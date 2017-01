Dha Yurt Bülteni - 12

CHP'Lİ ÖZCAN: TÜRKİYE, ÖZERKLİK YA DA FEDERASYONA CUMHARBAŞKANI KARARNAMESİYLE GEÇEBİLİR



CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, TBMM'de kabul edilen yeni anayasa teklifini değerlendirerek, "Cumhurbaşkanı kamu tüzel kişilikleri kurabilecek, bürokrasiyi tek başına belirleyebilecek. Bu şu demek; Yarın bir gün Türkiye, özerklik ya da federasyona bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçebilir. Ülkenin orta ve uzun vadede bölünmesine yol açabilecek bir yetki" dedi.



CHP'li Özcan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında TBMM'de kabul edilen anayasa teklifini değerlendirdi. Özcan, "Osmanlı'nın son birkaç padişahının bu anayasa teklifindeki kadar yetkileri yoktu. Başta AK Parti milletvekilleri olmak üzere buna destek verenler, içeriğini dahi bilmeden imza attılar. Bunu yapan arkadaşlarımız milletin vekili değildir. 80 milyonun değil tek kişinin menfaatini gözeten insanlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Boş kağıda imza atıyorlar, sonra da bunu savunmaya kalkıyorlar. Hala bu düzenlemenin ne kadar tehlikeli olduğunun birçoğu farkında bile değil" dedi.



'BU YETKİ ATATÜRK DAHİL KİMSEYE VERİLMEDİ'



Yeni sistemde yetkinin tek kişinin elinde toplandığını vurgulayan Özcan, şöyle devam etti



"Adı başkanlık sistemi değil, tipi de başkanlık sistemine benzemiyor zaten. 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' diye Afrika'nın totaliter ülkelerindeki anayasaları örnek almışlar. Ortaya garip bir taslak geldi. Bu kadar yetki dünyayı kana bulayan Hitler'in Almanya'daki anayasasında bile yoktu. Mussolini'nin yönettiği İtalya anayasasında bile bu kadar yetki tek kişiye verilmemişti. Cumhurbaşkanı kamu tüzel kişilikleri kurabilecek, bürokrasiyi tek başına belirleyebilecek. Bu şu demek; yarın bir gün Türkiye, özerklik ya da federasyona bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçebilir. Ülkenin orta ve uzun vadede bölünmesine yol açabilecek bir yetki. Bu yetki Atatürk dahil kimseye verilmedi. Böyle bir düzenleme olabilir mi? Her şey bunun elinde. Yasama yetkisi bunun elinde. Ülkeyi yönetme yetkisi bunun elinde. Kendisini yargılayacak yargı ile ilgili tüm yetki bunun elinde. Sonra diyecek ki bunun yardımcılarından bir tanesi Hitler'in yardımcısının hakim ve savcılara seslendiği gibi; Cumhurbaşkanı ne düşünürse, kendinizi onun yerine koyup ona göre karar verin. Bırakın vicdanı, onun vicdanına göre karar verin."



'ÜLKE TEHLİKEDE'



Özcan, referandumdan 'Evet' çıkması durumunda ülkenin diktatörlükle anılacağını savunarak, "Ülke tehlikede. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana en zor, en karanlık günleri yaşıyoruz. Bu referandumda halkımız bu düzenlemeye geçit verirse maalesef Türkiye, adı diktatörlükle anılacak ülkelerden bir tanesi haline gelecek. AK Parti milletvekilleri dahil ülkenin önemli bir kısmı bu düzenlemenin ülkeye ne gibi bir felaket getireceğini düşünmüyor. Bu öyle bir referandum ki eğer geçerse artık hiçbir şeyin telafisi olmayacak" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Partililerden görüntü



-Tanju Özcan'ın açıklamaları



HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,



=============================================



Samsun'da 6 polise 'ByLock' tutuklaması



SAMSUN'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan 6 polis, 'ByLock' kullandıkları suçlamasıyla tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 20 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen polis memuru Erol M., komiser yardımcıları Durmuş D., Gürsel K., Hüseyin D., Oğuz Ö. ve Sedat E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, -



=============================================



GENÇLERDEN HALEP'E YARDIM



AK Parti Burdur Gençlik Kolları tarafından Suriye'nin Halep kentine 2 TIR yardım gönderildi.



Ak Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımların bulunduğu TIR'lar Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle Halep'e uğurlandı. Törene, Ak Parti Milletvekili Reşat Petek, İl Başkanı Süleyman Faki, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Gençlik Kolları Başkanı Belkıs Can ile yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.



Gençlik Kolları Başkanı Belkıs Can, "Biz bu yardım kampanyasına Hz. İbrahim ateşte yanarken sırtında su damlası taşıyan karıncanın 'hiç olmazsa safımız belli olsun' düsturuyla çıktık. Ama durum öyle bir safhaya geldi ki bütün Burdur el ele gönül gönüle verdi Halep'teki kardeşlerine kucak açtı ve yardım için seferber oldu. Ne zaman halkımız Halep'e yardım topladığımızı duysa evlerine koşup bizden daha çok ihtiyaçları var düşüncesiyle Halep'teki kardeşlerimizin tenceresinde aş, kışında yorgan, yüzlerinde tebessüm olmak istedi" diye konuştu.



İl Başkanı Süleyman Faki ve Milletvekili Reşat Petek de kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.



Dua edilmesinin ardından giyim, gıda, çocuk ihtiyaçları, battaniye gibi malzemelerin yüklü olduğu 2 TIR yola çıktı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Belkıs Can'ın konuşması



Süleyman Faki'nin konuşması



Reşat Petek'in konuşması



TIR'lardan detay



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA



====================================================



KAHRAMANMARAŞ'TA, 30 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ



KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda Güneydoğu illerinden temin edilen yüklü miktarda kaçak sigaranın Kahramanmaraş üzerinden batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakasını saptadığı kamyonu öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda durdurdu. Otoparka çekilen kamyonda yapılan armada, koliler içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, kamyon sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



--------------------



Kolinin kamyondan aşağı atılması



Koliden sigaralın çıkarılması



Forkliftle kutuların indirilmesi



Kutuların kamyona yüklenmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



=====================================================



EMNİYET MÜDÜRÜ: GÜVERCİNLERİ ZEHİRLEYEN ENGELLİ BİR YAŞLI ÇIKTI



KIRIKKALE Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, bir süre önce Hüseyin Kahya Parkı'nda onlarca güvercinin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, kamera kayıtları sonucu tespit edilerek 75 yaşında engelli bir vatandaş olduğunu belirtirken, "Evinin önünde bulduğu buğdayları parka getirerek güvercinlere bilmeden vermiş. Yanlışlıkla yapılmış bir olay' dedi. Çorumlu, "İster FETÖ, ister uyuşturucu, halkımız yapılan her ihbarın değerlendirildiğini bilsin" dedi.



Emniyet Genel Müdürllüğü tarafından Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere gönderilen araçlar, Cumhuriyet Meydanı'nda dualar eşliğinde hizmete girdi. Kırıkkkale emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, 8 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere 11 aracın geldiğini belirterek, bundan böyle olaylara daha hızlı müdahale ededeceklerini söyledi. Araçların hizmete girmesinden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Çorumlu, "Gerek FETÖ,gerekse uyuşturucu olsun, halkımıza söyleyeceğimiz, 'ihbar edin.' Bunların gençlerimizi zehirlemesine müsaade etmeyelim. İster FETÖ ister uyuşturucu, halkımız yapılan her ihbarın değerlendirildiğini bilsin. Bu konuda bizim tavizimiz yok. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanımız ve genel müdürümüzün destekleriyle uyuşturucu şubesi kurduk. Geldiğimiz günden beri uyuşturucu satanlara çoluğumuzu çocuğumuzu zehirleyenlere karşı çok acımasız olacağız" dedi.



Emniyet Müdürü Çorumlu, bir süre önce Kırıkkale'nin Hüseyin Kahya Parkı'nda güvercinlerin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, ekiplerin yoğun çalışması ve mobesa kameraları sayesinde ortaya çıkarıldığını söyledi. Çorumlu, "Engelli ve 75 yaşında olan kişi, evinin önünde bulduğu buğdayları parka getirerek güvercinlere vermiş. İfadesinde zehirli olduğunu bilmeden verdiğini anlattı, yanlışlıkla yapılmış bir olay" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Emniyete verilen araçların dualarla hizmete girmesi



Emniyet müdürü mahmut çorumlu'nun açıklaması



Araçların hizmete girmesinden görüntüler



Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -



==========================================================



HİZMET-İŞ TAŞERON İŞÇİLER KONUSUNDA HÜKÜMETTEN AYRI DÜŞÜNÜYOR



HİZMET-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, özel sözleşmeli personel uygulamasının çalışanların toplu sözleşme haklarının, ikramiye haklarının elinden alınması için bir yöntem olduğunu belirterek, Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz krizine rağmen hala bu anlayışın devam ettirilmesini anlamanın mümkün olmadığını söyledi.



Hizmet-İş Sendikası, kuruluşunun 39'uncu yıldönümü nedeniyle Kundu'daki Adalya Otel'de toplantı düzenledi. Törene sendika üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere katıldı. Toplantıda konuşan, aynı zamanda Hak İş Konfederasyonu Genel başkanı olan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminde 4 üyelerini şehit verdiklerini, 100'den fazla üyelerinin de yaralandığını hatırlattı.



185 BİN ÜYE



Sendika hakkında da bilgi veren Arslan, "Sendikamız Hizmet-İş bugün 185 binin üzerinde üyesiyle işkolunun ve konfederasyonumuz Hak-İş'in en büyük, ülkemizin de ikinci büyük sendikası haline gelmiştir. Bugün 47 şube, 2 bölge ve 15 il başkanlığı ile ülkemizin en yaygın teşkilat ağına sahiptir" dedi.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK



Türkiye'nin ihtiyaçtan dolayı anayasa değişikliğini yapmak zorunda olduğunu savunan Mahmut Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin inisiyatif almasının Türkiye'nin geleceği açısından hayırlı olduğunu aktardı.



TAŞERON İŞÇİLER KONUSU



Taşeron işçiler konusundaki hedefleri gerçekleştirmek için yeni birtakım çalışmalara başladıklarını anlatan Mahmut Arslan, Maliye Bakanı başta olmak üzere Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın taşeron işçiler konusundaki fikirleriyle uyuşmadıklarını söyledi. Hükümet yetkililerinin bu yaklaşımların kendilerini üzdüğünü ve tedirgin ettiğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:



"Taşeron işçiler yıllarca sahipsiz kaldı. 2014 yılında Hizmet-İş sendikası olarak kampanya ile henüz yasalar bile yokken, taşeron işçilere sağlanan herhangi bir imkan yokken meydanlara indik. Binlerce taşeron işçiyi sendikalarımıza üye yaptık. Bu üyelikleri yaparken onlara toplu sözleşme hakları olduğunu, kıdem tazminatları, izin haklarının olduğunun altını çizdik. Bize güvendiler, destek verdiler. Binlerce Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza üye oldu. Şu anda Hak-İş'in 220 bin civarında taşeron işçi üyesi var. Biz bu arkadaşlarımıza bu istikamette bir hedef koyarken, hükümetimiz hiç de bizim hesabımızda olmayan bir düzenleme ortaya çıkardı. Bu da özel sözleşmeli personel çalışmasıdır."



'HÜKÜMETİN BAŞKA YERDE DURMASI BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR'



Özel sözleşmeli personel uygulamasının aslında çalışanların emek haklarının, toplu sözleşme haklarının, ikramiye haklarının elinden alınması için bir yöntem olduğunu anlatan Mahmut Arslan, Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz krizine rağmen hala bu anlayışın devam ettirilmesini anlamanın mümkün olmadığını kaydetti. Arslan, "Biz yeni hükümetten özel sözleşmeli personel uygulamasından vazgeçmesini beklerken, yeni hükümetin de aynı noktada olduğunu hissediyoruz. Hükümetin taleplerimizin ne anlama geldiğini iyi anlaması gerekiyor. Hükümetimizin başka bir yerde durmuş olması açıkçası bizi endişelendiriyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Başkanın salona gelişi



Salondan detay görüntüler



Mahmut Arslan'ın konuşması



HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,



====================================================



ÇOCUK DOKTORUNA ŞANTAJA VERİLEN CEZAYI YARGITAY BOZDU



BURSA'da çocuk doktoru H.T., görev yaptığı özel hastanede birlikte olduğu kadınların gizlice çektiğini görüntülerini kaydettiği bilgisayarı bozulunca bir firmaya gönderdi. H.T. bu görüntüleri kopyalayıp kendisine şantaj yapan firmada çalışan G.M. ile iki arkadaşından şikayetçi oldu. Bursa'da yapılan yargılamada, 3 sanık 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' ve 'şantaj' suçlarından 2'şer yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı bozan Yargıtay, sanıkların 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından yargılanıp, cezanın da alt sınırdan verilmemesini istedi.



Bursa'da birçok özel hastanede görev yapan çocuk doktoru H.T., 2010 yılında bilgisayarı arızalanınca tamir edilmesi için servise verdi. İddiaya göre, H.T.'nin hastanede kadınlarla çekilen seks görüntülerini bu bilgisayarda bulan G.M. bunların kopyalarını aldı. 2 yıl sonra çalıştığı firmadan ayrılan G.M. arkadaşları Z.S. ve G.E. ile doktoru arayıp şantaj yaptı. H.T.'nin şikayeti üzerine üç şüpheli 2012 yılının 15 Haziran tarihinde gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, haklarında Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'santaj' suçlarından dava açıldı.



Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonrası mahkeme 3 sanığa 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek'ten 1'er yıl 3'er ay, 'şantaj' suçundan ise 1'er yıl olmak üzere toplam 2'şer yıl 3'er ay hapis cezası verdi.



Yapılan itiraz sonucu Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi sanıkların 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından yargılanıp cezanın ise alt sınırdan verilmemesi için kararı bozdu. Üç sanığın tekrar yargılanmasına önümüzdeki şubat ayında başlanacak.,



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -