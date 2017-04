Dha Yurt Bülteni - 12

Bakan Zeybekci: 2017 büyümesi yüzde 4'ün üzerinde olacak (2)



EMNİYETİN YEMEĞİNE KATILDI



Denizli'de referandum çalışmalarını sürdüren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci Kuruluş yılı için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlediği yemeğe katıldı. Mevlit de okutulan yemeğe ayrıca Vali Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, polis müdürleri ve çok sayıda polis memuru da katıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polislerin gününü kutladı. Vali Ahmet Altıparmak ise, 15 Temmuz'u hatırlatıp emniyet teşkilatının darbe girişimine büyük bir cesaretle karşı koyduğunu vurguladı.



"KORUMALARIM BANA BEDENLERİNİ SİPER ETTİ"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesi polislerin yiğitlik destanı yazdıklarını, bunları da gözleriyle gördüğünü söyledi. Korumalarının bedenlerini siper ettiklerini ifade eden Zeybekci, "15 Temmuz gecesi içimizde hainlere karşı, teşkilatın içindeki hainlere karşı, bu ülkenin her türlü organlarının içinde hainlere karşı bu millet demokrasi tarihine geçecek, demokrasi zaferi ve devrimini ortaya koydu. Milletin zaferi sırasında milletle beraber ellerindeki kısıtlı imkanlarıyla hainlerin üstün silahlarına karşı koyan polis kardeşlerimizle bir gece yaşadık. O gece TBMM'nin Dikmen kapısından girmeye çalışırken ihanet örgütünden olanların, etraftaki binalardan bize hedef alarak ateş ettiklerinde yanımdaki polis müdürü Fatih Savaş ve diğer polis korumalar bizim üzerimize kapanarak hainlere karşı kendi bedenlerini ortaya koydular. O sabah hainler meclisin bahçesine helikopterle inmeye çalışırken, kapıları paramparça ederken, ellerinde tabanca ve tüfekle engellemeye çalışan polisleri gördüm. İki polis diz çökmüş, saklanmadan, helikopterler izli mermilerle, ağır makinelilerle etrafı tararken, ellerinde tabancayla helikoptere ateş ettiğini gördüm. O gecenin kahramanları olan özel harekatçıların bazılarının vücutlarının parçaları bile bulunamadı. Önce oraya saldırdılar, Öğrendiler artık gördüler, doğrudan silahlı saldırıya giremeyeceklerdir. Her alanda saldırmaya devam edeceklerdir. Bu ülkeyi çökertmek için bütün alanlarda saldıracaklardır" dedi.



Konuşmaların ardından bakan Zeybekci, özel harekat polisleri ve diğer polislerle birlikte yemek yedikten sonra Denizli'den ayrıldı.



Bakan Işık: Halk, Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor (2)



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmet'te Polisevi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Işık devletin şehit ailelerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Herhalde kutsal toprakların dışında en değerli toprakların üzerinde yaşıyoruz. Çünkü uğruna en çok şehit verilen topraklar bu topraklar. Bize verilen en önemli iki görev şehitlerimizin ailelerine karşı sorumluluklarımızı en üst düzeyde sonuna kadar yerine getirmek. İkincisi de şehitlerimize layık olmak. Devletimiz şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyor. Bu ülkenin huzuruna kast eden, kardeşliğine kast eden, bu ülkenin güvenliğine göz dikenlerin herbirinin gözlerini oymak, onları eylem yapamayacak hale getirmek ve bunlara gereken dersi vermek hepimizin bir vatan borcudur. Çok şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Malazgirt'ten beri binlerce, onbinlerce ve yüzbinlerce şehidimiz var ve maalesef şehit vermeye devam ediyoruz. Çünkü hala vatanımızın üzerinde gözü olan bir takım hain odakların olduğunu biliyoruz. Bunlara karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.



Şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyleyen Bakan Işık, "Şu anda bu hainlerle çok yoğun bir mücadele veriyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71 tanesi ölü olarak, bin 20 tanesi yaralı olarak, 963'ü yakalama ile bin 37'si teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda 35 yıldır terörle mücadele tarihinde polisimizin, askerimizin, jandarmamızın, gönüllü köy korucularımızın ve halkımızın en yüksek koordinasyonu sağladığı ve birbiri ile tam bir uyum, birlik ve beraberlik içerisinde operasyon yaptığı ve terör örgütüne darbe üzerine darbe indirdiği dönemi yaşıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Bunu kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceğiz. Bir daha bu ülkeye kimsenin yan bakamayacağı bir noktaya Allah'ın izni ile Türkiye'yi hızla taşıyoruz. Şu anda hamd olsun bölücü terör örgütü çok ağır darbeler aldı. Şu anda eylem yapamaz noktaya doğruda hızla ilerliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bu terör örgütünü bertaraf ettikten sonra da Türkiye'yi maalesef uğraştıracak başka taşeronlar, başka bir takım bu noktada örgütler çıkarmaya çalışacaklar. Bunlara fırsat vermemek için de milli beraberliğimizi sonuna kadar en üst düzeyde tutmak durumundayız. Allaha hamd olsun şu anda devletimiz terörle mücadelede gerek içerden kaynaklanan, gerek dışarıdan kaynaklanan terörle mücadelede bütün kaynaklarını seferber ediyor. Artık hamd olsun terör örgütleri karakol basıp, polis noktalarını basıp, polislerimizi şehit edemiyorlar. Çok önemli tedbirler aldık" diye konuştu.



