PKK'nın Bombası Kürt Vatandaşları Vurdu

Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından daha önce tuzakların el yapımı patlayıcı bugün saat 15.15 sıralarında şehrin içme suyu şebekesini onaran müteahhit firmaya ait kepçesinin altında patladı.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.