Dha Yurt Bülteni-11
ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, 'RÜYAMDA İŞARET ALDIM' DEDİ (EK)1)ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da dün gece rüyasında işaret aldığını iddia ederek annesi Nevin Sevinç'i boğarak öldüren Aykut Sevinç'in emniyetteki sorgusu tamamlandı.
ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, 'RÜYAMDA İŞARET ALDIM' DEDİ (EK)
1)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da dün gece rüyasında işaret aldığını iddia ederek annesi Nevin Sevinç'i boğarak öldüren Aykut Sevinç'in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç, Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgulamasında, "Annem kız arkadaşımla olan ilişkimi onaylamıyordu, gece istihareye yattım. Bana rüyamda, 'Annen ölmezse sen evlenemezsin kalk işi tamamla' dediler. Ben de annemin örtüsüyle boğazını sıkarak öldürdüm. Bana öyle dediler ölmesi gerekiyordu öldüö dedi.
İfade verirken ve adliyeye sevk edilirken sakin tavırlarıyla dikkat çeken Aykut Sevinç, geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.Annesini boğarak öldürdü, 'rüyamda işaret aldım' dedi
Görüntü Dökümü
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-Zanlının emniyetten çıkarılması
-Emniyetin görüntüsü
SÜRE: 41 saniye BOYUT: 45 MB
BURSA/DHA
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2)ZİHİNSEL ENGELLİ FATİH'TEN 9 NİSAN'DAN BERİ HABER YOK
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir Gündoğdu'da 9 Nisan'daki mitingine katılan zihinsel engelli 43 yaşındaki Fatih Arslan'dan halen haber alınamıyor. Kayıp başvurusu yapan ailesi, yetkililere seslenip yardım çağrısında bulundu. Kınık Aşağı Mahalle'de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Arslan, zihinsel engelli oğlu Fatih Arslan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın 9 Nisan'da İzmir Gündoğdu'daki mitingi sonrası kaybolduğunu belirterek, polise başvurdu. Kayıp başvurusu sonrası çalışma başlatan güvenlik güçleri, Arslan'a ulaşamadı.
AİLE MERAKTA
Damadı Metin Uslu'yu 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan maden faciasında kaybettiğini söyleyen kayıp engellinin babası Mehmet Arslan, "9 Nisan sabahı saat 11.00'de evde kahvaltı yaptık. Daha sonra evden çıkarak, Kınık Meydanı'nda miting için toplanan araçlardan birine binip gitmiş. Akşam araçlar saat 20.30-21.00 sıralarında döndü. Ama Fatih eve gelmedi. Oğlum o günden beri kayıp. Dışarıdan engelli gibi görünmüyor. Konuşma sorunu var. Kendini ifade edemiyor. Nerede besleniyor, nasıl ihtiyaçlarını karşılıyor bilemiyoruz. Yetkililerden bulunabilmesi için yardım bekliyoruz" dedi.
Fatih'in kız kardeşi 38 yaşındaki Aysel Uslu ise ağabeyinin yemek bile isteyemez bir durumda olduğunu, çok merak ettiklerini ve biran önce bulunmasını istediklerini söyledi.
Dayısının bulunabilmesi için yetkililere başvurulduğunu ama sonuç alamadıklarını ifade eden 18 yaşındaki Büşra Uslu da "Dayım davulu severdi. Meydana gitti. Alana mitinge gitmek üzere 55 tane dolmuş geldi. Burada kimin aracına bindiği belli değil. Götüren de ortaya çıkmıyor. Herkes 'Ben götürmedim' diyor. Hatta bir ara bize inanmadılar bile. Ancak kendisini miting alanında görenler olmuş. Miting dönüşü sahip çıkılmadığını düşünüyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Baba Mehmet Arslan konuşması
Kız kardeşi Aysel Uslu konuşması
Yeğen Büşra Uslu konuşması
(Haber- Kamera: Oben ULU / KINIK (İzmir),
Süresi: 4.50 dakika
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3)SİVEREK'TE TARİHİ GEÇMİŞ 1.5 TON GIDA ELE GEÇTİ
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, zabıta tarafından market ve bakkallarda yapılan denetimde tüketim tarihi geçmiş 1 buçuk ton gıdaya el konuldu.Siverek Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki market ve bakkallarda denetim yaptı. Denetimlerde tüketim tarihleri geçmiş 1 buçuk ton gıda ürünü saptandı. Zabıta ekipleri, tüketim tarihi geçen ürünleri temizlik aracıyla imhaya götürüldü.
Görüntü Dökümü
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- Denetim yapan zabıtalar
El konulan gıdalar
Bozuk gıdaların çöp kamyonuna atılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB
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4)MESİR MACUNU DUASI YAPILDI
ULUSLARARASI Manisa Mesir Festivali kapsamında Sultan Camisi'nden saçılacak 6 ton mesir için dua, kent protokolünün katılımıyla yapıldı.Manisa'da 477'incisi düzenlenecek Uluslararası Mesir Festivali kapsamında, 30 Nisan Pazar günü, tarihi Sultan Camii'nden halka saçılacak 6 tonluk mesir macunu için dua, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde yapıldı. Dua öncesinde halkın ve protokolün katılımıyla Sultan Camii'nde; Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için mevlid-i şerif okutuldu. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapılan duaya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve daire müdürleri katıldı. Duanın ardından protokol üyeleri; katılanlara ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına mesir macunu saçtı.
Görüntü Dökümü
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Mesir Macunu imalathanesinden görüntü
Mesir Macunu duası yapılırken görüntü
Protokol üyelerinin imalathane içinde mesir macunu saçarken görüntü
Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
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5)SİLİFKE'DE ERİK İHRACATI BAŞLADI
MERSİN'in Silifke İlçesi'nde açık alanda erik hasadına başlandı. İlk ihracat da Irak'a yapıldı,
İlçe genelinde 8 bin dönüm araziden 8 bin ton erik rekoltesi bekleniyor. Bu ürünlerin yaklaşık 2 bin tonluk kısmı ise ihraç edilecek. Hasat edilen erikler ise şu anda üreticilerden kalitesine göre kilosu 5 ila 10 lira arasında alıcı buldu. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, açık alanda hasadın başlamasının ardından ilk ihracatı Irak'a yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl ilçe genelinde 8 bin dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağını ifade eden Şen, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını kaydetti.
Görüntü Dökümü
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-Eriklerin toplanması
-Eriklerin sınıflandırılması
-Eriklerin çuvallara konulması
-Eriklerin etiketlenmesi
-Eriklerin hale götürülmesi için kamyona yüklenmesi
-Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen'in konuşması
-Erik Üreticileri Kurucu Başkan Mustafa Göktaş'ın konuşması
(Boyutu: 265 MB) (Süresi: 03: 20 dk)
Haber-Kamera Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),
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6)YALOVA'DA 21 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
YALOVA'da önceki gece kullandığı otomobille çarptığı 21 yaşındaki Osman Yazıcı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen ve kaza yerinde aracını bırakıp kaçan 41 yaşındaki sürücü Halim Karakuş yakalandı. Osman Yazıcı'nın cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yalova'da merkez Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet Köyü'ne yaya olarak giden Osman Yazıcı'ya, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 77 DK 857 plakalı otomobil çarptı. Yazıcı, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savruldu. Sürücü, hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı. Oğullarından haber alamayan aile fertleri, evlerinin yakınındaki yol kenarında çocuklarının cesedini buldu. Yazıcı'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Baba Rıdvan Yazıcı, oğluyla gece telefonla konuştuğu belirterek saat 23.00 sularında Yalova merkezdeki işinden çıktığını ve eve gelmek üzere yolda olduğunu söylediğini kaydetti. Baba, daha sonra ise oğluna ulaşamadığını, eve gelmeyince de sabah aramaya çıktıklarını belirtti.
Jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonucu Hacı Mehmet Köyü'nde sürücünün kimliğini tespit ederek, otomobili kaza yerinde bırakıp kaçan Halim Karakuş'u gözaltına aldı.
Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Osman Yazıcı için Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba Rıdvan Yazıcı'nın taziyeleri kabul ettiği törenin ardından Osman Yazıcı'nın cenazesi Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Babanın görüntüsü
-Cenaze genel görüntü
(SÜRE: 01.10) (BOYUT: 37.2 MB)
Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, -
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7)KUR-AN KURSU'NDAN BAĞIŞ PARALARI ÇALINDI
KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, Karatoprak Keşoğlugil Kur-an Kursu'nda içerisinde bağış paralarının bulunduğu kutu çalındı.
Osmangazi Mahallesi Tefsir Sokak'ta bulunan Karatoprak Keşoğlugil Camii ile aynı yerdeki cami ile aynı ismi taşıyan Kur-an kursuna sabah gelen görevliler kapının açık olduğunu görürken, içerisinde bağış paralarının bulunduğu kutunun çalındığını fark etti. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis incelemede bulunarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Cami derneği başkan yardımcısı Yılmaz Bağış kutunun içerisinde çok fazla para bulunmadığını, ancak yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Kur'an kursundan görüntü
Yılmaz Bağış ile röp.
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GELENEKSEL URLA ENGİNAR FESTİVALİ 3'ÜNCÜ KEZ BAŞLADI
8)ENGİNAR FESTİVALİ COŞKUSU
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı, Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenen Uluslararası 3'üncü Urla Enginar Festivali, coşkuyla başladı. Festival öncesinde oluşturulan kortejde renkli görüntüler yaşandı. Üç gün sürecek festivalde, bu ürünü tarladan sofraya getiren çiftçiler, at üzerinde ve traktörlerinde enginar taşıdı, vatandaşlara çiçek attı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı, Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenen Uluslararası 3'üncü Urla Enginar Festivali, saat 14.30'da, Jandarma Kavşağı'ndan yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. En önünde Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, CHP İzmir milletvekilleri, il yönetimi ile çok sayıda davetlinin bulunduğu kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Kortej sırasında, enginarı tarladan sofraya getiren çiftçiler, at üzerinde ve traktörlerinde enginar taşıdı, vatandaşlara çiçek attı. Ayrıca üniversitelilerden anaokuluna giden minik öğrencilere kadar yediden yetmişe tüm Urlalılar ve ilçeye gelen misafirler, kortejde yeraldı, coşkuya ortak oldu. Meydandaki törenler ise halkoyunları ekibinin zeybek gösterisiyle başladı. Festivalin ilk konuşmasını yapan Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılıç, halk ve yerel yönetimin ne yapmaya çalıştığını sunmaya çalıştıklarını söyledi. Nurettin Kılıç, "İlçede 3 bin 168 dekarlık alanda 355 çiftçinin yetiştirdiği bu güzel ürünü üçüncü kez ulusal düzeyde Türk mutfaklarına ve yabancı mutfaklara tanıtmaya çalışıyoruz. Yaprağından gövdesine kadar her türlü yemeği yapılan bu güzel bitkisi ülkemizde tatmayanlara var. Bu sayede hem bitkimiz tanıtılsın hem de esnafımız kazanç sağlasın" dedi.
"SOFRALARINA SAĞLIK GÖTÜRÜCEKSİNİZ"
Festivalin organizatörlerinden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, enginarın Yunan mitolojisinde de var olduğunu anlattı. Sibel Uyar, şunları söyledi:
"Ege kıyılarının neden bu kadar yüksek medeniyetler ürettiğini hiç düşündük mü? Felsefe, sanat, demokrasi neden bu topraklarda doğmuş, yaşadığımız coğrafya çok cömertte ondan. Toprak ana bizleri bağrına basıyor. Kadınların emeğine çiftçilerin üretimine hoş geldiniz. Bakın Urla'da enginar iyi yılda neleri değiştirdi. İki yılda üretim yüzde 43 arttı. Enginar üretim alanları iki yılda tam bin 300 dönüm arttı. Bu yıl üç milyon kök enginar üretimi oldu. Bu ne demek, Urla rüzgarıyla yetişmiş 9 milyon baş enginar tatlandıracak sofraları. Çiftçimizi nasırlı elleriyle sofralara hiçbir aracı sokmadan, sofralarınıza sağlık götüreceksiniz. Bini aşkını statta, lezzetleri tadıp el ürünlerinden hediyeler alacaksınız"
Kaymakam Murat Sefa Demiryürek de, üç yıldır aynı amatör ruhla her yıl daha profesyonel şekilde festivalin büyüdüğünü, büyükşehir ve ilçe Belediyesinin büyük çaba gösterdiğini, kendilerinin de yönetim olarak her türlü desteği verdiklerini anlatıp "Burada çiftçinin, üreticinin, esnafın yüzünü güldüren bir sonuç ortaya çıkıyor" dedi.
"ALINTERİYLE KALKINACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üretimin ne demek olduğunu bildiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Tarımın ne demek olduğunu, beslenmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Sanayi eşittir kalkınmadan, tarımsız kalkınılamayacağını biliyoruz. 13 yıldır tarımın, kırsalın kalkınması için var gücümüzle çalışıyor, üretiyoruz. 2004 yılında başladığımızı bu yolculuk, 2010 yılında görünür hale geldi. Her sene katlanarak büyüyor. 7 sene önce yarımada nasıl kalkınır diye çalışma yaptık. Birçok fikir çıktı, üç sene önce 20'yi aşkın bilim insanıyla yarımada kalkınma stratejik planını belirledik. Bisiklet yolları, köy pazarları, zeytin yolu, bağcılık yolu. Ören yerleri ve ürünlerimizi ön plana çıkardık. Değerlerimizi ön plana çıkardık. Bunların üzerinde Türkiye'de ilk defa kurulan kırsal kalkınma daire başkanlığı elemanlarımızla nakış gibi işleyerek bu günlere geldik. Çeşme'de ot festivali aldı başını gidiyor. Urla'da üçüncüsünü yaptığımız enginar festivalini tüm Türkiye biliyor. Bunları yenileri takip edecek. Biz çalışarak alın teriyle emeğimizle kentimizin kalkınacağına inanıyoruz. Üreterek kalkınacağımıza inanıyoruzö dedi. Birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Aziz Kocaoğlu, "Üç buçuk yıldırı seçimlerle uğraşıyoruz. Kalan 1.5 seneyi seçimsiz, kavgasız, gürültüsüz birbirimize kenetlenerek geçirmek zorundayız. Buradan en yetkili makamdan, en yetkisiz sade vatandaşımıza kadar bizim bir tek çıkış yolumuz var. Birlik, beraberlik içinde olmak. Tek çıkışımız var. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti olacağız. Bunu kimsenin unutmaya hakkı yoktur. Bu bataklıktan çıkarmak için hepinizi birlik ve beraberliğe çağırıyorum."
Açılıştan sonra, festivale gelenler, stantları gezip üreticilerle sohbet etti, kendilerine ikram edilen yiyecekleri tattı.
Festivale bu yıl Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen şefler, enginar ile yapacakları yemeklerin sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca festival boyunca, 'dostlar sofrası', 'Arnavut ve Bulgaristan sofrası', 'anneli kızlı' ve 'babalı oğullu' enginar atölyeleri yeralacak, sakız enginarı anlatılacak. Sakız Enginarı'nın da marka tescilinin yapılacak.
Görüntü Dökümü
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Kortej yürüyüşünden görüntü.
Katılanlardan görüntü.
Konuşmalardan görüntü
Stantlardan görüntü.
Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR
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9)LİSELİLER BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON İLAN ETTİ
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Fen Lisesi öğrencileri, ligin bitimine 6 hafta kala 7 puan farkla lider olan Beşiktaş'ı şampiyon ilan ederek bayrağını okul bahçesindeki direğe astı.
Ereğli Fen Lisesi'nde bu sene başlatılan uygulama ile Süper Lig'de her yıl şampiyon olacak takımın bayrağı okulun bahçesinde hazırlanan direğe çekilecek. Farklı takımların taraftarları olan öğrenciler, Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala 7 puan farkla lider olan Beşiktaş'ı şampiyon ilan etti. Tuttukları takımların formalarını giyip, ellerini takımlarının renklerine boyayan öğrenciler, hep birlikte Beşiktaş bayrağını göndere çekti.
Öğrencilere destek veren öğretmen Kenan Genç, amaçlarının öğrencilere sporda kardeşliğin, dostluğun ve hoşgörünün hakim olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Genç, "Futbolda hoşgörü ve dostluğun hakim olduğunu anlatmak için hep birlikte şampiyon olan takımın bayrağını bu direğe asıyoruz. Bu sene büyük ihtimal Beşiktaş şampiyon olacağı için onun bayrağını astık. Seneye hangisi olursa bu geleneği sürdüreceğiz" dedi.
Galatasaray taraftarı olan öğrencilerden Hüseyin Turan Gökmen de "Beşiktaş bayrağını göndere çekerek futbolun birleştirici gücünü gösteriyoruz" diye konuştu. Beşiktaş taraftarı Eren Cankat Özçakır ise "Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beşiktaş bayrağını göndere çektik ve inşallah hep burada kalacak. Mutluyuz, gururluyuz, Beşiktaşlıyızö diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Öğrencilerin ellerini boyaması
-Bayrağı göndere çekmeleri
-Direkteki başrak
-Fen Lisesi öğretmeni Kenan Genç ile röportaj
-Öğrencilerle röp.
Süre: 3.56 Boyut: 121 MB
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
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