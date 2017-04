Dha Yurt Bülteni - 11

Şehit Uzman Çavuş, Haziran'da düğün yapacakmış



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlanmaları sonucu şehit düşen 2 askerden 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in, Karaman'daki eşine 20 Merve Düver'e, acı haberi verildi. Düver çiftinin yaklaşık 1 ay önce nikahlandığı ancak düğün için ise 15 Haziran'da yapmayı planladıkları öğrenildi.



Karaman Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Yardakul Kazım Türkmen, Gaziantepli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in, Karaman'da Urgan Mahallesi'nde oturan ailesinin yanında kalan eşi Merve Düver'e acı haberi vermek için evine gitti. Işıktaş ve Türkmen'in, şehidin eşi Merve Düver'in babası Vedat Koraş karşıladı. Damadının şehit düştüğü öğrenen Koraş, gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından Merve Düver'e acı haber verildi. Eve yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı.



Şehit Düver'in, ailesinin Gaziantep'te yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce Merve Düver ile evlendiği düğünü ise 15 Haziran'da yapmayı planladıkları ve bunun içinde hazırlık yaptıkları öğrenildi. Şehit Düver'in cenaze törenin de Gaziantep'te yapılacağı öğrenildi.



Keşan'da referandum kavgası



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yarın yapılacak referandum öncesi Tekel Meydanı'nda AK Parti ile CHP'liler arasında açılan bir pankart nedeniyle kavga çıktı.



Keşan'da, AK Parti ve CHP'liler referandum çalışmaları kapsamında Tekel Meydanı'nda toplantı. AK Partili bir grup, CHP'lilerin bulunduğu alana geçerek Atatürk heykeli önünde üzerinde 'Keşan istikrar için istikbal için evet diyor' yazılı pankart açtı. CHP'liler pankartı açanları uyararak, alandan uzaklaştırmak istedi. Bu sırada AK Partililerin de alana girmesiyle kavga çıktı. Yumruklaşma ve itişmelerin yaşandığı kavga, parti yöneticileri ve polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. CHP'liler alanı terk ederken, AK Partililer kortej oluşturarak Hastane Caddesi'nde yürüyüş yaparak, dağıldı. Polis, yeni bir gerginlik yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.



Dairesine 'evet-hayır' iddiası







ESKİŞEHİR'de Ak Parti eski il yöneticisi Cevdet Kılıç, referandum da 'hayır' çıkması halinde 2 dairesini kendisi gibi müteahhit olan CHP Odunpazarı ilçesi eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Enver Kılıç'a verecek. Volkan Enver Kılıç da 'evet' çıkması durumunda 1 daireyi Cevdet Kılıç'a vereceğine dair sözleşme imzaladı.



Müteahhit Cevdet Kılıç, bir süre önce sosyal medya hesabından referandum da 'hayır' çıkması halinde kendisiyle iddiaya girecek kişiye Zafer Mahallesi'ndeki her biri 150 bin lira değerinde olan 2 adet 2+1 daire vereceğini duyurdu. Kılıç'ın duyurusuna olumlu ve olumsuz yanıtlar gelmeye başladı. Cevdet Kılıç bunun üzerine sosyal medyada 'Hayırseverlerden klavye kahramanlığı değil icraat bekliyorum' dedi.



Cevdet Kılıç'ın çağırısına Eskişehir'de kendisi gibi müteahhitlik yapan, aynı soyadı taşımalarına karşın akraba olmayan CHP Odunpazarı İlçesi eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Enver Kılıç'tan yanıt geldi. Volkan Enver Kılıç da referandum da 'evet' çıkması halinde Büyükdere Mahallesi'ndeki 150 bin lira değerindeki 2+1 apartman dairesini vereceğini açıkladı. Cevdet Kılıç ile Volkan Enver Kılıç buluşarak hazırladıkları sözleşmeye imza attı. Cevdet Kılıç, 'hayır' çıkması halinde Volkan Enver Kılıç'a kendisinin 2 daire vereceğini, 'evet' çıkması halinde ise ondan 1 daireyi alacağını söyledi. 2 müteahhit hazırladıkları sözleşmeye imza attıktan sonra el sıkışıp birbirlerine şans diledi.



FETÖ'nün inşaat halindeki okulunda yangın çıktı



BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye bağlı okullardan biri olduğu için el koyulan inşaat halindeki Özel Zümrüt Koleji'nde yangın çıktı.



Bandırma'da Kayacık Mahallesi'nde bulunan ve FETÖ/PDY Soruşturması kapsamında el konulan 5 katlı Özel Zümrüt Koleji'nin 1'nci katında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. İlçedeki okullarda bulunan ve kullanılmayan dolap, masa, sandalye ve sıra gibi eşyanın depolandığı binadaki yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 araç alevlere müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan önce kontrol altına alındı sonra söndürüldü.



Madde kullanan kişilerin neden olduğu sanılan yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.



Ak Parti'den referandum yürüyüşü



BURDUR'da Ak Parti il başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi.



Çatalpınar Kavşağı'nda Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Ak Parti ve Türk bayrakları ile yaklaşık 1500 kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek kalabalığa hitap etti.



Konuşmaların ardından yürüyüş tamamlandı.