DAĞLAR TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ SIĞINAK OLMAKTAN ÇIKTI



Dağların teröristler için güvenli sığınak olmaktan çıktığını ifade eden Işık, şöyle konuştu:



"Artık kendi milli silahlarımızı terörle mücadele için seferber ettik. Artık insansız hava araçlarımız 3 bin, 3 bin 500 rakımlı dağlarda terörist avlıyor. Dağlar teröristler için artık güvenli sığınaklar olmaktan çıktı. Artık Allah'a hamd olsun mağarasından başını çıkaranın tepesine bombanın yağdığı bir dönemi yaşıyoruz. Eğer Türkiye kendi silahlı İHA'larını geliştiremeseydi bize bugünkü terörle mücadelede maalesef bazı ülkeler bunları vermezdi. Artık kendi mühimmatımızı kendimiz geliştirmemiş olsaydık terörle mücadelede bu kadar etkili bir dönemi yaşayamazdık. Artık Türkiye kendi yağı ile kavrulan özelikle savunmada ve güvenlikte kendi imkanları ile bu mücadeleyi yürütebilir noktaya gelen bir ülke oldu. Hürkuşu eğitim amaçlı geliştirdik. Terörle mücadelede ihtiyacımız olduğu için hemen talimat verdim ve Hürkuşu dahi silahlandırdık. Konya Karapınar'da bizzat kendim gittim Hürkuş'un atış testini bizzat yerinde gördüm ve 5 kilometre mesafeden öyle bir atış yaptı ki 9 metrekarelik bir hedefi neredeyse göbeğinden vurdu. Bunları askerimizin polisimizin eline veriyoruz. Artık seni gönderiyoruz ama ne yapalım elimizde silahımız yok, tüfeğimiz yok, mühimmatımız yok dönemi bitti. Burada kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin birliğine dirliğine göz diken hangi hain varsa onları ya bu emelinden vazgeçireceğiz, ya da gereğini yapacağız. Türkiye istikrarını koruduğu sürece, Türkiye kendi gücünü kendi içinde enerjisini boşuna harcamadığı sürece Türkiye'nin önü açıktır. Bunu bilen bir takım mihraklar Türkiye'yi kendi içinden bölmenin, parçalamanın her zaman gayreti içinde oldular. En sonunda 15 Temmuz gecesi bir hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık ama kahraman polisimiz, kahraman askerimiz ve kahraman Türk milleti sokağa çıkarak o hainlerin emellerini kursağında bırakmayı başardı. Millet olarak uyanık olmak zorundayız. Millet olarak birbirimize kenetlenmek, birbirimize sarılmak ve bir binanın tuğlaları gibi iç içe olmak zorundayız"



Lise son sınıf öğrencisi, "Kimseye hakkımı helal etmiyorum" deyip intihar etti



ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Uğur Seçilir, facebooktaki kişisel sayfasında "Arkamdan kimse konuşmasın. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu duruma gelmeme sebep olan sizlersiniz. Alkışlayın, gurur duyun kendinizle. Ben de gidiyorum işte" diye not bırakarak intihar etti.



İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Uğur Seçilir, henüz belirlenemeyen bir sebeple girdiği bunalım sonucu, metruk bir evin merdiven korkuluklarına astığı iple intihar etti. Sabah saatlerinde Atakent Mahallesi Alanya Caddesi üzerindeki metruk bir evin bahçesinde, merdiven korkuluktlarına asılı halde, cansız cesedi bulan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin cep telefonu ile çektiği fotoğrafla kimliğini tespit ettiği kişinin, İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Uğur Seçilir olduğu tespit edildi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uğur Seçilir'in cesedi otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi'ne kalıdırılırken, olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE ÖNCE ŞIRNAK'A SONRA İDİL'E TAŞINDI



Öte yandan intihar eden Uğur Seçilir'in ailesiyle birlikte Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yaşadığı, burada başlayan operasyonlar ve sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ailesiyle birlikte Şırnak merkeze göçettikleri öğrenildi. Burada da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Uğur Seçilir, annesi ve 3 kardeşiyle birlikte İdil İlçesi'ndeki akrabalarının yanına taşındığı, babası Cengiz Seçilir'in de işi gereği Şırnak'ta kaldığı öğrenildi. Baba Cengiz Seçilir'in Şırnak Devlet Hastanesi yemekhanesinde aşçı olarak çalıştığı ve bu yüzden burda kaldığı belirtildi.



