ile 377 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.Ö. gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Jandarmanın eve girmesi
-Döşemelerin altını sökmesi
-Tabanca yapımındaki amlzemelerin bulunması
-Jandarma kamerası görüntüleri
Haber: Muhammet KAÇAR / RİZE,