Dha Yurt Bülteni - 12

Düzce'de 5 parti terörü lanetledi



DÜZCE'de AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Parti İl Başkanları bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasıyla terörü lanetledi.



AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol ve Vatan Partisi İl Başkanı Feti Sönmez, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübünde meydana gelen terör saldırısı ardından Ak Parti İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek şöyle dedi:



"Birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birlikten rahatsız olan, ülkemizin güçlü bir ülke olmasını engellemek isteyen hain mihrakların terör faaliyetlerini lanetle kınıyoruz. Düzce'mizin siyasi parti il başkanları olarak terör kime zarar verirse versin kınıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Türk milleti devletine ve milletine bağlılığını, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, en son olarak 15 Temmuz'da göstermiştir. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yakalanan birlik ve beraberlik ruhu düşmanlarımızın hedefine ulaşmasındaki en büyük engeldir. Türkiye Cumhuriyeti devleti herkesin yaşam biçimi ve inançlarının teminatıdır. Tüm farklılıklar ile beraber bu devletin asıl unsurlarının hak ve hürriyetlerini korumak devletimizin garantisi ve güvencesi altındadır."



CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan da "Nefret siyaseti ile çocuklarımıza felaket bırakabilirz. Türkiye'deki yapı bellidir. Türkiye üniter bir ülkedir. Bizim etnik farklılığımız zenginliğimizdir. Çanakkale'de nasılki hepimizin ataları yan yana yatıyorsa, herkesin örf ve adetlerine saygı gösterilerek birlik içinde yaşamayı istiyoruz. Laiklik kavramı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunun güvencesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Birlik ve beraberlik içinde bu sorunları aşabiliriz" dedi.



MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz da tahriklere kapılmamak gerektiğini, milli birlik ve beraberlik şuuru ile hareket eden Türk milletinin bölünmeyeceğini kaydetti. Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol ve Vatan Partisi İl Başkanı Feti Sönmez de açıklamalarında terör lanetledi.



Görüntü dökümü



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-İl Başkanlarının açıklaması



-Detaylar



Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, -



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Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı yetkililere teslim etti



UŞAK Belediyesi'nde temizlik görevlisi 43 yaşındaki Recep Gündüz, yolda kar temizliği yaparken bulduğu 20 bin lirayı yetkililere teslim etti. Gündüz, "Haram paradan fayda gelmez" dedi.



Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi Recep Gündüz, yağan kar nedeniyle Atatürk Mahallesi Şekerevleri Mevkii'nde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, kaldırımda deste halinde para buldu. Paranın tek kuruşuna dokunmayan Gündüz, paranın sahibine ulaştırılması için Uşak Belediyesi'ndeki amirlerine teslim etti. Belediye yetkilileri, paranın sahibini araştırırken; düşürdüğü paralar için kayıp ihbarında bulunan 26 yaşındaki Aykut Dumlu'ya ulaştı. Paranın Dumlu'ya ait olduğunun belirlendi. Ardından 20 bin lira para tutanak imzalatılarak, para Dumlu'ya teslim edildi.



"HARAM PARADAN FAYDA GELMEZ "



Bulduğu parayı teslim etmekle doğru olanı yaptığını belirten temizlik işçisi Recep Gündüz, "Kar temizliği yaptığım sırada 20 bin lira civarında deste şeklinde para buldum. Bulduğum parayı sahibine ulaştırmak için idari amirlerime teslim ettim. Alın teri ile çalıştığım para bana yetiyor. Haram paradan fayda gelmez. Rabbim kursağımızdan haram para sokmasın. Ben toplum olarak böyle konularda duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



"BU TÜR İNSANLARIN KALMASI UMUT VERİCİ"



Uşak'ta bir benzinlikte çalışan paranın sahibi Aykut Dumlu ise, "Arabamın içinde muhafaza ettiğim bir miktar para vardı. Arabamın genel temizliğini yaptığım esnada paspasın altında olan parayı farkında olmadan düşürdüm. İlerleyen saatlerde paramın yerinde olmadığını fark edince Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Uşak Belediyesi'ne müracaat ederek kayıp başvurusunda bulundum. Param Uşak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Recep Gündüz tarafından bulunmuş ve yetkililere teslim edilmiş. Bu devirde böyle örnek insanların kalması gerçekten umut verici. Paramı eksiksiz teslim aldım, kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.