"BU DURUMA GELMEME SEBEP OLAN SİZLERSİNİZ"



Seçilir Ailesi'nin 2 kız ve 2 erkek olmak üzere 4 çocuktan en büyüğü olan Uğur Seçilir, intihar etmeden bir kaç saat önce sosyal paylaşım sitesi facebooktaki kişisel sayfasından sitem dolu bir yazı paylaştığı görüldü. Çevresindeki kişileri suçlayarak kendisine başka çıkar bir yol bırakılmamasından yakınan Uğur Seçilir'in facebook sayfasında şu yorumu paylaştığı görüldü:



"Her şey buraya kadar, artık hiçbirşey olmamış gibi daha fazla davranamam, yaşayamam. Arkamdan kimse konuşmasın. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu duruma gelmeme sebep olan sizlersiniz. Kimseyle bi derdim yoktu. Ama herkesin benle bir derdi vardı. Buna rağmen bile seviyordum sizleri. Bilmiyorum ne kötülük yaptım. Ama en büyük kötülüğü sizler yaptınız bana. Konuşmayarak, sırt çevirmeniz gibi. Bu zamana kadar kalabildiysem ailem için kalmıştım. Okuyacağım demiştim onlar için ama izin vermediler ve anne yaşamama izin vermediler. Onlar yaşasın bakalım yokluğumda ve başardınız beni deli etmeye. Alkışlayın gurur duyun kendinizle. Tüm kapılar kapandı bana karşı. Bu kapıyı açtınız bana, ben de gidiyorum işte, her şey buraya kadar benim için çok yaşattınız."



'Büşra beni bırakma'



ADANA'da kazada yaralanan eşinin elini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük (29), "Büşra beni bırakma" diye seslendi.



Kaza, öğle saatlerinde Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammet Fatih Kölük, 01 T 1251 plakalı otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaca çarptı. Kölük kazayı yara almadan atlatırken, yanında oturan eşi Büşra Kölük, başını ön cama çarparak ağır yaralandı. Yerde yarı baygın halde yatan eşinin ellerini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük, "Büşra beni bırakma" diye seslendi. Genç kadın, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.



Can dostlarına yapılan yuva yakıldı



MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bir okulun yanına hayvanseverlerin ve öğrencilerin desteğiyle yapılan kedi ve köpek evlerinden 5'i, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.



Mimar Sinan Mahallesi sakinleri, öğrencilerle birlikte Ali Rıza Çevik Ortaokulu'nun duvarının önüne kedi ve köpek evleri yaptı. Kış boyunca soğuklardan korunmak isteyen sokak hayvanları, evleri yuva edindi. Geçen cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evleri ateşe verdi. Hayvanlar için hazırlanan evlerden 5'i kül oldu. Alevler, okulun duvarlarına da zarar verdi. Alevleri fark eden mahalleli yangına müdahale etti. Ancak kedi ve köpek evlerini ateşe veren kişi bulunamadı.



Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, okulun bir faciadan kurtulduğunu belirterek, yanan kısmın iç tarafından okulun deposunun ve doğalgaz sisteminin bulunduğunu söyledi. Yuvalara zarar veren kişilerin bulunması ve ceza verilmesini isteyen Erbirliler, "Burası bütün kış mahallelinin ve çocukların desteğiyle sokak hayvanlarına yuva oldu. Ancak geçtiğimiz gece geç saatlerde birisi gelmiş, yakmış. Biz buraya daha derli toplu olsun diye kendimiz yuva yaptıracaktık. Şimdi nasıl güveneceğiz, nasıl cesaret edeceğiz? Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Kışın da okulun bahçesinde aynı olay yaşanmış. Tedirginiz, endişeliyiz. Buranın dibinde okulun deposu var, araçlar da çok yakın, onlara sıçrayabilirdi. Bu tür eylemde bulunan kişilere yaptırım uygulanmalı. Aramızda böyle sosyal psikopatlar dolaşıyor. Gitgide çoğaldılar" diye konuştu.



Yanan otomobilden esrar çıktı



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde hareket halinde iken yanmaya başlayan otomobilden 10 kilo esrar çıktı.



Diyarbakır'dan Antalya'ya giden T.A. (34) yönetimindeki 34 SD 8033 plakalı otomobil merkez Mahallesi Hükümet Konağı kavşağı ışıklar mevkiinde yanmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan otomobil söndürdü. Polis ekipleri yanan araçta inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda otomobilin çamurluklarına gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. gözaltına alındı.



Kaza yapan otomobilden kaçak sigara çıktı



ADANA'da mıcırlı yolda kontrolden çıkarak beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Hüseyin Yakut öldü, eşi 57 yaşındaki Feride Yakut ise ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin motor bölümüne gizlenmiş kaçak sigaralar etrafa saçıldı.



Şanlıurfa'dan gelen Hüseyin Yakut yönetimindeki 63 PU 792 plakalı otomobil Çimento Fabrikası'ndan D-400 Karayolu'na çıkmak isterken mıcırlı yola girince kontrolden çıkıp beton duvara çarptı. Hüseyin Yakut ile eşi Feride Yakut yaralandı. Yaralı çift, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Yakut yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Bu arada kaza yapan otomobilin, motor bölümüne gizlenmiş olan kaçak sigara paketleri de etrafa savruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri araç ve çevresine güvenlik önlemi alıp sigaraları topladı.



Polis, kaza ve kaçak sigara ile ilgili çalışmasını sürdürüyor.



