Dha Yurt Bülteni - 12

Adli kontrollü bırakılan Defterdar Vekili, ByLock'tan gözaltında
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Antalya Defterdar Vekili Burak Ata, 'ByLock' kullandığının tespit edilmesi üzerine tekrar gözaltına alındı.
Antalya Defterdar Vekili Burak Ata, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alındı. Açığa alınan Ata, sorgusunun ardından 12 Aralık'ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı sürdüren Burak Ata'nın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilmesi üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Burak Ata'yı ilçede kaldığı evde gözaltına alarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Adliye dış plan görüntü
-Şüphelilerin polisler arasında adliyeye getirilmesi
HABER: Engin ANAK-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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Servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki genç kız öldü
TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde servis otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 25 yaşındaki Tuğba Şentürk hayatını kaybetti, sürücü 38 yaşındaki Onur Yalçın da yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Bağlar mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy'den Saray ilçesine giden 45 yaşındaki Halil Keskin idaresindeki 59 S 4150 plakalı işçi servis otobüsü, karşı yönden gelen Onur Yalçın'ın kullandığı 48 US 764 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Yalçın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yanında bulunan Tuğba Şentürk olay yerinden hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ve yolcuları kazayı yara almadan atlattı. Savcılık incelemenin ardından Tuğba Şentürk'ün cenazesi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçi servisinin sürücüsü Halil Keskin, gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araçlar
-Sağlık ve polis ekipleri
-Ambulans görüntüsü
-Cesedin kaldırılması
-İşçinin kazayı anlatması
-Ölen kızın fotoğrafı
Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),–
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DEAŞ, El Bab'dan çekilmeye hazırlanıyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı ile ağır darbe vurulan ve harekat alanı kısıtlanan DEAŞ terör örgütü üyelerinin, Rakka'nın ardından ikinci merkez olarak görülen El Bab kentinden çekilmeye hazırlandığı bildirildi.
DEAŞ terör örgütü mensuplarının 18 bin civarında sivilin yaşadığı El Bab'daki karargahlarını Tadif bölgesine taşıdığı ve intikallerini görüntü vermemek için artık araçlar yerine motosikletler ile yaptığı öğrenilirken, hava bombardımanında ölen teröristlerle birlikte patlayıcı tuzaklanan noktaların haritasına ulaşılamadığı için birçok teröristin daha önceden döşenen patlayıcıların infilak etmesiyle öldüğü kaydedildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede sivillerin DEAŞ terör örgütü mensuplarının tehditlerine rağmen El Bab'dan göç etmeye başladığı kaydedildi. Kentte halen 15 ile 18 bin arasında sivil halkın yaşadığının düşünüldüğü kaydedilen bilgilendirmede, DEAŞ terör örgütünün sivillerin kentten çıkmasını ciddi boyutta engellemeye devam ettiği vurgulandı.
KAÇAN SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI, 18 KİŞİ ÖLDÜ
Son olarak DEAŞ terör örgütüne karşı oldukları bilinen Cahcah, Kadiri, Şihabi ve Silo aşiretinden 7 ailenin motosiklet ve iki pikap ile kaçmaya çalışırken Tel Batnan ile Mervaha arasındaki bölgede teröristlerin açtığı ateşte 18 sivilin öldüğü, birçoğunun da yaralandığı öğrenildi. DEAŞ terör örgütünün özellikle kendine karşı olan sivilleri şehirde tutarak kendisine kalkan yaptığı, yaşadıkları binaların alt katlarını ise silah deposu, karargah ve barınma yeri olarak kullandığı bildirildi.
Kentte su, elektrik gibi temel hizmetler ve asgari yaşam koşullarının yok denecek seviyelere indiği öğrenilirken, hastane hizmetlerinin de verilemediği ve basit nedenlerle ölümler yaşandığı kaydedilen bilgilendirmede, DEAŞ terör örgütü mensuplarının şehirde mahsur kalan sivil halkı camilere toplayıp Fırat Kalkanı Harekatına katılan askerlere yönelik saldırılarını izlettirip propaganda yaptığı belirtilerek, "Propaganda faaliyetleri ile çatışmaların teröristlerin lehine devam ettiği algısı yaratmaya çalıştıkları, bu şekilde insanların şehirden kaçmalarına engel olmaya çalıştıkları değerlendirilmektedir" denildi.
PATLAYICI TUZAKLAMAYI SÜRDÜRÜYORLAR
DEAŞ terör örgütünün savunma hatlarını kuvvetlendirmek ve karşılaştıkları kuvvetlere kayıp verdirmek için patlayıcı tuzaklamayı sürdürdüğü, aynı işlemi rejim güçlerinin ilerlediği bölgelerde ise daha zayıf şekilde yürüttükleri belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi:
"DEAŞ terör örgütünün El Bab'ta yaptıkları istihkam çalışmaları, daha ziyade kuzey, batı ve kuzey batı bölgelerinde sürmektedir. Rejim güçlerinin ilerlemekte olduğu bölgelerde her nedense mayın, el yapımı patlayıcı ve istihkam çalışmalarının nispeten daha zayıf olduğu bilgisi bölgedeki istihbarat kaynaklarından alınmıştır. Özellikle Bab-Kadiran yolunda Al-Albi mezrası yakınlarında sürekli istihkam çalışmaları yürütülmektedir. Diğer taraftan El Bab'ın içinde Zemzem, Fatma Al-Zahra, Senter kavşağı, Al Sani kavşağı, Hürriyet Sahası, Rai kavşağı, Otogar, Asfur ve Al-Rahib sokağı gibi bölgeler, ayrıca Kabasin girişi ve Al-Muhallak Al-Şimali'ye bombalı tuzaklar ve mayın döşenmiştir."
ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYORLAR
TSK'nın bilgilendirmesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının Fırat Kalkanı Harekatı ile ümitlerinin kırıldığı ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığına yönelik bilgiler elde edildiğine değinilerek şöyle denildi:
"DEAŞ terör örgütünün Bab'taki askeri durumuna yönelik bölgedeki çok güvenilir kaynaklardan temin edilen bilgilere göre son zamanlarda Tunuslu muhacirlerin El Bab'da yoğunluk gösterdikleri göze çarpmaktadır. DEAŞ terör örgütü tüm karargahlarını ve merkezlerini Tadif bölgesine taşımıştır. DEAŞ terör örgütünün son dönemde intikallerinde daha ziyade motosiklet kullanmakta olduğu görülmektedir. Bunun İHA dahil hava taarruzlarından sakınmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir. Biza'daki terörist sayısının az olduğu, ayrıca morallerin de son derece düşük seviyede olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle DEAŞ terör örgütünün Biza'daki bomba yüklü araç imal atölyesi şehrin bilinmeyen bir bölgesine taşınmıştır. Ayrıca şehirdeki posta idaresi örgüt tarafından karargah olarak kullanılmaktadır. Kabasin ile ilgili gelen son bilgilerde, DEAŞ'in şehirde döşediği el yapımı mayın ve bombalı tuzakların yerlerini bilen ve bizzat döşeyen kişilerin hava taarruzunda hayatlarını kaybettiği, bu ölen teröristlerin ellerindeki haritaya da ulaşılamadığı, bu yüzden bazı terör örgütü mensuplarının mahsur kaldıkları ve hareket alanlarının kısıtlandığı, hatta bazılarının kendi bombalarıyla öldükleri bilgisi istihbar edilmiştir. Gelen son bilgilerde DEAŞ terör örgütünün, TSK'nın yürüttüğü kararlı harekattan dolayı ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığı ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığı yönündedir."
Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,
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Çanakkale'de market soygunun zanlıları adliyede
ÇANAKKALE'deki bir marketler zincirinin şubesini soyan, polisin takibiyle yakalanan kar maskeli ve silahlı 3 zanlı, emniletteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün (perşembe) saat 21.00 sıralarında, Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki markete giren yüzleri kar maskeli ve eli silahlı O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y. (18) kasiyerden kasadaki tüm parayı vermesini istedi. Kasiyerden paraları alan şüpheliler, daha sonra yaya olarak bölgeden kaçtı. Hemen ardından market görevlilerinin durumu polise bildirmeleri üzerine bölgeye, çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla 3ş üpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Adliyeye getirilen zanlılardan görüntü
Soygunda kullanılan mühimmatların adliyeye getirilmesinden görüntü
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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Kayıp kız 75 gün sonra bulundu (2)
TUTUKLANDI
İzmir'in Kiraz İlçesi'nde kayıp olan ve 75 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ş.A.'nın birlikte kaçtığı 18 yaşındaki N.G. (Necati Gedik), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. N.G.'nin jandarmadaki ifadesinde, Ş.A.'yı ailesine götürmek istediğini, ancak bunu yaparsa kendine zarar vereceğini söylediği için yapamadığını söylediği öğrenildi.
KIZ ÇOCUĞU İSE ÇİM'E TESLİM EDİLDİ
Kayıp olarak aranırken bulunan Ş.A. ise ailesine gitmeyi istemeyince İzmir'deki Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) teslim edildi.
Haber: Faruk ÇARK / KİRAZ (İzmir),
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Hakimlik sınavını kazanan AK Parti Elazığ merkez İlçe Başkanı görevinden istifa etti
AK Parti Elazığ merkez İlçe Başkanı Avukat Kadir Nozoğlu, girdiği hakimlik sınavını kazandığı için görevinden istifa etti. Merkez İlçe Başkanlığı'na Avukat Ömer Faruk Çelik atındı.
Merkez İlçe Başkanı Kadir Nozoğlu'nun hakimlik sınavını kazandığı için mülakat sınavına girmeden önce siyasi bağını kesmesi açısından görevinden istifa etti. Merkez İlçe Başkanlığı'na da Avukat Ömer Faruk Çelik atandı.
Görev değişikliği nedeniyle Ak Parti il binasında düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, 2004 yılından beri beraber görev yaptıkları merkez ilçe başkanının hakimliği kazandığı için istifa ettiğini ve yerine de merkez ilçede teşkilatında Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevini yapan Av. Ömer Faruk Çelik'in atandığını belirterek, "Bu gün merkez ilçemizde bir müjdeli haber için toplanmış buylıunuyoryuz. Merkez ilçe başkanımız Kadir Nozoğlu, girmiş olduğu hakimlik sınavını kazandı. 2004 yılından itibaren partimizin çeşitli kademelerinde göre yapan ve 2011 yılında da merkez ilçe başkanı olarak atanan, sonraki süreçlerde de kongresini yaparak merkez ilçe başkanımız olan Kadir başkanımız, bu gün istifasını sunmuş bulunmaktadır. Kazandığı hakimlik sınavından sonra mülakata girebilmesi için her hangi bir siyasi parti ile bağının olmaması gerekiyor. Kadir başkanımızdan boşalan göreve de yine merkez ilçe de siyasi ve hukuk işleri başkanımız Av. Ömer Faruk Çelik kardeşimizi görevlendirmiş durumdayız" dedi.
