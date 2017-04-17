Dha Yurt Bülteni - 11

Manisa'daki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı



MANİSA'da, sürücüsünün önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaparken kontrolünü yitirdiği otomobilin neden olduğu ve toplam 4 aracın karıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, İstanbul- İzmir Karayolu'nun Manisa girişi Gediz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünden gelen İrem Çelik, yönetimindeki 45 NK 172 plakalı otomobille, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Aynı yönde ve önünde olan Aydın Yılmaz'ın yönetimindeki 35 RBT 38 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen otomobil, Nuri Yıldız yönetimindeki 35 KA 348 plakalı otomobile yandan çarptı, yine karşı yönden gelen Ali Demirci yönetimindeki 35 GA 2449 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. İrem Çelik yönetimindeki otomobil, takla atıp ter döndü. Kazada sürücü İrem Çelik, kardeşi Ayça Çelik ve aracında bulunan Ayşe Feryal Tezcan ile diğer araç sürücüsü Ali Demirci yaralandı. İrem Çelik'in otomobilinde bulunan Ayşe Fazla Çelik (54) ise kaza yerinde öldü. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Karayolu her iki yöne yaklaşık 40 dakika kapalı kaldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kapanan İstanbul- İzmir Karayolu



Bekleyenler



Kaza yeri



Araçlar



Yerde yatan ceset



Görgü tanığının olayı anlatması.



Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA,



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AK Partililer, yüzde 18.74 oy aldıkları Cizre'de halaylı kutlama



TÜRKİYE genelinde yüzde 51.4 oranında "evet" çıkmasından sonra Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde AK Partililer, müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.



Cizre İlçesi'nde 47 bin 86 oy ve yüzde 81.26 oranında "Hayır" karşılık, 10 bin 858 oy ve yüzde 18.74 oy oranına rağmen AK Parti Cizre ilçe teşkilatı, Türkiye genelinde yüzde 51.4 oranında "evet" çıkmasını parti önünde halay çekerek kutladı. Alibey Mahallesi'ndeki AK Parti İlçe Teşkilatı önünden geçen Adliye Sokak üzerine kurulan müzik sistemi eşliğinde yerel sanatçılar Kürtçe ve Türkçe parçalar seslendirirken, az sayıdaki partili de müzik eşliğinde halay çekti.



AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven, ortaya çıkıp oynayanların ve sanatçıların üzerine sık sık para atarak, coşkulu sevinç gösterisi sergiledi. Ellerinde Türk Bayrakları alan partililer, sık sık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde tezüharatlarda bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Müzisyenlerin şarkı söylemesi



-Partililerin halay çekmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak), -



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Tepebağ Höyüğü'nde yeni dönem kazısı başladı



ADANA'da geçmişi 8 bin yıl öncesine dayanan Tepebağ Höyüğü'nde kış mevsimi nedeniyle ara verilen arkeolojik kazı, kent protokolünün katıldığı törenle tekrar başladı.



Tepebağ Höyüğü kazı alanında yeni bir çalışma alanına ilk kazmayı Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bern Üniversitesi'nde görevli Kazı Danışmanı Dr. Deniz Yaşin birlikte vurdu. 2013'te başlayan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Vali Mahmut Demirtaş, "8 bin yıllık bir tarihi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu turizmle buluşturmak istiyoruz. Adana'nın tarihi dokusunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Tepebağ Höyüğü'nün turizm açısından bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Sözlü "Tepebağ'ın her alanı kazılmaya değer. İnsanlık tarihi burada yatıyor. İnsanlığın kazanımlarına ev sahipliği yapmış bir alan burası. Buradaki kültürel zenginliğimizin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Benim gönlüm arzu ediyor ki, tarihi niteliği olmayan tüm binalar burada yıkılmalı. Tepebağ'da kazı bittikten sonra bu alan bir cazibe merkezi olacaktır" diye konuştu.



NEOLOTİK DÖNEME ULAŞABİLİRİZ



Kazının 9 ay süreceğini açıklayan Dr. Deniz Yaşin ise Neolitik döneme kadar ulaşacaklarını düşündüğünü vurgulayarak şu bilgileri verdi:



"Höyüğün nehre bakan kısmına kazma vuruldu. Burada alanımız çok kısıtlı. Gönül isterdi ki bir yamaçta açalım. Buranın kronolojisini daha iyi çıkarabilirdik. Tepebağ Höyüğü'nün kronolojisini çıkarmaya çalışıyoruz. Burası şu ana kadar ulaştığımız bilgilere göre Geç Tunç çağına kadar yani MÖ 1500 yılına kadar gidiyor. 3 bin 500 öncesine kadar ulaşmış durumdayız. Çevredeki arkeolojik buluntularla burada bulduğumuz parçaları karşılaştıracağız. Tahminlerimize göre burası Adaniya ise MÖ 6 bin yıl öncesine kadar geriye gideceğini, hatta daha eskiye gideceğini düşünüyorum. Neolitik döneme kadar gideceğini düşünüyorum. Burada bir arkeopark yapılması düşünülüyor."



Görüntü Dökümü



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Kazı yapılan alandan detay görüntüler



Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün görüntüsü



Başkan Sözlü'nün Vali Mahmut Demirtaş'ı karşılaması



Vali Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyetin kazı çalışmasının yapıldığı alana doğru gidişi



Vali Demirtaş'ın görevliden bilgi alması



Vali Demirtaş ve heyetin yeni çalışma alanına ilk kazmayı vurmaları



Vali Demirtaş'ın konuşması



Başkan Hüseyin Sözlü'nün konuşması



Detay görüntüler



Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: ADANA,