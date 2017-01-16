TÜMÜ
Haberler Search
PKK'nın Bombası Kürt Vatandaşları Vurdu

PKK'nın Bombası Kürt Vatandaşları Vurdu

PKK'lılar tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, şehrin su şebekesini onaran müteahhit firması aracının geçişi sırasında patladı.

PKK'nın Bombası Kürt Vatandaşları Vurdu

Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından daha önce tuzakların el yapımı patlayıcı bugün saat 15.15 sıralarında şehrin içme suyu şebekesini onaran müteahhit firmaya ait kepçesinin altında patladı.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Adalet Ve Kalkınma Partisi, Kürdistan İşçi Partisi, Rize Devlet Hastanesi, Zahit Şeyhanoğulları, Karadeniz Sahil Yolu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti, Emniyet Müdürlüğü
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads