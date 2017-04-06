Dha Yurt Bülteni - 12
Müezzinoğlu: Yeni sistem Türkiye'yi, Almanya ve Fransa ile yarışır hale getirecek (2)ESNAFLARI GEZDİ, 'EVET' OYU İSTEDİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,Kırklareli'ndeKİ programının ardından Üsküp Belde Belediye Başkanlığı'na gitti.
Müezzinoğlu: Yeni sistem Türkiye'yi, Almanya ve Fransa ile yarışır hale getirecek (2)
ESNAFLARI GEZDİ, 'EVET' OYU İSTEDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,Kırklareli'ndeKİ programının ardından Üsküp Belde Belediye Başkanlığı'na gitti. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, belde sakinleri tarafından karşılanan Müezzinoğlu, makam ziyaretinin ardından beldeyi gezerek 'güçlü bir evet' oyu beklediklerini söyledi. Kırklareli kent merkezine dönen Bakan Müezzinoğlu, esnafları ziyaret edip, sohbet etti. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için 'evet' oyu isteyen Müezzinoğlu, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i de makamında ziyaret etti. Müezzinoğlu'na gezilerinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selehattin Minsolmmaz, Ak Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler ve partililer eşlik etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Üsküp Esnaf ziyaretleri
-Üsküp belediye başkanlığı ziyareti
-Kırklareli Merkez esnaf ziyaretleri
-Valilik ziyareti
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,-
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Bakan Avcı: Mavi bayrak çok daha artacak (2)
BEYLİKOVA İLÇESİNDE DOĞALGAZ AÇILIŞI
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Beylikova İlçesi'nde Doğalgaz Abone Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda törene, yağmurun başlaması üzerine abone merkezini salonunda devam edildi. Bakan Avcı burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Beylikova İlçesinde doğalgaz yoktu. Doğalgaz arzının sağlanması maksadıyla altyapı yatırım çalışmaları 2016 yılı Nisan ayında başlattık ve 2016 yılı Kasım ayında tamamladık. Servis hattı tamamlandı ve Beylikova'ya gaz arzını sağlayan istasyonunun yapımı gerçekleştirildi. Beylikova'mıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 16 Nisan'dan sonra daha güçlü, daha istikrarlı bir yapıyla birçok alanda Eskişehir'imize ve diğer illerimize daha büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. "
Yapılan konuşmaların ardından Bakan Nabi Avcı ve beraberindekiler merkezin açılış kurdelesini kesti.
Görüntü dökümü:
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-Bakan Nabi Avcı'nın törenin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na gelişi
-Mehter takımı ve halk oyunları gösterisi
-Yağış nedeniyle bakan ve beraberindekilerin salona gitmeleri
-Bakan Avcı'nın konuşması
-Kurdele kesiminden çekilen görüntüler bulunuyor
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,
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Canikli: Şehitlerimizin katili terör örgütü mensupları öldürüldü
TEMEL atan ve açılışlar yapan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'lu şehit Ufuk Bingöl'ün dün toprağa verildiğini hatırlattı, "Bu sabah itibariyle şehitlerimizin katili terör örgütü mensupları öldürüldü. İnsansız hava aracıyla yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sonucu bölgedeki 8 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Aksu Mahallesi'nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temel atma töreninde konuşan ve 750 günde bitirilmesi planlanan 350 yataklı hastanenin bölgeye hizmet vereceğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu millet her şeyin en güzeline layık. Bugün Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanma kalitesi, seviyesi batı ülkelerinin ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Bir İngiliz vatandaşının kendi ülkesinde faydalandığı sağlık hizmetinin kalitesi Türkiye'de Türk vatandaşının faydalandığı sağlık hizmetinden kesinlikle fazla değildir. Sağlık hizmetlerimiz hızla daha üst noktalara çıkıyor. Bu hizmetler de her yere adil bir şekilde dağıtılıyor" diye konuştu.
2016 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomide bir miktar küçülme yaşanmasının ardından uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü hatırlatan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, şöyle devam etti:
"Uluslararası derecelendirme kuruluşları, 'Türkiye güçlü büyüme performansını kaybetmiştir, bundan sonra büyümeye devam edemeyecek' anlamına gelen gerekçelerle Türkiye'nin notunu düşürdü. Ama onlar dahil hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. 2016 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 3,5 gibi inanılmaz oranda büyüdü. Yani bir önceki çeyrekte 1,8 küçülmeden sonra yüzde 3,5 büyüme gerçek anlamda birileri için şok oldu. İnanmadılar, inandıramadık. 2016'nın üçüncü çeyreğindeki eksi büyümeyi gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu düşüren derecelendirme kuruluşları, dördüncü çeyrekteki yüksek büyüme oranından ve Türkiye'nin güçlü büyüme performansının sürdüğünün tespit edilmesinden sonra bakalım nasıl bir karar alacaklar? Şimdi onlardan haber bekliyoruz.ö
"ŞEHİTLERİMİZİN KATİLİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI ÖLDÜRÜLDÜ"
Temel atma törenin ardından Keşap İlçesi'ne giden Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, burada da Hükümet Konağı'nın açılış törenine katıldı. Burada konuşan ve Giresunlu şehit Ufuk Bingöl'ü dün sonsuzluğa uğurladıklarını hatırlatan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün hiçbir şehidin kanının yerde kalmayacağını söylediğini hatırlattı. Bölgedeki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Canikli, "Bu sabah itibariyle şehitlerimizin katili terör örgütü mensupları öldürüldü. İnsansız hava aracıyla yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sonucu bölgedeki 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bu toprakları terk edene kadar, bir tane terörist kalmayıncaya kadar Allah'ın izniyle bu mücadele devam edecek. Bu mücadeleden hiç kimse bizi vazgeçiremezö dedi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda da açıklamalarda bulunan Canikli, mevcut hükümet sisteminin babayı oğula düşman edebileceğini söyledi. Mevcut sisteminin Almanya'da uygulanması halinde 10 yıl içerisinde ekonomisinin çökeceğini ve ülkede birlik ve beraberliğin kalmayacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Canikli, yeni sistemle ilgili olarak şöyle konuştu:
"Yeni sistemle ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanı bir cümleyle meclisi feshedip milletin meclisini kapatabiliyor' deniliyor. Yalan, kesinlikle kuyruklu yalan. Eğer Cumhurbaşkanı bizim önerdiğimiz sistemde meclisi feshederse kendisinin de işi bitiyor, kendisinin de görevi bitiyor. Kendisi de seçime gidiyor otomatik olarak. İnanılmaz bir sistem, harika bir denge kuruluyor. Bu yetki niye var; sistem herhangi bir nedenle kilitlendiği zaman Meclis ve Cumhurbaşkanı birbirine düştüğü zaman, birinin 'ak' dediğine diğeri 'kara' dediği zaman o zaman meselenin çözülmesi gerekiyor. Kördüğümün çözülmesi gerekiyor. Kim çözecek kördüğümü? Millet.ö
Daha sonra 15 Temmuz Spor Kompleksi'nin açılışını yapan Canikli, Sanayispor Kız Futbol Takımı oyuncularıyla sohbet etti, penaltı atışı yaptı.
Görüntü Dökümü
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-Canikli'nin açıklamaları
-Hastane açılış töreni
-Detaylar
Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU DHA
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Bakan Yılmaz: Bu sistem Türkiye'ye uzlaşma getirecek
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yüzde 50 ile bu ülkeyi yönetmenin yüzde 30'larla, yüzde 40'larla yönetmekten daha demokratik olduğunu belirterek, "Hiçbir partinin oyu yüzde 50'nin üzerinde değil. O halde hükümet olabilmek için mevcut partiler mutlaka diğer partilerden oy alabilmek zorundadır. Başka partilerden oy almak istiyorsan barış gücünü kullanmalısın, 80 milyonu kucaklamalısın. İş bu sistem Türkiye'ye uzlaşma getirecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, akşam saatlerinde karayolu ile Sivas'ın Şarkışla ilçesine gelerek buradaki bir spor salonunda düzenlenen, toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yılmaz, ilçeye yapılan ve yapılacak olan 41 yatırımın Şarkışla'ya hayırlı olmasını diledi. Daha sonra 16 Nisan'da yapılacak referandum a değinen Bakan Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha demokratik bir sistem olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Çünkü milletin çoğunluğunun, yüzde 50'den fazlasının oyunu alaraktan ancak hükümet kurabilirsiniz. Bu ana kadar biz yüzde 34'lerle, 40'larla bu ülkeyi yönettik. Bundan sonra bu ülkeyi yöneten kişinin mutlaka ve mutlaka en az yüzde 50 oy alması lazım. Bundan dolayı da diyoruz ki yüzde 50 ile bu ülkeyi yönetmek, yüzde 30'larla, yüzde 40'larla yönetmekten daha demokratiktir, daha milli iradeye uygundur. Yine diyoruz ki bu sistem bir uzlaşma getirecek Türkiye'ye. Türkiye'nin de uzlaşmaya ihtiyacı var. Hiçbir partinin oyu yüzde 50'nin üzerinde değil. O halde hükümet olabilmek için mevcut partiler mutlaka diğer partilerden oy alabilmek zorundadır. Başka partilerden oy almak istiyorsan barış gücünü kullanmalısın, 80 milyonu kucaklamalısın. İş bu sistem Türkiye'ye uzlaşma getirecek, barış, kardeşlik, birleştirme, bütünleştirme getirecek. Ötekileştiren, kutuplaştıran, kavga çıkaran dilden uzaklaştırmayı getirecek. Türkiye'nin de yine buna ihtiyacı vardır."
'TÜRK MİLLETİ 'HAYIR'CILARLA OLMAYACAKTIR'
Türkiye'nin etkin bir yönetime kavuşması için 16 Nisan'daki halk oylamasında 'evet' oyu verilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:
"İnanıyorum ki bu aziz millet kendi gelenek, kültür kodlarına uygun cumhurbaşkanlığı sistemini benimseyecek ve eğer bundan sonra bunu kabul ederse de Türkiye'nin yolu ilelebet açık olacaktır. Şimdi bazı kardeşlerimi görüyorum, diyorlar ki 'Ben Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye kızıyorum' veya 'Evet diyenlerin içinde Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli var, bundan dolayı buna evet vermeyeceğim' diyenler var. İki yol var bir 'evet' yolu, bir 'hayır' yolu. Eğer bu yolda Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli var diye 'evet' oyu vermezseniz öbür yolda kim olduklarını da siz düşünün. Ben inanıyorum ki gerek Türk milleti, gerekse bu aziz millet, Sivaslı hemşehrilerim hiçbir zaman 'hayır' yolunu takip edenlerle birlikte olmayacaktır. Kim var 'hayır' yolunu takip edenler arasında? Aziz millet çok daha iyi biliyor."
Konuşmanın ardından ilçeye yapılan 3'üncü Etap TOKİ konutlarının anahtar teslimi yapılarak, ilçedeki okul yapımına destek veren hayırseverlere plaket verildi. Bakan Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül ile diğer protokol üyeleri kurdele keserek 41 yatırımın toplu temel atma ve açılış törenini gerçekleştirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Bakanın gelişi ve karşılama
-Törenden görüntüler
-Bakanın konuşmaları
-TOKİ anahtar teslimi
-Kurdele kesimi
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ŞARKIŞLA(Sivas),
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CHP'li Cihaner: Utanç verici
CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, referandum çalışması için geldikleri Erzincan'da çoşkuyla karşılandı. CHP İl teşkilatında düzenlenen toplantıda konuşan Erzincan'ın eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, ""Cumhurbaşkanın cezai sorumluluk olarak yargılanabilir olması bir anayasa değişikliğine 'evet' demek için ülke adına utanç verici bir şey" dedi.
Görev yaptığı Erzincan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, referandum da Türkiye'nin kalkınması, güçlü olması, otoyolların, köprülerinin oylanmadığını söyledi. Türkiye için iyi olan her şeyin kendilerinin de yanında olduklarını ifade eden Cihaner, "Tabi ki güçlü bir Türkiye istiyoruz, kim istemez bunu. Tabii ki barış içerisinde, huzur içerisinde bir Türkiye istiyoruz. Ama bunlar oylanmıyor. Dediğim gibi basitleştirilmiş 'evet' mi? 'Hayır' mı? Biz evet pozisyonunun Türkiye'yi hiç öngörülmeyecek bir krizlere açık hale getireceğini düşünüyoruz. Her şeyden önce tarihimiz bunu gösteriyor. Getirilmek istenen sistem Osmanlı'nın son dönemlerinde denendi ve sadece cumhuriyet değil, cumhuriyet öncesinde de vazgeçildi. Meşrutiyet ile birlikte tek kişinin elinde bulunan yetkilerin, egemenliğin halka verilmesi süreci başladı. Ama yeniden o devirlere döndürmek istiyor bu evet oyu, bu yanlışa düşmeyeceğimizi umut ediyorum" diye konştu.
Her şeyden önce değişikliğin, tüm yetkilerin tek bir adama toplanılması nedeniyle çok büyük riskler içerdiğini düşündüklerinin altını çizen Cihaner şöyle dedi:
"Türkiye 15 temmuz sadece Türkiye tarihinin değil, insanlık tarihinin en alçak darbe girişimlerinden birini yaşadı. Türkiye'yi o darbe sürecine götüren tek bir adamın bir şeye inebilmesi sonucu oluştu. Yargı ve ordu o nedenle bir çetenin eline geçti. O zaman ortak akıl işletilmiş olsaydı, o zaman eleştirilere kulak asan, toplumdan gelen uyarılara kulak asan bir yönetim olsaydı Türkiye bu felaketi yaşamayacaktı. Türkiye'nin temel sorunlarıyla getirilmek istenilen değişiklikler arasında neden-sonuç ilişkisi yok. Sen ne yapacaksın da işsizliği azaltacaksın ya da Türkiye'nin bir numaralı sorunu güvenlik ve terör, sen ne yapacaksın da terörün patlayan bombaların önüne geçeceksin. Buna dair bir yetki ihtiyacın varsa, parlamento açık çek vermiş. Sen hangi değişiklikle buradaki güvenlik sorununu engelleyeceksin. İşsizlik, ne yapacaksın da işsizlik azalacak. Bunun hiçbir cevabı yok. Cumhurbaşkanı yargılanabilir diyorlar. Cumhurbaşkanın cezai sorumluluk olarak yargılanabilir olması bir anayasa değişikliğine evet demek için gerekçe olarak ileri sürülüyorsa ülke adına utanç verici bir şey. Biz cumhurbaşkanlığına kriminal insanlar mı seçiyoruz ? Esas olan siyasi sorumluluktur. Bir cumhurbaşkanın suç işleme ihtimali zaten istisnaidir. Bu nedenle bir anayasa değişikliğinin savunulması yapılamaz."
AĞBABA, CİHANER'İN YAŞADIKLARINI ANLATTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise konuşmasına Erzincan'da başsavcı olarak görev yapan İlhan Cihaner'in yaşadıklarından başladı. Ağbaba, "Erzincan'da bir linç yaşanmıştı, AKP'nin adalet bakanı, başbakanı, milletvekilleri ve o zaman birlikte ortak oldukları, FETO değil, o zaman Fetullah hoca efendi hazretleri diyorlardı. Birlikte bir iş gerçekleştirmeye çalıştılar. O gün İlhan Cihaner'i tarihimizde görülmeyen bir şekilde makamında gözaltına aldılar, cezaevine yolladılar. Aslında o zaman İlhan Cihaner'in sözü dinlenseydi, Cihaner gibi insanlar cezaevine atılmasaydı, İlhan Cihaner'e güvenilseydi 15 Temmuz Darbe Girişimi olmazdı. Darbe girişimi olmuşsa 250 tane şehit varsa bunun sorumlusu burada bulanan insanlar değil. Bunun sorumlusu o gün birlikte ittifakla hem ordudaki, hem yargıdaki, hem bürokrasideki vatanına, bayrağına, milletine bağlı insanların cezaevine atılmasıdır" dedi.
'HODRİ MEYDAN'
AKP sözcülerinin kürsüden CHP'nin FETÖ olduğunu söyledklerinde güldüklerini ifade eden Ağbaba şöyle dedi:
"Geçtiğimiz günlerde bir resim yayınlandı, Fetullah Gülen'in yanında, etrafında, kimisi diz çökmüş AKP'nin MYK üyeleri var, parti sözcüleri var, normalde türban takmayan vekiller başlarını bağlamışlar, sanki kutsal bir adammış gibi. Şimdi diyorlar ki CHP ile FETÖ beraber. İnsan İlhan Cihaner'den utanır, insan Dursun Çiçek'ten utanır, İnsan Mustafa Balbay'dan, Tuncay Özkan'dan utanır. Erzincan'dan hodri meydan diyoruz. FETO her yerde. Topçu da, popçuda, esnafta, bürokraside, hukukta var. Diyorlar ki mecliste, FETÖ'nün siyasi ayağı yok, bu kadar büyük yalan olmaz, her yerde var, bürokraside var, valide var, savcı da var, onları atayan kim, hükümet, siyasette olmaması mümkün mü? Bir kez daha hodri meydan diyoruz. Gelin samimiyseniz, o 250 şehidin anısına saygı duyuyorsanız, bu darbenin gerçekleşmesinin en büyük sebebi olan siyasi ayağını da araştıralım. CHP'de MHP'de AKP'de kimde varsa, geçmişte, şimdi, kim varsa buradan Erzincan'dan tüm siyasetçilere hodri meydan diyoruz. Kimin bylock'u var, kim geçmişte el ele tutuşmuş, kim işbirliği yapmış hodri meydan diyoruz."
BÖKE: HAYIRLAR GÖNÜLDEN YÜKSELİYOR
Toplantıda son olarak konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de her seçimden önce yüzlerce anket açıklayanların şimdi anket açıklamanın saygısızlık olduğunu söylediklerini ancak, toplumun bu meselenin milletin meselesi olduğunu, bu meselenin birlikte yaşamaya dair mesele olduğunu, bu meselenin bir ortak gelecek yaratma meselesi olduğunu, meselenin bir iktidar seçimi olmadığını anladığını söyledi. Böke: "Ankete gerek yok, ben size havadisi vereyim, bütün Türkiye'de, Erzincan'da da hayırlar gönülden yükseliyor. Bu açıkça bir rejim değişikliğidir. Bugün güç sizdeyken, bu anayasa değişikliği teklifinin önerdiği gücü tek bir kişide toplamaktır. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı tek bir elde toplayan bu anayasa değişikliğine hep beraber hayır diyoruz. 2014, fiilen başkanlığın başladığı yıl, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir ortalama 12 bin 112 dolar, iki senenin sonunda ortalama kişi başına düşen gelir 10 bin 807 dolar. Enflasyon son 8 buçuk yılın en yüksek oranına ulaşmış, mutfak yanıyor, cebimiz yanıyor. Yüzde 11.39'a çıkmış, faizler, hepimiz borçluyuz, bugün Türkiye'nin toplam dış borcu brüt 404 milyar dolar. Yüzde 70'i özel sektörün, sizin kredi kartınız, tüketici krediniz, belki ticari krediniz, Türkiye'de bugün herkes borçlu, bugün borçlu olan herkes çift haneli enflasyona mahkum edilmiş durumda. Neden, bu siyasi anlayış yüzünden" dedi.
'TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETTİ'
Türrk lirasının son iki buçuk yıl içerisinde 150 para birimi içinde en çok değer kaybeden 12'nci para birimi olduğunu hatırlatan Böke, "OHAL uzatıldığından beri yani 3 Ekim'den beri en çok değer kaybeden 4'üncü para birimi Türk Lirası. Yani OHAL uzatıldıkça, OHAL'i kalıcı kılan bu anayasa değişikliği tartışıldıkça cebimiz eriyor. Türk Lirası değer kaybediyor, 3 Ekim'den bu güne 72 kuruş değer kaybetti" diye konuştu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Vekillerin salona gelişi ve karşılanması
-İlhan Cihaner'in konuşması
-Veli Ağbaba'nın konuşması
-Selin Böke'nin konuşması
Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,
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El Bab'ın kedisi 'Barış' yeni yuvasında
SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın, El Bab'daki çatışmalar sırasında bulduğu ve 'Barış' adını verdiği kedi, Gaziantep'teki tedavisinin ardından yeni yuvasına kavuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan, El Bab'da yürütülen operasyonlar sırasında geçen Şubat ayında kedi buldu. Uzman Çavuş Özkan'ın, 'Barış' ismini verdiği kedi, 26 Şubat'ta tedavi edilmesi için Gaziantep'teki Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne gönderildi. Derneğin barınağında tedavi edilen 'Barış' isimli kediyi haberlere konu olmasının ardından yüzlerce kişi sahiplenmek için başvuruda bulundu.
Dernek yetkilileri, başvuruların ardından kedinin bir yayınevinin sahiplenmesine karar verdi. Kediyi sahiplenecek olan yayınevinin görevlisi Salih Yavuz, bugün Gaziantep'e geldi. Barış'ın durumundan gazetelerden haberdar olduğunu ve sahiplenmek istediklerini anlatan yazısı ile haberdar oldukların anlatan Yavuz, şunları dedi:
"Barış'ın varlığından köşe yazısıyla haberdar olduk. El Bab'da kahramanca terörle, barış için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir Mehmetçiğimizin harap şekilde El Bab'da bulduğu Barış'ı sahiplenmesi ve ona ayakta kalma mücadelesine ortak olması bizi çok etkiledi. Kırmızı Kedi yayınevi olarak kedilerle çok iç içe olan bir yayıneviyiz. Dolayısıyla köşe yazısını okur okumaz, El Bab'da hayatta kalmış 'Barış' kediyi, İstanbul'da da bir emanet olarak sahiplenip, daha mutlu, daha rahat, daha konforlu bir ev sahibi olmasını istedik. Barış'ı almak için Gaziantep'teki dernek yetkilileri ile bağlantıya geçtik. Yetkililer bu talebimizi çok sıcak karşıladı. Barış'a askerimizin elinin değdiği andan itibaren çok iyi bakıldığını buraya gelerek gözlerimizle gördük. Barış'a en az bu kadar iyi bakacağımıza söz verdik. Bütün Türkiye'nin içi rahat olsun, Barış yeni evinde; çok daha mutlu çok daha huzurlu olacak."
Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkilisi Cemal Güneş Tosun ise Barış'ın iyi bir yuvaya gittiğini belirterek, "Barış yaklaşık 1,5 aydan beri bizimle birlikte, buradan iyi bir yuvaya gittiğini düşünüyorum. Yurtiçinden ve yurtdışından yaklaşık 3 bin kişi Barış'ı almak için başvuru yaptı. Çok istekli olduğu için Barış'ın yayınevine gitmesinin uygun olduğu kanaatine vardık. Mehmetçiğimizin ve milletimizin gözü arkada kalmasın içi rahat olsun, Barış'ın güzel bir yuvası oldu" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Dernek yetkililerinin Barış'ı sevmesi
Kediyi alan Salih Yavuz ile röp.
Dernek yetkilisi Cemal Güneş Tosun ile röp.
Barış'ın kafese taşınması
Barış'ın araba ile götürülmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP -DHA)
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Karapınar'da yeni bir obruk oluştu
KONYA'nın Karapınar İlçesi Hotamış Mahallesi'nde tarlada yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.
İrili ufaklı 100 üzerinde obruk bulunan Karapınar İlçesi'nde yeni bir obruk daha oluştu. Hotamış Mahallesi'nde Mustafa Güneş'e ait tarlada oluşan obruk yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde. Obruğun yaklaşık 15 gün önce meydana geldiğini belirten Mustafa Güneş'in yeğeni Adem Güneş, tarlayı ekim yapacaklarını bu nedenle de kontrol etmeye gittiğinde obruk oluştuğunu fark ettiğini belirtti. Güneş, "Bizler tarlada çalışırken meydana gelmedi. Büyük bir faciadan kurtulduk. Karapınarlılar olarak artık tarlalarımıza tedirgin halde adım atar olduk"dedi.
Görüntü Dökümü
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Obruktan detay
Tarladan detay
Haber: Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(Konya)-
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Otelin balkonunda yaralı pelikan bulundu
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ndeki bir otelin balkonunda uçamayan yaralı ve bitkin halde tepeli pelikan bulundu. Korumaya alınan hayvan tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kemer merkezdeki 4 yıldızlı Bona Dea Otel'in giriş katındaki odalardan birinin balkonunda saat 14.00 sıralarında pelikan olduğunu fark eden tatilci durumu otel yönetimine haber verdi. Otel yönetimi de Kemer Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden yardım istedi. Otele gelen bakımevi ekibi bitkin durumda ve uçamayan hayvanı balkondan alarak Aslanbucak Mahallesi'ndeki merkeze getirdi. Bakımevi'nde tedaviye alınan pelikanla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri de bilgilendirildi. 'Tepeli pelikan' olduğu tahmin edilen hayvanın tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.
'PARKAKTA KIRIK TESPİT EDİLDİ'
Kemer Belediyesi Geçici Bakımevi veteriner hekimi Mehpare Seda Aytekin, "Merkez otellerimizden gelen haber sonucunda ekibimiz giderek tepeli pelikan olarak bilinen bir su kuşu getirdi. Düşkün vaziyette olduğunu gözlemlemiş çevredekiler. Bu yüzden aradılar. Biraz müşahede altında kalması ve desteklenmesi gerekecek. Sadece muhtemelen çırpınırken parmaklarından birinde ufak bir kırık şekillenmiş. Onun dışında yaralanması söz konusu değil" dedi.
Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini kaydeden Aytekin, "Bulunduğumuz yer Kemer, normalde pelikanların tercih edip yaşadığı bir bölge değil. Muhtemelen göç esnasında, göç yolu üzerinde yolunu kaybetmiş olabilir ya da bölgede otellerimizin görsel amaçlı müşterilerine yönelik bahçelerinde beslediği canlılardan biri olabilir" diye konuştu.
TEPELİ PELİKAN
Tepeli pelikan, dünyanın uçabilen en ağır kuş türü ve aynı zamanda albatroslardan sonra dünyanın en geniş kanat açıklığına sahip kuşları olarak bilinir.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Pelikanın bakımevine getirilmesi
Pelikan tedavisi
Pelikan yakın detay
Müdahaleden detaylar
Veteriner hekim Mehpare Seda Aytekin açıklama
Müdahale detay
Veteriner hekim Mehpare Seda Aytekin açıklama
Pelikana serum takılması
Kafesteki pelikan detay
Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),