Dha Yurt Bülteni - 11
11. Cumhurbaşkanı Gül : " Allah bu asil millete yardım etsin"ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de helikopter kazasında yaşamını yitiren hemşehrisi polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin ailesini ziyaret etti.
11. Cumhurbaşkanı Gül :"Allah bu asil millete yardım etsin"
ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de helikopter kazasında yaşamını yitiren hemşehrisi polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin ailesini ziyaret etti. Abdullah Gül"Allah başka acı, başka şehitler göstermesin. Allah bu asil millete yardım etsin"dedi
Dün gece baba ocağı Kayseri'ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günü babası Ahmet Hamdi ve annesi Adeviye ile kardeşi Macit Gül ile birlikte geçirdi. Gül, kardeşi Macit Gül ile birlikte şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci (25)'nin Hürriyet Mahallesindeki evine geldi. Önceki dönem Cumhurbaşkanını burada şehit babası Ejder Kilci ile yakını olan MHP eski milletvekilleri Hasan Ali Kilci ile Hamdi Baktır ve Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç karşıladı. Bina önünde kurulan taziye çadırına geçen Abdullah Gül, şehit babasına"Şehit ailelerimizin hepsi metanetli. Allah onlara sabır versin. Şehit cenazelerine ve taziyelerine özellikle gitmeye çalışıyorum. Kayseri'de bulunmam nedeniyle helikopter kazasında ölen polis memurumuzun ailesinin de acısını paylaşmak istedim. Allah başka acılar göstermesin, cenabı Allah bu asil millete yardım etsin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Şehit haberlerine çok ama çok üzülüyoruz. Memleketimize huzur gelsin istiyoruz.O bölge o yerler zor yerler. Şehit haberleri ile çok üzülüyoruz. Nerede şehit haberi gelse çok üzülüyorum. Cenabı Allah Memleketimize yardım etsin. O bölgeleri hep gezdim. İnşallah bu acılar diner. Çok sayıda şehitler oldu. Memleketin durumu malum, herkes elinden geleni yapıyor. Kimisi ülke için şehit oluyor.Kış şartları altında daha da güçleşiyor. Zor şartlarda seyahat ediliyor, nöbet tutuluyor. Tehlikeli şartlarda görev yapılıyor. Fedakarlıklar yapılıyor. İnşallah bu acılar diner. Kolay, değil, genç yaşta evlatlarımız şehit oluyor. Ailelerin hepsi de sağ olsunlar,metanetle karşılıyor. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığım sırasında şehit aileleriyle sık sık bir araya geldim. Şehit aileleriyle iftar yaptım. Bazen acıları birlikte yaşadık. Her zaman onlara,buraların sahipleri sizlersiniz derdim"diye konuştu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra şehidin 4. Katta bulunan evine çıkarak anne Fazilet ve yakını kadınlara başsağlığı dileklerini iletti. Okunan duayı dinledi. 6 yıl önce Sütçü İmam Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra asteğmen olarak vatani görevini yaptıktan sonra, polis olan Ahmet Cihan'ın annesi Fazilet, dua sırasında gözyaşlarını tutamadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şehit evine gelişi
Şehit babası Ejder Kilci tarafından karşılanması
Dua edilmesi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklaması
Şehidin evine çıkması ve annesine taziye vermesi
Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, DHA
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Şanlıurfa'da köpek için silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA'da, iki aile arasında köpek sahiplenilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, öğleden sonra Nurkalkan Mahallesi'nde bulunan mağaralar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, mağarada bulunan köpeklerin sahiplenilmesi nedeniyle Doğan ve Elmas ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimlikleri belirsiz kişiler tarafından ateşlenen tabanca ile tüfekten çıkan kurşun ve saçmalara hedef olan İsmail Doğan olay yerinde öldü; Ahmet Elmas ve Mahmut Elmas ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Yaralılardan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Elmas doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mahmut Elmas'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polislerin olay yerindeki incelemesinin ardından İsmail Doğan ile Ahmet Elmas'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Polis, silahları ateşleyen kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Polis ekiplerinin önlem alması
Yerde bulunan ceset
Sağlık ekiplerinin gelmesi
Toplanan vatandaşlar
Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, -
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Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı: 2 yaralı (2)
OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecileri darp etmesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir taraftarla tartışan Emre Belezoğlu'nu takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı, futbolcu ve kulüp çalışanlarının olayları görüntüleyen kameramana ve muhabirie saldırmaları görüntülendi. Volkan Babacan'ın ilk yumruğu attığı olayda gazetecilerin darp edildiği kamera görüntülerine yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
Haber: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA
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Atık sergisi ve defilesi ilgi gördü
BALIKESİR'in Karesi ilçesi'nde Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu 1-C Sınıfı öğretmeni Halise Bozgül ve 2-D Sınıfı öğretmeni Nazife Sayıt, atıklarla kirletilen çevre ve doğaya dikkat çekmek, atıkların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, atık sergisi ve atık defilesi düzenledi.
Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği atık sergisi ve defile büyük ilgi gördü. Pet şişelerden, naylon poşete, mukavvadan bozuk CD ve DVD'ye, okunmuş gazeteden kağıt bardağa kadar pek çok atık malzeme kullanılarak yapılan el işleri okul salonunda sergilendi. Sentetik çuval, gazete kağıdı, plastik kaşık, lateks eldiven atıklarından elde edilen giysiler ise defilede sergilendi. Okul salonunda yapılan etkinliğe Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay ve çok sayıda veli katıldı. Öğrenciler ve velileri, mukavva, koli, karton, boru, plastik, naylon poşet, sentetik çuval, pet şişe, gazete kağıdı, plastik tabak, plastik kaşık, kağıt bardak ve benzeri pek çok malzemeyle yaratıcılıklarını kullanarak kalemlik, şekerlik, sepet ve oyuncak yaptı. Ayrıca birbirinden güzel elbiseler dikildi, çok özel serginin kreasyonları hazırlandı. Defilede robotlar ve Ninja Kaplumbağa dikkat çekerken, Taş Devri çizgi filminin kahramanı Fred Çakmaktaş, unutulmaz otomobili ve eşi Vilma Çakmaktaş defilenin ilgi odağı oldu. Veliler, çocuklarının defiledeki performanslarını cep telefonları ile kaydederek ölümsüzleştirdi.
ASLINDA PEK ÇOK MALZEME ATIK DEĞİL
2-D Sınıfı öğretmeni Nazife Sayıt, geri dönüşümün önemini öğrencilere anlatmak istediklerini belirterek, "Pek çok şey atık olarak değerlendirilip çöpe atılıyor. Aslında pek çok malzeme tekrar değerlendirilebilir. Çocuklara bunu öğretmek istedik. Atıklardan oyuncaklar yapılabildiğini gösterdik, atık kağıtların dönüşümle yeniden kazanılacağını gösterdik. Bu amaçla defile ve sergiyi hazırladık" dedi. 1-C Sınıf Öğretmeni Halise Bozgül de atıklar nedeniyle küresel ısınmanın hızla ilerlediğini, herşeyin gelişigüzel çevreye bırakılmaması gerektiğine vurgu yapmak için sergi ve defile gerçekleştirdiklerini söyledi. Bozgül, "Nazife öğretmen atık konusuyla ilgili projesi olduğunu söyleyince ortak hazırlamaya karar verdik ve sınıfımızdaki öğrencilerimizi yönlendirdik. Atıklara, çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekmek istedik. Küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri doğaya fütursuzca bırakılan atıklar. Atık oranını ne kadar azaltırsak, küresel ısınmanın etkisi de o denli azalacak. Çocuklar geri dönüşecek malzemeyi kullansınlar, oyuncaklar yapsınlar. Buna dikkat çekmek istedik. Pek çok şeyin atık olmadığını bilmelerini istedik" diye konuştu.
Defile sonrası, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konkbay, sınıf öğretmenleri Halise Bozgül ve Nazife Sayıt'a çiçek verdi, başarılı sergi ve defile nedeniyle kutladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Atık defilesinde robotlardan görüntü,
Fred Çakmaktaş ve otomobilinden görüntü,
Lateks eldivenden elbisenin görüntüsü,
Gazeteden elbisenin görüntüsü,
Defileden detay görüntüler.
Haber - Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, DHA)
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Marmaris'te 'Aşçılar Bayramı' kutlandı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Aşçılar Bayramı', kortej yürüyüşü ve meydanda halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle kutlandı.
