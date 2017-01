Dha Yurt Bülteni - 12

Yangında can veren aile toprağa verildi



DENİZLİ'nin Çal İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Halil Göktürk, eşi 43 yaşındaki Habibe Göktürk ve kızları 12 yaşındaki Gülben Göktürk, bugün gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Aileden geriye kalan 19 yaşındaki Gülcan Göktürk, babası, annesi ve kız kardeşinin mezarları başında dua etti.



Dağmara Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede bütün evi sardı. Alevleri fark eden Halil Göktürk ile eşi Habibe Göktürk, kendilerini dışarıya atarak, hortumla alevlere müdahale etti. Bu sırada kızları Gülben Göktürk'ün içeride olduğunu fark eden Halil ve eşi Habibe Göktürk, kızlarını kurtarmak için içeriye girdi. Bu sırada alevlerin sardığı evde çatı çöktü. Yangında Halil Göktürk, eşi Habibe Göktürk ve kızları Gülben Göktürk olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından Göktürk ailesinin cesetleri yanan evden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Aileden geriye ise sadece 19 yaşındaki Gülcan Göktürk kaldı.



Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Göktürk ailesinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Aileden tek kalan Gülcan Göktürk'ü sakinleştirmek mümkün olmadı. Üç kişilik aile için Dağmarmara Mahallesi Mezarlığı yanında cenaze töreni yapıldı. Cenaze törenine Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çal Belediye Başkanı ve hayatını kaybeden ailenin akrabası olan Fethi Akcan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tek tek kılınan cenaze namazları sonrası tabutlar mezarlığa taşındı. Tabutların yanından bir an olsun ayrılmayan Gülcan Göktürk, annesi, babası ve kız kardeşi toprağa verilirken, mezarlarına tek tek toprak attı, dualar okudu.



HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası



ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı başka bir davada, 'terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Geçen 4 Kasım'da tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne konulan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 2011 yılında 5 ayrı gösteri yürüyüşü ve cenaze törenine katılarak 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek' suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Nursel Aydoğan, Silivri Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmayı, HDP Milletvekili Altan Tan, bazı parti yöneticileri ve Aydoğan'ın avukatları da katıldı.



Duruşmada savcının bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Nursel Aydoğan halen Milletvekili olduğunu ve yasama dokunulmazlığının devam ettiğini belirtti. Anayasa'ya eklenen geçici madde ile milletvekillerine sadece yargılama yolunun açıldığını belirten Aydoğan, şunları söyledi:



"Anayasa'nın ilgili maddeleri gereği yasama dokunulmazlığım halen devam etmektedir. Tutuklu olduğum için yasama yetkimi kullanamıyorum. Hukuksuz bir şekilde tutuklandım. Şu an Türkiye'nin geleceği için çok önemli olan anayasa değişikliği Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Şu anda cezaevinde olduğum için Genel Kurul'daki görüşmelere katılamıyorum, oy kullanamıyorum. Bu hak ihlalanin sona ermesini istiyorum. Katıldığım etkinliklere örgüt çağrısı ile katılmadım. Ben milletvekili olarak kendi ilimdeki etkinliklere katıldım. Bunlarla suçlanmam kabul edilebilir değildir. Cenazelere ailelerle birlikte olmak için ve insani nedenlerle katıldım. Yargı siyasi iktidarın oluşturduğu bu baskı atmosferinden etkinlenmemeli. Biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partileri elbette eleştirebilir. Bu siyasi partiler arasındaki çekişmedir. Yargı bundan etkilenmemilidir. Hakkımdaki iddianameyi yazan savcı Ahmet Karaca MİT tırları ve FETÖ davalarından tutukludur. O dönemde Diyarbakır'da hangi sokakta ne olmuşsa dakika dakika yazılıp benim dosyama konulmuş. Davanın iddianamesi inanılmaz bir şekilde polis ve savcılık tarafından doldurulmuş."



Duruşmada daha sonra söz alan Aydoğan'ın avukatı Abdülkadir Güleç, Anayasa'nın 83'üncü maddesine göre milletvekili dokunulmazlığının devam etmesi nedeniyle müvekkilinin yargılanamayacağını belirterek, "MİT TIR'ları davasında yargılanan bir savcının hazırladığı iddianame ile yargılama yapılıyor. Savcılık mütalaası da iddianamenin aynısıdır. Örgüt üyelerinin cenazelerine sadece HDP milletvekilleri katılmıyor. İktidar partisi Milletvekili Galip Ensarioğlu da daha önce katılmıştı. Hatta kendisi bir değil birden çok kez katıldığını ve bazı CHP milletvekillerinin de katıldığını bildiğini açıklamıştı. Kanun HDP ve AKP milletvekillerine ayrı ayrı mı işliyor?" dedi.



4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI



Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme kararını vermek üzere duruşmaya ara verdi. Daha sonra oturumu tekrar açan mahkeme, Nursel Aydoğan'ın katıldığı 5 etkinlikten dolayı 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçlarından açılan davalarda yargılamanın ertelenmesine karar verdi.



Nursel Aydoğan'ı 'terör örgütü üyesi olmamamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, velayet ve vesayet hakkından, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya deneticisi olmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi. Mahkeme ayrıca Aydoğan'ın kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerinden de yoksun bırakılmasına hükmetti.



KADIN HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ



Nursel Aydoğan hakkındaki mahkumiyet kararı, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kadın hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı. Sanığın 2011 yılındaki 5 ayrı eylemi ile ilgiil yargılamanın ertelemesi kararı verildiği belirtilen muhalefet şerhinde kadın Hakim, "Bu eylemlerin subütuna ilişkin mahkememiz tarafından değerlendirme yapılamayıp işin esasına girilmeden erteleme kararı verilmiş olup, mahkememiz tarafından esas yönünden incelenmeyip suç oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmeyen eylemler nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken cezalandırılması yönündeki karara katılmıyorum" dedi.



Gölde kaybolan 2 kişi, 3'üncü günde de bulunamadı



BOLU'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor ve 19 yaşındaki Furkan Özçelik arama çalışmalarının 3'üncü gününde de bulunamadı. Aramalara ara verilirken, dalgıç ekibinden bir kişi daha önce göle balık tutmak için konulan ağlara takılarak boğulma tehlikesi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.



Halil Tor ve Furkan Özçelik, 3 gün önce Köprübaşı Baraj Gölü'nde balık tutmak için tekne ile açıldı. Önceki gün öğle saatlerine kadar beklemelerine rağmen Tor ve Özçelik'ten haber alamayan yakınları göle gitti. Kıyıdaki teknenin bağlı olduğu ipin ucunun boşta olduğunu gören yakınları, tekneyi de bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekibinin yaptığı taramada akşam saatlerinde gölün yüzeyinde tekneye ait kürekler bulundu. Yapılan incelemede teknenin şiddetli lodos nedeniyle battığı belirlendi.



TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ



Bolu Belediyesi Su Altı Arama ekibi, gölde 2 gündür yaptığı arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. AFAD ve UMKE ekipleri de kıyı bölgelerde arama yapmaya devam etti. Ekipler, teknenin battığı yeri tespit etti. Halil Tor ve Furkan Özçelik'in teknede olduğu düşünülerek göl kenarına getirilen traktöre ip bağlanarak çekilmek istendi. Botla açılan 4 kişilik dalgıç ekibi, teknenin battığı düşünülen bölgeye daldı.



DALGIÇLARDAN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI



Daha önceden balık tutmak için konulan ağlara takılan dalgıçlardan biri boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıç, özel kıyafetinde bulunan hava pompalama özelliğini aktif hale getirerek, kıyafetinin şişmesiyle su yüzüne çıktı. Hayati tehlikesi bulunmayan dalgıç, botla bölgede hazır bekletilen ambulansla götürüldükten sonra tedbir amaçlı Bolu'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ağlar nedeniyle, dalgıçlar tekneye ipi bağlayamadı.



ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ



Gölde görüş mesafesinin düşük, suyun dondurucu seviyede olması ve ağların oluşturduğu tehlike nedeniyle 100 metre derinliği olan göldeki çalışmalara ara verildi.



ÖZEL EKİP TALEP EDİLECEK



Bolu merkezine 70 kilometre uzaklıktaki baraj gölüne çalışmaları incelemek için gelen Bolu Valisi Aydın Baruş, umutlu bekleyişlerini sürdüren ailelere telkinlerde bulunarak destek oldu. Vali Baruş, pazartesi gününe kadar gölde boğulduğu düşünülen 2 kişiye ulaşılamaması durumunda Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan özel ekip talep edeceklerini söyledi. Vali Baruş, arama çalışmalarını tüm ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:



"Dün ve bugün de dalgıç ekipleri arama yaptılar. Fakat kayığın etrafının ağlarla örülü olması nedeniyle kayığı dışarıya çıkartamadılar. Yarın sabah tekrar bir çalışma yapacaklar. Kayığı halat marifeti ile yukarı çekip kayığın içinde bulunup bulunmadıklarını kontrol edecekler. Eğer bulunursa tabi arama çalışması sonlandırılacak. Ama bulunmadığı takdirde de buradaki dalgıç ekibini kalabalıklaştırarak devam edeceğiz arama çalışmalarına. Gerekirse de jandarma özel asayiş komutanlığından kurtarma ekibi talep edeceğiz. Bu çalışmayı pazartesi gününe kadar sonlandıramazsak onlar da Pazartesi günü bize dahil olacaklar. Hava şartları çok soğuk su çok soğuk çok az 20 dakika bir süre suda kalabiliyorlar. Günde 2 en fazla 3 nöbetle dalgıçlarımız suyun altına inebiliyor. Ümit ediyorum bu çalışmalar başarılı bir şekilde sonuçlanır.ö



