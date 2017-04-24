Dha Yurt Bülteni - 11
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, gururlu ve hüzünlü tören (4)57'İNCİ ALAYDA ANMAÇANAKKALE Savaşları'nın 102'nci yıldönümünde, Şehitler Abidesi, Fransız Şehitler Anıtı ve İngiliz Helles Anıtı'nın ardından günün son töreni, 57'nci Alay Şehitliği'nde düzenlendi.
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, gururlu ve hüzünlü tören (4)
57'İNCİ ALAYDA ANMA
ÇANAKKALE Savaşları'nın 102'nci yıldönümünde, Şehitler Abidesi, Fransız Şehitler Anıtı ve İngiliz Helles Anıtı'nın ardından günün son töreni, 57'nci Alay Şehitliği'nde düzenlendi. Resmi tören ise, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın anıta çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Albay Serhat Demirbaş konuştu. Albay Serhat Demirbaş, "Çanakkale destanlaşan başarılarla dolu. Boğazı geçemeyen, denizde başaramayacağını anlayan müttefikler, karaya askere çıkartıp yeni bir plan yaptı. 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, emir beklemeksizin ve inisiyatif alıp birliğini, Kocaçimen tarafından harekete geçirdi. 57'nci Alay, düşmanı kanlı sırtta karşıladı. Yarbay Mustafa Kemal, 'Bedir'in aslanları' kadar şanlı olan 57'nci Alay'ın en önünde savaştı. Gırtlak gırtlağa mücadele ile tarihin en muhteşem zaferlerden birisi burada alınıyordu. Düşman ardından birlerce ölü bırakıp geri çekildi. 57'nci Ala düşmanın çekip gittiği güne kadar sürekli kanlı savaşların içinde yer almıştır. Çanakkale muharebelerinden sonra 57'nci Alay, Galiçye cephesinde ve Filistin cephesinde savaşmıştır. Kahraman şehitler, yattığınız bu topraklarda rahat uyuyun. Mazisi, zaferler ve insanlık tarihiyle başlayan TSK bölgesindeki barışı ve huzur güvencesi olmaya devam edecektirö dedi. Törende, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.
Anıttaki tören, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in anıt defterini imzalamasıyla sona erdi. Tören sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile beraberinde Türk heyeti ve yabancı konukları, şehit mezarlarını ziyaret edip çiçek bıraktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Törenden görüntü.
Konuşmalardan görüntü.
Şehitlikten görüntü.
Şehitliklere çiçek bırakılmasından görüntü.
Haber: Taylan YILDIRIM - Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE
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EGE'DE YİNE KAÇAK FACİASI (Görüntü dökümüyle yeniden)
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Bademli Köyü sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçakların bulunduğu tekne, uluslararası sularda battı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 7 kişinin cesedine ulaştı.
Ayvacık'a bağlı Bademli Köyü sahilinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçakları taşıyan tekne, bugün öğle saatlerinde uluslararası sularda battı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri 1 kadın ve 1 çocuğun da aralarında bulunduğu 7 kaçağın cesedine ulaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan cesetler Ayvacık Babakale Limanı'na götürüldü. Ayvacık Belediyesi de Babakale Limanı'na çok sayıda cenaze aracı gönderdi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin Sivrice Koyu'ndan denize açıldıklarını belirlediği kaçaklar için arama kurtarma çalışmalarına 1 arama kurtarma gemisi, 1 helikopter ve 3 sahil güvenlik botu, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin de bir bot ve bir helikopterle devam ettikleri bildirildi. Yunan sahil güvenlik botunun da kaçakların cesedini denizden topladığı öğrenildi. Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı (FRONTEX) ekiplerinin de destek verdiği arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Salih güvenlik botunan görüntü
-Arama kurtarma çalışmalarına katılan helikopterin görüntüsü
-Cesetlerin sahil güvenlik botuyla Ayvacık a getirilmesi
-Detaylar
Haber: Dilara ERDİNÇ - İpek GÜNEY/ AYVACIK (Çanakkale), -
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Adana'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 2 OLDU
Adana'da motosiklet parkı yüzünden çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve 112 Acil servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Onmaz ve Yavuz Öztürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Behzat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Görüntü Dökümü
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Silah sesleri
Olay yerindeki kalabalık ve koşan insanların yukarıdan görüntüsü
Sokağa girmeleri
Yerdeki yaralı ve etrafındaki kalabalık
Olay yerindekilerin feryadı
Vatandaşın polise olayı anlatması
Yerde oturan ve feryat eden kadın
Camı kırık otomobil
Feryat edenlerin seseleri ve yerdeki kan izi
Diğer yaralının yerde görüntüsü
Haber-Kamera: ADANA,
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Motosiklet cinayetinde 5 kişi yakalandı
ADANA'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 29 yaşındaki Bayram Güler'i öldürdüğü öne sürülen 5 kişi yakalandı.
Olay, 22 Nisan'da merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73027 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Muhammed Sıddık Eser, kardeşi 20 yaşındaki Ramazan Eser, arkadaşları 21 yaşındaki Mehmet Can Dal, 23 yaşındaki İbrahim Topak ve 24 yaşındaki Mehmet Gülen gece aynı evde kaldı. Mehmet Gülen sabah evin önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. 5 kişi, motosikleti uyuşturucu satma suçundan cezaevinde bulunan ve bir haftalık izinle çıkan Bayram Güler'in çaldığını düşünerek evine gitti. Çalınan motosikletten haberinin olmadığını söyleyen Bayram Güler, gelenlere tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan arbedede
Bayram Güler, pompalı tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonarsı polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Sıddık Eser, "Arkadaşımın motosikletini çaldı. Sonra çalmadığını söyleyip, küfür etti. Korkutmak amacıyla havaya ateş açtım. Öldüğünü daha sonra öğrendim" dedi.
Görüntü Dökümü
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Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi tabelası
Adli Tıp Birimi'ne girişleri
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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Belediyenin ses sistemini çaldılar
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde belediyenin yaptırdığı çok amaçlı düğün salonundaki ses sistemini çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Olay, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Erdemli Belediyesi'nin çok amaçlı düğün salonundaki görevliler, ses sisteminin yerinde olmadığını fark etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra A.Ç. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Sorgularında hırsızlığı itiraf eden şüpheliler, ses sistemlerinden bir bölümünü sattıklarını, bir bölümünü ise denize attıklarını söyledi.
Hırsızlık şüphelileri A.Ç. ve T.D.'nin sattığı iş yerinden ses sistemi alınarak belediyeye teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanırken, T.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hırsızlar adliyeye götürülürken
-Hırsızlar polis aracına bindirilirken
-Polis aracı adliyeye giderken
-Ses sistemi belediye yetkililerine teslim edilirken
-Ses sistemi araca yüklenirken
Haber -Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),
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Botları su alan kaçaklar kurtarıldı
İZMİR'in Karaburun İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkan, ancak lastik botları su alınca zor anlar yaşayan 34 kaçak, sahil güvenlik ekipleri ve jandarmanın çalışmasıyla kurtarıldı. Ayrıca Foça'daki ormanlık bir alanda, 79 kaçak yakalandı.
Karaburun İlçesi Küçükbahçe Mahallesi'nden bugün umut yolculuğuna çıkan bir grup, denizin ortasında lastik botları su alınca, jandarmayı arayarak yardım istedi. Sahil güvenlik ekipleriyle ortak çalışma yapan jandarma ekipleri, 27'si Suriye, 5'i Kongo, 1'i Somali, 1'i Kamerun uyruklu toplam 34 kaçağı kurtardı. Jandarmaya götürülen kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Öte yandan; Foça'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan kaçak grubu olduğunu öğrenen jandarma, Yelken Kayalıkları Mevkii'ndeki ormanlık alana operasyon yaptı. 69'u Suriye, 5'i Irak, 5'i Sri Lanka uyruklu toplam 79 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan bu grup da işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Karaburun'da yakalanan kaçaklar otobüse bindirilirken görüntü
Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,