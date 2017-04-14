Dha Yurt Bülteni-11
Sel sularına kapılarak öldüŞANLIURFA'da, dün etkili olan sağanak yağışta taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışan 34 yaşındaki Mehmet Yüksekbaş, kapıldığı selde hayatını kaybetti.
Sel sularına kapılarak öldü
ŞANLIURFA'da, dün etkili olan sağanak yağışta taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışan 34 yaşındaki Mehmet Yüksekbaş, kapıldığı selde hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış sırasında taşan dereden otomobiliyle geçen Mehmet Yüksekbaş, sel sularına kapıldı. Kendini kurtarmak için dışarı çıkan Yüksekbaş, sulara kapılarak sürüklendi. Yüksekbaş'ın sulara kapıldığını görenlerin ihbarıyla mahalleye gelen AFAD ve kurtarma ekibi çalışmalara başladı. Ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan Yüksekbaş'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu moruna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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-Fotoğraf
Haber: ŞANLIURFA, -
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Arızayı gidermek isteyen işçiler akıma kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, arızayı gidermek için yüksek gerilim hattına çıkan ve bu sırada akıma kapılan 27 yaşındaki Bilal Kırmızıtoprak öldü, Mehmet Emin Bardakçı ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karakeçi Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Elektirk Dağıtım A.Ş.'nin arıza ekibinde görevli Bilal Kırmızıtoprak ile Mehmet Emin Bardakçı, mahalledeki yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için direğe çıktı. Ancak, iki işçi çalıştıkları sırada birden akıma kapıldı. Akıma kapılan işçilerden Bilal Kırmızıtoprak olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Mehmet Emin Bardakçı ise çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda birinci derece yanıklar olduğu saptanan Bardakçı, Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastane önünde toplananlar
Ölen işçinin arkadaşları
Yaralı işçinin sevk edilmesi
Olay yeri cep telefonu görüntüsü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
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Sağanak yağış, fidanlıkları sular altında bıraktı
ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur kent merkezindeki fidan satış alanlarını sular altında bıraktı.
Erzincan ve çevresinde gece boyunca etkili olan yağışlı hava su baskınlarına neden oldu. 13 Şubat Caddesindeki fidan satış alanları su baskını nedeniyle zarar gördü. Sabah saatlerinde fidan satış alanına giden işletmeci Hasan Akdağ, seranın sularla kaplı olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Çeşitli türlerde yüzlerce fidanın bulunduğu alana sel suları nedeniyle giremeyen Akdağ, daha öncede su baskını olduğunu, yetkililere bilgi verdiklerini söyledi. Sel suları ile birlikte atık maddeler nedeniyle fidanların büyük zarar gördüğünü ifade eden Akdağ şunları söyledi:
"Sadece fidanlığımızda değil, yol ve tarlalara da neneden geldğini bilmediğimiz yakıt aktı ve zararv erdi. Çünkü burada tarım ile ilgili işlenen tarlalar da vardı. onlara da su taştı. Fidanlığımızda bütün malzemelerimizi perişan etti. Zararı nasıl telafi edeceğiz bilmiyoruz. Şimdi gideceğiz fidanlarımızın zararlarını tespit edeceğizö dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Erzincan Belediyesi ise bölgede su boşaltma çalışması başlattı.
-Selin etkili olduğu alandan genel görüntü
-Fidanlardan genel detay görüntü
-Hasan Akdağ'ın açıklaması
-Belediye ekiplerinin çalışması
Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,
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2 aydır kayıp olan kadının cesedi denizden çıktı
SAMSUN'da geçen 15 Şubat'ta kayboylan 52 yaşındaki Fethiye Başköy'ün cesedi vatandaşlar tarafından deniz kenarında bulundu. Emekli başkomiser olan eşi Mustafa Başköy ile oğlu Fatih Başköy gözyaşlarını tutamadı. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Samsun'un Canik İlçesi'nde oturan Fethiye Başköy 15 Şubat günü evden ayrıldı. Geç saatlere kadar eve dönmeyince emekli başkomiser olan eşi Mustafa Başköy, Canik Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis güvenlik kameraları görüntülerinden Fethiye Başköyün Canik İlçesi batıpark sahilinde olduğunu belirledi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD, Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, havadan, karadan ve denizden yaptığı aramalara rağmen Fethiye Başköy'e ulaşılamadı.
