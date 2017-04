Dha Yurt Bülteni - 11

Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem



MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün saat 16.09'da, merkez üssü Selendi olan, yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli, Bursa ve Çanakkale'de de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.



AFAD'A GÖRE 4.9



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.



Haber: MANİSA,



Denizli'de ByLock'tan 10 tutuklama



DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı ve örgütün okullarında da öğretmenlik ve muhasebecilik yaptığı belirtilen 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik geçen salı günü operasyon yaptı. Aynı zamanda örgüte ait okullarda öğretmenlik ve muhasebecilik yaptığı belirtilen 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı. Zanlılar cezaevine götürülürken, yakınları gözyaşı döküp el salladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Tutuklanan üç kadının araca bindirilmesi



Diğer tutukluların sırayla araca bindirilmesi



Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,



Tekirdağ'da FETÖ'nün 9 'asker abisi' adliyede(2)



9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde adliyeye çıkarılanr FETÖ/PDY'nin 9 'asker abisi' savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adyı dosya kapsamında bugüne kadar 13'ü 'asker abisi' olmak üzere aralarında askerlerin de bulunduğu 72 kişi tutuklanırken, 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Haber: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,



Yunan botu, Türk botunu görünce yolunu değiştirdi



KARDAK kayalıkları yakınlarına gelerek Çavuş Adası'na yönelen Yunan Sahil Güvenlik botu, karşısına Türk botu çıkınca rotasını değiştirerek Kilimli Adası(Kalimnos) yöneldi.



Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları bölgesinde hareketli anlar yaşandı. Saat 14.20'de Leros Adası açıklarından Kardak kayalıklarına doğru yönelen Yunan Sahil Güvenlik botu, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada Koyunda bekleyen Türk Sahil Güvenlik botunun bölgeye hareketlenmesiyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Türk botunun üzerine geldiğini gören Yunan botu, rotasını Kilimli Adasına çevirdi. Türk botundaki askerler ise kayalıklara yaklaşarak inceleme yaptı, bir süre sonra tekrar Çatal Ada Koyu'na döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Kardak kayalıkları



Yunan botunun gelmesi



Türk botunun Çatal Ada koyundan çıkması ve Yunan botunun üzerine doğru gitmesi



Kardak kayalıklarına gelmesi



Rotasını değiştiren Yunan botu



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),



Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüye emniyetten açıklama geldi



PARTİ DEĞİL, ALKOL TARTIŞMASI



İZMİR'in Güzelyalı Semti'nde market işleten kadının erkek müşteri tarafından tartaklanması, sosyal medyada gündem oluşturdu. Market işletmecisi Hediye Kılbaş, işyerine borcu bulunan müşterilerinin, kendisine AK Partili olduğu için saldırdığını ileri sürdü. Zanlı Soner Şaşmaz ise suçlamayı kabul etmeyip, alkol alacağı sırada iş yeri sahibinin denetime gelen polisleri görünce kendisine saldırdığını ve partiyle ilgili yalanı söylediğini iddia etti. Alkol satışını denetlemek için markete giden polis yetkililerinden yapılan açıklamada ise Hediye Kılbaş hakkında saat 22.00'den sonra alkol satmak ve kapanış saatine uymamak suçlarından birçok kez hakkında işlem yapıldığı, iddia edildiği gibi tartışmada siyasi bir içerik olmadığı ifade edildi.



Mithatpaşa Caddesi üzerinde yaşanan olayda, market işletmecisi Hediye Kılbaş ile çalışanı Utku Çelik, emekli liman işçisi Soner Şaşmaz tarafından tartaklandı. Hediye Kılbaş, polise verdiği ifadesinde işyerine borcu bulunan Şaşmaz'ın, kendisine AK Partili olduğu için saldırdığını ileri sürdü. Zanlı Soner Şaşmaz ise suçlamayı kabul etmeyip, alkol alacağı sırada iş yeri sahibinin denetime gelen polisleri görünce kendisine saldırdığını ve partiyle ilgili yalanı söylediğini iddia etti. Soner Şaşmaz, savcının talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı. Soruşturma evrakı da elden adliyeye gönderildi.



GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI



Marketin güvenlik kameralarına yansıyan Soner Şaşmaz'ın, Hediye Kılbaş'ı yumruklama görüntüsü, 'AK Parti sempatizanı olduğu için saldırıya uğradı' iddiasıyla kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda kişiden de tepki geldi. Olayla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım sonrasında İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, valilik ve bakanlık düzeyinde bilgilendirmede bulundu. Saat 22.00'den sonra alkollü ürünlerin satışının yasaklanmasından dolayı denetim için markete gidildiği bilgisini veren emniyet yetkilileri, Hediye Kılbaş hakkında da 2015 yılından beri, yasak saatte alkol satmaktan ve kapanış saatine uymamak suçlarından toplam 10 kez işlem yapıldığı ifade edildi. Emniyet yetkilileri, iddia edildiği gibi tartışmada siyasi bir içerik olmadığını da vurguladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Güvenlik kamerası görüntüsü.



Haber: İZMİR,



Besni'de 61 korucu yemin etti



ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde görev yapacak olan 61 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle yemin etti.



Besni merkez ve bağlı 11 köyde görev yapacak 61 güvenlik korucusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Törene; Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Avan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile korucuların aileleri katıldı.



Törende konuşan Kaymakam Ahmet Gencer, Türkiye'nin terör örgütleri ile zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Millet olarak her zaman uyanık olmak zorundayız. Sizler ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyen tüm terör örgütlerine ve hainlere karşı jandarmamızla ve emniyetimizle birlikte mücadele edeceksiniz. Sizlerden hakkaniyetten, adaletten, doğruluktan ve hukuktan ayrılmadan görev yapmanızı istiyorum. Hepinize yeni görevinizde başarılar diliyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum" dedi.



Jandarma Kıdemli Başçavuş Arif Bekar ise, güvenlik korucularının her türlü suça ve suçluya karşı köyünü ve vatanını gerekirse canları pahasına koruyacaklarını ve ailelerine karşı onurlu ve haysiyetli bir yaşam bırakacaklarına karşı inançlarının tam olduğunu söyledi. Mücadelelerinin bölücü terör örgütleriyle olduğunu ifade eden Bekar, "Bir kişinin köyüne canına ailesine ve hatta namusuna kasteden böl, parçala yok et politikasıyla hareket eden bir örgüt sizlerin karşısında eriyip yok olup gidecek ve tarihin derinliklerine bir daha hiç çıkmayacak şekilde gömülecektir. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diyerek, konuşmama son verirken hep birlikte daha iyiye, daha mükemmele ulaşmak için siz güvenlik korucuları ettiğiniz yemine bağlı kalarak önünüzdeki her engeli aşıp ilerlemenize devam edeceğinizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Konuşmaların ardından korucular hep birlikte yemin etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yemin töreni



İstiklal marşının okunması



Köy korucularının yemin etmesi



Protokol



Başçavuş Arif Bekar'ın konuşması



Kaymakam Ahmet Gencer'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)



Fuhuş baskınında yabancı uyruklu 4'ü kadın 7 kişi yakalandı



KIRIKKALE' Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekiplerince Yahşihan'da kiraladıkları bir apartman dairesinde fuhuş yapan ve yaptırdıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4'ü kadın 7 kişi suçüstü yakalandı.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik aldıkları fuhuş ihbarı üzerine uzun süredir takibe aldıkları Kırıkkale Üniversitesi'nin bulunduğu Yahşihan İlçesi, Yenişehir semtinde bulunan 4 katlı apartmanın kiralanan 3'üncü katındaki daireye baskın düzenledi. Ekipler, Özbekistan uyruklu N.A, (57) adlı kadın, erkek çocukları O.A. (32) ve H.A. (30), gözetleyici konumunda bulunan Kırıkkaleli Y.Y. (42), para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen kadınlardan Özbekistanlı G.I. (40) ve Kırgızistanlı Z.Z. (30) ile G.H. (30) düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.



Ahlak Bürosu ekipleri tarafından fuhuş yaptırdıkları ve yaptıkları tespit edilen 7 kişi, gözaltına alındı, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildiler. ,



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Emniyet Görüntüsü



Zanlıların adliyeye çıkarılması



Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -



Havuçla işkence yapılan köpek yeniden tedaviye alındı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde cinsel organına havuç sokulan ve gebe olduğu anlaşılan köpek yeniden tedaviye alındı.



Kamyon şoförü Çetin Duyar, eşi çalıştığı için uzun yola giderken 'Pamuk' adını verdiği köpeğini komşusuna bıraktı. Çetin Duyar, döndüğünde evinin yakınında otların arasında bitkin bulduğu köpeğini, kanaması olduğunu görünce veteriner kliniğine götürdü. Köpeğin cinsel organında tespit edilen havuç, operasyonla çıkarıldı. Köpek tedavisi ardından Çetin Duyar'a teslim edildi.



Ancak Çetin Duyar, köpeği kanaması devam ettiği için tekrar veterinere götürdü. Yapılan kontrolde köpeğin gebe olduğu anlaşıldı. Veteriner Hakan Türkoğlu, köpeği bir süre gözetim altında tutacaklarını söyleyerek, "Türkiye'nin her tarafından Pamuk'un durumunu öğrenmek isteyenler, soranlar var. Pamuk kızımız şu anda gayet sağlıklı. Tedavilerine devam ediyoruz. Tedavisi bir süre daha devam edecek. Psikolojik tedavisi de sürecek bunun yanında. Bunu yapan kişi gitsin tedavi olsun. Bu bir hastalık çünkü" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın gönüllü yerel hayvan koruma görevlisi Adem Gündüz de köpeğe eziyet eden bu kişinin bulunmasını istediklerini söyleyerek, "Biz bu kişinin yakalanması için çalışacağız. Hatta yurt dışından bir hayvansever aradı. Köpeğe bunu yapanı ihbar eden kişiye 10 bin TL ödül vereceğini söyledi" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Veteriner kliniği



-Yapılan muayene



-Hakan Türkoğlu'nun konuşması



-Röntgen çekilmesi



-Sonuca bakılması



-Hüseyin Demircan'ın açıklaması



-Detaylar



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak)



========================================



Çocukların aldığı köpek kulübesini kameradan buldu, onlara hediye etti



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan Barış İlhan, köpeği için aldığı ve evinin karşısındaki boş arsaya koyduğu köpek kulübesini yerinde bulamayınca, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İlhan, çocuklar tarafından götürülen kulübeyi, köpekleri için götürüldüğünü öğrenince hediye etti.



Çay Mahallesi'nde oturan Barış İlhan, köpeği için aldığı 40 kilo ağırlığındaki köpek kulübesini evinin hemen karşısındaki boş arsaya yerleştirdi. Ancak aradan bir iki gün geçtikten sonra İlhan kulübenin yerinde olmadığını fark etti. Evindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Barış İlhan, kulübenin yaşları 6 ile 9 arasındaki kızlı- erkekli 5 çocuk tarafından 16 Nisan'da saat 17.00 sıralarında götürüldüğünü tespit etti.



Mahallede araştırma yapan Barış İlhan, kulübeyi evinin bir kaç sokak arkasındaki bir sokakta buldu. Kulübeyi alan çocukları da bulunan İlhan, kulübeyle yapacaklarını sordu. Çocuklar da kulübeyi kedi ve köpek beslemek için aldıklarını söyledi.



Bunun üzerine çocuklardan şikayetçi olmayan Barış İlhan, kulübeyi de onlara hediye etti. Evinin yanındaki boş arsaya köpek kulübesi yaptırdığını anlatan İlhan, "Bir süre sonra kulübenin yerinde olmadığını fark ettim. Önce çalındı zannettim ama evimdeki güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki kulübeyi bizim mahallenin afacanları arka sokağa taşımış. Onların azmi, gayreti, hayvan sevgisi çok hoşuma gitti. Bu çocuklar mahallemizin, komşularımızın çocukları, her gün sevdiğimiz çocuklar. Onlar da kedi, köpek besleyecekmiş. Bundan dolayı kulübeyi almayarak hediye ettim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Çocuklar kulübeyi kaçırırken güvenlik kamarası görüntüsü



HABER-KAMRERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),



Yorganların arasından 27 kilo esrar çıktı



OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsteki yorgan ve battaniyelerin arasından 27 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 karayolu Bölge Trafik Kavşağı'nda şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Sürücüsünden şüphelenilen 17 DA 847 plakalı minibüsü durduran polis, aracı ayrıntılı arama için Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürdü. Yapılan incelemede yorgan ve battaniye paketlerinin arasına gizlenmiş 27 kilo 750 gram esrar maddesi bulundu. Araç sürücüsü 51 yaşındaki Şerafettin Y. gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tabelası



Aracın içindeki yorgan ve battaniyeler



Aracın arka ve önden detay görüntüler



Aracın üzerindeki hoparlör



Yorgan ve battaniyelerin açılması



Battaniyeler arasından esrar paketlerinin çıkması



Esrar paketinin açılmasından detay görüntüler



Esrar paketlerinin emniyet merdivenlerindeki görüntüsü



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