BİR MAAŞ İKRAMİYE, BİR HAFTA TATİL



Temizlik işçisi Recep Gündüz'ü erdemli davranışından dolayı makamında ağırlayan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Gündüz'ü bir maaş ikramiye ve bir hafta tatille ödüllendirdi. Cahan, "İşçi kardeşimiz günümüz toplumunda yozlaşan ve unutulan değerlerimizi gün yüzüne çıkardı. Ecdadımızın bize emanet bıraktığı helal lokma uygulamasını en güzel şekilde yerine getirdi. Bulduğu 20 bin TL paranın tek kuruşuna dokunmadan sahibine iade etti. Kardeşimizi bu ulvi davranışından dolayı kutluyor ve gurur duyuyoruz. Recep Gündüz'e örnek davranışından dolayı bir maaş ikramiye ve bir hafta tatille ödüllendirdik" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Belediye temizlik işçisi Recep Gündüz'ün sokakta temizlik yapması



Kaybolan parasına kavuşan Aykut Dumlu'nun konuşması



Temizlik işçisi Recep Gündüz'ün konuşması



Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın konuşması



Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,



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Yalvaç'ta seralar kardan çöktü



ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde 2 gün aralıklarla yağan kar seralara zarar verdi. Demir ve naylondan yapılma seralar üzerinde biriken kar yığınlarının ağırlığına dayanamayıp çöktü.



Yalvaç'ta geçen çarşamba başlayan ve kar yağışı 2 gün aralıklarla etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Kar, ilçedeki sera alanlarına zarar verdi. Birçok demir ve naylondan yapılan birçok sera, üzerindeki kar yığınlarının ağırlığı nedeniyle çöktü. Yaklaşık 1400 dekar seranın bulunduğu ilçede çok sayıda seranın bu şekilde çöktüğü belirtildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.



Sera üreticisi Nuri Kendirli, toplam 900 dekar sera alanının zarar gördüğünü öne sürdü. Kurusarı Köyü sınırlarında 50 dekar serası bulunduğunu aktaran Kendirli, "Buraya 2 milyon 500 bin TL harcama yaptım. Şu anda hepsi yerle bir oldu" dedi.



Üretici Ferhat Bozkurt, "35 yıldır İstanbul'da ticaretle uğraşan biriyim. Memleketime yatırım yapayım diye geldim, sera kurdum. 2 yıl gayet güzel geçti ama bu karla tüm her şey mahvoldu. Devlet bize yardım etmezse yandık, resmen silindik, yok olduk. Zarar sadece seraların yıkılması ile de sınırlı kalmadı. Seralarda dekar başına 10 ton mal üretimi vardı şimdi bu malı da üretmeyeceğiz. Bu da hem bizim hem ülke ekonomisinin zarar hanesine yazılacak. Antalya'da üretim bitince burası başlıyordu. Yayla şartlarında üretim yapıldığı için Antalya'dan daha leziz ürünler yetiştiriyorduk" diye konuştu.



Üretici Hasan Gündoğaçlı, birinci sınıf galvanizden 10 dekarlık sera kurduklarını ve 500 bin TL harcama yaptıklarını anlatırken, zararın devlet tarafından karşılanmasını beklediklerini kaydetti.



'ÖNLEM ALDIK AMA YETERLİ GELMEDİ'



Üretici Havva Bilici, uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra memlekete dönüş yaptıklarını belirtirken, "Devlet 'büyükşehirlerden köylere inin bir karış kuru toprak bırakmayın, ekin biçin üretin' dediği için hem oğlumuza bir iş olsun hem hobi olsun diye 3 dekar sera yaptık. Bu kadar karın yağacağını bilemezdik. Önlem aldık ama yeterli gelmedi. Bankalara borçluyuz, yardım bekliyoruz" dedi.



Üretici Ali Soysal da sera üreticilerinin zor durumda olduğuna işaret ederek, yetkililerin konuyla ilgilenmesini ve zararın karşılanmasını istediklerini anlattı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Zarar gören seralardan



Üretici Nuri Kendirli'nin açıklaması



Üretici Ferhat Bozkurt'un açıklaması



Üretici Hasan Gündoğaçlı'nın açıklaması



Üretici Havva Bilici'nin açıklaması



Üretici Ali Soysal'ın açıklaması



HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta),