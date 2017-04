Dha Yurt Bülteni-12

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KANSERLİ HASTANIN TEDAVİSİNİ, MASRAFINI DEVLET ÜSTLENECEK



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde, "Kanserle ilgili ilaçlarda sıkıntı vardı, bedelini kanserli hastanın ödemesi gibi. İnşallah şimdi hazırlıklar ona göre yapıldı, yapılıyor. Bu tür hastalarımızın tedavisini, masfarını devlet olarak üstleneceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.45'te Erzurum'a geldi. Şehir merkezine girişte bir grup atlı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. 2011 yılında yapılan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının açılışı törenine beyaz atıyla katılan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan da yine atıyla Erdoğan'ı karşılayanlar arasında yer aldı. Kısa bir süre otobüsü durdurarak bekleyen çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'ın aracına atlı ciritçiler eskortluk yapmak istedi. Bu sırada çıkan izdihamda atlar yere düşerken, bazı ciritçiler de hafif şekilde yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum programı nedeiyle kentte yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri, kent üzerinde sürekli uçuş yaptı.



TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ



İstasyon Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Seven'in derlediği 'Huma Kuşu' türküsünün sözleriyle konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Huma kuşu yükseklerden seslenir/ Yar koynunda bir çift suna beslenir/ Sen ağlama kirpiklerin ıslanır/ Ben ağlim ki belki gönül uslanır/ Sen bağ olki ben bahçende gül olim/ Layık mıdır yanim yanim kül olim/ Sen bey ol ki ben kapında kul olim/ Koy desinler bu da bunun kuludur" dizelerini okudu.



Türküdeki kulu hizmetkar olarak yorumlayan Erdoğan, kula kulluk edilmeyeceğini, sadece Allah'a kulluk edildiğini söyledi. Erzurum'dan övgü ile bahseden Erdoğan, ardından Sadettin Akatay'ın 'Bar' şiirinden "Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez/ Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez" dizelerini okudu ve "Dağlara baş eğmeyen Dadaş meydanı bunları dar etmeye hazır mı?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Terör örgütlerini silahlandırarak üzerimize salanlar bu cesareti 7 Haziran'da çıkan sonuçtan alıyordu. Türkiye ne zaman istikrarı garantiye aldı, işte o zaman bu terör örgütlerinin başını ezdi. Şimdi 16 Nisan terörün inşallah bu ülkede kilidinin kırıldığı gün olacaktır. Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yol yola devam. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, birliğini beraberliğini bozanlarla bu ülkeyi parçalamaya çalışanlara tarihi ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi, 7 Haziran'da umduklarını elde edemeyenlerin bir sonraki hamlesiydi. Hamdolsun milletimiz terörle mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de istiklalinin ve istikbalinin yanında durdu."



ERZURUM, ERZİNCAN, KARS, KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAY OLACAK



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e seslenen Erdoğan, "Ey Sekmen bu Erzurum'a yetmez bize daha büyük bir meydan yap" dedi. Terörle mücadelede Erzurum'un 2 yılda 25 şehit verdiğini, 15 Temmuz darbe girişiminde de Ankara'da 5 Erzurumlu polis ve sivilin şehadet mertebesine ulaştığına işaret eden Erdoğan, şehitlerin ruhları için "El fatiha" dedi ve mitinge katılanlarla birlikte Fatiha okudu.



Yemen Türküsünden "Mızıka çalındı düğün mü sandın/ Al beyaz bayrağı gelin mi sandın/ Yemen'e giden gelir mi sandın/ Dön gel ağam dön gel dayanamiram/ Uyku gaflet basmış uyanamiram/ Ağam öldüğüne inanamiram" sözlerini aktaran Erdoğan, Erzurumlunun gözü pek yüreği yufka olduğunu belirtti. Raci Alkır'ın ünlendirdiği "Dün gece yar hanesinde/ Yastığım bir taş idi/ Altım çamur üstüm yağmur / Yine göynüm hoş idi" dizelerini seslendiren Erdoğan, ilçelerin de doğalgaza geçeceklerini belirtti.



MUHALEFETE DADAŞ FIKRALI ELEŞTİRİ



Erzurum'a kış olimpiyatlarının yakışacağına işaret eden Erdoğan, Erzincan ve Kars ile birlikte bu organizasyona 2026 için aday olmak için hazırlık yaptıklarını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:



"Kimler 'hayır' diyor? Kandil 'hayır' diyor mu? Bölücü başının bulunduğu İmralı 'hayır' diyor mu? Pensilvanya'daki FETÖ 'hayır' diyor mu? Batı'daki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız 'hayır' diyor mu? Terör örgütleri orada ayaklandılar. Orada şimdi Türkiye düşmanlarıyla, sosyalistleriyle, komünistleriyle bir araya gelmişler. Bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre'de parlamento önünde dev bir pankart şakağımıza silah dayıyor. 'Erdoğan'ı öldürün' diyorlar. Bunlar zavallı ya. Ey aklını kiraya vermiş olanlar, biz kefenimizi giyerek yola çıktık. Bizi ölümle yıldırımazsınız, biz ölüme inanmış insanlarız."



Anayasa değişikliği ve halk oylaması ile ilgili olarak tüm detayları anlattıkları görüşünü savunan Erdoğan, ülkede bir ana muhalefet boşluğu buhlunduğunu ileri sürdü. Erdoğan bir fıkra anlatarak şöyle konuştu:



"Şimdi diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu var ya. Dadaşlar size bunun cevabını bir dadaş fıkrasıyla vereyim: Dadaşa sormuşlar: 'Kamil'i mi seversin Kemal'i mi?' Dadaş cevap vermiş, demiş ki: 'Kemal'i severim.' Niye demişler, Dadaşın cevabı çok manidar: 'Kamil bir yalan söylir bir doğru. Kemal hep yalan söylir, beni yormir.' Kılıçdraroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Ama bu durum ülkemizde bir boşluk ortaya çıkarıyor. "



ERDOĞAN: KANSER HASTALARININ TEDAVİ VE MASRAFINI DEVLET ÜSTLENECEK



30 büyükşehirde şehir hastaneleri kuracaklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen Başbakan ve Recep Bey (Sağlık Bakanı) ile konuştuk kanserle ilgili ilaçlarda sıkıntı vardı, bedelini kanserli hastanını ödemesi gibi. İnşallah şimdi hazırlıklar ona göre yapıldı, yapılıyor. Bu tür hastalarımızın tedavisini, masfarını devlet olarak üstleneceğiz. Ben senin vatandaşınım bana bakacaksın. Genel sağlık sigortasını kim çıkardı, biz çıkardık. Her doğan sigortalı doğuyor. Milletin hak ve özgürlükleri üzerdindeki baskıları kaldıracağız dedik, kaldırdık. İnancı, kökeni yüzünden ayrımcılık var mı?" diye konuştu.



Başı açık ve örtülü ile beraber el ele, omuz omuza geleceğe yürüyeceklerini ifade eden Erdoğan, seçilme yaşını 18'e düşürdüklerini, buna itiraz edildiğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi:



"Gazi Mustafa Kemal ne diyor: 'Gençler cumhuriyeti ve vatanı size emanet ediyorum' diyor. E ne oldu? Hani sen Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanıydın. O nediyor, sen ne diyorsun? Bir de yalan söylüyor. Tutturdu bir tek adam, tek adam. Ne tek adamı ya. Şu bizim 18 maddeyi okusan böyle bir şey yok. Eğer partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adam. Hem CHP genel başkanı hem de cumhurbaşkanıydı, İsmet İnönü de aynı. Adam kendi partisinin geçmişinden haberi yok."



YİNE "İDAMI İMZALARIM" DEDİ



Diğer yerlerdeki mitinglerde olduğu gibi burada da meydandan 'idam idam' sloganlarının atılması üzerine Erdoğan, 16 Nisan'da sonra idamla ilgili taslağın parlamentoya geleceğini belirtti. Parlamentodan geçerse bunu onaylayacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun için değişiklik lazım. Geçmemesi halinde şimdiden teklif ediyorum. O zaman 16 Nisan'da olduğu gibi halk oylamasına, millete gideriz. Kararı millet versin. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin değil mi? Mustafa Kemal öyle demiyor mu, millet ne derse o? 14 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı makamını bana verdiniz. 10 Ağustos 2014'ten beri Cumhurbaşkanı olarak hizmet veriyorum. Şimdi de diyoriz ki inşallah 16 Nisan'da yeni yönetim sisteminin kararını vereceğiz, bunu verdiğimiz zaman iki şey değişecek. Birincisi; Cumhurbaşkanı adayı olduğum zaman kurucusu olduğum partimden istifa etmiştim. Ama şimdi eğer 'evet' kararını milletim verirse benim tekrar partime dönmem mümkün olacaktır. İkincisi; Hakimler ve Savcılar Kurulu 30 gün içinde seçimi yapacak. Diyor ya Kılıçdaroğlu parlamento feshediliyor. Böyle bir şey söz konusu değil, parlamento güçlendiriliyor, denetim yetkisi artıyor. Bugüne kadar Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna bir üye veremiyordu. Şimdi Hakimler Savcılar Kuruluna 13 üyenin 7'sini parlamento seçecek. 5'te 3 çoklukla seçecek. 4'ünü cumhurbaşkanı olarak ben seçeceğim. İkisini adalet bakanı ve müsteşar. Hani yoktu parlamento? Parlamentonun yetkisi o kadar güçlü ki Cumhurbaşkanı olarak sadece vatana ihanetten yüce divana gönderilebiliyorum. Yeni dönemde cumhurbaşkanı kişisel suçlardan dolayı da yüce divana gönderilebilecek, başkan yardımcıları ve bakanlar da aynı şekildi. Hani yoktu? ya hayatı yalan, sen yalan makinesisin diyorum buna."



Yaklaşık bir saat süren konuşmasının sonunda Rabia işaretiyle geleneksel yemini ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tek devlet" dedikten sonra, "Öyle paralel devletmiş, şuymuş, buymuş gömeriz yerin dibine. Türkiye Cumhuriyeti bizim tek devletimiz" dedi.



2)KURTULMUŞ: SAYIN KILIÇDAROĞLU, ADAMI PARTİDEN AT



BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sözleri tartışmalara neden olan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Karadeniz burası hadi gel dök bakalım. Böylesine densizlik olur mu? Böylesine terbiyesizlik olur mu? Böylesine edepsizlik olur mu? Otur oturduğun yerde. Terbiyeni takın. Milletten özür dile. Milletin karşısına öyle çıkma. Sayın Kılıçdaroğlu, 'evet kötü söylemiş' dedi. Gereğini yap. Adamı partiden at" dedi.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Sinop'un Boyabat ilçesindeki programının ardından partisinin Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlediği mini mitinge katıldı. Belediye önünde parti otobüsünün üstünde partililere seslenen Kurtulmuş, "Diyelim ki 'evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökerizö diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Karadeniz burası hadi gel dök bakalım. Böylesine densizlik olur mu? Böylesine terbiyesizlik olur mu? Böylesine edepsizlik olur mu? Otur oturduğun yerde. Terbiyeni takın. Milletten özür dile. Milletin karşısına öyle çıkma. Sayın Kılıçdaroğlu, 'evet kötü söylemiş' dedi. Gereğini yap. Adamı partiden at. Ne yazıktır ki siyasi manipülasyon olsun diye, 'hayır' oyları 3 tane 5 tane artsın diye bu milletin 'evet' diyecek insanlarını denize dökmekten bahsetmek edepsizliklerin, terbiyesizliklerin en büyüğüdür. Şiddetle kınıyoruz ve CHP'nin gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun partisinden birisinin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacağına inanmadığını onun için konuştuğunu söyleyen Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu şöyle hesap ediyor. 'Nasılsa biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimse bu memlekette Cumhurbaşkanı olmaz. Nasılsa Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olur. Tayyip Erdoğan'dan sonra da onun benzeri birileri gelir Cumhurbaşkanı olur' diyor. Yani adamcağız hiçbir şekilde o koltukta kendilerinden birisinin oturacağına inanmıyor. Onun için konuşuyor. ya sen 5+5 etti 10 yıl. Bir yıl önceye aldı 9 yıl. İki yılda ordan 11 yıl. Yeniden Tayyip Erdoğan, 5+5 yıl diye hesap edeceğine sen de parti değil misin? Sen de o partinin genel başkanı değil misin? Hani amiyane olarak bir laf var. 'Haset etme ne olur. Çalış, çabala senin de olur. Sen de çalış, çabala milletin karşısına çık sen Cumhurbaşkanı ol" diye konuştu. Kurtulmuş konuşmasının ardından karayoluyla Ordu'ya gitmek için ilçeden ayrıldı.



3)CHP'Lİ TEZCAN: PEYGAMBERLİK REFERANDUMLA OLMAZ



CHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bursa'da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi uçakta bulunamamasını Hz. Muhammed'in mağara girişindeki örümcek ağı nedeniyle bulunamamasına benzetmesine tepki gösterdi. Tezcan, "Peygamberlik referandum la olmaz" dedi.



Tezcan'ın CHP Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve partililer katıldı. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan kaçtığı açıklamasına tepki gösteren Tezcan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımıza '15 Temmuz'da havaalanından kaçtı, saklandı' diye iftira atıyor. Hatta bir telefon görüşmesi yaptığını da iddia ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bizim Pensilvanya ile hiçbir zaman telefon hattımız olmadı. Bizim onlara karşı, 'gök ne istedi de yer kabul etmedi' diye yakarmamız olmadı. Pensilvanya hiç bir zaman bizim mihrabımız olmadı. Onun önünde el pençe durmadık. Biz onun önünde eğilip hidayet arayanları da biliyoruz. Milletin gözü önünde Pensilvanya'ya teşekkür gönderenin bu günkü Cumhurbaşkanı olduğunu da biliyoruz."dedi.



Bülent Tezcan, dün akşam bir televizyon kanalına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi uçakta bulunamamasını Hz. Muhammed'in mağara girişine örülen örümcek ağı nedeniyle bulunamamasına benzetmesine de tepki gösterdi. Tezcan, "Hayır' çıkmasını önlemek için düştükleri telaş bir kere daha dini değerlerimiz ve inançlarımızı hoyratça ve fütursuzca zedeleme ve yaralama noktasına getirmiş. Peygamberlik referandum ile olmaz. Allahın gönderdiği vahiyle olur. Türkiye'de siyasetin, dine alet edilmesinin en yakıcı en büyük felaketini 15 Temmuz'da yaşadık. Akılları başlarına gelmiştir sanıyorduk, ama görüyoruz ki aynı gaflet aynı dalalet devam ediyor. İnançlar üzerinden bu seçim kampanyasını yürütebileceği sananlara diyorum ki Allah da millet de beni affetsin deme noktasına getirmesinö diye konuştu.



Mahalleli, 5 yaşındaki çocuğun kazada öldüğü yolu kapattı (EK)



4)TOPRAĞA VERİLDİ



Muhammet Ali Çınar'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Potbaşı Camisi'ne getirildi. Cenazeye, yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve vatandaşlar katıldı. Baba Ferhat Çınar, tabutun başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Muhammet Ali Çınar'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Öte yandan Muhammet Ali Çınar'ın öldüğü kazanın hemen ardından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde kazadan hemen sonra olay yerine gelen mahalle halkının çocuğu kurtarmak için seferber olduğu, TIR'ın altına girerek torununun cansız bedenini gören Fatma Çınar'ın kendisini yere atarak feryat ettiği görüldü.



5)4 YAŞINDA KANSERE YENİK DÜŞTÜ



ZONGULDAK'ta, 4 yaşındaki Buğlem Kaya, sinir hücrelerinde oluşan tümör nedeniyle ilik nakli olmasına rağmen hayatını kaybetti.Çaydamar Mahallesi'nde oturan ev kadını 28 yaşındaki Bilay ve aynı yaştaki eşi Barış Kaya'nın 2 çocuğundan Buğlem Kaya, Ekim 2015'de karın bölgesindeki ödem nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Buğlem Kaya'ya, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'nöroblastom' (sinir hücrelerinde çıkan tömür) teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Buğlem Kaya'ya, geçen yıl İstanbul'daki özel bir hastanede ilik nakli yapıldı.



Hastalığı yenemeyen küçük Buğlem, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kemoterapi tedavisine devam etti. Buğlem Kaya, dün hastanede hayatını kaybetti. Barış Kaya, kızını hayatta tutmak için uzun zamandır mücadele ettiğini söyleyerek, "Hastalığı aynı yerde tekrar edince Zonguldak'taki doktorumuza başvurduk. Tekrar kemoterapi yeniden başladı. Hastalık kemik iliğine de sıçradı. Hastalık vücudunu sarmaya başlamış. İlaçlara tepki vermemeye başladı. 10 gün önce akciğer filmi çekilmişti. Oraya da bir sıçrama olduğu görüldü. Dün gece 22.30'da nöbet geçirdi. Yaklaşık bir saat sonra da kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.



TOPRAĞA VERİLDİ



Buğlem Kaya'nın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındıktan sonra Çaydamar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Bilay ve Barış Kaya çifti bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Diğer oğlu 8 yaşındaki Şeref Arda ile gözyaşı döken Bilay Kaya, "Çok uğraştık senin için kızım ama başaramadık. Bizi bırakıp gitme" dedi. Anne ve oğlunu yakınları teskin etmeye çalıştı. Buğlem Kaya'nın cenazesi, dua edilmesi ardından Karadere Köyü'ne götürülüp cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



