Dha Yurt Bülteni - 11
Tunceli'de helikopter düştü (4) 'YARALI VAR İHBARI' DOĞRU DEĞİLÖte yandan, Tunceli Valilik yetkilileri, helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan "7 yaralı var" diye teyid edilmemiş bir bilginin 112'ye aktarıldığını, basınla paylaşılan bu bilginin, yapılan araştırma sonucu...
Tunceli'de helikopter düştü (4)
'YARALI VAR İHBARI' DOĞRU DEĞİL
Öte yandan, Tunceli Valilik yetkilileri, helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan "7 yaralı var" diye teyid edilmemiş bir bilginin 112'ye aktarıldığını, basınla paylaşılan bu bilginin, yapılan araştırma sonucu doğru olmadığını söyledi.
EN YAKIN KARAKOLDAN BÖLGEYE 2 TİM ÇIKARILDI
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden içerisinde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 müretebat olduğu halde saat 11.40'ta kalktıktan 10 dakika sonra bağlantı kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterin bulunduğu bölgeye en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolu'ndan 2 timin bölgeye sek edildiği belirtildi.
Diyarbakır'dan kalkan helikopterde mürettebat olarak 1 sözleşmeli pilot, 1 komiser pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu öğrenildi.
ERZURUM VE ERZİNCAN'DAN TAKVİYE
Polis helikopterin bulunması için Erzurum ve Erzincan AFAD'dan kurtarma ekibi gönderildi. Erzurum AFAD'tan profesyonel dağcı eğitimi alan 6 kişilik ekip gönderildi. Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere" dedi.
Yine arama kurtarma faaliyelerinde bulunmak üzere Erzincan'dan da 11 kişilik ekip Tunceli'ye hareket etti.
Bölgede yolların kardan ve heyelan nedeniyle kapalı olmasından dolayı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gitmede sıkıntı çekmesi nedeniyle çok sayıda iş manikenisinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-LAR
-BÖLGEDEN GÖRÜNTÜ
Haber: TUNCELİ
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Gaziantep'te şüpheli otomobilde patlayıcı arandı
GAZİANTEP'te, otoparktaki bir otomobilde patlayıcı olduğu ve eylemde kullanılacağı ihbarını alan polis ekipleri, eğitimli köpek ile yaptığı aramada, olumsuzluğa rastlamadı.
Olay, öğleden sonra İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde patlayıcı olabileceğinden şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi sevk edildi. Otoparkın etrafını ablukaya alan polis, güvenlik şeridi çekerek giriş-çıkışları engelledi. Çevredekilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler, bölgeye bomba imha uzmanı ve köpek eğitim merkezinden ekipler çağırdı. Otoparktaki durumundan şüphelenen otomobil ve çevresi 'Gece' isimli eğitim köpek ile didik didik arandı. Kısa süre tedirginliğe yol açan aramada, olumsuz bir duruma rastlanmayınca önlemler sonlandırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Güvenlik önlemleri
Polis araçları
Köpeğin arama yapması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet OZER-GAZİANTEP-DHA)
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Adıyaman'da, sağanak yağmur
ADIYAMAN'da, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve 30 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar cadde üzerinde bulunan işyerleri önüne sığındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şiddetli yağmur yağması
Karşıdan karşıya geçen vatandaşlar
Yağmurdan sığınan vatandaşlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: ADIYAMAN-DHA)
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Arazisinden geçen yolu telle çevirip kapattı
ADAPAZARI'nda yaşayan 53 yaşındaki Ekrem Akmazoğlu arazisinden geçen yolu telle çevirip 'Tapulu arazidir, girmek yasaktır' yazısı asarak trafiğe kapattı.
Adapazarı'nda Ekrem Akmazoğlu, Ozanlar Mahallesi'nde aile fertlerine ait olan 8 bin 500 metrekarelik araziden geçen yolu telle çevirip 'Tapulu arazidir, girmek yasaktır' yazılı tabela asarak trafiğe kapattı. Ekrem Akmazoğlu arazilerinin Adapazarı Belediyesi tarafından 'okul alanı' olarak belirlendiğini, 3 yıl önce bilirkişi heyeti tarafından yapılan inceleme sonrası açılan kamulaştırma davasında arazi için tapu sahiplerine 9 milyon lira ödenmesine karar verildiğini, ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın istimlak bedelini belirtilen tarihlerde yeterli bütçe olmadığı gerekçesiyle ödemediğini, mahkemenin davaların reddine karar verdiğini söyledi.
Ekrem Akmazoğlu tapulu arazilerinden geçen yolu kapattıklarını belirterek, "Belediye burayı komple kompleks yaptı, Milli Eğitim Bakanlığı'na topu attı. Bakanlıkla mahkemelik olduk. Mahkemeden ödeme kararı çıktı. 9 milyon küsur bir ödeme talimatı verdi mahkeme. Bakanlık param yok dedi. Burası benim, babamın, ağabeyimin, amcalarımın hepimizin. Arazi içinde yol ve okul alanı var. Belediyeye daha önce müsamaha gösterdiğimiz bu yol da bize ait. Belediyeden burada mağduriyetimin giderilmesi için müracaatta bulundum. Belediye bir şey yapamayacağını söyleyince ben de dedim neden belediyeye yardımcı olayım" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Telle çevrilen yerden görüntü
Röportaj
Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER / SAKARYA,
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Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk fuar açıldı
DİYARBAKIR'da, terör ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle ertelenen fuar organizasyonlarına, 2 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan 8'inci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı, 22 Nisan'a kadar açık olacak.
TÜYAP tarafından organize edilen ve valilik, büyükşehir belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanısıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 8'nci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışı bugün yapıldı. Ortadoğu ülkelerindeki tarım ve ziraat alanında faaliyet yürüten çok sayıda kişinin katımıyla açılışı yapılan fuarda, Irak, Suudi Arabistan, İran, Katar ve Türkiye'den toplam 103 firma temsilcisi ile çiftçileri stand açtı.
Elazığ yolu üzerinde bulunan TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurulan fuarın açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy'un konuşması, yabancı konuklar için simultane olarak aktarıldı. Diyarbakır'ın sahip olduğu tarım potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında yer aldığını belirten Vali Aksoy, tarımsal arazi varlığı itibariyle toplam arazilerin yüzde 45'inin tarıma müasit olduğunu söyledi. Vali Aksoy, "Diyarbakır'da gerek zirai, gerekse de hayvancılıkta önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mevcut tarımsal alanların sulama projeleri kapsamında bir çok faaliyet bunlara eklenmektedir. Özellikle Silvan Barajı projesi bu çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutuyor. Silvan Barajı'nın gövde yüksekliği 175.5 metre ile tamamlandığında Avrupa'nın en büyük barajlarından bir tanesi olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla 305 bin kişiye ek istihdam sağlayacaktır. Diyarbakır'da tarımsal üretimdeki bu farklar, yapılacak bu fuar ve organizasyonlarla kendini daha da geliştirmiş olacaktır. Fuarlar sektörlerin gelişmesine de çok önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ise, 2 yıl aradan sonra fuarın gerçekleştirdiğini hatırlatarak, fuar organizasyonunda yer alan kurumlara teşekkür etti. Diyarbakır'ın tarım kenti olduğunu anlatan Sayar, 40 bin dolayında çiftiye sahip bir kent olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın tarımsal alanındaki hacminin önümüzdeki süreçte artacağını ifade eden Sayar, fuarda çiftçilerin yeni teknolojik aletler ve yeni ilişkileri geliştirme imkanını bulacağına işaret etti.
EN GÜZEL BUZAĞI, KEÇİ VE OĞLAKLAR YARIŞTI
Fuar etkinliği kapsamında Diyarbakır Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce 15 buzağı,15 kuzu,15 oğlak olmak üzere 3 ayrı kategoride en güzelleri seçildi. Güzellik yarışmasında 1'incilere Cumhuriyet altını, 2'inciye ve 3'üncülere de çeyrek altın verildi. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan hayvan sahiplerine yem, yem katkı maddeleri ve dereceye girmeyenlere de bir miktar para verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Fuar alanından görüntü
-Fuar açılışına katılanlar
-Vali Aksoy'un konuşması
-Vali ve beraberindekilirenin fuarı gezmeleri
-Fuarda kurulan stantlar
-Buzağı güzellik yarışmasından görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
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Bisikletin kalbi Mersin'de atacak
MERSİN Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek olan 'Tour Of Mersin' için geri sayım başladı. 7 ülkeden 11 takımın katılacağı yarışta bisikletçiler 4 gün boyunca toplam 600 km pedal çevirecek.
22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarışma için yapılan basın toplantısına, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye MHP'li Başkanı Burhanettin Kocamaz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu çok sayıda davetli katıldı.-
Toplantıda, Tour Of Mersin parkurunun tanıtım filminin izlenmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi adına Vedat Yüksel yarışlarla ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından söz alan Vali Çakacak, bisiklet yarışlarının düzenlendikleri ilin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkılar sağladığını belirterek, "Bisiklet yarışları, düzenlendikleri ilin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlar ve insanları bisiklet kullanmaya özendirir. Mersinimiz de bisiklet yarışlarına en güzel ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz de 2015'ten bu yana Tour Of Mersin'i başarıyla devam ettirmektedir. Tour Of Mersin, ilimizin tanıtımına ve sosyo-ekonomik gelişmelerine önemli katkılar sağlayacaktır"dedi.
MERSİN'İ TANINMIŞ BİR SPOR KENTTİ YAPMAK İÇİN ÇABA GÖBTERİYORUZ
20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarış hakkında bilgi veren Başkanı Kocamaz, Mersin'i dünyaca tanınmış bir spor kenti haline getirme yolunda gerçekleştirdikleri proje ve faaliyetlerden bahsederek, spora yapılan yatırımı aydınlık ve sağlıklı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini söyledi. Mersin'de sporu hayat tarzı haline getirmek amacında olduklarını anlatan Başkan Kocamaz, kenttin marka kimliğinde önemli bir yer tutan spor kenti etiketine katkı sağlayan 149 ulusal ve 33 uluslararası organizasyon düzenlediklerini hatırlattı.
Belediye olarak kendilerine 'Mersin'i spor turizminin başkenti yapmak' hedefini koyduklarını vurgulayan Kocamaz, "Açık hava sporları dahil tüm sporların 12 ay rahatlıkla yapılabildiği iklim şartları, 10 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve tüm dünyaya örnek ortak yaşama kültürü ile Mersin, spor ile turizmin bir arada düşünülebileceği yeryüzündeki ender kentlerden biridir. Spor, dünyada kader birliği eden 7 milyardan fazla insanın tanışmasını ve kaynaşmasını sağlayan çok önemli bir kültür köprüsüdür. Spor sayesinde hem başka kültürleri tanır, hem de kendi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimizi başka milletlere tanıtma fırsatını yakalarız. Mersin, bu konuda eşi benzeri olmayan bir potansiyele sahiptir."
BARIŞ, KARDEŞLİK VE HOŞGÖRÜ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Tour Of Mersin'i, ülkenin değerleri, milletin barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajlarını dünyaya ulaştırmak için bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Kocamaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gelecek yıllarda adından çok daha fazla söz ettireceğine inandığım Tour Of Mersin'e bu yıl Türkiye de dahil olmak üzere 7 ülkeden 11 takım katılıyor. Türkiye'nin 5 takım ve 54 sporcu ile temsil edildiği yarışlarda Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan katılanlarla birlikte takım sayısı 11'e, sporcu sayısı ise 83'e yükseliyor. Biliyorsunuz, 2015'te düzenlediğimiz 1. Tour Of Mersin'i Ukraynalı bisikletçi Oleksandr Polivoda, 2016'daki 2. Tour Of Mersin'i ise Torku Şekerspor'dan Nazım Bakırcı kazanmıştı. Bu yıl kimin kazanacağını herkes gibi ben de merakla bekliyorum ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bununla birlikte dereceye girsin ya da girmesin bütün sporcularımızı 'Türkiye ve Mersin gönüllüsü' kabul ettiğimizi de ifade etmek istiyorum."
Yarışçıların 4 gün boyunca toplam 600 km pedal çevireceklerine dikkat çeken Kocamaz daha sonra şunları söyledi:
"Yarışmacılarımız sırayla Roma dönemine ait bin 800 yıllık Anamur Mamure Kalesi'nin yanından, Selçuklu dönemine ait 7 yüz yıllık Ala Köprü'nün üzerinden geçecekler. 3 bin yıllık tarihi Aydıncık Limanı'nın büyüsüne kapılıp, Helenistik döneme ait 2 bin yıllık Silifke Kalesi'ni selamlayacaklar. Kutsal Roma İmparatoru I. Friedrich'in sularına kapıldığı Göksu nehrinin üzerine kurulu 2 bin yıllık tarihi Göksu Köprüsü ile tanışacaklar. 2 bin 500 yıllık Kızkalesi'nin yalnızlığını paylaşıp, 3 bin yıllık Pompeiopolis'in hala ayakta duran sütunlarını hayranlıkla izleyecekler. ve nihayet 2 bin yıllık Kleopatra Kapısı'ndan gururla geçerken, şampiyonluk tacını takacakları anı hayal edecekler."
Daha sonra söz alan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da organizasyon ile Mersin'in ve Türkiye'yi tanıtımına fırsat sağlandığını dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, Vali Çakacak ve Başkan Kocamaz'a forma hediye etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantıya katılanlar
Tur hakkında bilgilendirme yapılırken
Vali Özdemir Çakacak konuşurken
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuşurken
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı konuşurken
Günün anısına fotoğraf çektirilirken
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,