Güney Ege Aşçılar Derneği (GEMAD) ve Sıtkı Koçman Üniversitesi İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl kentte, 'Aşçılar Bayramı'nın 5'incisi düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler, otellerin mutfak şefleri ve yöre aşçılarından oluşan yaklaşık 500 kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla bugün saat 14.30'da Blue Port Kavşağı'ndan Kordon Caddesi Atatürk Anıtı'na kadar '10. Yıl Marşı' eşliğinde yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan 4.5 kilometrelik yürüyüş, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okudu.
Kürsüde konuşma yapan Güney Ege Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirer, "Turizm Haftası kapsamı içinde yer alan Aşçılar Bayramı'nı bugün hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz kutlama etkinliklerimizde bizlere destek veren herkse teşekkür ederim" dedi.
Konuşmanın ardından Muğla ve Aydın'dan gelen zeybek ile halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları için Marmaris'te bulunan Ukrayna Oliyev minikler dans grubu da gösteri yaptı. Gösterileri takip eden vatandaşlar yanı sıra çok sayıda yabancı turist cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Halk oyunları ve gösteriler sonrası kutlama programı son buldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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GEMAD Başkanı Mustafa Demirer ile röportaj
Aşçıların kortej yürüyüşü genel ve ayrıntılı görüntüsü
Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması genel görüntü
Atatürk Anıtı önünde halk oyunları ve dans gruplarının gösterisi genel-ayrıntılı görüntü
Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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Abant'ta yoga festivali
ULUSLARARASI Yoga Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Yoga Festivali, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda başladı. Festival 2 gün sürecek.
Uluslararası Yoga Federasyonu'nun yılın her ayı farklı bir yerde gerçekleştirdiği Uluslararası Yoga Festivali, Nisan ayında Abant Palace Oteli'nde düzenlendi. Festivale Türkiye ile birlikte ABD, İtalya, İspanya, Japonya, Fransa'dan yaklaşık 300 kişi katıldı. Festival, Abant Gölü'nün kıyısındaki otelin çok amaçlı salonunda yapılan dans gösterisi ile başladı. Daha sonra çakra çalışması gerçekleştirildi.
Basın mensuplarına açıklama yapan Federasyon Başkanı Akif Manaf, Türkiye'de bir ilke imza atarak yılın 12 ayı yoga festivalleri düzenlediklerini söyledi. 2 gün sürecek festivalde 12 çeşitli çalışma yapacaklarını belirten Manaf, "Özellikle çakra çalışmaları ile vücuttaki enerji merkezlerini aktifleştireceğiz, tıkanıklıkları gidereceğiz, açacağız ve vücut daha enerjik, daha sağlıklı olacak" dedi.
Manaf, orjinal yoga sisteminin nezleden kansere kadar bir çok hastalıkta tedavi etkisi olduğunu belirterek, "Yoga sayesinde yüzbinlerce katılımcımız sağlığına kavuştu. İnsanlar dünyanın dört bir tarafından geliyor. Yoga bir bütünlük, bir dostluk, birliktelik demek. Böylece Türkiye'den bütün dünyaya bütünlük, sağlık, huzur, barış mesajları gönderiyoruz" diye konuştu.
'YOGA BİR SPOR OLARAK OLİMPİYATLARDA OLACAK'
Manaf, senelerce yogayı bir spor olarak tanıtıp ön yargıları kırdıklarını, bunun sonucunda yoganın 2 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Herkes İçin Spor Federsayonu bünyesine dahil edildiğini söyledi. Yoganın temizliğini sağlamak ve sömürüleri durdurmak için bakanlığın bu adımının çok önemli olduğunu vurgulayan Manaf, şöyle konuştu:
"Yoga evrensel bir spor. Biz senelerce yogayı bir spor olarak tanıttık. Bu konuda büyük gelişme kaydettik. Uluslararası yoga şampiyonaları düzenliyoruz. 2 ayda bir uluslararası yoga turnuvaları düzenliyoruz. Bir hedefimiz de yogayı olimpiyatlara taşımak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile bağlantı kurduk. Gençlik ve Spor Bakanımıza bu teklifimizi sunduk. Göreceksiniz bir süre sonra yoga bir spor olarak olimpiyatlarda olacak."
Festival kapsamında çakra çalışması yanında meditasyon, nefes çalışması, yoga ateşi gösterisi, zayıflamak için yoga, gevşeme çalışması ve interaktif söyleşiler yapılacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Akif Manaf ile röp.
-Dans gösterisi
-Yoga çalışması
-Çalışmadan detaylar
Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU,