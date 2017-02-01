Dha Yurt Bülteni - 12

1.5 milyon ödülle aranan DEAŞ'lı Alkan, Rakka'da öldürüldü
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'aranan teröristler' listesinde 1 milyon 500 bin lira para ödülü ile 'mavi' kategoride aranan Adıyamanlı terör örgütü DEAŞ üyesi 22 yaşındaki Muhammet Zana Alkan'ın, Rakka'ya hava harekatında öldürüldüğü ortaya çıktı. Muhammet Zana Alkan'ın ölüm haberini alan Adıyaman'da yaşayan ailesi, sessiz sedasız taziyeleri kabul ediyor.
Ailesinin 2014 yılında kayıp başvurusunda bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesinde 1 milyon 500 bin lira ödülle 'mavi' kategoriye koyarak aradığı DEAŞ'lı terörist Muhammet Zana Alkan'ın, koalisyon uçaklarının Rakka'ya yönelik hava harekatında öldürüldüğü belirtildi. Alkan'ın ölüm haberini DEAŞ'lı teröristlerin 3 gün önce ailesine ilettiği, babasının da Adıyaman Valiliği'ne giderek bu konuyu paylaştığı öğrenildi.
Teröristin babasının paylaştığı bilginin istihbarat birimlerinde de olduğu belirtilirken, Alkan Ailesi, terörist oğullarının öldüğü haberinin ardından Altınşehir Mahallesi'ndeki evlerinde olayı duyan az sayıdaki akrabasının taziyelerini kabul etmeye başladı. Alkan Ailesi, gazetecilerin konuyla ilgili görüşme taleplerini ise kabul etmedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Teröristin ailesinin yaşadığı site
Siteden detaylar
Teröristin fotoğrafları
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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TOKİ'den ev için 4 gündür banka önünde bekleyenler şokta
BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından alt gelir grubuna satışa sunulacak 14 konutun 6 Şubat'taki başvuruları için 4 gündür gece-gündüz banka şubesi önünde bekleyen 14 kişi, yetkililerin kurasız ve başvuru önceliği olmayacağını açıklamaları üzerine şoka girdi.
Yeni Doğan Mahallesi'ndeki TOKİ tarafından yapılan 724 konuttan alt gelir grubu olan 14'ünün kurasız ve başvuru önceliğine göre satışa sunulacağı, 6 Şubat'ta da başvuruların kabul edileceği haberini alan 14 kişi geçen 28 Ocak'tan itibaren Bozüyük İlçesindeki Halk Bankası Şubesi önünde kuyruğa girdi. Gece-gündüz banka önünde bekleyen Ercan Demirbaş, Rıdvan Çakır, Kadir Altıntaş, Nazım Turunç, Mesut Turunç, Seydi Ahmet Çevik, Emrah Taş, Mehmet San, Ahmet Sarı, Ramazan Bilgin, Zafer Özdemir, Nevin Abacı, Fatih Yılmaz ve Emine Cengiz adlı vatandaşlar bugün öğleden sonra banka görevlilerinin konutların kura ile satışa sunulacağını konusunda TOKİ yetkililerinin kendilerine bildirimde bulunduğu açıklaması üzerine adeta şok oldular.
Kendilerinin 4 gündür banka önünde soğukta beklediklerini belirten 14 kişi, TOKİ yetkililerine tepki gösterdiler. TOKİ tarafından Halk Bankası Bozüyük Şubesi'ne 14 dairenin kurasız ve başvuru önceliğine göre satış yapılacağının duyurusunun asıldığını söyleyen vatandaşlar, yazının bugün kaldırıldığını belirtti.
Banka önünde bekleyenlerden Recep Çetin (50), "Şok olduk. Şok yaptılar ne değil ne değildir biz de anlamadık. Biz burada arkadaşlarla birlikte bir haftadır bekliyoruz, gecemizi gündüzümüze kattık. Kimi işini bıraktı, kimisi arabasını sattı peşinatını hazırladı. Kimi altın bilezik buldu peşinatını hazırladı. Sağolsun TOKİ bankaya mail göndermiş. Onlar da bize bildirdi şok olduk" diye konuştu.
