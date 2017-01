Dha Yurt Bülteni - 12

El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı (2) (yeniden)



TERÖR örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin El Bab bölgesinde bomba yüklü araçla saldırısında 5 asker şehit oldu, 9 asker ise yaralandı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının saat 13.40 sıralarında yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."



Görüntü Dökümü



------------------



-Kilis Devlet Hastanesi



-Acil Servis önünden görüntü



-Ambulansların görüntüsü



-ARŞİV



-El Bab'taki Türk askerlerinden görüntüler



Haber: GAZİANTEP -KİLİS -



=============================



BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN SİLOPİLİ ÖĞRENCİLERE OYUNCAK



İSTANBUL Bilgi Üniversitesi müteveli heyeti, Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Çiçekli Köyü'ndeki ilkokul öğrencilerine çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeler gönderildi.



Silopi'ye bağlı Çiçekli Köyü İlk ve Ortaokulu'nda bugün karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Silopi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Demirtaş, Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tuna Bekleviç, İstanbul'dan İş gelen işaadamı Osman Kavuk ve Silopili İşadamları Çeko Ökten ile Mehmet Bilen katıldı.



Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tuna Bekleviç, ilk ve ortaokul sınıflarını teker teker dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Bekleviç, beraberinde getirdiği oyuncakları da öğrencilere hediye etti. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir süre sohbet eden Bekleviç ve beraberindekiler, okul önünde toplu fotoğraf çektirdi.



Program sonunda basın mensuplarına konuşan Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tuna Bekleviç, 4.5 aydır Anadolu'nun birçok farklı şehrini gezdiklerini belirterek Silopi'de bulunmanın kendileri için çok özel bir an olduğunu söyledi. Öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını arttırmayı, öğrencilerin ise yalnız olmadıklarını hissettirmek için Silopi'ye geldiklerini ifade eden Bekleviç, "Batıda İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yada diğer şehirlerimizde, iş dünyası olan insanlar, sivil toplum dünyası olan insanların bu bölgelere biraz daha fazla gelmesinin fayda getireceğini düşünüyoruz. Hem bu bölgeye moral, motivasyonunu artıracak bir etkisi olacaktır. Hem de buradaki insanlara önemli ölçüde bir katkı sağlamak olarak değerlendirilebilir. Biz bu seyahatlerimizi gerçekleştirirken şahsım ve arkadaşlarım adına naçizane bir katkı yapıyoruz. Açıkçası bu bölgeler bizim bölgelerimiz. İnsanlar bizim insanlarımız ve biz birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Farklı renkleri ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize ve burada yaşayan halkımıza destek olmak bence Türkiye Cumhuriyeti'nde en önemli görevlerinden birisidir. Hassas dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde, bu birlik, beraberliğimizi ne kadar güçlü tutarsak, bu bölge için de, ülkemiz için de, her yöremiz için de faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.



Silopi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Demirtaş da, İstanbul'dan gelerek öğrencilere karne ve hediye dağıtan Bilgi Üniversitesi Müteveli Heyeti'ne, öğrencileri ve kurumu adına teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



-Silopi Çiçekli İlk-Ortaokulu



-Okulun tabelası



-Öğrencilere karne dağıtılması



-Öğrenciler ile yaşanan diyaloglar



-Dağıtımdan detaylar



-Toplu fotoğraf çekilmesi



-Konuşmalar ve heyetin ayrılması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), -



=============================================



ŞANLIURFA'DA, POLİSLERDEN HALEP'E YARDIM



ŞANLIURFA'da başlatılan "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 TIR kıyafet, Halep'e gönderilmek üzere Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu yetkililerine teslim edildi.



Suriye'de yaşanan savaşın başladığı ilk günden bu yana Şanlıurfa'da Başlatılan "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Tır kıyafet, Topçu Meydanı'nda kurulan Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'na teslim edildi. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 6 yıldır Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek şunları söyledi;"Milyonlarca insana ev sahipliği yapan Türkiye'nin her dönem mazlum insanların sığındığı bir ülke olmuştur. Türkiye ve Türk halkı yanı başımızda yaşanan bu drama da sessiz kalmadı ve milyonlarca Suriyeliyi bağrımıza bastık. İl Emniyet Müdürlüğü olarak Halep'teki insanların dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya çalıştık. Suriye ve Halep'te can güvenliğinin sağlandığı bir düzen kurulmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Polislerin kolileri taşıması



Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



==========================================



CAM KEMİK KARDEŞLERİN KARNE SEVİNCİ



ŞANLIURFA'da akraba evliliği sonucu dünyaya gelen ve halk arasında 'cam kemik' olarak adlandırılan 'Osteogenesis Imperfecta' hastası 3'üncü sınıf öğrencileri Sara ve Mustafa Hakkı Karataş kardeşlere karneleri evlerinde verildi. Okul yerine günde 2 saat evlerinde özel ders alan Karataş kardeşlerin takdir almasıyla anne ve babası mutlu oldu.



Mobilyacılık yapan Hüseyin Karataş akraba evliliği yaptığı Rabia Karataş'tan dünyaya gelen 9 yaşındaki Sara ile 11 yaşındaki Mustafa Hakkı Karataş, doğuştan 'cam kemik' hastalığına yakalandı. Amansız hastalığın pençesine düşen ve sık sık kemikleri kırılan Karataş kardeşlere bugün Sırrın Mahallesi'nde yaşadıkları evlerinde karne töreni düzenlendi. Doğuştan yakalandıkları hastalık nedeniyle Osman Gazi İlkokulu'na kayıt yaptıran ancak okul yerine evlerinde günlük 2 saat Sema Arslan adlı öğretmen tarafından ders verilen Sara ve Mustafa Hakkı Karataş takdir almanın sevincini yaşadı. Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ve Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, evlerinde ziyaret ettikleri Karataş kardeşlere karnelerini verdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren baba Hüseyin ve anne Rabia Karataş, çocuklarının evde eğitimlerini sürdürmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Çocuklarının başarılı olmasından mutlu olan Karataş çifti, tek hayallerinin çocuklarının yürüdüklerini görmek olduğunu söyledi. Karnelerini almanın sevincini yaşayan kardeşlerden Sara hemşire, Mustafa Hakkı Karataş ise avukat olmayı istediğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Cam kemik hastası çocuklar



Sara ve Mustafa Hakkı Karataş'ın karnelerini göstermesi



Anne Rabia Karataş'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)