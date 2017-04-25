Dha Yurt Bülteni-11
ŞIRNAK'TA PATLAMA: 2 ŞEHİT (EK)1)ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu.
ŞIRNAK'TA PATLAMA: 2 ŞEHİT (EK)
1)ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu. PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerinin geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan askerlerin Çorum nüfusuna kayıtı ve evli olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün ile 26 yaşındaki Manisa'ın Saruhan İlçesi'nde doğan Uzman Çavuş Nezir Pırnacı olduğu belirtildi. Şehitlerin Şırnak'ta düzenlenecek tören ardından cenazeleri memlelektelerine uğurlanacak.
Görüntü Dökümü
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-Şehit uzman çavuş Nezir Pırnacı nın fotoları
DHA-Genel - Türkiye-Şırnak - DHA
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2)BİTLİS'TE PKK MAYINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI
BİTLİS merkeze bağlı Aşağıölek Köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürürken, teröristlerin daha önceden tuzakladıkları patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Yaralı askerlerin helikopterle Bitlis Devlet hastanesine getirilmelerinden görüntü
BİTLİS,
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3)HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 11 OLDU
Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı'na sızma girişiminde bulunmak isteyen 6 PKK'lı teröristin insansız hava araçlarıyla (İHA) takip edilip savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirililmesinden sonra bölgede başlatılan opearsyonlar devam ederken, Şemdinli ilçesi'nin güneyine bulunan Kuzey Irak'taki Hakurk Armush bölgesinde de 5 PKK'lı teröristin yine İHA'larla tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen 5 teröristin de savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirildiği ve öldürülen PKK'lı sayısını 11'e yükseldiği belirtildi
DHA-Güvenlik - Türkiye-Hakkari - DHA
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4)ŞIRNAK'TA 2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ŞIRNAK'taki Cudi Dağı'nda sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı 2 terörist etsiz hale getirilirken, Kato Dağı'nda ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı'nda 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı emir komutasında devam eden operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şırnak Valiliği ayrıca, Jandarma birlikleri ile güvenlik korucularının Beytüşşebap İlçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenledikleri operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"Operasyonda, 1 adet Bixi makineli tüfek, 6 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M16 piyade tüfeği, 22 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet Dragunov kanas tüfek, 1 adet 60mm havan, 85 adet el bombası, 9 adet anti tank mayını, 10 adet sis bombası, 3 bin adet Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat patlayıcı, 7 bin 500 adet karışık mühimmat, 1000 adet M-16 mühimmatı, 115 adet havan mühimmatı, 135 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 6 bin 516 adet Bixi mühimmatı,10 bin adet av fişeği, 28 adet fünye, 50 adet Kaleşnikof dipçiği, 5 adet M-16 şarjörü, 8 adet Kaleşnikof şarjörü, 10 adet Kanas şarjörü,1 varil mazot ve çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."
ŞIRNAK, -
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5)GÖZALTINA ALINAN HDP'Lİ UCA, İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında çıkarılan 'zorla getirilme' kararı gereğince gözaltına alındı. Davanın bugünkü celsesine polis eşliğinde getirilen Uca, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı 6 ayrı basın açıklaması, yürüyüş ve yaptığı konuşma nedeniyle 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi. Bir önceki celse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan HDP Milletvekili Feleknas Uca, bugün öğlen saatlerinde evinin önünde gözaltına alınarak, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına getirildi. Duruşmada Kürtçe savunma yapan Uca, halkın iradesi il 7 Hazıran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili seçildiğini belirterek, "Hayatım boyunca yıllarca bu halkın özgürlüğü, barış, kardeşlik ve demokrasi için mücadele ettim. Yargılanmam hukuksuzdur ve kabul etmiyorum. Yaptığım konuşmalar nedeniyle yargılanıyorum. Avrupa Parlamentosu'nda 10 yıl parlamenterlik yaptım. Her zaman demokrasi ve barış için mücadele ettim. Bugün Türkiye'de örgüt üyeliği suçundan yargılanıyorum. Hayatımda hiç elime silah almadım. Silah ruhsatı bile almadım. Benim mücadelem demokrasi ve barış içindir. Her zaman Kürt sorununun barış içinde çözülmesini istedim. Türk ve Kürtlerin kardeşliği için demokrasi mücadelesi verdim. Dokunlmazlığım hukuksuz şekilde kaldırıldı. Eş Başkanlarımız, milletvekillerimiz ve binlerce parti üyemiz tutuklanmasına rağmen, barış, demokrasi ve kardeşlik için mücadele ediyoruz. Tüm iddiaları reddediyorum. Bir suç işlemedim. Sadece fikirlerimi söyledim. Bu yargılamanın durdurulmasını istiyorum" dedi.
Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine hükmetti. HDP'li Feleknas Uca ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR/DHA
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6)DÜĞÜNÜNE 3 AY KALA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
ANKARA'nın Keçiöğren İlçesi'nde düğününe 3 ay kala kalp krizi geçirerek ölen 31 yaşındaki Çağrı Yavuz, memleketi Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde toprağa verildi. Cenazede nişanlısı Ceren Çetin gözyaşlarına boğuldu.
Zonguldak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Necati ve emekli hemşire Münevver Yavuz çiftinin 2 çocuğundan Çağrı Yavuz, geçen yıl Ceren Çetin ile nişanlandı. Keçiören'de bir markette müdür yardımcısı olarak görev yapan Çağrı Yavuz, 21 Temmuz'da kına, 23 Temmuz'da düğününü yapacağı salonu da Keçiören'de kiralarken, düğün davetiyesini bastırdı. Çağrı yavuz, düğününe 3 ay kala önceki gün evinde kalp krizi geçirerek öldü. Çağrı Yavuz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'ne getirildi. Kozlu Merkez Aziziye Camisi'ndeki cenaze namazına Çağrı Yavuz'un yakınları, nişanlısı, vatandaşlar katıldı. Cenazede Yavuz çifti ayakta durmakta güçlük çekti. Yavuz'un nişanlısı Ceren Çetin ise gözyaşlarına boğuldu. Çağrı Yavuz'un cenazesi öğlen kılınan cenaze namazı ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Baba Necati Yavuz'un taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazı
-Tabutun taşınması
-Nişanlısı Ceren Çetin'in gözyaşları
-Aziziye cami
Süre: (02.40) Boyut: (183 MB)
Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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7)KUMDAN DEMOKRASİ HEYKELİ TAMAMLANDI
ANTALYA'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Özel Köşesi' oluşturuldu. Darbe girişiminin anlatıldığı köşenin ana heykeli, 6 metre yüksekliğinde, 8.2 metre uzunluğundaki 'Demokrasi Heykeli' oldu. Antalya'nın Lara Bölgesi'nde her yıl farklı bir konu ve heykel figürleri ile açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Dünya Harikaları ve Mitler' konusuyla 2017 sezonuna hazırlanıyor. 11'inci kez düzenlenen festival kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle özel bir köşe oluşturuldu. Sergi alanının girişinde yapılan '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Özel Köşesi'nde, Rus heykeltıraş Alex Skarednoff tarafından 'Demokrasi Heykeli' yapıldı. 6 metre yüksekliğinde, 8.2 metre uzunluğunda, 200 ton kumun kullanıldığı heykel, gerçeğiyle birebir ebata sahip Leopard tankı canlandırıldı. Heykelin ana temasını ise tankı tutarak ezen halkın iradesini sembolize eden bir el figürü oluşturdu. Diğer bir elin de Türk Bayrağı'nı gökyüzüne kaldırması sembolize edildi.
DEMOKRASİ HEYKELİ 20 GÜNDE TAMAMLANDI
Heykelin yapımına 1 Nisan'da başlandığını belirten Festival Direktörü Cem Karaca, şunları söyledi:
"Eserde vatanına, milletine, özgürlüğüne, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıkışı sembolize eden halkın simgesel demir yumruğu anlatıldı. Darbenin adeta simgesi gibi algılanan tanka yukarıdan inerek ezmiş bir sahneyle canlandırdık. Heykelin yanında özel seslendirme düzeneğiyle darbe gecesi yaşanan olaylardaki ses kayıtları yayınlanacak. Yerli yabancı ziyaretçiler heykeli izlerken, o gecenin ses kayıtlarını da dinleyecek. Heykelin yanındaki led ekranda ise darbe gecesinin görüntülerine yer verilecek."
Heykelin 20 günde tamamlandığını anlatan Karaca, "Festivalimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü özel köşesinin dışında, dünya üzerindeki mitolojik kahramanların heykelleri bulunacak. Ayrıca Demokrasi Heykeli'nin yakınına devasa boyutlarda Atatürk büstü yapılıyor" diye konuştu.
Etkinlik, 1 Mayıs'tan itibaren ziyarete açılacak.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
İbrahim LALELİ/ANTALYA,
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8)DOWN SENDROMLU VE OTİZMLİ ÇOCUKLAR İLK KEZ ATA BİNDİ
TOKAT'ta Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören otizmli ve down sendromlu 20 çocuk düzenlenen etkinlikle ilk defa ata bindi.
Tokat İl Özel İdaresi, Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören otizmli ve Down sendromlu 20 çocuğu kentte bulunan at çiftliğine götürdü. Otizmli ve down sendromlu çocuklar burada ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı. Engellilerin sevinçlerine ortak olan Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, "Bugün down sendromlu çocuklarımız ile beraberiz. Ata bineceğiz. Atalarımızın at üzerinde bu ülkeyi fetih etti. İnşallah o şuuru aşılamış olacağız. Türkiye'nin dirilişi ve yükselişi olacak. Buradan hep beraber ilan edeceğiz" dedi.
Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adem Karadeniz ise bu tür etkinliklerin öğrenciler için faydalı olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin bazılarında farkındalık oluşturdu. Konuşma noktasında tepki göstermeyen bazı öğrencilerimizin, ata binerek atı yönlendirme etkisiyle ses çıkartma, konuşma eylemi gösterdiklerini gözlemledik" şeklinde konuştu.
İlk defa ata binen 10 yaşındaki Mehmet Türk ise çok heyecanlı olduğunu ve atları çok sevdiğini söyledi.
Görüntü Dökümü:
-Etkinlikten görüntüler
-Çocukların ata bindirilmesi
-İl Genel Meclisi Başkanının konuşması
-Müdür yardımcısının konuşmaları
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,
(172 mb)
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9)BUZAĞIYI OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDA VETERİNERE GÖTÜRDÜ
ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde oturan 55 yaşındaki Ramazan Burgucu, rahatsızlanan 2 aylık simental cinsi buzağıyı otomobilinin arka koltuğunda Bartın'daki veterinere götürdü.
Ramazan Burgucu, halsizlik ve bitkinlik nedeniyle yürüme güçlüğü çeken buzağıyı, 67 ZV 136 plakalı otomobilinin arka koltuğuna koydu. Ramazan Burgucu, buzağıyı Bartın'da tanıdığı veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürdü. 35 kilometre yol kat ederek Bartın'a ulaşan otomobilin arka koltuğundan sahibi tarafından indirilen buzağı muayene edildi. Bağırsaklarında sorun tespit edilen buzağıya serum tedavisi uygulandı. Buzağı, tedavisi ardından sahibi tarafından yine otomobilin arka koltuğunda Çaycuma'ya götürüldü.
Ayhan ACAR/BARTIN, -
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