Sülbiye Turunç da (60), "Yazık değil mi bize? Hakkımızı istiyoruz. Nasipse olur beklemeye devam edeceğim sonuna kadar" dedi.
Yaşadıkları olayın Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın da duymasını istediklerini ifade eden Ercan Demirbaş (25), "Bu TOKİ başkanı kimse gelsin arakadaş, açıklasın. Desin ki ban şundan iptal ettim. Çıkarmayacaktı o satışı asmayacaktı bankaya. İlanını vermeyecekti. Sen nasıl iptal edersin biz burada bedavaya mı bekledik? Adalet buysa gerisi kalsın ben ev filan istemiyorum" diye konuştu.
TOKİ tarafından 2+1 olan, 88 bin ila 95 bin lira arasındaki 14 dairenin başvurularının 6 Şubat- 31 Mart tarihleri arasında kabulünün yapılacağı ve ardından da başvuranlar arasında kura çekiminin olacağı belirtildi.
Görüntü dökümü:
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-Banka önünde bekleyenlerin konuşmaarından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-BOZÜYÜK,(Bilecik)/DHA
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İşadamının oğlunu kaçırarak öldürülmesi ile ilgili 2 gözaltı daha (3)
KARDEŞLER TUTUKLANDI, BABA SERBEST
Antalya'da işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in kaçırılıp öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Süleyman Kabakuşak ile kardeşi Enes ve babası Mehmet Kabakuşak'ın işlemleri tamamlandı. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Baba Mehmet Kabakuşak savcılık tarafından serbest bırakılırken, Süleyman ve Enes Kabakuşak ise 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne gönderildi.
Haber: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),
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Çarptığı temizlik işçisinin ölümüne neden olan sürücü Bulgaristan'da yakalandı (GÖRÜNTÜLÜ HABER)
BURSA'da, kullandığı otomobil ile çarptığı bisikletin sürücüsü belediye temizlik işçisi 41 yaşındaki Ramazan Sağlık'ın ölümüne neden olan Hasan Keşanlı kaçtığı Bulgaristan'da yakalandı.
Kaza, 19 Ocak gecesi merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Belediyede temizlik işçisi çalışan Ramazan Sağlık, bisikleti ile evine giderken, arkasından gelen bir otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Sağlık'ın üzerinden geçen otomobil ve sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sağlık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Otomotiv uzmanları ile görüşme yapan polis, kazaya karışan otomobil ile benzeyen bin 400 otomobil tespit edildi. Ekipler, otomobillerin tamamında hasar kontrolü yaptı. Kestel İlçesi'nde bulunan bir tamirhanedeki, 16 CKL 39 plakalı otomobilde, hayatını kaybeden Ramazan Sağlık'ın dokusu, kanı ve kılı tespit edilirken, otomobilin hasarlı olduğu görüldü. Araç sahibinin aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı da olan Hasan Keşanlı olduğu ve kazadan sonra otomobili tamirhaneye bırakıp, Bulgaristan'a kaçtığı öğrenildi. Bulgaristan polisi ile irtibata geçen polis Hasan Keşanlı'nın, İstanbul'a getirilmesini sağladı. Keşanlı, getirildiği Bursa'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Güvenlik kamerasından bisikletliye otomobil çarpması
-Otomobilin üzerinden geçmesi
-Otomobilin kaçması
Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-
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Mardinli minik bebeğin organları 3 kişiye hayat verecek
MARDİN'de beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki Abdulhadi G.'nin, karaciğeri ve 2 böbreği, ailesinin de onay vermesinin ardından, ambulans uçakla Malatya'ya götürülerek, burada organ bekleyen 3 hastaya hayat verdi.
Nusaybin İlçesi'nde doğumdan kaynaklı rahatsızlıktan dolayı kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kalbi durduktan sonra doktorlar tarafından yapılan kalp mesajıyla tekrar kalbi çalıştırıldıktan sonra Mardin Özel Park Hastanesi'ne sevk edilen ve burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Abdulhadi G.'nin beyin ölümü gerçekleşti. 3 yaşındaki Abdulhadi bebeğin, ailesinin onayı ile karaciğer ve böbrekleri alınarak gönderildeki Malatya'da 3 hastaya hayat verdi.
Malatya'dan akşam saat 11.30'da ambulans uçakla Mardin'e gelen nakil ekibi ve Mardin Özel Park Hastanesi'nden Anestezi Uzmanı Dr. Ali Rıza Şeren, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bağcıer ile ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 3 saat süren operasyonla alınan organlar, Malatya'da bulunan 3 hastaya hayat vermek üzere gece saatlerinde ambulans uçakla Malatya'ya gönderildi.
Anestezi Uzmanı Uz. Dr. Ali Rıza Şeren, organ naklinin seri ve kusursuz yapıldığını belirterek, "Hastamız doğumdan itibaren beyin gelişimi ile ilgili bir problemden dolayı tedavi görüyordu. Hastanın ailesi küçük çocuğu en son dün Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Küçük çocuğun Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kalbi durmuş ve doktorlar tarafından yapılan 5 dakikalık kalp masajı ile yeniden kalbi çalıştırılıp yoğum bakım ünitesine alınmıştı. Hasta daha sonra hastanemize sevk edildi. Hastanemizde yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastamızın beyin ölümü gerçekleştikten sonra babası ve yakınlarıyla organların bağışlanması için görüşme yapıldı. Aile ve yakınları sağolsunlar olumlu cevap verdi. Ailenin ve yakınlarının olumlu cevabından sonra organ nakli sürecini başlattık. Yapılan operasyonla bir karaciğer ve iki adet böbrek nakil ekipleri tarafından alınarak Malatya'da üç hastaya nakledilmek üzere yola çıktı" dedi.
Mardin'de ikinci kez organ bağışı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uz. Dr. Şeren, "Hastanemizde daha önce de bir organ bağışı olmuştu. Yapılan bu nakil ile Mardin'de ikinci kez organ bağışı gerçekleşmiş oldu. Organ bağışlarını kabul eden iki ailemizin de kendi çocukları doğum itibariyle organ yetmezliği ve uzun süre tıbbi problemleri nedeniyle uzun süreli tıbbi bakım almakta olan çocuklardı. Organ bağışını kabul eden iki ailemizin de çocukları da organı bağışı beklediği için organ ihtiyacı olan insanların neler yaşadıklarını biliyorlardı. Organ bağışlarını kabul eden ailelerimiz yaşanan sıkıntıları bildikleri için, 'başkaları da bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin, hastaları hayat bulsunlar' diyerek, gayet akliselim bir düşünceyle organ bağışı yapmayı kabul ettiler. İnşallah bu örnekler artıkça insanların organ bağışı konusundaki bakışı da değişir. Mardin genelinde başka nedenlerden dolayı insanlar pek organ bağışı yapma taraftarı değil. Bu sıkıntılar herkesin başına gelebilir. Böbrek yetmezliği çeken bir çocuk veya yetişkinin organ nakli dışında bir başka çaresi olmuyor. Organ bağışına hepimiz ihtiyaç duyabiliriz insanlarımız organ bağışı konusunda empati yapmalıdır" diye konuştu.
Organ bağışı konusunda toplumdaki yanlış algının yıkılması gerektiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bağcıer ise, "Ülkemizde kadavra bağışı hala yeterli düzeye ulaşamadı. Bu toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmakla beraber, organ bağışı algısında oluşmuş bir hatadır. Toplumdaki bu yanlış algının yıkılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hastanede görüntü
-Uzmanların hastaneye gelişi
-Organların özel kabinlerde taşınması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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ABD'li Konsolos Vekili, Aleviliği sordu
ABD Adana Konsolos Vekili Arnold H. Campbell, Mersin'de, Alevi Kültür Dernekleri Şubesi ve Cemevi yönetimini ziyaret ederek Aleviliğin Türkiye'deki son durumu ile ilgili bilgi aldı.
Konsolos Vekili Arnold H. Campbell, Siyasi ve Ekonomik İşler Müdürü Joanna M. Schenke ile birlikte Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz'u ziyaret etti. Alevilerle ilgili bilgi almanın kendisi için önemli olduğunu kaydeden Campbell, "Mersin'de bizi sıcak bir hava ve sıcak insanlar karşıladı. Zaman zaman gelip sizleri ziyaret ediyoruz. Şimdi de sizin toplumunuzla ilgili gelişmeler hakkında bilgi alıp sizi daha yakından tanımak istedik" dedi.
Mersin'de 300 bine yakın Alevinin yaşadığını ifade eden Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Kılavuz, "Burada Türkiye'nin her ilinden Alevi görmek mümkün. Avrupa'da Aleviler kabul görüyor. Ama ne yazık ki kendi ülkemizde cemevleri ibadet yeri olarak kabul görmüyor. İnanıyorum ki bu uzun süre devam etmeyecek ve gün gelecek mevcut iktidarlar bunun sonuç vermeyeceğini anlayacak ve cevap verecekler. Biz Aleviliğin bir inanç olduğunu söylüyoruz. Biz Aleviyiz ve kendi inancımızı tarif ediyoruz. Bizim dışımızda bizim inancımızı başkalarının anlatmasını kabul etmiyoruz. Onun için okullarda çocuklarımızı Sünnileştirmek istemiyoruz" diye konuştu.
HÜKÜMETİN MANTIKLI GEREKÇESİ NE?
Kılavuz, Türkiye'de bir cami ile cemevinin eşit olanaklardan yararlanmadığını söyleyince Campbell, "Hükumetin bu konu ile ilgili mantıklı gerekçesi ne?" sorusu sordu. Bunun üzerine Kılavuz, şunları anlattı:
"Bu ülkede yalnızca Müslümanlar yaşar ve ibadet yeri sadece camidir. Cemevleri ibadet yeri değildir. Mesela burada şiddetle protesto ettiğimiz bir şey var. Bir Alevi köyüne zorla cami yaptırılmasını kabul etmiyoruz. Bu sıkıntılar süreç içerisinde giderilirse bu topraklarda yaşayan bütün kimliklerin ve inançların barış içerisinde yaşayacağına inanıyoruz. Halk çok sağduyulu. Yüzlerce yıldır birlikte yaşıyor ama oy avcılığı yapan saltanat ve koltuk peşinde olan politikacıların çok ciddi istismarları var. Halkı bunlar karşı karşıya getiriyor. Bu yüzden ülkenin bazı yerlerinde zaman zaman olaylar oluyor." Sıcak ilişkilerin kurulduğu ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Görüntü Dökümü
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ABD Adana Konsolos Vekili Arnold Hasking Campbell ve beraberindekiler cemevine gelirken
Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz heyeti karşılarken
ABD Adana Konsolos Vekili Arnold Hasking Campbell'in konuşması
Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz'un konuşması
Hatıra fotoğrafı çekilirken
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,
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Mutluluğu yarım kaldı
KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki Tuğba Zeybel ile 27 yaşındaki ağabeyi Yusuf Zeybel yaşamlarını kaybederken, anne ve babaları ise yaralandı. Kazadan 3 gün önce nişanlanan Tuğba Zeybel nişan töreninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, mutluluğuna ortak olan arkadaşlarına teşekkür etmişti.
Dün akşam saatlerinde, Kandıra Kocakaymaz Kayıplar mevkiinde meydana gelen kazada, Kandıra istikametine gitmekte olan Osman Ersöz idaresindeki 54 FU 849 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Rasim Zeybel idaresindeki 41 N 5515 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Tuğba Zeybel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Rasim Zeybel, Yusuf Zeybel, Seher Zeybel ile Osman Ersöz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yusuf Zeybel Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Rasim Zeybel ile Seher Zeybel'in ise tedavileri devam ediyor.
Kandıra Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Rasim Zeybel'in ailesi ile köydeki işlerini gördükten sonra İzmit Yeşilova Mahallesi'nde bulunan evine döndüğü öğrenilirken, Tuğba Zeybel ile ağabeyi Yusuf Zeybel'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi olan Tuğba Zeybel, 28 Ocak günü Ramazan Aydın ile nişanlanırken, nişan töreninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tuğba Zeybel kendisini tebrik eden arkadaşlarına teşekkür etti. Tuğba Zeybel ile Yusuf Zeybel'in ölümünü öğrenen arkadaşları sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.
KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
İki kardeşin cenazesi morgdan alınarak Kandıra'nın Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'ne getirildi. İki kardeşin yakın akrabaları evlerinin önünde bulunan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kardeşlerinin ölümünün acısını yaşayan Ali Zeybel ayakta durmakta zorlanınca 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazadan 3 gün önce Tuğba Zeybel ile nişanlanan Ramazan Aydın ise tabuta sarılırken, dua etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası kardeşlerin cenazeleri köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cenaze namazından görüntüler
-Ramazan Aydın'dan görüntü
-Ali Zeybel'den görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Mezarlardan görüntü
Haber: İZMİT(Kocaeli), -
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Köpeğini araca bağlayarak çeken sürücüye 526 lira ceza
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde hafif ticari aracın arkasına bağladığı köpeğini çeken Azap Koşak'a, Çorlu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından 526 lira idari para cezası kesildi. Köpeğine eziyet etmediğini savunan Koşak, "Yıllardır köpek bakıyorum, eziyet etmem söz konusu değildirö dedi.
Çorlu'da oturan emekli Azap Koşak, önceki gün aracın arkasında bağladığı köpeğini çektiği sırada, sürücülerden biri cep telefonuyla fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu, tespit edilen Azap Koşak'a 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' maddesi gereği 526 lira idari para cezası kesti.
Köpeğine eziyet eden kişi olarak gösterildiği için çok üzüntülü olduğunu anlatan Azap Koşak, bahçesinde köpek baktığını ve asla eziyet etmediğini söyledi. Aracına bağladığı köpeğinin bahçeden kaçtığını anlatan Koşak, "Benim bahçem var, burada tam 3 tane köpeğe bakıyorum. Hiçbir zaman da eziyet etmedim. Geçen yıl baktığım köpeklerden bir tanesi beni ısırdı, onu dahi atmadım. Bu köpeğim kaçmıştı. Onu arıyordum. Buldum ancak köpek büyük olduğu için aracın arkasına iple bağladım. En fazla 200 metre gittim ve bahçeye getirdim. Bir kişi telefonla çektiğini gördüm dedim ki herhalde köpeği beğendi. Ben şimdi hayvana eziyet etmiş gibi gösterildim. Ben burada yıllardır bu köpeğe bakıyorum. Köpeğimi aldılar, 526 lira para cezası kestilerö dedi.
KÖPEĞİ BELEDİYE KORUMA ALTINA ALDI
Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanarak götürülen köpek, Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alındı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede, köpeğin ayaklarında sürüklenmeye bağlı bir hasarın bulunmadığı tespit edildi. Daha önceden ısırılma yarası olduğu belirlenen köpeğin tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Köpek sahibi ile Röp
-Baktığı köpeklerden görüntü
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-
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Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
ANTALYA'da Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın'ın eşi Sema Alın'ın kullandığı otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Muharrem Önal, yola savrularak ağır yaralandı.
Kepez İlçesi'ndeki kaza saat 16.00'da meydana geldi. Antalya Bulvarı'nda ilerleyen Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın'ın eşi Sema Alın'ın kullandığı 07 D 9504 plakalı otomobil, Yeşil Sanayi Sitesi'ne dönüş yapmak isteyen Muharrem Önal idaresindeki 07 AIC 12 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Alın'ın otomobili sulama kanalının köprü bariyerlerine çarparak durdu, Önal ise yol kenarına savrulurken, motosikleti yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen ve adının Alev olduğunu açıklayan ilkyardım eğitmeni, başından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Önal'a ilk müdahaleyi yaptı. Yanındaki sağlık malzemeleriyle Önal'ın başındaki kanamaya tampon yapan ilkyardım eğitmeni, yaralıyla sohbet ederek bilincinin açık kalmasını sağladı.
İKİNCİ KİŞİYİ ARADILAR
Kaza yerine gelen polis, Önal'ın yola savrulan eşyalarını ve motosikletini toplayarak, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Muharrem Önal'ın motosiklette bir yolcunun daha bulunduğunu söylemesi üzerine vatandaş ve polis çevrede arama yaptı. Aramada otomobilin altında, sulama kanalında, refüjdeki ağaçların çevresinde ikinci kişiye rastlanmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında Muharrem Önal, yanında ikinci kişi olmadığını söylemesi üzerine arama çalışmaları durdu. Müdahalenin ardından Önal ambulansla hastaneye götürüldü.
Panik yaşayan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Sema Alın ise "Ben yolumda ilerlerken sağdan önüme kırdı. Yol bana aitti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Görmemle vurmam bir oldu. En sağdan sanayi bölgesine gitmek için dönüverdi" sözleriyle kazayı anlattı. Kazanın haberini alan Naci Alın da olay yerine gelip, eşine sarılarak teselli etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yerinden genel görüntü
Araç sürücüsünden görüntü
Yaralıya ilk yardım müdahalesi yapılması
Motosiklet ve caddeden görüntü
Polisin ve vatandaşların kanalda arama yapması
İlk yardım eğitmeninin yaralıya müdahalesi
Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
Başkan Yardımcısı Naci Alın'ın sürücü eşi Sema Alın'ı teselli etmesi
Sema Alın'ın kazayı anlatması
Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)
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Zonguldak'ta yangın: 1 ölü (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Yangında ölen Ersoy Dökel'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Acılık Hz.Ali Camisi'ne getirildi. Cenazeye Ersol Dökel'in babası Ali Dökel, annesi Sabiha Akarsu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersoy Dökel'in cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cenaze namazı
-Dua edilmesi
-Cenazenin araca konulması
-Yanan binadan detaylar
-Dosya adı: zngyangınek
Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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CHP'li İnce'den esnafa 'hayırlı işler'
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partililerle birlikte esnaf ziyareti yaptı. Esnafa referandumu hatırlatan İnce, "Hayırlı işler" dedi. İnce, anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda, Yalova'dan 'hayır' çıkacağını iddia etti.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ziyaret öncesi il başkanlığı binasında partililerle bir araya gelirken anayasa değişikliği referandumuna değindi. Yalova'dan referanduma 'hayır' sonucu çıkacağını iddia eden İnce, "Yalova'ya 'hayır' yakışır. Bunu herkese anlatacağız. 7 gün 24 saat zor bir iş bekliyor bizi. Ben, başka vilayetlere de gideceğim. Hopa'dan başlayacağız, İğneada'dan çıkacağız. İskenderun'dan başlayıp Datça'dan çıkacağız. Hakkari'den başlayıp Artvin'den çıkacağız. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatan demektir" diye konuştu. Anayasanın değişmesi halinde Türkiye'yi nelerin beklediğini anlatacaklarını belirten İnce, şöyle devam etti:
"Kimseyi kırmadan dökmeden, bunun neler getireceğini anlatacağız. Yasama yetkisinin milletten alınıp tek kişiye verileceğini, 80 milyonun bütçesini bir kişinin yapacağını anlatacağız. Pes etmeyeceğiz. Atatürk'e verilmeyen meclisi feshetme yetkisini bir kişiye verilmesini anlatacağız. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'e başkomutanlık yasası 3 aylığına verildi. Şu anda ömür boyu başkomutanlık vereceğiz. İnsanları referandumda hayır demesi için ikna edeceğiz. Hiç gitmeyebilir seçilen biri. Giderken de oğluna devredebilir. Böyle bir şey olamaz. 1876'dan beri bir demokrasi mücadelemiz var. 140 yıllık bu mücadeleyi sonlandıramayız. Bu CHP ile AKP arasında bir yarış da değildir. Bir parti meselesi de değildir. Bunu anlatacağız insanlara. İkna edeceğiz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İnce'nin yürüyüşü ve halkı, esnafı selamlaması
Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -
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İşsiz kalan kamyoncular lastik yaktı
BOLU'da faaliyet gösteren çimento fabrikasının, nakliye işini kendi bünyesindeki bir lojistik firmasına vermesi üzerine işsiz kalan 120 kamyoncu, fabrikanın önünde eski lastikleri yakarak protestoda bulundu.
Çaydurt Köyü mevkisinde kurulu bulunan OYAK grubuna bağlı Bolu Çimento Fabrikası, yıllardır nakliye işini yürüten Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile anlaşmasıni bitirdi. Fabrika, nakliye işini kendi grubuna bağlı bir lojistik firmasına verdi. Kooperatife üye 120 kamyoncu, işsiz kalmaları üzerine eylem yaptı. Fabrika önünde toplanan kamyon şoförleri, eski lastikleri ateşe vererek protestoda bulundu.
Bolu Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İrfan Ünal, curuf nakliyesinin ellerinden alındığını söyleyerek, "İşimizi, OYAK grubunun yan kuruluşu olan bir lojistik firmasına verdiler. Biz bu yörenin insanıyız ve bu işi afaki fiyatlarla yapmıyoruz. Fiyatlarımız minimum düzeyde ve dip fiyatlar. Mağduruz ve sesimizi duyurmak için bu eylemi yapıyoruz. Bu eylemimiz ses getirene kadar devam edecek. Bu olay nedeniyle 120 kişi işsiz kaldı" dedi.
Köroğlu Gençlik Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Alan ise "Dışarıdaki firmaya iş veriliyor ve haliyle buradaki nakliyeci arkadaşlar işsiz kalıyorlar. Sen geldin Çaydurt'un göbeğine fabrikanı oturttun, buranın külünü ve tozunu buranın insanına yutturdun. Bu işin doğasında bu var kızmıyoruz. Ama sen bu topraklardan ve insanlardan kazanç elde ediyorsan bu toprakların çocuklarına sahip çıkacaksın. Buraya yabancı nakliye firması giremez" diye konuştu. Kamyoncular, açıklamaların ardından olaysız dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yanan lastiklerden görüntü
-Fabrikadan görüntü
-Kooperatif binası önünde bekleyenler
-İrfan Ünal ve Mahmut Alan açıklamalar
-Kepçelerle lastiklerin getirilmesi
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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Tekirdağ'da pazarcı esnafı meclis toplantısını bastı
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa İlçesi'nde belediyenin meclis kararıyla, 1200 olan tezgah sayısını 200'e düşüreceğini öğrenen pazarcı esnafı meclis toplantısını bastı. Masaları deviren ve meclis üyeleriyle tartılan pazarcılar zabıta ve Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın'ın müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Ara verilen meclis toplantısı daha sonra yapılırken, pazarcılarla ilgili madde görüşülmedi.
Süleymanpaşa Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı Gençlik Merkezi'nde, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında yapıldı. Pazarcı esnafları, mecliste 1200 olan tezgah sayısının 200'e düşüreceğini öğrenerek salona geldi. Bir süre sonra içeri giren pazarcılar, alınacak kararın herkesi mağdur edeceğini söyleyerek vazgeçilmesini istedi. Meclis üyeleriyle tartışmada çıkarken, salondaki masalar arbede sırasında devrildi. Bu sırada Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat toplantı salonunu terk ederek makam aracıyla ayrıldı.
Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın'ın müdahalesiyle sakinleştirilen pazarcı esnafı salondan ayrıldı. Daha sonra yeniden başlayan toplantıda gündemin 11'nci maddesi olan pazarcıların tezgah sayılarıyla ilgili madde görüşülmeden toplantı tamamlandı.
BAZI ÜYELERİMİZ TAŞKINLIK YAPTI
Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sami Kayın, meclis kararıyla 1200 olan Pazar tezgahlarının 200'e düşürülecek olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Meclisten aynı kararın çıkması durumunda yargıya başvuracaklarını anlatan Kayın, "Burada 700-800 tezgah mağdur olacak. Biz onu izah ettik ama belediye meclisinde olumlu bir netice çıkmadı. Orada da Ekrem başkanın da tavırlarından dolayı bazı üyelerimiz taşkınlık yaptı. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Kimseyle de işimiz yok siyaset de yapmıyoruz. Gerekirse esnaf tezgah açmama kararı aldıö dedi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacağını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Mecliste yaşananlar
-Birlik başkanı açıklama
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,–
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Şubat ayında Bodrum'da deniz keyfi
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde güzel havayı görenler, sahillere akın etti; güneşin keyfini çıkardı. Kumbahçe Sahili'nde ise 2 kişi denizde yüzdü.
Ülke genelinde soğuk ve yağışlı havaya rağmen Bodrum'da, güzel hava kıskandırdı. İlçedeki az sayıdaki turist ile kentin yerli sakinleri soluğu Kumbahçe sahilinde aldı. Hava sıcaklığının 15 derece ölçülmesine rağmen güneşte 20 dereceye kadar hissedilen sıcaklık nedeniyle bazı kişiler kısa kollu kıyafetler giydi. Bir kişi de bikinisi giyerek kış güneşinde bronzlaşmayı tercih etti. Turistler, sahilde güneşlenip, yürüyüş yaptıktan sonra deniz kıyısına oturmayı tercih etti.
ŞUBAT AYINDA DENİZ KEYFİ
Sahildeki kafelerde çalışan 2 arkadaş ise şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Şubat ayının başında denize giren ve Bodrum'da yaşayan Ayhan Bozdoğan (20), "Her gün denize giriyoruz. Bazen akşamları da giriyoruz. Deniz güzel ve sıcak, herkesi bekleriz. Bodrum'da hava da güzel" dedi.
Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşayan ve bir mobilya mağazasında teknik servis olarak çalışan Mustafa Dıngıl (45), sömestr tatilini değerlendirerek çocukları ve eşiyle birlikte vakit geçirdi. Kumbahçe sahilinde güneşin keyfini çıkaran Dıngıl, "Bodrum'un yerlisiyiz. 15 günlük tatili çocuklarımla birlikte değerlendiriyorum. Ailemle birlikte sahil kenarına geldik. Bodrum'da olduğum için seviniyorum bu konuda çok şanslıyım. Türkiye'de hava Muğla'ya kadar karlı ama Bodrum'da hava güzel, keyfini çıkartıyoruz" dedi.
Eşi Hülya Dıngılise ise "Çocuklarla birlikte tatilde olmanın tadını çıkartıyoruz. Ailece hep beraber geziyoruz, güneş sıcak hava güzel" dedi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bodrum'da yarın da güneşli hava beklenirken, cuma gününden itibaren bulutlu ve ara ara sağanak yağmur yağışlarının etkili olacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Sahildeki kafelerde oturanlardan görüntü
Denize girenlerden,
Güneşlenenlerden görüntü
Mustafa Dıngıul, Hülya Dıngıl ve Ayhan Bozdoğan ile röp.
Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), DHA)
Dha Yurt Bülteni - 12
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