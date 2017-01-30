Dha Yurt Bülteni - 12

Öğrenciler Kur'an okudu, öğretmen ayaklarını masanın üzerine uzattı
KIRIKKALE Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi'ndeki bir sınıfta öğrenciler Kur'an-ı Kerim okurken Din Dersi öğretmeninin oturduğu sandalyede uygunsuz bir şekilde bacaklarını masanın uzerine uzatıp, üst üste koyması tepkilere neden oldu. Öğretmenin bu hareketi öğrenciler tarafından cep telefonu ile çekilip, sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine valilik soruşturma başlatırken, emekliliğei istendi.
Aynı lisede Din Dersi öğretmeni olan Hüseyin A., yarıyıl tatilinden önce öğrencilerinin Kur'an okuduğu derste sergilediği hareketler şahit olanların tepkisini çekecek nitelikte. Öğretmen Hüseyin A.'nın, Kırıkkale Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi'nde girdiği derste öğrencisinin okuduğu Kur'an'ı Kerim'i, oturduğu öğretmen masasının üzerine çıkardığı ayaklarını üst üste koyması sosyal medyaya düştü. Olay, bir öğrencinin deste kaydettiği görüntüleri Kırıkkale'deki gazetecilere göndermesiyle ortaya çıktı.
Öğretmen Hüseyin A.'nın, iddiaya göre Kırıkkale'de Ensar Vakfı'nın eski başkanı olduğu ve aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti'ned aktif olarak yer alıyor. Facebook'ta görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen Hüseyin A.'nın emekliliği istendi. Olayla ilgili Kırıkkale Valiliği soruşturma açarken, öğretmen Hüseyin A. ise emeklilik dilekçesini verdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kırıkkale Valililiği il Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılana çıklamada, ilgili öğretmenin emekliye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi öğretmeni Hüseyin Aksoy'un, Kur'an-ı Kerim dersi esnasında ayaklarını masanın üzerine uzatarak ders işlediğine ilişkin olarak bazı internet haber sitelerinde yayınlanan haber gereği aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Konuya ilişkin olarak Valiliğimizce yapılan araştırmada; adı geçen görevlinin Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi Meslek öğretmeni Hüseyin Aksoy olduğu anlaşılmış ve 20 Ocak 2017 tarihinde emekliye sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
Öte yandan ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ziyarette Kur'an-ı Kerim okunduğu sıradaki davranışı dikkat çekmişti. Başkan Trump, Kur'an okunurken yanında bacak-bacak üstüne atmış oturan eşi Melanie Trump'ı gizlice uyarmış, bacaklarını indirmesini sağlamıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sınıfta 2 öğrencinin Kur'an'ı Kerim okurken, Din Dersi öğretmeninin sandalyede otururken masanın üzerine ayaklarını uzatıp, bacak bacak bacak üzerine atması,
Okulun dışarıdan görüntüsü
Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -
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Kardak'ta sessizlik hakim (2)
HAREKETLİLİK YAŞANDI
Kardak Kayalıkları'na bugün saat 15.00 sıralarında, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan gelen bir savaş gemisi ile Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan gelen iki sahil güvenlik botu bölgede tekrar hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Bunun üzerine bölgedeki iki Türk sahil güvenlik botuna Yunan botlarının gelmesinden 15 dakika kadar sonra 'P 1208' bordo numaralı 'Kaş' adlı karakol botu ile Yalıkavak ve Turgutreis limanlarında konuşlu bulunan sahil güvenlik botları da desteğe geldi. Bölgedeki Türk sahil güvenlik botu sayısı 5'e yükseldi. Yunan sahil güvenlik botlarından birinin güneydeki Kardak Kayalığı'na yaklaşıp, Türk karasularına girmesi üzerine bölgede gerginlik arttı. Türk botlarından ikisi Yunan botunu Türk karasularından çıkartıp, Kardak Kayalıkları'ndan uzaklaştırdı. Yunan botlarının kendi sularına çekilmesi ile gerginlik sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hareketlilikten görüntüler
Haber: Yaşar Anter / BODRUM,
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Tokat'ta Devlet Hastanesi'nde yangın paniği
TOKAT'ta Devlet Hastanesi'nin deposunda nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, akşam 18: 30 sıralarında Tokat Devlet Hastanesinin bodrum katında bulunan depoda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangından çıkan dumanlar bir anda birinci katı sardı. Durumu fark eden görevliler 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede hastaneye gelen ekipler, yangının çıktığı depoya inerek müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastanenin giriş kısmını dumanlar kapladı. Polis ekipleri hastaneye gelen vatandaşların acil servisten giriş yapmalarını sağladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneden görüntüler
-İtfaiyenin çalışmaları
-Detay
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,
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AK Parti'li Gül: Rejim değişikliğine ilişkin teklifte bulunmadık
AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye'nin hükümet sistemi değişikliğine yönelik olduğunu belirterek, "Rejim değişikliğine ilişkin teklifte bulunmadık" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, memleketi Gaziantep'te partisinin il yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda meclisten geçen Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirme yapan Abdulhamit Gül, ülkenin hükümet sistemi değişikliğine yönelik teklif verildiğini belirtti. Rejim değişikliği talebinde bulunmadıklarını kaydeden Gül, "Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu, Türkiye'nin temel nitelikleri korunmakta, Türkiye'nin devletiyle, milletiyle, bölünmez bütünlüğü bu Anayasa ile korunmakta ve güvence altına alınmaktadır. Rejim değişikliğine ilişkin teklifte bulunmadık. Dolayısıyla bu Anayasa ile Türkiye'nin güçlü Türkiye olması, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik krizlerden kurtularak daima hedefine bakacağı, önüne bakacağı bir anayasa değişiklik teklifinin bir özgüven ifadesidir" dedi.
Anayasa teklifinde yürütme sisteminin, halk tarafından seçileceğinin yer aldığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:
"Yürütmede çift başlılığı ortadan kaldırarak milletin yürütmeyi seçeceği sistemin adıdır. Tıpkı yasama organını seçtiği gibi yürütme organını da kendisi seçecek. Yürütme organında seçtiği kişiyi de bizzat halk denetleyecek. Halk seçecek, halk istemiyorsa beğenmiyorsa gönderecek. Beğeniyorsa da bir defa seçecek. Dolayısıyla bizim hedefimizde kişisel iktidarlık yok. Sadece iki dönemle ve beş yılla sınırlı bir yürütme, Cumhurbaşkanlığı söz konusu. Bu teklifimizde meclisin varlığı, meclisin gücü daha da arttırılmakta asla Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir durum söz konusu değil. Meclis güçlenmekte, yürütme ve hükümet güçlenmektedir. Amerika 45'inci hükümetini seçti, 45'inci başkanını seçti. 220 yılın üzerinde Amerika'da başkanlık seçimi oluyor ve 45 hükümet seçiliyor. Bizim Türkiye'de şu anda 65'inci hükümet var. 1950'den itibaren çok partili sistemin hayata geçtiği 1950'den itibaren kurulan hükümet sayısı 45. Amerika'da 200 yıl geçmiş 45'inci hükümet kurulmuş, Türkiye'de 66 yılda, 45 hükümet kuruldu. 'Türkiye'de esnaf dükkanını açarken, işçi işine giderken, bugün hükümet kurulacak mı, yıkılacak mı?' Korkusundan kurtulacak bu sistemle. Egemenlik, kayıtsız, şartsız şeklinde tam anlamıyla millete verilecek. Sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Biz bu çalışmayı MHP ile mutabakatta hazırladık."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantıya katılanlar
Abdulhamit Gül'ün konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER -Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-DHA)
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Dha Yurt Bülteni - 12
Öğrenciler Kur'an okudu, öğretmen ayaklarını masanın üzerine uzattıKIRIKKALE Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi'ndeki bir sınıfta öğrenciler Kur'an-ı Kerim okurken Din Dersi öğretmeninin oturduğu sandalyede uygunsuz bir şekilde bacaklarını masanın uzerine uzatıp, üst üste koyması tepkilere neden oldu.
Öğrenciler Kur'an okudu, öğretmen ayaklarını masanın üzerine uzattı