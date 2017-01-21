Dha Yurt Bülteni - 12

Egemen Bağış: Yeni anayasa etkili bir Türkiye'yi ortaya çıkaracak



AVRUPA Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü, bölgesinin umudu, lideri ve etkili bir Türkiye'yi ortaya çıkaracağını söyledi.



Mersin'de Diacenter'de düzenlenen 'Yeni anayasa, referandum ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemi' başlıklı konferansa AB eski Bakanı Egemen Bağış konuşmacı olarak katıldı. Ak Parti'nin iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye'ye bakışın da değiştiğini belirten Bağış, "Ak Parti öncesindeki Türkiye, Batı, NATO, AB ve ABD için çantada keklik bir müttefikti. Yani onlar emreder, Türkiye harfiyen yerine getiren bir yapıya sahihti. Son dönemde Türkiye büyüdü, güçlendi. 2002 yılından beri kişi başına düşen gelirini 3 kat artırabilen ender ülkelerden biri oldu. Eğitimde, emniyette, adalette, ulaşımda, sağlıkta çok önemli hamleler gerçekleşti" dedi.



Yeni anayasanın Türkiye'nin önünü açacağını söyleyen Egemen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kabul edilen Anayasa değişiklik paketi çok önemlidir. Bir işyerinde iki patron olursa, orada fitne çıkar. Bir gemide iki kaptan olursa, orada birbirlerine düşürebilirsiniz. Ancak onu teke düşürdüğünüz zaman kişiyi kendisiyle kavga ettirmeyeceğine göre, o olasılık ortadan kalkmış olur. Şu andaki mevcut hükümetimiz 93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin 65'inci hükümetidir. Eğer biz rahmetli Atatürk, İnönü'nün ilk dönemlerindeki gibi istikrarlı başkanlık sistemini koruyabilseydik, 65'inci hükümete gelmek 325 yıl sürerdi. Atatürk dönemi örtülü başkanlık sistemiydi, kimse buna itiraz edemez. İnönü'nün ilk dönemi de başkanlık sistemidir, sonradan sulandırılmıştır. Yani sistemin bize attığı 262 yıllık bir kazık var, kayıp var. Hizmet verebilmek, bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız en az 5 yıllık sürelerde imkanınızın, planınızın, programınızın olması lazım. Bizdeki sistem parlamenter sistemde değil, aşure sistemidir. Yaşadığım için biliyorum. Buna da çare bulundu. Gerçekten Meclis'in, hükümeti denetleyebileceği bir mekanizma ortaya çıktı. Güvenoyu yok diyorlar. Halktan daha önemli bir güvenoyu mu olur?"



Anayasa değişikliği ile sistemin değişmeyeceğini belirten Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunu değiştirmeye ne kimsenin niyeti var, nede kimsenin gücü yeter. Ama Türkiye milletin iktidarını, milletin iradesinin artık geçerli olduğu bir hükümet sisteminde değişikliğe gidiyor. Türkiye'yi bölecekler, eyaletler oluşturacaklar gibi palavralara ufacık çocuklar bile güler. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı, gücünü direk halktan alacak. Görevini iyi yaparsa 2'nci dönem seçilecek" diye konuştu. Konferansın sonunda Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, günün anısına Bağış'a bir plaket verdi.



Görüntü Dökümü



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Konferans salonundan genel görüntü



Konferansa katılanlar



Egemen Bağış ve beraberindekiler salona gelirken



Egemen Bağış konuşurken



Bağış'a plaket verilirken



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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Ak Partili Aktay: Diktatörlükten bahsedenlerin mecliste neler yaptığını gördük



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay muhalefet partisinin anayasa değişikliğini mecliste diktatörce engellemeye çalıştığını belirterek, "Diktatörlükten bahsedenlerin mecliste neler yaptığını, bu süreci engellemeye çalıştıklarını gördük" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Aktay, CHP'nin anayasa değişikliğini engellemek için 2 haftadır mecliste diktatörce davranışlarda bulunduğunu belirterek, "Bir defa öyle dikdatörlük falan söylemlerini dile getiren insanların 2 haftadır mecliste neler yaptıklarını gördük. Nasıl diktatörce bu süreci engellemeye çalıştıklarını gördük. TBMM'de hiç tanık olmadığımız türden bir muhalefete bir takozlamaya maruz bıraktılar ülkeyi. Bazı insanların bu tür gelişmelerden mutlu olmayacaklarını elbetteki biliyoruz. Ben demiyorum ki herkes mutlu olacak. Bazı insanlar sistemin bu şekilde yürüyor olmasından dolayı kendine bir takım ekonomi geliştirmiş olanların bu süreçten rahatsız olmaları gayet normaldir. Keşke bütün insanları mutlu eden bir gelişme olsaydı. Önemli olan bu gelişmelerin toplamda insanlara neler getireceği" dedi.



Mevcut anayasanın ülke yönetimi için yetersiz olduğunu ifade eden Aktay, mecliste yapılanın anayasayı değiştirmek değil halkın oylamasına sunmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:



"Bu bina artık bizi taşımıyor, bu bina belki de yıkım kararı alınmış çünkü riskler barındıran ülkenin güvenliği, ülkenin gelişmesi için riskler barındıran bir binaysa eğer artık bu binada oturamayız. Türkiye'yi hem büyümüş olan hem de daha da büyüme istidadı olan Türkiye'yi daha sağlam bir binaya taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize bunu getirecek. Daha kalıcı bir iktidar istikrar getirecektir. Kimse endişe etmesin TBMM'de kabul edilmiş olan şey anayasa değişikliği değildir, anayasa değişikliğinin halk oyuna gitmesidir. Halkın önü tıkanmış durumdaydı, bu konu bir türlü halkın önüne gelmiyordu. Biz ne yapacaksak halkın onayıyla yapacağız"



Aktay, ülkede son günlerde terör ortamı oluşturmaya çalışan örgütlerin 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanların maşası olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin dostları yok değil elhamdulillah, çok dostları var ama Türkiye belki de dostlarından daha fazla düşmanları da olan bir ülke. PKK'sı DEAŞ'i DHKP-C'si PYD'si çeşitli girişimlerde bulundu. Bunlar maşadır, elinde tutan, bunları yönlendiren esas düşmanların da kimler olduğunu biliyoruz. En son 15 Temmuz'da giriştikleri bu alenen savaş aslında iflaslarının da, çaresizlikllerinin de bir sonucuydu. Bütün kozlarını oynamak zorunda kaldıkları, bütün kozlarını sahaya sürmek zorunda oldukları bir hamlenin ifadesiydi 15 Temmuz. Duracaklarını düşünmüyoruz. Türkiye'yi en zayıf olduğunu düşündükleri yerden yine vurmaya devam edeceklerdir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Aktay'ın konuşması



Haber: Aziz GÜVENER ADAPAZARI (Sakarya), -