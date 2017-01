Dha Yurt Bülteni - 12

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEKONFERANSLA İŞKUR BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇILIŞINA KATILDI



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı programla açıldı.



Ahmet Eren Bulvarı üzerinde geçtiğimiz yıl inşa edilen Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Hizmet Binasının açılışına telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Valisi Ahmet Çınar'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Vali Çınar'a binanın yapısını sordu. Daha sonra Vali Çınar, Bitlis'te yapımı tamamlanan birçok eserin olduğunu, bunun için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kabine üyelerine teşekkür etti. Vali Çınar, "Sayın Cumhurbaşkanım bütün Bitlisliler adına selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Açılışını yapacağımızı tesisler, hizmet binasından başka biten ve açılışa hazır birçok yatırımımız da bulunuyor. Bütün Bitlisliler adına minnettarlığımızı arz ediyorum. Cenabı Allah devletimize zeval vermesin. Allah sizleri korusun diyoruz."dedi. Yapılan konuşmanın ardından kurdela kesimi ile Çalışma ve İş Kurumu Hizmet binası açılışı yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Çalışma ve İş Kurumu Bitlis Hizmet binasından detay görüntüler



-Açılışa katılanlardan detaylar



-Cumhurbaşkanının konuşmasından detaylar



-Bitlis Valisi Ahmet Çınar'a bağlanılması



-Cumhurbaşkanının Bitlis Valisi ile konuşmaları



-Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın konuşması



-Kurdela kesimi



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-BİTLİS



======================================



APARTMANIN DEPOSUNDA KENDİNİ ASTI



TOKAT'ta 59 yaşındaki işçi emeklisi Tahsin Karataş, yaşadığı apartmanın deposunda çamaşır ipiyle kendini asarak yaşamına son verdi.



Olay, saat 14.00 sıralarında Topçam Mahallesi'nde bulunan Yeni Hayat konutları C-Blok'ta yaşandı. Apartman görevlisi Kemal Taş, sandalye almak için depoya indi. Taş, apartmanın depo kısmında aynı binada yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Karataş'ı iple asılı halde buldu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Tahsin Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından Karataş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Apartman görevlisi Kemal Taş, Tahsin Karataş'ın kısa süre önce kendisine, 'Çocuklarımın yanına gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını, daha sonra ise depoda asılı halde bulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Binanın görüntüsü



-Cenazenin çıkarılışı



Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,



=========================================



ALEYNA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



AYDIN'ın Söke ilçesinde, doku kanserinden yaşamını yitiren 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aleyna Melez, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu dördüncü sınıf öğrencisi Aleyna Melez, geçen nisan ayında bacağındaki ağrılar üzerine, ailesi tarafından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada Melez'e doku kanseri teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Melez, sağlık problemi nedeniyle Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na (TEOG) giremedi. 9.5 aydır tedavi gören Melez, dün (pazartesi) saat 13.30 sıralarında Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerinde yaşama gözlerini yumdu. Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Alyena'nın ölümü ailesi, arkadaşları ve sevelerini yasa boğdu.



Aleyna Melez için bugün öğlende, evlerinin bulunduğu Çeltikçi Mahallesi'ndeki Sivaslı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cezane törenine Melez'in vehanımı olan annesi Gönül Melez, pazarcılık yapan babası Hasan Melez, öğrenci arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Melez Çifti'nin kızlarının tabutu başında ağlaması yürekleri dağladı.



Kılınan namazın ardından Melez'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Aleyna Melez'in fotoğrafı



-Cenazeden töreninden görüntü



-Baba Hasan Melez'in kızının tabutu başında ağlaması



-Anne Gönül Melez'in cenazede görüntüsü



-Aleyna melez'in cenazede gözyaşı döken arkadaşlarından görüntü



-Cenazenin omuzlarda taşınması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın),



============================================



VALİ TOPRAK: HAKKARİ HALKI HUZUR ORTAMIYLA BİRLİKTE RAHAT NEFES ALDI



HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ildeki aşiretlerin ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle toplantı yaparak sorunları masaya yatırdı. Vali Toprak, Hakkari'nin Türkiye'nin en huzurlu kenti olduğunu, huzur ortamıyla birlikte halkın rahat bir nefes aldığını söyledi.



Bir otelde yapılan toplantıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, belediye başkanları, aşiret liderleri ve kanaat önderleri katıldı. Vali Toprak, bu tür toplantıları periyodik aralıklarla yaptıklarını anlatırken şöyle dedi:



"Halkın gözünde önem kazanmış sözü dinlenen kişilerle bir araya gelmenin çok faydalı olacağını değerlendiriyoruz. 'Akıl, akıldan üstündür' diyoruz. Siz bizim her yerde gözümüz kulağımız oluyorsunuz. Vatandaşın sorunlarını bize aktarıyorsunuz. Düşüncelerimizi de vatandaşa aktarıyorsunuz. Yerine göre sizi bilgilendirip yönlendiriyoruz, yerine göre siz bize yön veriyorsunuz. Böylece ortak akıl sayesinde hizmet, asayiş, huzur, bayındırlık hizmetleri anlamında daha iyi noktalara gelebilmek için hepimiz ortak bir çaba içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu toplantıların çok faydalı olacağına sizler de inanıyorsunuz. Bizim, devletimizin, hükümetimizin de yönetim anlayışı bu yönde. Bir arada, bu şekilde görüntü vermemiz bile bence başlı başına çok önemlidir. Birlik, bütünlüğümüzün, dayanışmamızın ne kadar kuvvetli olduğunun bence bir göstergesidir."



"HUZUR ORTAMIYLA BİRLİKTE VATANDAŞIMIZ RAHAT NEFES ALDI"



Hakkari'nin huzurlu bir kent olduğunu da belirten Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu toplantıya katılan aşiret ve kanaat önderlerimi herhalde yan yana koyduğumuz zaman yaklaşık 50-100 bin kişiye ulaşacak derecede bir ileri gelenle bir arada bulunuyoruz. Aşiretlerin ileri gelenleri bizim kanallarımızdır. İnşallah dışarıdan da öyle gözüktüğü üzere Hakkarimiz de gayet huzurlu. Vatandaşımızın rahat bir nefes aldığını görüyoruz. Yaptığım ziyaretlerde herkesin gözünde umut, mutuluk dikkatimi çekiyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Bu sadece benim görüşüm değil. Bu huzuru sürdürmek bizim en büyük amacımız. Bu hizmetleri yapabilmemiz için de birinci konumuz huzur ortamının olması. Bunu da sağlayabilmek bizlere düşüyor. Güvenlik güçlerimiz çok ciddi ve amansız bir mücadele yürütüyor. Onlara da teşekkür, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler bu görevimizin yanı sıra vatandaşlarımızın refah seviyesini arttırması konusunda da çaba gösteriyoruz." Toplantı sonunda aşiret liderleri ve kanaat önderleri de, ilin sorunları ile ilgili görüşlerini dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Toplantayı katılan davetlilerle tek tek tokalaşan Hakkari Valisi Cüreyit Orhan Toprak



-Vali ve yanındaki yetkililer



-Toplantıya katılan aşiret liderleri



-Vali Toprak'ın konuşması



-Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in konuşması



-Toplantıya katılan kanaat önderi Av. Zeydin Kaya'nın kısa konuşması



-Toplantıya katılanlardan genel ve detaylar



Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -



===============================================



SİLOPİLİ GENÇLER, TERÖRÜN YARATTIĞI TAHRİBATI SANATLA ONARIYOR



ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, geçtiğimiz yıl içerisinde sokağa çıkma yasağı ve yaşanan terör olaylarının yarattığı tahribatı, sanatla onarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Silopi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Kamera önü oyunculuk" kursuna katılan 18 genç, Silopi'nin terörle değil, sanatla anılmasını istediklerini söyledi.



Silopi'de PKK'nın açarak el yapımı patlayıcılarla tuzakladığı çukur ve barikatların güvenlik güçlerince temizlenmesinin ardından, terörün yarattığı tahribat sanatla onarılıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan toplam 55 kursa bin 800 kişi katılıyor.



İlçede asıl mesleği berber olan, amatör ve profesyonel filmletre yönetmenlik ve başrol oyunculuğu yapan Mesut Bilişik, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtığı ve eğitmen olarak katıldığı kamera önü oyunculuk kursu açtı. Hafta içi her gün 6 saat, toplamda ise 344 saat verilecek kursa katılan 18 genç, oyunculuk hayallerini bu kurs ile gerçekleştirebilme fırsatı buluyor. Kurs Eğitmeni Mesut Bilişik, amaçlarının son zamanlarda yaşanan terör olaylarından dolayı psikolojisi bozulan gençleri, "Kamera Önü Oyunculuk" kursu sayesinde sanata yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurs kayıtlarının sona ermesine rağmen gençlerin kayıt yaptırmak için her gün başvurduğunu belirterek, kayıt yaptıramayan gençlerin ise misafir olarak kurslara katıldığını ifade etti.



"SANATIN GİRMEDİĞİ BİR TOPLUMDA ŞİDDET ÇOĞALIR"



Sanatın girmediği toplumlarda şiddetin çoğaldığını savunan Bilişik "Amacımız gençlerin yönünü sanata çevirmektir. Çünkü sanatın girmediği bir topluma şiddet girer, hoşgörü girmez ve şiddet çoğalır. Bir insan sanatı ön plana aldığı zaman, kendini boş şeylerden uzak tutar. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Arkadaşlarımız tiyatronun ne olduğunu dahi bilmeden film sektörünü ve sanatı seviyor ama imkan yoktu. Bize bu imkanı sunan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Osman Bilen'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kursiyerlerden Süleyman Bilişik, terör ile anılan bu bölgede böyle bir fırsatın eline geçmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, kayıt yaptırdığı esnada çok heyecanlı olduğunu ve ileride oyuncu olmak istediğini anlattı. Kursiyerlerden Ayhan Çaylak da, bir şeyler öğrenmek için geldiğini, çok güzel bir ortam bulduğunu ve gençlerin iştirak etmesini istediğini söyledi.



"TERÖR DEĞİL SANAT İLE ANILALIM"



Mücahid Kaplan ise, bölgenin sürekli terör olayları ile anılmasından rahatsız olduğuna dikkat çekerek, "Bölgemizin terörle değil, sanat ile anılmasını istiyoruz. Mesut hocamız bu kursu açtı, biz de onun sayesinde kursa gelerek hem eğleniyoruz, hem de eğitim alıyoruz. İleride halkımızın karşısına tiyatro ya da kısa film yaparak çıkmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Kursun gençlere özgüven verdiğini kaydeden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, ilçede eksik olduğunu hissettikleri sanatın gelişmesine katkı olsun diye bu kursu başlattıklarını dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Kursa katılan öğrenciler



-Kursiyerlerin eğitimlerinden detaylar



-Yapılan konuşmalar



-Kurstan detaylar



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), -



===============================================



Sokakta kedi besleme kavgasına (ek)



"BEN KOMŞUMU KORUDUM"



İzmir'in Balçova İlçesi'nde, sokakta kedi beslediği sırada buna karşı çıkan kadın komşularının saldırısına uğrayan Ergün Erk ile komşusu Meltem Topçu, yaşananları DHA'ya anlattı. Kendisinin kedileri beslemediğini kedileri besleyen komşuya tepki gösterilmesine itiraz ettiğini belirten Ergün Erk, şunları söyledi:



"Bizim arka sokakta oturan iki kadın gelip burada tepki gösterdi. Benim komşum kedileri besler. Ona kızdılar. Ben de bunu yapmamaları yönünde kendilerini uyardım. Bunun üzerine içlerinden birisi kaldırım taşını alıp bana attı. Ardından da ikisi birden boynumdaki atkıyı çekti. Boğulur hale geldim. Sonra çekip gittiler. Bir gün sonra saldıran kadınla karşılaştık benden af diledi ama ben affetmedim. Karakola gittik. Görüntüyü de komşularımız çekmiş."



Aynı olayda iki kadından şikayetçi olan ve kedilere mama veren Meltem Topçu, şöyle konuştu:



"Sürekli tepki gösterdiler. Bizler yıllardır kedilere bakıyoruz. Onların yaşam alanları zaten beton haline geldi. Balkonlara çıktıklarını söylüyorlar ama bunlar sokak hayvanı pek müdahale şansı olmuyor. Tepkiler bundan dolayı, daha öncesinde de mama tabaklarını kırdılar. Üzerlerinde yattıkları minderleri yağmurun altına atıp ıslattılar. Biz belediyeden de kedi evi istemiyoruz. Sadece tabaklarımız kırılmasın, yeter" dedi. Bu arada yaşanan olaylar sonrasında zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Saldırı olayıyla ilgili bilgi aldı ve Ergün Erk ile Meltem Topçu'yu, kaldırımda sulu yemek artıklarıyla besleme yapmamaları konusunda uyardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Ergün Erk ve Meltem Topçu ile röportaj.



-Kedilerin görüntüsü.



-Zabıta ekiplerinin görüntüsü.



-Kedilerin bulunduğu yerden anons



Haber: Taylan YILDRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR



=================================================



ÇANKIRILI ENGELLİLERDEN HALEPLİ KARDEŞLERİNE OYUNCAK



HALEP'te yaşayan insanlık dramına sessiz kalmayan Çankırılı engelli gençler, savaş mağduru çocuklara moral olsun diye elleriyle boyadıkları ahşap oyuncakları Halepli çocuklara gönderdi.



Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli gençler, Halep'ten kaçan savaş mağduru çocuklar için elleriyle ahşap oyuncaklar boyadı. Boyadıkları çeşitli oyuncakları daha sonra ambalajlayan engelli gençler, Çankırı kartpostallarının arkasına gelecek günlerin daha iyi olacağına dair mesajlar yazdılar. Elleriyle paketledikleri oyuncakları daha sonra hep birlikte PTT Kargo'ya giderek Halepli çocuklara ulaştırılmak üzere Hatay'daki Kızılay Kampı'na gönderdiler.



Çankırılı engelli gençlerin Halepli kardeşleri için başlattıkları çalışmaya katılan Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Engelli gençlerimiz yüreklerinde sevgiden başka bir şey bulunmadığını gösterirken, böylesine anlamlı bir çalışma bizleri de son derece duygulandırdı. Çankırı Belediyesi'nin 'Zamane Ensarı Sen Ol' sloganı ile Halepli vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında, Çankırılı hemşehrilerimiz adeta birbirleri ile yarıştı. Kampanya kapsamında gönderilen 2 TIR dolusu insani yardıma Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından açılan ahşap boyama kursuna katılan 25 yaş üstü engelli gençler de el emeği ürünleriyle destek verdi. Duyarlı engelli çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.



Engelli gençler, oyuncakların arasına Çankırı'nın görüntülerinden oluşan kartpostallara 'Acılarımıza ve mutluluğunuza ortak olmak istiyoruz. Güzel günler sizinle olacak. Çankırılı kardeşlerinizden sevgiler…' gibi mesajlar yazıp, kardeşliği anlatan resimlerle süslediler.



Görüntü dökümü



-----------------------



Ahşap oyuncak boyayan engeli gençlerin boyama çalışması



Belediye Başkanı İrfan dinç'in konuşması



Engelli gençlerin oyuncakları paketlemesi,



Kargoya götürmeleri



Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, -



=================================================



SURİYELİLERİN 'KÜÇÜK ÇADIR' TEPKİSİ



ÜLKELERİNDE çıkan iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyelilerin barındığı çadırlar, AFAD tarafından dağıtılan kışlık çadırlarla değiştirilmek istendi. Ancak, Suriyeliler kışlık çadırları küçük olduğu için istemeyerek protesto etti.



Akçakale'de 35 bini aşkın Suriyeli sığınmacının barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesislerine AFAD tarafından kışlık yeni çadırlar gönderildi. Eski çadırlarını, yeni kışlık çadırlarla değiştirilmesine tepki gösteren bir grup Suriyeli, yeni gelen çadırların küçük olduğunu söyleyerek, görevlilerin kurulum yapmasına izin vermedi. Çadırların küçük olduğu için kurulmasını istemeyen yaklaşık 5 bin Suriyeli, kampta bu nedenle protesto eylemi yaptı. Jandarmanın önlem aldığı gerginlik, kamp yöneticilerinin küçük olduğu için tepki gösterilen çadırların kurulumundan vazgeçildiğini iletmesiyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Çadır için tesiste eylem yapan Suriyeliler



Jandarma ekipleri önlem alması



Toplanan kalabalık Suriyeliler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)