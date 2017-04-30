Dha Yurt Bülteni - 11
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kazada öldüBURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kazada öldü
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Süleyman Kocaağa öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.30'da Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 16 KBK 69 plakalı hafif ticari aracıyla ailesini pikniğe götürmek isteyen 55 yaşındaki Süleyman Kocaağa, Oylat Kavşağı mevkiinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç, yolun sağındaki tarlaya uçtu. Ağaca çarparak duran araçta sürücü ile birlikte eşi 53 yaşındaki Ayşe Kocaağa, gelini 30 yaşındaki Sema Kocaağa ve torunu 3 yaşındaki Tuana Kocaağa yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Geçirdiği kriz sonucu ve kalbi duran Süleyman Kocaağa,yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Yaralılar
-Detay görüntüler
Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -
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3 araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, İzmit-Kandıra yolunun Koruklar Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 Z 3878 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ragıp Akdeniz idaresindeki 41 RD 832 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçlara 34 HP 1143 hafif ticari araç çarptı. 06 Z 3878 plakalı araçta 2 kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri sıkışan iki kişiyi otomobilden çıkardı. 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada Ragıp Akdeniz, eşi Durdane Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi Kandıra ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan araçlar
-Yerdeki cesetlerden görüntü
-Yaralılar
-Ambulans ve itfaiye araçları
-Araç konvoyu
Haber: HABER-KAMERA: Ergün AYAZ / KANDIRA(Kocaeli), -
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Elazığ-Bingöl karayolunda trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
ELAZIĞ - Bingöl karayolu İçme Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı
Bingöl istikametinden Elazığ'a doğru gitmekte olan Bekir Carfi idaresindeki 23 BE 316 plakalı özel otomobil, bugün akşam saatlerinde İçme Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Sakine Carfi olay yerinde, Nurten Kan ise kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Bekir Cerfi ile ismi öğrenilemeyen 2 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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Kaza yerinden görüntüler
Hastaneden görüntüler
Ambulansların gelişinden görüntü
Yaralı kadına müdahale
Yaralı kadının hastaneye götürülmesi
Ambulansların gelişi
Yaralıların hastaneye götürülmesi
Haber - Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, -
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Çorum'da yanan köyde sessizlik ve hüzün hakim
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, - ÇORUM'un Kargı İlçesi'ne bağlı Alioğlu Köyü'nde meydana gelen 50 evin yanmasına neden olan yangının ardından köylüler ilk geceyi dışarda geçirirken, ikinci gün ise kurulan çadırlara yerleştirildi. Yanan köyden halen dumanlar yükseliyor.
Kargı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Alioğlu Köyü'nde geçen cuma gecesi bilinmeyen nedenle bir evde yangın çıktı. Köylülerin evlerinde olduğu saatte meydana gelen yangında 60 haneli köyün 50 hanesi yandı. Yangında can kaybı olmadı.
Yangın sonrası geceyi dışarda geçiren köylüler ikinci gün AFAD ekipleri tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi. Kimileri ise komşu köylerde yaşayan akrabalarının yanına gitti. Sessizliğin ve hüznün hakim olduğu köyde oturanlar hiçbir eşyalarını yanlarına alamadıklarını canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Kimi köylüler yanan evlerinin bulunduğu alana giderek enkaz yığınları arasında yanan tencere ve kaplarını topladı. Yangınla birlikte hatıralarının da kül olduğunu belirten köylüler yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Ailesiyle çadırda geceleyen 71 yaşındaki İdris Demir, yangın sırasında evde olduğunu belirterek, "Yangını fark edince hemen dışarı çıktık. Haberi olmayan komşuları uyardım. Evimizden de hiçbir şey alamadık. Tam takır dışarı çıkabildik. Çoraplarım dahi yoktu. Başka bir köyden bir çift çorap getirdiler de öyle giyebildim. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Dün geceyi çadırda geçirdik. Sanırım biraz daha burada kalacağız. Ev olmayınca ne yapacağız?" dedi. Yangından sadece büyükbaş hayvanlarını kurtarabilen İsa Kuldan can kaybı ve yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yangın, bize yakın bir evde başladı. Hemen dışarı çıktık. Kıyafetlerimizi dahi alamadık. İlk önce ahırdaki hayvanlarımızı kurtardık. Ahırımız, samanlığımız, evimiz herşey gitti. Kimliğimizi dahi alamadık. Her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti" diye konuştu.
Evi yanan 58 yaşınrdaki Gülsüm Kuldan ise, yangın sırasında İstanbul'da olduklarını ve daha sonra hemen köye geldiklerini kaydederek, "Herşeyimiz yanmış. Su getirecek kapımız dahi yok." ifadelerini kullandı.88 yaşındaki Satı Kilikçi de yangın sırasında komşularının kendilerini uyarmasıyla dışarı çıktıklarını anlatarak, "Yangını biz görmedik. Bizi başkaları uyardı. Evde de kimse yoktu. Eşim sağır, ben de ihtiyarım. Nasıl çıktık, nasıl geldik bilmiyorum. Bizim evimizi değil ama samanlığımız yandı. Bereket versin ki cami kurtarıldı" dedi.
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Burada içki içmeyin' dedi canından oldu
İZMİT'te 23 yaşındaki İbrahim Uğurhan Çavuş, okul önünde içki içen kişileri uyarınca saldırıya uğradı. Başına taş atılması sonucu yaralanan İbrahim Uğurhan Çavuş, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay gece saatlerinde, Gazi Mustafa Bulvarı Albay İbrahim Karaoğlan İlkokulu önünde meydana geldi. İbrahim Uğurhan Çavuş, iddiaya göre okulun önünde içen E.Ç., B.Ö. ve O.Ş.'yi, "Burada neden alkol alıyorsunuz? Burada içki içmeyin, bir an önce gidin" diyerek uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştüdü. E.Ç. yerden aldığı büyük bir taşı İbrahim Uğurhan Çavuş'un başına fırlattı. Yaralanan Çavuş kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgayı görenler polisi ve 112 Acil'i aradı. Bu arada 3 kişi koşarak uzaklaştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra Çavuş'u Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından Çavuş, İstanbul Pendik Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin travması geçirdiği belirlenen Çavuş yaşamını yitirdi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler E.Ç., B.Ö. ve O.Ş.'yi gözaltına aldı. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Ölen kişinin fotoğrafı
HABER-KAMERA: Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli), -
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Caretta carettalarla yüzdüler
MUĞLA'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi İztuzu Kumsalı'nda toplanan 453 yüzücü, "Caretta carettalarla birlikte yüzüyorum" sloganıyla düzenlenen yarışlarda mücadele etti. Yarışlarda genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda Nilay Erkol birinci oldu.
İztuzu Kumsalı'nın Boğazağzı Mevkii'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Dalyan Açık Su Yüzme YarışlarIarı'na Türkiye'nin 81 ile ile Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İtalya'dan 13-88 yaş arası yüzücüler katıldı. Organizasyon komitesinde; Dalyan Spor Kulübü, Muğla Ticaret Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Belediyesi ve Ortaca Dalyan Turizm Derneği yer alırken, 453 katılımcı arasında kadınların çoğunlukta olması dkkat çekti. "Caretta carettalarla birlikte yüzüyorum" sloganıyla düzenlenen yarışlar için sabah saatlerinde kayıtlarını yaptıran yüzücüler, ayaklarına çiplerini taktıktan sonra start verilmesini bekledi. Yarışmalarda 8 hakem görev alırken, yüzücülerin can güvenliği için 7 motorlu tekne ile 3 tur teknesi hazır bekletildi. Plajda jandarma ekipleri, denizde de deniz polisi botlarla, dalgıç polisler de deniz altında tedbir aldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Sahil Güvenlik ekipleri de hazır bekletildi. Organizasyonda genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda ise Nilay Erkol birinci oldu. Yarışlara katılan 88 yaşındaki Levent Aksüt ise yarışmacılar ve seyircilerden büyük ilgi gördü.
"HEDEF TURİZM 12 AYA YAYMAK"
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, bölge turizmini 12 aya çıkarmayı hedeflediklerinin belirtip, "Bu tür organizasyonların bölge turizmine büyük katkı sağlamakta. Dalyan'da 17 otelde boş yer yok. Çarşıda'da büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. Üç gün de olsa ölü sezonda böyle bir hareketlilik turizmcimize hem moral oluyor hem de sezonun uzamasını sağlıyor. Bu tür organizasyonlara MUTSO olarak sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Önemli olan nihai hedefimize ulaşmak. Bu hedef de 12 ay turizm yapılabilen bir Muğla oluşturmak" dedi.
CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de turizm sezonunu öne çekmek istediklerine dikkati çekip, Kasım ayında da düzenleyecekleri koşu etkinliği ile sezonu uzatmayı hedeflediklerini söyledi.
Erkekler genel klasman birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü engelli sporcusu Uğurcan Özer yarışlara geçen yılda katıldığını vurgulayıp,
"Gelecek yıl da katılacağım.Yarış çok güzeldi. Çok eğlendim. Caretta carettalarla birlikte yüzmek çok güzeldi. Birkaç tanesine rastladım. Onlar çok hızlılar ve çok güzeller" dedi.
18 yaşındaki milli yüzücü Nilay Erkol "Normalde 14-18 yaş kategorisinde yüzüyordum. Bugün ise genel klasmanda hem kadınlar hem tüm yüzücüler arasındaki değerlendirmesinde birinci oldum. Yarışlara ikinci katılışım. Geçen sene de birinci olmuştum. Çok güzel bir organizasyon. Milli bir yüzücüyüm ama Dalyan'ın tanıtımı açısından bu yarışa katılmaya önem veriyorum. Benim için antrenman gibi oluyor hem de caretta carettalarla birlikte yüzmek çok güzel" diye konuştu.
Yarışları izleyen Muğla Valisi Amir Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm açısından kriz olarak adlandırılan dönemin fırsata çevrilmesi gerektiğin ibelirtip, "Dünyaca meşhur İztuzu Plajı aynı zamanda Dalyan, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman turizm destinasyonunda önemli bir yerdir. Bu yarışları burada düzenlememizin nedeni caretta carettaların üreme alanı olan İztuzu Plajı'nda insanlara güzel algılar oluşturmak. Bu sporlarla birlikte bölgedeki birliği, doğa ile insan sevgisiyle kaynaştırmayı sağlıyoruz. Turizmi canlandırmak istiyoruz. Sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda da tarihi ve doğasıyla da turizmi sadece 6 ay değil 12 aya yaymak istiyoruz." dedi.
Yarışların ardından Dalyan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle, dereceye giren yüzücülere madalya ve kupaları verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yarışlardan görüntü
-Yarışların finalinden görüntü
-Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş ile röp.
-Milli yüzücü Nilay Erkol ile röp.
-CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile röp.
-Muğla Valisi Amir Çiçek ile röp.
-Genel ve detay görüntüler.
Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA, (Muğla),
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Paris-2 gemisinin enkazına dalış yaptılar
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında 1'inci Dünya Savaşı sırasında batırılan Paris-2 gemisinin enkazına dalış yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu tarafından Kemer Belediyesi desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış etkinliği dalışla devam etti. 1'inci Dünya Savaşı sırasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul komutasındaki topçu bataryası tarafından 13 Aralık 1917 tarihinde batırılan Fransız savaş gemisi Paris-2'nin Kemer açıklarında yaklaşık 30 metre derinlikteki enkazına dalış yapıldı. 19 üniversiteden 110 öğrencinin katıldığı etkinlikte daha önce 3 yıldız almış olan öğrenciler dalış gerçekleştirirken, ardından da yakın noktada bulunan resifte dalış yapıldı. Dalış sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük tarafından fotoğraflandı.
Dalış sonrası açıklama yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Tarihe tanıklık ettik. Paris-2 geçtiğimiz yıllardaki ile aynı, herhangi bir değişiklik göremedik. Sualtı canlıları için de iyi bir mekan olmaya devam ediyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Afişin görüntüsü
Denizdeki dalgıçlardan görüntü
Dalgıçların 'ok' işareti yapması
RÖP: Mehmet Gökoğlu
Mehmet Gökoğlu'nun bir kadın dalgıcı hazırlaması
Suya atlayan bir dalgıçtan detay
HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),