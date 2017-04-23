Dha Yurt Bülteni-11
Oğlunun şehit olduğunu kahvehanede öğrendiŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan iki askerlerden Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'nde oturan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun baba ocağına ateş düştü.
Oğlunun şehit olduğunu kahvehanede öğrendi
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan iki askerlerden Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'nde oturan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun baba ocağına ateş düştü. Ahmet Kurtçu, oğlunun şehit olduğu haberini kahvede otururken gelen jandarma görevlilerinden aldı. Anne Yasemin Kurtçu ise "Oğlum, canım yavrum, kuzum benim ben senin böylemi haberini alacaktımö diyerek gözyaşı döktü.
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde 23'ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde bu sabah terör örgütüne PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Bir grup teröristle yaşanan çatışmada yaralanan Uzman çavuş Efe Osman Apaydın ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Şehit askerden Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin ailesinin yaşadığı evin girişine büyük Türk bayrağı asıldı. Çiftçi olan 66 yaşındaki Ahmet Kurtçu bahçede taziyeleri kabul ederken, oğlunun şehit olduğunu kahvehanede oturduğu sırada aldığını söyledi. Baba Kurtçu, "Kahvede oturuyordum. Jandarma geldi. Daha sonra bu acı haber aldım. En son bir yıl önce geldiğinde görüşmüştük. Göreve gittikten sonrada telefonla görüşüyorduk. Geçen haftada annesi ile görüşmüş ve hal hatır sormuş. Ne diyebilirim kiö şeklinde konuştu. Anne Yasemin Kurtçu ise gözyaşlarına hakim olamayıp, "Oğlum, canım yavrum, kuzum benim ben senin böylemi haberini alacaktımö dedi. Şehit olan 32 yaşındaki jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu'nun eşi ve 2 çocuğunun Şırnak'ta olduğu öğrenildi.
VALİ TAZİYEYE GELDİ
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Malkara 95'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Muratlı Tatlı, Tekirdağ Jandarma Alay Komutanı Erdal Eren şehit ailesinin evine gelerek taziyede bulundu.
ŞEHİT EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun eşi Özge Kurtçu'nun sosyal medya hesabından geçen 10 Nisan günü üzerinde 'Asker sevmek her kadının harcı değildir. Her kadın ölüme nefesi kadar yakın adamı sevmeye cesaret edemez' yazılı uzman çavuş üniformalı bir fotoğraf paylaştığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şehidin evinden görüntü
-Anneden görüntü
-Baba ile Röp.,
-Detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/HAYRABOLU(Tekirdağ),-
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Ölen 10 kişiden 9'u için aynı köyde cenaze töreni düzenlendi
Babasını toprağa verdiği gün oğlunu kaybetti
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Esenköy Köyü'nde 73 yaşındaki Mustafa Uludağ'ın cenazesine katılıp İstanbul'a dönerken şarampole uçan midibüste ölen 10 kişiden 9'u için aynı köyde cenaze töreni düzenlendi. Aralarında Mustafa Uludağ'ın kendi adını verdiği torunu 20 yaşındaki Mustafa Uludağ'ın da bulunduğu 9 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Babasını toprağa verdiği gün oğlunu kaybeden Mustafa Uludağ, oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü.
Esenköy Köyü'nde oturan Mustafa Uludağ, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar sonucu yaşamını yitirdi. İstanbul'da oturan Esenköylüler, köyde cenazeye katılıp defin işleminin ardından midibüsle dönüşe geçti. Erdem Aktan yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, Süleymanbeyler Köyü Serdaroğlu mevkisinde karşıdan gelen Ali Kaman'ın kullandığı 67 LU 178 plakalı kamyonetle çarpışıp kontrolden çıkarak 50 metrelik şarampole uçtu. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
9 TABUT YAN YANA
Aralarında Mustafa Uludağ'ın kendi adını verdiği torunu Mustafa Uludağ, yeğenleri 36 yaşındaki Aygül Afacan, 44 yaşındaki Şevket Turhan ve onun eşi 38 yaşındaki Kadriye Turhan ile köylüleri 43 yaşındaki Bilal Aydın, eşi Zekiye Aydın, 38 yaşındaki İsmail Aydın, 38 yaşındaki Rabia Aydın ve Naciye Aydın'ın cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Esenköy Köyü'ne getirildi. Şaban Turhan'ın cenazesi ise İstanbul'a gönderildi. 9 kişinin cenazesi, Esenköy İlkokulu'nun bahçesinde yan yana konuldu. Cenaze törenine Vali Ali Kaban, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ile ölenlerin yakınları, köylüler katıldı. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, öğle namazı ardından 9 kişinin cenaze namazını kıldırdı.
BABASINI TOPRAĞA VERDİĞİ GÜN OĞLUNU KAYBETTİ
Cenaze namazlarının kılınması ardından ölenlerin yakınları tabutların başına gelerek ağladı. Babası Mustafa Uludağ'ı toprağa verdiği gün oğlu Mustafa'yı kazada kaybeden, babası ve oğlu ile aynı ismi paylaşan Mustafa Uludağ, oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Mustafa Uludağ, "Dün babamı kaybettim, bugün oğlumu kaybettimö diyerek ağladı. İstanbul'da özel bir şirkette çalışan ölen Mustafa Uludağ'ın, ismini koyan dedesine çok düşkün olduğu, işyerinden izin alarak cenazesine katıldığı belirtildi. 45 yaşındaki Ramazan Aydın da ölen kardeşi Bilal ve yengesi Zekiye Aydın'ın tabutları başında gözyaşı döktü.
Ardından Mustafa Uludağ, Bilal Aydın, eşi Zekiye Aydın, İsmail Aydın, Rabia Aydın, Aygül Afacan, Naciye Aydın'ın cenazeleri Esenköy'deki mezarlıkta, Şevket Turhan ve eşi Kadriye Turhan ise Yunuslu Köyü mezarlığında toprağa verildi.
DÜĞÜNDE, CENAZEDE KÖYDE BULUŞUYORLAR
İki mahalleden oluşan ve yaklaşık 300 hanenin bulunduğu köyde nüfusun bir bölümünün çalışmak için İstanbul'a gittiği, geleneklerine bağlı olan köy halkının cenaze, düğün gibi olaylarda araç kiralayıp toplu halde köye geldikleri belirtildi. Mustafa Uludağ'ın akrabası Mehmet Uludağ, çok üzgün olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Büyük bir imtihan bizim için. Mustafa Uludağ uzun süredir hastaydı. Hastanede yattı uzun süre. Taburcu olduktan sonra önceki gün evinde rahatsızlanıyor. Özel hastaneye götürdüler. Orada vefat etmiş. Bizim köylülerimiz hep İstanbul'da. Köyde bağ çok kuvvetli. Bir cenaze, düğün oldu mu otobüs kiralar gelirler. Dün de öyle cenazeye geliyorlar köye. Defin ettik. Daha sonra uğurladık onları. Sonra kaza meydana geldi. Mustafa Uludağ'ın torunu da ölenler arasında. Ona kendi ismini vermişti. Ayrıca iki çiftimiz öldü. Söyleyecek bir sey yok, üzüntümüz büyük.ö
Kazada babası ve çocukluk arkadaşları kazada yaralanan Erdinç Ardıç ise İstanbul'da çalıştığı için Mustafa Uludağ'ın cenazesine katılamadığını söyleyerek, "Çalışmasam cenazeye ben de gelecektim. Belki ben de ölebilir, yaralanabilirdimö dedi.
Kazada kardeşi Bilal ve eşi Zekiye Aydın'ı kaybeden Ramazan Aydın ise "Biz İstanbul'daydık. Haberi aldık buraya geldik. Kardeşimin eşyalarını aldım. Nüfus cüzdanı, paraları var. Ölenlerin hepsi eşimiz dostumuz, yabancı yok" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
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Erzincan'da şiddeti rüzgarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (2)
SAC LEVHADAN SON ANDA KURTULDU
Kavakyolu Beldesi TOKİ Konutları'nda bir apartman görevlisi, binadan kopan parçaları toplarken, üzerine gelen sac levhadan son anda kurtuldu. Apartman görevlisinin çatıdan kopan parçalardan kaçışı cep telefonu ile görüntülendi. Kent merkezinde akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, asırlık ağaçları devirirken, Kavakyolu Beldesi'ndeki TOKİ konutlarının çatıları uçtu. Çatılardaki levhalar ve keresteler uçtu. Bu sırada bir apartman görevlisi, düşen parçaları toplarken, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan saclar üzerine geldi. Yaptığı hareket ile son anda sac levhalardan kurtulan görevlinin fırtına ile mücadelesi cep telefonu ile görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Havada uçan çatı malzemelerinin görüntüsü
-Görevlinin ilerlemesi ve çatı levhasının üzerine gelmesi
-Görevlinin yere eğilmesi ve levhanın üzerinden uçması
Haber-Kamera: ERZİNCAN,
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Bigadiç'te Nisan ayında kar
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, Nisan ayında olunmasına rağmen, yüksek kesimlere kar yağdı. Kırsal mahallerde kar kalınlığı 2 santimetreyi buldu.
Bahar geldiği derken kar yağışıyla karşılaşan Bidagiç'ir kırsal mahalleri Yukarıgöçek, Alfatalanı, Bozbük Çatak, Meyveli, Kızılçukur ve Yukarı Çamlı'da köylüler çiçek açan meyve ağaçlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu ayda kar yağışını beklemediklerini belirten köylüler, "Yapacak bir şey yok. Zararımız büyük." dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kar yağan alanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN / BİGADİÇ (Balıkesir),
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Rize'de fırtına etkili oldu
RİZE'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Soğuksu Köyü'nde ahşap bir ev çöktü, evde bulunan Kezban Aksu hafif yaralandı. Bazı evlerin çatısını uçuran fırtına ağaçları da kökünden sökerek devirdi.
Merkeze bağlı Salarha Beldesi Soğuksu Köyü'nde etkili olan kısa süreli fırtına nedeniyle Kezban Aksu'ya ait ahşap ev çöktü. Olayda ev sahibi Kezban Aksu hafif yaralandı. Merkeze bağlı bazı köylerde de 4 evin çatısı uçtu, ağaçlar yerinden sökülerek yola devrildi.
Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, saatteki hızının zaman zaman 70 ila 00 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtildi, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cep telefonu kamerasın ile fırtına detayları
Haber: Muhammet KAÇAR RİZE-
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Türk ve Anzak torunları bir kez daha atalarının huzurunda
ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın ve Anzak Çıkarması'nın 102'nci Yıldönümü Anma Törenleri 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Törenler öncesinde Şehit torunları ile Anzak torunları atalarının mezarlarını ziyaret edip, dua etti.
Çanakkale Kara Savaşlarının 102'nci yıldönümü törenleri yarın (Pazartesi) Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası anma töreni ile başlayacak. Saat 10.00'daki bu törenin ardından 12.45'te Morto Koyundaki Fransız Mezarlığı'nda, 13.30'da İngiliz Cape Helles Anıtı'nda, 16.15'de ise 57'inci Alay Şehitliği'nde törenler gerçekleşecek. Bu törenlere Çanakkale Savaşları'na katılan tüm ülkelerden temsilciler katılacak.
Tarihi Gelibolu Yarımadasında Anzak Çıkartması'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle 25 Nisan'da saat 05.30'da Anzak Koyunda şafak ayini düzenlenecek. Buradaki törene Anzak torunları katılacak. Ardından Avustralyalılar'ının Lone Pine Anıtı'nda, 11.30'da ise Conbayırındaki Yeni Zelanda Anıtı'nda gerçekleşecek programlarla Anzak törenleri sona erecek. 25 Nisan sabahı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kocadere Köyü'nden Conkbayırı'na saat 06.30'da., '57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü' gerçekleştirilecek.
Törenler öncesi bugün Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda hem Türk şehitliklerinde hem de Avustralyalılar'ın mezarlıklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yarın uluslararası töreninin gerçekleşeceği Şehitler Abidesi'ni gezmeye gelen şehit torunları ardından sembolik şehitliği gezerek, ataları için dua okudu. Bu yıl şafak ayini törenlerine katılımın az olması beklenirken Anzak torunları da Anzak Koyu'nda bulunan atalarının mezarlarını ziyaret etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şehitler Abidesi'ndeki hazırlıklardan görüntüler
-Şehitlikleri gezen vatandaşlardan görüntü
-Anzak Koyu'ndan görüntü
-Anzak torunlarının atalarının mezarlarını ziyaretten görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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Sinop'ta 23 Nisan coşkusu
SİNOP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı hava muhalefeti nedeni ile Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Buradaki törene Vali Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şiirler okunmasının ardından çeşitli dans, müzikal ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.
Görüntü Dökümü:
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-Kutlamalardan detaylar
Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP,
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