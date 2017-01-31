Dha Yurt Bülteni - 12

Şanlıurfa'da 30 araçlı zincirleme kaza: 33 yaralı
ŞANLIURFA'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da, sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kaldı. Şanlıurfa-Diyarbakır ve Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kontrolden çıktı ve 2 ayrı noktada 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ise araçların çekilmesi ve tuzlama çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri de yollarda sürücüleri hız yapmamaları ve zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------------
Kar yağışı ve acil servis
Ambulansların gelmesi
Yaralıların ambulanstan indirilmesi
Yaralıların acil servise alınması
Araçlarla hastaneye getirilen yaralılar
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
===================================================
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen tutuklandı
DİYARBAKIR'da, hakkında tutuklanmasına ilişkin dün yakalama kararı çıkarılan HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen cumartesi günü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Yakalama kararı üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ayhan Bilgen, hakkındaki tutuklama kararı ve gerekçeleri yüzüne okunduktan sonra tutuklandı.
Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, -
===================================
Ak Partili Keşir: Bu değişiklik Tayyip Erdoğan'sız günlerin garantisidir
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Bize göre bu değişiklik Tayyip Erdoğan'sız günlerin garantisidir" dedi.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MHP Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Keşir, TBMM'de kabul edilen yeni anayasa teklifinin ön gördüğü Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik eleştirilere cevap verdi. Keşir şöyle dedi:
"Tek adam tek adam. Her 1.5 yılda bir bu ülkenin boğazını sıkmaya kalkmadınız mı? '367' dediler, '2 Nisan' dediler, bizim partiyi kapatmaya kalktılar. Biz bunları Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile aştık. Şimdi de 'tek adam', 'tek adam' diyorlar. Allah uzun ömür versin. Bu sistem değişmese bile Recep Tayyip Erdoğan görevde ve hayatta olduğu sürece biz bunlarla yine baş ederiz. Bizim işimiz ondan sonra kalıcı bir sistem oturtalım. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bize göre bu değişiklik Tayyip Erdoğan'sız günlerin garantisidir. Onlar 'tek adam' diyor ya tam tersine. Ben buna bütün samimiyetimle inanıyorum."
MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz ise devletin bekası için referandumda 'Evet' oyu vereceklerini söyleyerek, "15 Temmuz bize göstermiştir ki memleketimizin dirayetli ve dik duruşuna devam etmesi gerekmektedir. Devletin bekası her şeyden önemli. MHP'den de 'Hayır' oyu vereceklerini belirten arkadaşlarımız olacak. Ancak biz o sayıyı azaltacağız. Hemşehrilerimize neden 'Evet' oyu vermeleri gerektiğini anlatacağız. Hiç olmadı, CHP-HDP blokunu göstereceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Ziyaret
-Ayşe Keşir açıklama
-MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz'ın konuşması
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
=======================================
HDP'li Taşçıer: Demokratik bir ortamda referandum yapılması gerekiyor
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, referandumda HDP'nin seçmenlerinin sindirildiğini ifade ederek, referandumun demokratik bir ortamda yapılması gerektiğini söyledi.
Bugün Diyarbakır Adliyesi'nde HDP Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen'in duruşmasını takip etmesinin ardından adliye çıkışında gazetecilere konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Bilgen'in tutuklanmasının hukuki olmadığı söyledi. Bilgen'in daha mahkemeye çıkarılmadan bazı medya organlarında tutuklandığına dair haberlerin yer almasına tepki gösteren Taşçıer, "Tutuklanan parti sözcümüz Ayhan Bilgen, daha önce yine aynı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanma talebi üzerine onu adliyeye getirdik. Ama işin ilginç tarafı daha hakimliğe çıkıp, sorgulanması başlanmadan, kimlik tespiti bile yapılmamışken bir kısım medya tarafından tutuklandığı haberi geçti. Bu kararı medya mı veriyor? Yoksa hakimlik mi veriyor? Bunun sorgulanması gerekiyor. Zaten bu tür kararlar hukuki kararlar değildir" dedi.
"SEÇMENLERİMİZİN SİNDİRİLİP, 'EVET'E KAYDIRILMASI BİR KARARI VAR"
Referandum sürecinde HDP'ye yönelik bir sindirme politikasının olduğunu savunan Taşçıer, şöyle konuştu:
"Referandumda HDP 'Hayır' dediği için, partimizi sindirip, bu konuda alanlarda 'Hayır'ı örgütleme konusunda sıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. Bu kararlar siyasi kararlardır. Bu siyasi kararları hükümet gözden geçirmelidir. Yani bir 'Evet' yada 'Hayır' için Türkiye'nin geleceğini etkileyecek kararların verilmemesi gerekiyor. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmenimiz var. Seçmenlerimizin sindirilip, 'Evet'e kaydırılması bir kararı var. Referanduma kadar bu baskıların devam edeceğini anlıyoruz. Demokratik bir ortamda referandum yapılması gerekiyor. Demokratik ortamda yapılması için de HDP'nin demokratik bir platformda buna 'Hayır' deme hakkının olduğunu ve hükümetin de tavrını düzeltmesi gerektiğini düşünüyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Taşçıer'in konuşması
-Adliye'den görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
=======================================
Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın öldü
TEKİRDAĞ'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 53 yaşındaki Yüksel Elibol hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Süleymanpaşa İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Yüksel Elibol, yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçerken, 19 yaşındaki Berk Tırpan'ın kullandığı 59 EG 506 plakalı hafif ticari araç çarptı. Elibol, çarpmanın etkisiyle yola savrularak başını asfalta çarpıp ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elibol, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Berk Tırpan, polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
----------------------------
-Kaza yerinden detaylar
-Polis ekiplerinin çalışması
-Ambulanstan detaylar
-Kazaya karışan araç
-Kaza yerinden detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-
Dha Yurt Bülteni - 12
Şanlıurfa'da 30 araçlı zincirleme kaza: 33 yaralıŞANLIURFA'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da 30 araçlı zincirleme kaza: 33 yaralı