Hakimlik sınavını kazandığı için istifasını veren Kadir Nozoğlu, partide bulunduğu süre içersinde kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "12.5 yıldan sonra partiden ayrılmak üzücüdür ama önümüzde bir hakimlik sınavı ile bu kararı almak durumunda kaldık. Bu süre zarfında arkadaşlarımızdan kırdıklarımız, üzdüklerimiz olabilir, ben bu arkadaşlarımızdan helalik diliyorum" diye konuştu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da yaptığı konuşmada, "Bugün Kadir başkanımızın bu ayrılık toplantısında bir aradayız. Bu ayrılık sadece buradan bir ayrılık olarak algılanmasın, gönüllerimizde hep olacak" şeklinde konuştu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un da yaptığı kısa konuşmadan sonra devir-teslim töreni de sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Salondan detay
-İl Başkanı Ramazan Gürgöze'nin konuşması
-İstifa eden Merkez İlçe Başkanı Kadir Nozoğlu'nun konuşması
-Ejder Açıkkapı ve Metin Bulut'un konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, -
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İskenderun'da patlayan tüp korkuttu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu patlayan mutfak tüpü, mahalleliyi korkuttu, patlayan tüpün şiddeti ilçe genelinde duyuldu.
Olay akşam 17: 00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi 31 sokakta meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki oturan Hamit Günsur'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler, evin mufak bölümene sıçradı. Bu sırada mutfakta bulunun tüp şiddetli bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle sokak içerisindeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, tüpün patlaması ilçe genelinde duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Patlamanın etkisiyle ev büyük hasar gördü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Görüntü Dökümü
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Patlamanın olduğu yerden görüntü
Çevreden toplanan vatandaşlar
İtfaiye soğutma çalışması yaparken
Bir vatanaşın konuşması
Çevreden görüntüler
Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),
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CHP'li milletvekilleri Muğla'da "HAYIR" turuna çıktı
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından, "Anayasa Değişikliği, Başkanlık Sistemi ve Referandum" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak CHP'nin Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ ve Nurettin Demir katıldı.
CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından "Anayasa Değişikliği, Başkanlık Sistemi ve Referandum" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiyi aralarında parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi izledi. CHP İl Başkanı Mürsel Alban'ın yönetiminde gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak, Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ ve Nurettin Demir katıldı. İl Başkanı Mürsel Alban, Başkanlık sistemi adı altında halka dayatılan anayasa değişiklikleri konusunda mecliste milletvekillerinin önemli mücadeleler verdiklerini belirterek, Başkanlık sistemine veya rejim değişikliğine bakıldığında ortaya çıkacak tek şey yetkiyi milletten alıp tek adama vermek olduğunu söyledi.
"HİÇ OKUNMADAN ANAYASA DEĞİŞTİRİLECEK"
PROF. DR. Nurettin Demir, Anayasa Değişikliği'nin okunmadan meclise geldiğini belirterek,
"Bu ülkeyi yıllardır yönetenler kendi başkanlık sistemini kurmak için halktan kopuk anayasa sistemi değiştirme çabası içindeler. 1921'den bu yana baktığımızda anayasalar, halkın bilgisi olmadan, darbeler koşullarında oluşmuştur. Bugün maalesef iki partinin hiç okumadan, Meclis'te 316 milletvekilinin 5 tanesinin bile okumadan meclise getirdikleri ki MHP'nin hiç okuduğunu zannetmiyorum ve yeterince tartışılmadan, halka anlatılmadan maalesef bir darbe anlayışıyla, OHAL koşulları altında anayasa değiştirilecek" dedi.
"ERDOĞAN VE BAHÇELİ DIŞARIDAN DİREKTİF ALIYOR"
Demir, Başkanlık sistemi konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Başkanlık sistemi Amerikan emperyalizminin bize bir dayatmasıdır diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sormak gerekir. Acaba bu Amerikan emperyalizminin zorlaması mıdır? Aslında gerçek de budur. Yıllar önce bu gerçeği kendisi söylemiştir. Bugün de oradan aldığı emirlerle, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin dışarıdan aldıkları direktif doğrultusunda, Türk halkının yıllarca süren mücadelesi sonunda kurulan çağdaş Cumhuriyet'i yıkma hareketi olarak görmek gerekir diye düşünüyorum" dedi.
"ÜLKEMİZ VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN "HAYIR" DEMEK GEREKİYOR"
Demir, ülkemiz ve özgürlükler için, Cumhuriyet için hepimizin 'hayır' demesi gerektiğini belirterek, "Bugün yüzde 20'ye yakın kesimin, bugünkü değişikliğin nereye gideceğini anlamadığı, anayasa değişikliği ve referandumunun Türkiye'yi felakete götürdüğünü ev ev, mahalle mahalle anlatmamız gerekiyor. Türkiye'yi uçuruma götürdüğünü, freni kopmuş bir aracın uçurumdan aşağı süratle gittiğini anlatmamız gerekiyor. Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ne tür felaketler yaşayacağını anlatmamız gerekiyor. Bireysel çıkarlarımız için değil, geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız, için, ülkemizin bir Suriye, Irak, Libya olmaması için hep beraber çalışmamız gerekiyor" dedi.
"BU SEÇİMDEN SONRA DİĞER SEÇİMLERİN HEPSİ FORMALİTEDİR"
Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemi'ni yasa tanımazlığın meşrulaştırma girişimi olarak değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, "Bu tip bir anayasa yasalaşacak olursa, faşizmin tescili demektir. Diktatörlüğün tescilidir. Bununla ilgili bir tek kez seçim yapılır sadece. Türkiye ikiye bölünür. Yüzde 51'i alan Türkiye'nin tapusunun sahibi olur. Durum budur. Bu seçimden sonra diğer seçimlerin hepsi formalitedir. Siz hiç Saddam'ın seçim kaybettiğini duydunuz mu? Kaddafi, Nazarbayev, Esad hiçbir zaman seçim kaybetmedi. Bununla ilgili seçim 3 Kasım 2019'da yapılacak. O tarihte Türkiye'ye hangi anlayışın egemen olacağını göreceğiz. Yargı, yasama, yürütme bunun elinde olacak. STK'lar bundan sorulacak bundan sonra. Öyle bir tablo ortaya çıkacak ki şimdiden izlerini görüyoruz, saray soytarıları çıkacak. Her gün methiyeler düzen, özel yaptırılmış kliplerde olsun, onları göreceğiz" dedi.
CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Anayasanın hazırlık süreci, Başkanlık Sistemi ve şu anki anayasa teklifinin özellikleri, rejim değişikliği ve kuvvetler ayrılığına aykırılıklar hususunda hazırladığı sunumu paylaştı.
Anayasaların hazırlık sürecinde katılımcılığın sağlanması gerektiğine işaret eden Üstündağ, bunun ardından yazım sürecinin başladığını ve daha sonra da kanunlaşma aşamasına geçileceğini belirterek "Şu an bu aşamaların hiçbirini geçirmemiş olan bir dönemi yaşadık. İki partinin kapalı kapılar arkasında oluşturduğu, sadece yazımla sınırlanmış bir anayasa teklifiyle karşı karşıyayız. Bu anayasaya ciddi anlamda aykırılıktır. Teknik boyutta da yapım usulüne aykırıdır" dedi.
"BAŞKANLIK SİSTEMLERİ REJİM KRİZLERİNE YOL AÇABİLİR"
Üstündağ, Başkanlık Sistemi'nin getirebileceği olumsuz durumları anlatarak, "Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organları birbirinden sert şekilde ayrılır. Yani sert kuvvetler ayrılığı uygulanır. Yürütme organı tek kişiden oluşur. Yasama organı başkan tarafından feshedilemez. Yasama organı güvensizlik oyuyla başkanı görevden alamaz. Bir kişi hem yasama organında hem de yürütme organında görev alamaz. Başkan, hakimleri görevden alamaz, emir veremez. Başkanlık sistemleri rejim krizlerine yol açabilir. Başkanlık sisteminde, başkan halkın desteğini yitirse bile görevine devam eder. Siyasal kutuplaşmaya yol açar. Bizim için en büyük tehlike, bölünme anayasası dediğimiz özelliği budur. Bu sistemde kazanan her şeyi kazanır, kaybeden her şeyi kaybeder. Uzlaşma ihtiyacı yoktur. İktidarın kişiselleşmesine yol açar. Hem hükümet, hem devlet başkanı olan başkan yasama organıyla uzlaşmaz tavırlar içine girebilir. Kendisini bir kral veya imparator gibi hissetmesine yol açabilir" dedi.
Üstündağ, Anayasa teklifinin kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığını, yürütme organı olarak Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yargının üzerinde bir güç olarak belirleyici ve yönlendirici bir konuma geldiğini söyledi. CHP'li milletvekilleri sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından, katılımcıların sorunlarını yanıtladı. "Anayasa Değişikliği, Başkanlık Sistemi ve Referandum" konulu toplantıların Muğla ve ilçelerinde de gerçekleştirileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Toplantıdan görüntü
Milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ, Nurettin Demir'in konuşmalarından görüntü
İzleyenlerden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),
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'Çalgı Çengi İkimiz' filmi oyuncuları Sivas'ta seyirciyle buluştu
VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.
Primemall Alışveriş Merkezi içerisindeki kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir yaptıkları esprilerle hayranlarını kahkahaya boğdu. Oyuncular ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan toplantı salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili 'Düğün Dernek' filmi serisi ve 'Çalgı Çengi' filmlerinin devamının geleceğini söyledi. Sivas'a gelmekten mutlu olduklarını söyleyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural, yeni film ve dizi projeleri olacağını söyledi. Oyunculardan Murat Cemcir, "Yeni dizi seneye bu zamanlar kısmetse olacak. Bizim planlarımız bu yönde. Çalgı Çengi'nin ilkini 6 yıl önce çektik. İkincisini ise 5 yıl önce çekecektik ama yeni çektik. Düğün Dernek'in de 3'üncüsünü kısmetse çekmek istiyoruz. Aslında bizim derdimiz yeni hikayeler anlatmak ve yeni tipler çıkarmak" dedi.
Çalgı Çengi ve Düğün Dernek filmlerinin izleyici tarafından kıyaslanıp kıyaslanmadığı sorusuna cevap veren oyuncu Ahmet Kural, "Bu başka bir film. Çalgı Çengi'de, Düğün Dernek gibi her saniyesi adım adım kahkahalar ve komik bir durum yoktur. Çalgı Çengi'de durum komedisi var. Kendi içinde bir film ve draması da çok ağır bir film. Düğün Dernek'te fazla böyle bir şey yoktur. Düğün Dernek'te genellikle Tüpçü Fikret ve Çetin'in hikayelerine gülüyorduk. Çalgı Çengi başka bir film. İkincisini çekmek zorundaydık çünkü 6 sene geçti ve seyircisi bekliyordu. Bunu bilmeyip Düğün Dernek'i izledikten sonra Çalgı Çengi'yi izleyenler 'Abi olmamış' diyebilir. Hayır, oldu. Çok güzel oldu. Düğün Dernek gibi bir filmi inşallah bir daha çekeceğiz" dedi.
Basın toplantısının ardından oyuncular hayranlarıyla bir araya geldi. Son olarak oyuncular Murat Cemcir ve Ahmet Kural hayranlarıyla birlikte Çalgı Çengi İkimiz filmini birlikte izledi.
Görüntü Dökümü:
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-Basın toplantısı
-Oyuncuların açıklamları
-Hayranları ile buluşmaları
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
Dha Yurt Bülteni - 12
Adli kontrollü bırakılan Defterdar Vekili, ByLock'tan gözaltındaFETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Antalya Defterdar Vekili Burak Ata, 'ByLock' kullandığının tespit edilmesi üzerine tekrar gözaltına alındı.
Adli kontrollü bırakılan Defterdar Vekili, ByLock'tan gözaltında