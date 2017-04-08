Dha Yurt Bülteni - 12
Soylu: Bir daha çocuklarımızı terörist yapmaya çalışırlarsa İçişleri Bakanlığı bana haram olsunİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, referandum çalışması kapsamında geldiği Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yüksekova'da bir kadının koluna girerek, 13 yaşındaki...
Soylu: Bir daha çocuklarımızı terörist yapmaya çalışırlarsa İçişleri Bakanlığı bana haram olsun
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, referandum çalışması kapsamında geldiği Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yüksekova'da bir kadının koluna girerek, 13 yaşındaki kızının Kandile götürüldüğünü ve kızının kurtarılması için kendisinden yardım istediğini belirterek, "Annelere, babalara, kardeşlerime İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; eğer bundan sonra bizim çocuklarımızı Kandil'e götürüp teririst yapmaya çalışırlarsa İçişleri Bakanlığı, bana haram olsun, haram olsun, haram olsun" dedi.
Kızıltepe Otogar alanında saat 14.00'da düzenlenen mitinge katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın talimatıyla aylardan beri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörün sona ermesi için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Şunu söylemek istiyorum; ben bir babayım, benim de bir kız evladım var. aylardır Doğuda ve Güneydoğu Anadolu'dayım. Aylardır el eleyiz, aylardır sizi dinliyorum, aylardır bu ülkede, bu meselenin sona erebilmesi için Cumhurbaşkanımız'ın verdiği talimatla, Başbakanımız'ın verdiği talimatla. Evet arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çalışma yapıyoruz. Herkes elinden geleni ortaya koyuyor. Terörü tasfiye etmeye çalışıyoruz, kardeşliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Burayı ekonomik olarak bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Sadece İçişler Bakanı, değil bütün bakanlarımız, her biri ama her biri sadece teröristle mücadele etmiyoruz, aynı zamanda terörizimle mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Terörü ortaya çıkaran bütün sonuçları bertaraf edecez. Burda gördüğüm tablolar var, Yüksekova'da gördüğüm tablolar var, Nusaybin'de gördüğüm tablolar var. Ben de vicdan sahibiyim, hepiniz annesiniz, hepimiz babayız. Burdaki çocuklarımızı 12 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuklarımızı Kandil'e götürüp, onlardan terörist yapmak istiyorlar. Her annenin en büyük, ama en büyük anlayışı çocuğunu dizinin dibinde sevebilmektir. Onu okşayabilmektir. Ona sevgisini üfleyebilmektir. Her babanın en büyük anlayışı, akşamleyin eve geldiği zaman çocuğunun kokusuyla bütün yorgunluğu atabilmektir. Evet Bakan olabilirsiniz, milletvekili olabilirsiniz, büyük makamlarda durabilirsiniz, devleti idare edebilirsiniz ama şunu bir kardeşiniz olarak, evladınız olarak söylüyorum; o Yüksekova'da benim kolum girip, 'Süleyman bey, 13 yaşındaki kızımı dağa kaçırdılar, benim kızım terörist olmak istemiyordu. Benim kızım eczacı, benim kızım doktor, benim kızım hemşire olmak istiyordu. Ne olursun bana yardım et, beni kızımla buluştur' diyen anneye ben ne demeliyim? Bu ülkenin bir evladı olarak, bu ülkenin bir yöneticisi olarak, ne demeliyim, ne anlatmalıyım? İşte onu burda, onu Kızıltepe meydanında söylüyorum, sizlere söylüyorum, annelere söylüyorum, babalara söylüyrum, kardeşlerime söylüyorum, bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; eğer bundan sonra bizim çocuklarımızı kandile götürüp terörist yapmaya çalışırsa, benim İçişleri Bakanlığım bana haram olsun, haram olsun, haram olsun" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Vatandaşların miting alanına gelmesi
-Alanda ellerinde Türk Bayrağı taşıyan vatandaşlar
-Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER / KIZILTEPE (Mardin), -
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TBMM Başkanı Kahraman: Türkiye darbe görmeyecektir (2)
SAKARYA VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Kahraman'ı, valiliğin önünde Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Ak Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri karşıladı. Başkan Kahraman, tören mangasını selamlayarak valilik makamına geçti. Burada protokol üyeleriyle bir araya gelen İsmail Kahraman daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ziyaretten görüntü
Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),
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KESK üyelerinden işe iade eylemi
MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen KESK üyesi memurlar, işe geri dönme talebiyle eylem yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bugün saat 15.00'te bir araya gelen yaklaşık 200 KESK üyesine, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. İşe iade isteyen grup adına, Eğitim- Sen Ortaca Temsilcisi Galip Tüzün, açıklama yaptı. OHAL kapsamında yayınlanan KHK'ler ile ihraç edilen üyelerinin mağdur olduğunu belirten Tüzün, "Geçmişten günümüze hep darbelerin karşısında olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbeye karşı çıkan KESK, 1 Eylül'den itibaren hedef haline getirilmiştir. İhraç edilenler arasında arasında KESK yönetici ve üyelerimizden 3 bin 300 kişinin yer alması örgütlü mücadelemize, ulusal ve uluslararası hukukla teminat altına alınan sendikal haklarımıza yönelik özel bir girişimle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Sendikal haklarımızın ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Kamu emekçilerinin işi, ekmeği, seyahat hakkı, temel yaşamsal ve özgürlükleri KHK'lerle rafa kalkmıştır. Kamu çalışanları yaşamsal temel ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmişlerdir. İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz" dedi.
Grup, açıklamanın ardından halay çekti. Ardından belediye parkında oturarak, fikir alışverişinde bulundu. Sonrasında ise sessizce dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Basın açıklamasından görüntü
Sloganlardan görüntü
Halaydan görüntü
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla),
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İlker Başbuğ'a yoğun ilgi
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Fuarı'na katılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile fotoğraf çektirip, imza almak isteyenler, dakikalarca bekleyerek uzun kuyruk oluşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin EGS Fuar Merkezi'nde düzenlediği Kitap Fuarı, bugün ünlü yazarları ağırladı. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, tarihçi yazar İlber Ortaylı, yazarlar Canan Tay, Alya Öztanyel ve Hasan Ali Topbaş fuarın onur konuğu oldu. Fuarda yazarların kitaplarını alanlar, imza attırmak için kuyruklara girdi. Fuarda en çok ilgiyi İlker Başbuğ görürken, okurları imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Başbuğ'dan imza almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruğun sonu gözükmedi. Başbuğ, okurlarıyla tek tek fotoğraf çektirip, kitaplarını imzaladı. Vatandaşlar kitaplarını Başbuğ'a imzalatmanın ve onunla söyleşi yapabilmenin mutluluğunu yaşadı. Başbuğ, 4 saat boyunca fotoğraf çektirip, imza dağıttı.
Fuarda okurlarına imza dağıtan tarihçi yazar İlber Ortaylı da büyük ilgi gördü. Ortaylı, bir ara fuarın diğer ucunda imza dağıtan İlker Başbuğ'un yanına gelip, bir süre sohbet etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İlker Başbuğ'un imza dağıtmasından görüntü
-Hayranlarının oluşturduğu kuyruktan görüntü
-Canan Tay'ın imza dağıtmasından görüntü
-İlber Ortaylı'nın Başbuğ'un yanına gelmesinden görüntü
-İlber Ortaylı'nın imza dağıtmasından görüntü
Haber : Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,
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Burdur'da 'evet' yürüyüşü
BURDUR'da 'Türkiye için evet' yürüyüşü yapıldı.
Burdur'da Evet Platformu tarafından 'Türkiye için evet' yürüyüşü düzenlendi. Müze Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehteran eşliğinde yapılan yürüyüşe Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile vatandaş katıldı.
Meydanda konuşan Evet Platformu sözcüsü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Can Özkaya, "Milletimizin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala, iç ve dış düşmanlarımıza ülkemize sahip çıktığımızı göstermek için 'evet' diye haykıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Milletvekili Bayram Özçelik, yaklaşık bir aydır yoğun şekilde referandum çalışmalarını sürdürdüklerini ve vatandaşı bilgilendirdiklerini söyledi. Özçelik, "Bu halk oylamasında TBMM'de iki siyasi partinin mutabakatıyla milletin önüne getirdiği metin oylanacak" diye konuştu.
Milletvekili Reşat Petek de "Anayasa değişikliği milletin menfaatine. Baştan itibaren sayın Bahçeli ile Başbakanımız Binali Yıldırım'ın mutabakatı ile bu değişikliğin gündeme gelmesinden itibaren gece gündüz bu mutabakat için çalıştık" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yürüyüşten detay
Mehter takımı
Konuşmalar
Detay
HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
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Bursa'da Fetih Şenliklerinde 'Diriliş Ertuğrul' izdihamı
BURSA'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenliklerine Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularında katılması ile izdiham oldu. Binlerce Bursalı ünlü sanatçıları görmek için Fetih Yürüyüşü'ne katılınca büyük izdiham yaşandı,
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenlikleri, Tophane Meydanı'nda, Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi ile başladı. Şenlikten önce konuşan Osmangazi Belediyesi'nin Ak Partili Başkanı Mustafa Dündar, fetih coşkusunu tüm Bursa'nın ve Türkiye'nin yaşadığını belirterek, "Fetih yürüşü etkinliğin ana omurgasını teşkil ediyor. Bu yıl, bu yürüyüşü çok etkili ve coşkulu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu millet burada bir araya geldi. Bu millet burada bayrağına sahip çıktı, devletine sahip çıktı, milletine sahip çıktı. Buradan bu kutlu yürüyüşü diriliş ruhuyla 1326'da başlattı 3 kıtaya gitti. 3 kıtaya emperyalist zihniyetle gitmedi. Bir yeri sömürmek için gitmedi. Oradaki insanların güvenliğini temin etmek için onların can ve mal varlığını güvence altına almak için gitti. Sevgi için barış için bu coşkuyu 1326 da olduğu gibi yine hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu. Daha sonra fetih yürüyüşüne geçildi. Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve kardeş belediye başkanları ile Diriliş Erturul Dizisi'nin oyuncularının katıldığı fetih yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZDİHAMI
'Diriliş Ertuğrul' dizisinin karakterleri Bamsı (Nurettin Sönmez), Turgut Alp (Cengiz Coşkun), Aliyar (Cem Uçan) ve Aslıhan (Gülsim Ali İlhan) da Fetih Yürüyüşü'nde vatandaşların ilgi odağı oldu. Bursalılar ünlü sanatçılar ile tokalaşmak, fotoğraf çektirmek için güvenlik koridorunu aşmaya çalıştı. Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'nde devam eden şenlik yürüyüşü Gökdere Kamberler Parkı'nda son buldu.
Görüntü dökümü
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-Yürüyüşten görüntüler
-Mehter ve kılıç kalkan gösterisi
-Diriliş dizisinin oyuncuları
-İzdihamdan görüntüler
Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-
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Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali başladı
MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali, 5 kilometrelik kortej yürüyüşüyle başladı. Başpehlivanların da yer aldığı davul ve zurna eşliğindeki kortej, renkli görüntülere sahne oldu.
Yunusemre Belediyesi'nin ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla bu yıl 2'incisi düzenlendiği Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali için kortej yürüyüşü yapıldı. Şehzadeler İlçesi Alaybey Zabıta önünde başlayan yürüyüşe, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, başpehlivanlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Davul ve zurna eşliğinde 5 kilometrelik yürüyüş, Yunusemre Belediyesi'nde son buldu. Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 pehlivanın güreşeceği festivale tüm vatandaşları davet ederek, "2'inci Yuntdağ Yağlı Güreşleri bugün kortej yürüyüşüyle başladı. Çok sayıda başpehlivan var. Yarın Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan gelecek. Akşama kadar sürecek güreş festivalimiz güzel bir şekilde devam edecek" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kortejden görüntü
Mehmet Çerçi açıklama
Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,