Dha Yurt Bülteni - 11

Rus askerlerinin Afrin sınırı yakınlarında konuşlandığı iddiası







TÜRKİYE'nin, 25 Nisan'da ilk kez Irak'ta Sincar, Suriye'nin kuzey doğusunda Karaçok dağındaki PKK- YPG hedeflerini bombalamasından sonra ABD askerleri Türkiye- Suriye sınırında devriye gezerken, Rus askerlerinin de Fırat Nehrinin batısında bulunan YPG kontrolündeki Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasındaki bazı bölgelerde konuşlandığı iddia edildi.



Suriye'de PKK'nın oradaki kolu olarak bilinen YPG kontrolündeki Rojava bölgesinden Türkiye'nin sınır karakollarına yönelik yapılan saldırılar ve Türkiye'nin karşılık vermesinden sonra ABD askerleri, Türkiye-Suriye sınırının Fırat nehrinin batısında kalan kısmında Cuma gününden beri devriye geziyor. ABD askerlerinin bu devriyesi devam ederken, Suriye'deki Kürt internet siteleri, Fırat nehrinin batısında bulunan Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasında Rus askerlerinin konuşlandığını iddia etti. Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda Rus askerleri YPG'liler ile birlikte görülürken, Rus medyası, Rus komutanların Afirni bölgesinde yeni askeri üs açmak için YPG'liler ile görüştüklerini iddia etti.



Haber: DİYARBAKIR, -



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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı fotoğrafa 50 bin TL istedi



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde oturan 25 yaşındaki Orçun Veysel Kaya, 2008 yılında başbakanlığı döneminde imzalattığını söylediği Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafını internet üzerinden 50 bin TL'ye satışa çıkardı.



Manavgat'ta kömür ticaretiyle uğraşan Orçun Veysel Kaya, bu sene ticari olarak işlerinin kötü gitmesi üzerine 9 yıldır sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde imzaladığı fotoğrafını internet üzerinden satışa sundu. Bir alışveriş sitesi üzerinden verdiği ilana 'Başbakanlık' antetli bir muhafaza kabı ve üzerinde "Sevgilerimle. Recep Tayyip Erdoğan" yazılı miting meydanında çekilmiş fotoğrafını koyan Kaya, imzalı fotoğraf için 50 bin TL istedi.



'ANISI ÇOK BÜYÜK'



Orçun Veysel Kaya, internet sitesinde fotoğrafla ilgili yazdığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki başbakanlık makamında bizzat kendi tarafından imzalanmıştır. Tamamen kendi orijinal el yazısı ve imzasıdır. Yıllardır özenle muhafaza edilmiştir. ve benim için çok değerlidir. Bendeki anısı ise çok büyüktür. Geçerli bir sebepten dolayı satılığa çıkarmak zorunda kaldım. Şimdiden ilginizden dolayı teşekkür ederim" dedi.



23 NİSAN TÖRENLERİNDE İMZALADI



Fotoğrafın hikayesini DHA'ya anlatan Orçun Veysel Kaya, 2008 yılında lise öğrencisi olduğu dönemde Antalya öğrenci meclisinde yer aldığını ve toplu halde Ankara'ya gittiklerini anlattı. 23 Nisan'da TBMM'de yapılan törenin ardından o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı da meclisteki makamında ziyaret ettiklerini anlatan Kaya, fotoğrafı imzalayarak kendisine hediye ettiğini söyledi.



'BÜYÜK BİR İLGİ VAR'



Orçun Veysel Kaya, şöyle dedi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008 yılında başbakanlığı döneminde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında TBMM'deki makamında bana orijinal el yazısıyla imzalayıp verdiği fotoğrafını maddi sorunlardan dolayı bir internet sitesinde satışa çıkardım. Şu ana kadar büyük bir ilgi var. Bu fotoğrafı koleksiyonum arasında saklıyordum. Maddi sıkıntıdan dolayı üzülerek satışa çıkardım. Bu fotoğrafın, benim gibi kendisine değer veren bir hayranının almasını temenni ediyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Detay görüntüler



Orçun Veysel Kaya'nın açıklaması



Cumhurbaşkanı imzalı fotoğraf



Satışa sunulan sitenin ekran görüntüsü



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



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Şehit Astsubay Çelebi'nin son operasyonu



BİTLİS'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Emrah Çelebi'nin (30) son katıldığı operasyona ilişkin video görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.



Batman'da görevli olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi, geçici görevle gittiği Bitlis'te şehit düşmeden 2 gün önceki operasyonda arkadaşlarına çektirdiği videoyu internet üzerinden ailesine gönderdi. Tuz dökme tarzıyla dünya çapında ün kazanan restoran sahibi Nusret Gökçe'nin bu hareketini Emrah Çelebi'nin operasyon sırasında yakılan ateş üzerinde yemek pişirirken taklit etmeye çalışması dikkat çekti. Ailesinin sosyal medyada paylaştığı Çelebi'nin son görüntüleri, yakınları ve arkadaşları tarafından ilgi ile izlendi.



Emrah Çetin, Bitlis merkeze bağlı Aşağı Örnek Köyü kırsalında geçen 25 Nisan günü düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Patnoslu Fatma- Mustafa Çelebi'nin 5 çocuğunun en küçüğü olan, evli ve 1 yaşında Mustafa Miran adında oğlu olan şehit Emrah Çelebi, memleketi olan Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde göz yaşları arasında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Şehit astsubay Emrah Çelebinin Nusret taklidi



-Şehit Astsubayın resimleri



-Şehit Astsubayın cenaze töreni



Haber-Kamera: Esmih YARDIMCI / PATNOS / AĞRI /,



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Burdur'da 1 Mayıs kutlandı



BURDUR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



Köprübaşı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP İl Başkanı Barış Ayten, CHP, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, ÖDP ve DİSK üyesi yaklaşık 250 kişi katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlama komitesi adına konuşan Eğitim-Sen Hukuk Sekreteri Mehmet Şahin, "Türkiye halkları tüm baskılara, tuzaklara ve hilelere rağmen, cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkacağını, tüm dünyaya göstermiştir" dedi.



1 Mayıs marşını söylendikten sonra yürüyüşe katılanlar halay çekti. Ardından kutlamalar sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Yürüyüşten detay,



Saygı duruşu istiklal marşı



Mehmet Şahin'in konuşması,



Halay çekenler



Detay



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



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Aydın'da 1 Mayıs kutlaması



AYDIN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği programla Atatürk Kent Meydanı'nda kutlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, CHP Aydın İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen programla kutlandı. Saat 13.00'te Egemenlik Bulvarı girişinde CHP Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, Aydın İl Başkanı Bayram İnci, ilçe başkanları ile birlikte toplanan gruplar, İstiklal Caddesi ve İstasyon Bulvarı güzergahından yürüyerek kutlamaların yapılacağı Atatürk Kent Meydanı'nda buluştu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Kent Meydanı'nda miting yapılacak alana vatandaşlar polis tarafından aranarak alındı. DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve DİSK Söke Şube Başkanı Cemal Poyraz, "Emeğimize ve iş güvencemize barış ve demokrasiye sahip çıkmak için 1 Mayıs'ta alanlardayız. 1 Mayıs dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi için tüm ezilenler ve yok sayılanlar için birliğin beraberliğin ve mücadelenin gücüyle umudun büyütüldüğü gündür" dedi. Konuşmaların ardından alanda bulunan gruplar şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 2 saatlik bir program sonrası gruplar sessizce dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-1 Mayıs yürüyüşü ve alandan görüntü,



-Cemal Poyraz'ın konuşması.



Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



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Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlandı (2)



DİLEK ÖCALAN HALAY ÇEKTİ



Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan HDP milletvekili Dilek Öcalan, alandakilerle birlikte halay çekti. İşçi ölümlerine tepki gösteren Öcalan şunları söyledi:



"Türkiye'de bu katliamların ve hak ihlallerinin yaşanmaması için başta hükümet olmak üzere Ak Parti iktidarı bir an evvel yoksulları sömürmekten ziyade, yoksulluğa çözül bulmalı ve terörize etmek istediği mücadele alanlarını bir an evvel saldırıdan vazgeçmesi gerekiyor. Var olan mücadele alanları elbette kolay kolay onlara teslim edilmeyecektir. Ne pahasına olursa olsun, inanıyoruz ki devrimciler, özgürlük mücadelesi yürüten emekçiler, herkes bugünü heba etmeyecektir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Müzik grubunun sahne alması



Halay çekenler



Milletvekili Dilek Öcalan'ın halay çekmesi



Dilek Öcalan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ömer ŞULUL, Ömer PINAR / ŞANLIURFA,