Bugün Tekkeköy İlçesi Costal mevkiinde oturan bir vatandaş, polisi arayıp denizde kadın cesedi olduğunu bildirdi. Olay yerine giden dalgıç polisler kadın cesedini sahile çıkarttı. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanmadı.
Polis ve jandarma ekipleri bulunan cesedin Fethiye Başköy'e ait olduğunu belirleyip ailesine haber verdi. Olay yerine gelen emekli başkomiser Mustafa Başköy ile oğlu Fatih Başköy cesedi teşhis ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu.
Olay yerinde yapılan incemelenin ardından ceset cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Cesedin taşınması
-Kocasından ve oğlundan detay
-Röportaj
-Diğer detaylar
Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,
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Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
ŞANLIURFA'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki öğretmen Cuma K., tutuklandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Cuma K., adı açıklanmayan 10 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle okulda gözaltına alındı.
Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenilen öğretmen Cuma K., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cinsel istismar yaşandığı okul
Okula çocuklarını götüren veliler
Adliye'den genel görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)
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Ak Parti standını saldırıdan tutuklandı
ANTALYA'da Ak Parti'nin 16 Nisan'daki halk oylaması için açtığı 'evet' standını yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, oğulları Y.A. tutuklandı.
AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nın halk oylaması için Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açtığı 'evet' standını 12 Nisan günü yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A.A, eşi N.A. ile oğulları Y.A.'nın Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade alma işlemi tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrasında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Y.A. ise 'kasten yaralama' ve 'ızrar' suçlamasıyla tutuklandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Haber: Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, -
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Mehmet Şimşek: Dördüncü sanayi devrimini başa baş yakalayacağız
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki parlamenter sistemin ciddi yapısal sorunlar içerdiğini belirterek, "Dördüncü sanayi devrimini; birincinin, ikincinin, üçüncünün aksine on yıllar, altmış yıllar sonra değil, başa baş yakalayacağız" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te, Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer ve sanayicilerin katıldığı toplantıda konuşan Mehmet Şimşek, hükümet olarak dördüncü sanayi devrimine yönelik yol haritası çıkardıklarını kaydetti. Dördüncü sanayi devrimiyle dünyanın hızla değişeceğini anlatan Şimşek, şöyle dedi:
"Muazzam yıkıcı etkilere sahip, inanılmaz bir hızla önümüzdeki 10- 15 yıl içerisinde yıkıcı etkilerini hissedeceğimiz dördüncü sanayi devrimi geliyor. Bu Türkiye için de çok önemli ama Gaziantep için kritik. Biz bir taraftan Ankara'da dördüncü sanayi devrimine yönelik olarak yol haritamızı çıkartılıyoruz. Yine paydaşlarla; yani TÜSİAD'ıyla, MÜSAD'ıyla aklınıza gelebilecek bütün iş aleminin şemsiye kuruluşlarıyla biz çalışıyoruz. Sanayide dönüşüm için biraz çaba gerekiyor. Biz 25 sektörel dönüşüm programını ortaya koyduk. Benim tavsiyem; o programın da ne fırsatlar içerdiğini, size ne tür yeni iş alanları sunacağını onunla çalışsın arkadaşlar. Çünkü biz hükümet olarak 25 sektörel dönüşüm programını ortaya koyduk, tedbirleri ortaya koyduk. Bunların şimdi uygulamasını hızlandırılması aşamasındayız. Bu sanayideki dönüşümü hızlandırmamız lazım."
'İSTİKRAR ARTI REFORM EŞİTTİR REFAH'
Türkiye'deki mevcut parlamenter sistemde ciddi yapısal sorunlar olduğunu anlatan Şimşek, yapılacak çalışmalarla dördüncü sanayi devrimini diğer ülkelerle başa baş yakalanacağını ve bunun birlikte başarılacağını ifade ederek, "Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği, inanıyorum ki kabul edilirse Türkiye artık kesintisiz 5 yıllık yönetimlerle bu konuları çok çok daha derinlemesine önceliklendirecek. Bu vesayet sisteminin bile ortadan kalkması yani yargının, meclisin ve hükümetin doğrudan doğruya millet tarafından şekillendirilmesi başlı başına Türkiye için önemli bir yapısal sorunun giderilmesidir. Hükümetin doğrudan doğruya vatandaş tarafından 5 yıllığına kesintisiz seçilmesi ve hükümet krizlerinin sona ermesi başlı başına bir yapısal sorunun çözülmesidir. Aslında yarı başkanlık sisteminde olan Türkiye'nin 2 başlılık sorunun ortadan kaldırılması, başlı başına Türkiye için bir yapısal reformdur. Parlamenter sistemimiz ciddi yapısal sorunları içermektedir. Bu yapısal sorunları çözecek bu anayasa değişimi ortadan kalkması, Türkiye'yi apayrı bir dönemin başında. Biz o nedenle Gaziantep'ten başlayarak Türkiye'nin 25 dönüşüm programını da dikkate alarak sanayide dönüşümü başaracağız. Dördüncü sanayi devrimini; birincinin, ikincinin, üçüncünün aksine on yıllar, altmış yıllar sonra değil, başa baş yakalayacağız. Başa baş dördüncü sanayi devriminde biz bu işin içinde olacağız ve inşallah biz bu işi başaracağız. Türkiye zenginleşecek. Çünkü zenginleşmenin yol, katma değerden, değişimden, istikrardan geçiyor. Onun için benim basit bir formülüm var; istikrar artı reform eşittir refah" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantının yapıldığı salon
Toplantıya katılanlar
Mehmet Şemşek'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber Mücahit YOLCU- Kamera: Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA)
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Baykal'dan, '16'ncı maddede gizli eyalet yetkisi' iddiası
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 16 Nisan referandum uyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirilen 'eyalet sistemi' tartışmalarına ilişkin, 18 madde içinde gizli bir madde olduğunu ve bunu tespit ettiklerini söyledi.
Antalya İşadamları Derneği'nin (ANTİAD) Akra Hotel'de düzenlediği toplantıya katılan Deniz Baykal, referandum a ilişkin açıklamalarda bulundu. Baykal şunları söyledi: "Şimdi bir anayasa var evlere şenlik. 200 devletin hiçbirinde, Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Bir kişinin söylediği hepimizi bağlayacak. Bu 18'inci yüzyılın işi. 21'inci yüzyılda böyle bir şey yok. Kanunu da sen yap, ülkeyi de sen yönet, parayı da sen harca. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yoktur. Ben bunu kendime hakaret sayıyorum bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Egemenliği milleten alacağız tek adama vereceğiz, niye vereceğiz? 80 milyonun yerini tutacak bir kişi yok. Hepimiz beşeriz. Bugün varız, yarın yokuz beşer şaşar. Nitekim şaştı."
2010'DAN DAHA BÜYÜK YANLIŞ
2010 referandum u öncesinde Atlantik ötesinden 'Mezarlarınızdaki ölülerinizi kaldırın onlar da gitsin oy versin' diye bir talimat geldiğinin hatırlanmasını isteyen Deniz Baykal konuşmasını şöyle sürdürdü: "HSYK, Anayasa Mahkemesi ve bütün devlet teşkilatı bunların eline geçti. Sonuç ne, 2010'daki referandum , 2016'da 15 Temmuz askeri darbe girişimi. O askeri darbe girişiminin arkasında o referandum vardır. O referandum geçmeseydi, HSYK kapıları, adliye koridorları, silahlı kuvvetler rütbeleri, güvenlik makamları bunların eline geçemezdi. Şimdi önümüzdeki bundan kat kat daha büyük yanlış. Şimdi oylayacağımız referandum 2010'dan daha büyük yanlış. Televizyonda sayın Cumhurbaşkanını izlerken, şöyle bir duygu geliyor içimden, 'Ya ben bu filmi gördüm daha önceden' duygusu vardır ya, 'Ben bu filmi gördüm' diyorum. Nerede gördüm, 2010'da. 2010'da aynı konuşmalar, aynı heyecan, aynı suçlayıcı ifadeler, aynı karalamalar, aynı vaadler, aynı bağrış çağrış. Milleti ikna ettin de darbe yaptı o yerleştirdiğin insanlar. Şimdi çok daha büyük bir felakete ikna etmeye çalışıyor."
16'NCI MADDEDE GİZLİ EYALET KURMA YETKİSİ İDDİASI
Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeme getirdiği eyalet tartışmalarıyla ilgili ortaya yeni bir iddia attı. Baykal, 18 maddeyi tek tek inceledikleri ve bir maddenin gizlendiğini söyledi. Önemli bir konunun açıkça söylenmeden geçiştirildiğini belirten Baykal, şunları anlattı: "18 madde diyorlar ya aslında 18 madde değil. 16'ncı madde torba madde, tek madde değil. içinde 60 madde var. O 60 maddenin bir kısmı önemli değil, kelime değişiklikleri, biçimsel değişiklik. Ama bazı çok önemli değişiklik yapıyorlar. Ciddi incelemezsen göremezsin. Biz inat ettik ciddi inceledik. Diyor ki 'Anayasamızın 123'üncü maddesinin 3'üncü cümlesine aşağıdaki ibare eklenmiştir.' İbare 'bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle.' ya bu nedir diye döndük anayasayı açıp 123'üncü maddeyi bulduk. Bir gördük, eyalet kurma yetkisini içeren tüzel kişilik yetkisi, kamu tüzel kişiliği kurma. Tıpkı vilayet, belediye gibi, il kurmak kamu tüzel kişiliği kurmak. Bu konularda yürürlükteki anayasamıza göre yetki meclisteydi. Meclis isterse yeni tüzel kişilik kurabilir. Yeni tüzel kişilik ne, adı yazılı değil ama eyalet. Eyalette vilayet üstü bir kamu tüzel kişiliğidir. Eyaleti kurabilir, kim kurabilir şimdi TBMM. Meclis 'arkadaşlar artık vilayet zamanı geçti biz eyalete geçeceğiz diyebilir mi', diyebilir. Diyemez diye bir şey yok, meclis yetki sahibi. Eyalet düzenine geçilebilir. Ama nasıl geçer, teklif gelir, kamuoyunda konuşulur, mecliste tartışılır, herkes görüşünü söyler, vatandaş tepkisini söyler falan ve ona göre olgunlaşır ve ağırlık kazanırsa yapabilir. Şimdi oraya yeni bir şey geldi. Sadece kanunla TBMM değil, kararnameyle cumhurbaşkanı da yapabilir denildi."
CUMHURBAŞKANININ EYALET KONUŞMASINI ANLATTI
Bununla ilgili cumhurbaşkanı başbakanken yaptığı bir televizyondaki açıklamasını da toplantılarda projeksiyonla yansıtmaya başladıklarını anlatan Deniz Baykal şöyle konuştu: "Elimizde hazır. Ne diyor orada o zamanki sayın başbakan, 'Arkadaşlar eyaletten korkmayınız. Güçlü devletler eyaletten korkmaz. Bakın Osmanlı İmparatorluğu'nda Lazistan eyaleti vardı. Kürdistan eyaleti vardı.' 'Olabilir, peki efendim eyaletin başındaki insan seçimle gelirse olur mu, bunu da mı düşünüyorsunuz' diye gazeteci soruyor. Ona cevap gene, o zamanki sayın başbakanın, 'O 2023'ün işi.' Aynen, 'O 2023'ün işi.' Bunu biz gösteriyoruz her yerde. Tabi bunu görünce insanlar 'ya ne oluyoruz' diye rahatsız olmaya başladı. Şu andaki cumhurbaşkanı eyaleti iyi diye düşünüyor, 'Osmanlı'da vardı' diyor, ismini vererek 'Kürdistan, Laziztan' diyerek. Halbuki unutuyor ki 1864'de Osmanlı vazgeçti o işten. 'Yanlıştır, benim üzerimdeki planları tahrik eder' dedi ama o planlar devam etti ve sonuç Sevr'dir. Biz, o bölme taktiklerini Sevr planı kabul etti sonra Lozan'da yırttık ve o işi aştık. Suriye, Irak aşamadı ve yanıyor şimdi. Eyalet Türkiye üzerinden ayrıştırma bölme politikalarına zemin sunacak bir anlayış. Bir davetiye çıkarma. Olacak iş değil."
RAHATSIZLIKLAR BAHÇELİ'YE ULAŞTI
Bu konunun kamuoyunda dalgalandığı ve tepki duyan bazı insanların Bahçeli'ye kadar ulaştıklarının da anlaşıldığını dile getiren Deniz Baykal şöyle dedi: "Ya bu ne biçim iş, ne oluyor falan diye. Tam bu sırada da cumhurbaşkanının danışmanı önce çıktı, '16 Nisan'da halk kendi devletini kuracak' dedi. Biz sadece yönetim sistemi değişecek diye biliyorduk. Öyle diyordu Binali bey, 'Hayır hayır rejim değişikliği değil yönetim sistemi değişikliği' diyordu. Şimdi bırakın yönetim, rejim değişikliğini, meğer devlet kurulacakmış, devlet kuruluşu başlayacakmış 16 Nisan'da."
16 MADDEDEKİ YETKİ NE?
Sadece bir anayasa değişikliği değil başka planlar, başka tezgahlar, dilin altında dönen bir bakla olduğunu dile getiren Baykal, "Bu ilk orada çıktı. Biraz önce bir başka danışman 'Biz eyaleti kuracağız' demiş ve onu dediği video da dolaşıyor ortalıkta. Adnan Tanrıverdi. Eski askermiş, sosyal medyada şimdi onun açıklaması dolaşıyor" diye konuştu
CUMHURBAŞKANI'NIN PEYGAMBER BENZETMESİNE TEPKİ
Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te darbeci askerlerin uçağında yaptığı aramayla ilgili anlattığı olay üzerine de sert açıklamada bulundu. Yeni bir saptırma olayı çıktığını belirten Baykal, şöyle tepki gösterdi: "Sayın cumhurbaşkanı 'Bu darbeciler gelmişler Marmaris'te benim kaldığım otele, uçağa, helikoptere girmişler, aramışlar, bana bakmışlar ama bulamamışlar. Tıpkı Hz Peygamberimizin yanında daha sonra halife olacak Ebubekir Sıddık'la beraber saklandığı Nur Dağı'ndaki durumda olduğu gibi. Hani bilirsiniz ya örümcek ağı örmüş peygamberimizi arayanlar müşrikler yakalayacaklar, örümcek ağını görünce gitmişler. ya tıpkı onun gibi' demiş. Şimdi arkadaşlar bu kampanyada çok gaf yapıldı, gerçek dışı sözler söylendi. Başbakan 'Selam olsun Bolu Beyi çocuklarına' dedi. Bunlar olabilir, ufak tefek yanlış şeyler ama şimdi anlattığım söz iyi düşünülmüş ve çok tehlikeli bir laf. Yani bu Allah'a şirk koşmaktır, bu peygambere şirk koşmaktır. Peygambere şirk koymak, Allah'ın peygamberi tek olduğu için de Allah'ın hükmüne karşı çıkmaktır. Yani bir siyasetçi nasıl olur da kendisini peygambere benzetebilir. Biz birtakım siyasetçileri biliriz, 'Benim liderime dokunmak ibadettir, benim liderim Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde taşımaktadır' dediğine tanık olduk. Bu laflar karşısında isterdik ki kendisine böyle sözler söylenen lider çıksın, 'Haddini bil kendine gel öyle bir şey olamaz' diye tepki göstersin. Bizzat sayın cumhurbaşkanının kendisinin kendisini örümcek sayesinde kurtulmuş olan peygambere benzetiyor olduğuna bu kampanyada tanık olmak gerçekten ibret vericidir. Sözkonusu olan dağ değil, mağaradır. Nur Dağı değildir Sevr Mağarası'dır. Bu da işin bir başka boyutu. Şimdi bu işlere kalkınca insanın ayağı dolanır. Bu da Allah'ın takdiri olmuştur. Böyle benzetmeye kalkığı zaman bunun yakışık almadığı böyle bir benzetmeyi yapanın ayağına dolaşmasından dilinin dolaşmasından da ortaya çıkmıştır. Böyle şeylere tanık olmak istemiyoruz. Kimsenin kendisini peygamberle mukayese ederek itibar kazanma arayışına milletimizin fırsat vermemesini istiyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantı detay
Deniz Baykal konuşması
Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)
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Ümit Özdağ: Başbakan, derhal istifa etsin
MHP'den ihraç edilen Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, Anayasa'daki 123'üncü maddedeki değişikliğin Türkiye'yi eyaletlere bölmeye hazırladığını söyledi. Özdağ, değişiklikle eyalet oluşacağının doğru olmadığını savunan Başbakan Binali Yıldırım'ın aksi halde istifa edeceğini söylediğini belirterek, "123'üncü maddedeki değişikliğin Türkiye'yi eyaletlere bölmeye hazırladığı, bunun hukuki altyapısını oluşturduğu cumhurbaşkanının danışmanlarının ifadeleriyle bir kere daha ortaya çıktı. Başbakan, lütfen bu kez sözünüzü tutun ve istifa edin. Onurlu bir siyasetçiye de bu yakışır" dedi.
Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, referandum çalışması yapmak üzere kentte düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarının yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özdağ, Cumhurbaşkanı danışmanlarının yapmış olduğu açıklamaların Anayasa ile ilgili değişikliklere yönelik yaptıkları tespitlerin doğruluğunu ortaya koyduğunu savundu.
Ümit Özdağ, attığı tweet ile gündeme gelen Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mehmet Uçum'un görevden alınmasını istediğini ama bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Mehmet Uçum'un geçmişte gözaltına alınan TKP'li olduğunu dile getiren Özdağ, şunları söyledi:
"Mehmet Uçum, Türkiye Komünist Partisi içerisinden gelen bir siyasetçidir. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nde de görevleri olmuş bir kişidir. Polisin operasyonunda 150 TKP'li gözaltına alındığında o zamanki adıyla Mehmet Ata Uçum da bulunuyordu. Sonra Ata ismine çok büyük alerjisi var herhalde çıkarttırmış, Mehmet Uçum olarak kalmış. Kendisinin avukat olarak yaptığı bazı faaliyetler de var. Terör örgütü üyelerinin avukatlığı ama bir de başka çalışması var. Amerikan hükümetinin vermiş olduğu green kart başvuruları ile ilgili bir büroyu yönetmişler belirli bir süre. Bir taraftan Türkiye'de sosyalist- komünist bir rejim kurmak için çalışırken bir taraftan da bazı yurttaşlarımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde kapitalizme koşmalarını kolaylaştırmak için yeşil kart başvurularına da aracılık yapmış. Benim merak ettiğim; Türk halkının karşısına muhafazakar bir iktidar ve saray olduğu iddiasıyla çıkan bir siyasal heyetin, anayasadan sorumlu başdanışmanının neden Marksist-Leninist, komünist bir siyasi geçmişe sahip olduğudur."
YILDIRIM, DERHAL İSTİFA ETSİN
Başbakan Binali Yıldırım'ın eyalet tartışmaları ile ilgili olarak yaptığı, "Eğer burada eyalet varsa ben genel başkanlıktan da başbakanlıktan da derhal istifa ederim" açıklamasını hatırlatarak istifa etmesini isteyen Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın başbakan eyalet tartışmaları ile ilgili olarak bugün bir açıklama yapmış ve demiş ki: 'Eğer burada eyalet varsa ben genel başkanlıktan da başbakanlıktan da derhal istifa ederim.' Sayın başbakan hiç durmayın lütfen derhal istifa edin. Çünkü sayın cumhurbaşkanının 'Türkiye'ye de eyaletler sistemini kurardım' dediği sadece yazılı olarak değil görsel olarak sabit, başından beri söylediğimiz 123'üncü maddedeki değişikliğin de bu şekilde Türkiye'yi eyaletlere bölmeye hazırladığı, bunun hukuki altyapısını oluşturduğu cumhurbaşkanının danışmanlarının ifadeleriyle bir kere daha ortaya çıktı. Lütfen bu kez sözünüzü tutun ve istifa edin. Onurlu bir siyasetçiye de bu yakışır."
Referandumda MHP tabanı ile ülkücülerin 'hayır' diyeceğini savunan Özdağ, "Sayın Bahçeli'nin karşı çıktığı, Türkiye'nin eyaletlere bölünmesinin önünü açacak olan 123'üncü madde midir? Yoksa bunun danışmanlar tarafından açıklanması mıdır? Bahçeli'nin neye karşı çıktığını çok net ortaya koyması gerekiyor. Ülkücü de hayır diyor. Devlet Bahçeli 'evet' dediği zaman da 'hayır' dedi, bugün de 'hayır' demeye devam ediyor" diye konuştu.
"KONFERANS SALONU TAHSİSİ İPTAL EDİLDİ"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden konferans için istediği salonun önce tahsis edildiğini ancak konferansa saatler iptal edildiğini öne süren Özdağ, şöyle konuştu: "2 gün önce Fatma Şahin ile İstanbul'da karşılaştık. Kendisine Gaziantep milletvekili olmama rağmen hiçbir belediyenin bana salon tahsis etmeye yanaşmadığını ifade ettim. O da bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Bakışında ve sesinde samimiyet hissettim. Onun için dün özel kalemim aracılığıyla talepte bulunduk. Salonu veremeyeceklerini söyleyip, başka yer önerdiler. Biz de kabul ettik ve konferans duyurumuzu yaptık. Daha sonra 'orada başka bir faaliyet varmış' denilerek, salon tahsisi iptal edildi. Gaziantep milletvekiline konferans için salon tahsis etmeyen, referandum sürecinde belediye başkanına herkesin önünde teşekkür ediyorum. Keşke ilk verdiği sözün arkasında dursaydı, demokratik bir jest olurdu ve Fatma hanıma daha çok yakışırdı."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ümit Özdağ'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER -Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-DHA)
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CHP'li Erol: Eyalet konusu, siyaseten nabzın tutulması için ortaya atılmış bir düşüncedir
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, eyalet tartışmalarına değinerek, "Eyaletler konusunda Sayın Cumhurbaşkanının çeşitli açıklamaları olmuştu. Osmanlı döneminde Kürdistan'ın, Lazistan gibi böyle bölgesel federasyonların olduğunu ifade etmişti. Bu sanırım politik bir konu, siyaseten nabızın tutulması için ortaya atılmış bir düşüncedir" dedi.
Partisinin Tunceli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP'li Milletvekili Gürsel Erol, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçmiş referandum larda olduğu gibi Tunceli halkı bu referandum da da haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında duracağını dile getiren Erol, Türkiye'de en yüksek 'Hayır' oyunun Tunceli'de çıkacağını yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarının yaptıkları açıklamalara da değinerek, danışmanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışmadan açıklama yapamadıklarını söyleyen Erol, şöyle konuştu:
"CUMHURBAŞKANININ BİLGİSİ OLMADAN DANIŞMANLARI ÇIKIP KONUŞAMAZ"
"Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmadan danışmanları çıkıp bir televizyona yada gazeteye herhangi bir değerlendirme yapamaz. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı istisnai bir devlet memurluğu kadrosudur. Bir Cumhurbaşkanı danışmanı, bir TV kanalına çıkıyorsa ya da bir paylaşım yapıyorsa Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bilgi sahibi olduğu kanısındayım. Eyaletler konusunda Sayın Cumhurbaşkanının çeşitli açıklamaları olmuştu. Osmanlı döneminde Kürdistan'ın, Lazistan gibi böyle bölgesel federasyonların olduğunu ifade etmişti. Bu sanırım politik bir konu, siyaseten nabızın tutulması için ortaya atılmış bir düşünce. MHP seçmeninin 'Evet' oyu kullanmayacağı görülünce, Kürtlerin oyu alınabilinir mi, gibisinde tartışmaya açık. Cumhurbaşkanı gelecek tepkilere göre kendi siyasi söylemini şekillendirecektir. Benim bu konudaki tespitim ve yorumum budur. Ama, kamuoyunda tepki olunca, Cumhurbaşkanı 'Siz onun değil, benim ne dediğime bakın' dedi. Bir geçişle bu durumu örtbas etmeye çalıştı. Asıl tehlike bu konu referandum öncesi konuşuluyorsa, referandum sonrası da konuşulabilir. Çünkü, bunları söyleyen Cumhurbaşkanı danışmanları bu anayasa maddelerini hazırlayan danışmalardır. Bu anayasa çalışmasını hazırlayanlar mecliste değil, AKP'nin TBMM'deki milletvekilleri, Grup Başkanvekilleri değil, Meclis Başkanvekilleri değil, bu anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığı köşkünde hazırlanarak, danışmanlar tarafından hazırlanarak Meclis'e gelen bir çalışma. Bu çalışmayı hazırlayan arkadaşların yorumları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çok tehlikeli bir söylem ve çok tehlikeli bir süreçteyiz."
"EVET ÇIKARSA BİR DAHA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAĞIM"
CHP'li Erol, anayasa değişikliğinde "Evet" çıkması durumunda bir daha milletvekili adayı olmayacağını dile getirerek, "Bizim beklentimiz 'Hayır' çıkmasıdır tabii ki. Ama 'Evet' çıkması halinde parlamentonun bir saygınlığının ve işlevinin kalmayacağı nedeniyle daha önce yaptığım açıklamada bir daha milletvekili adayı olmayacağım. Bugün kendi ilimde CHP İl Başkanlığı'nda bu kararımı tekrar açıklıyorum, 'Evet' çıkarsa bir daha milletvekili adayı olmayacağım. 'Hayır' çıkması halinde Türkiye'de tansiyonun düşürülmesi, siyasette karışıklık ve gerilimi yapmak yerine siyaseti sorgulayan çözüm odaklı söyleme kavuşturulması ile ilgili ilimizin sorunlarını anlatmakla ilgili Türkiye'nin sorunlarını anlatmakla ilgili kendi geleceğimizle ilgili endişelerimizi paylaşmak için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ederek sizlere de açıkladığım görüş ve kaygılarımı Sayın Cumhurbaşkanına da ileteceğim" dedi.
Görüntü dökümü:
-Açıklamadan görüntü
-Erol'un konuşması
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,
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Prof. Dr. Bingür Sönmez: Erzurum'un kahraman çocukları efsane değil, tarihi gerçek
SARIKAMIŞ Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı olan Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Osmanlı- Rus savaşı sırasında dağlarda yiyeceksiz kalan 11'nci Kolordu'ya Erzurum Lisesi öğrencilerinin sırtlarında yiyecek taşıdığını bildirdi. İstanbul'da yayınlanan Tanin Gazetesindeki haberi Erzurum Lisesi Müdürüne teslim eden Prof. Dr. Sönmez, "Erzurum'un kahraman çocukları efsane değil, tarihi gerçek. İşte de belgesi" dedi.
Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüşerek, Erzurum Lisesi'ndeki kahramanlığın rölyefe yansımasanı sağladı. Sarıkamış Harekatı'nda erzağı biten askere yardım taşıyan çocukları resmeden rölyef geçtiğimiz yıl, Sultan 2'nci Abdulhamid tarafından 1889 yılında kurulan Erzurum Lisesi'nin, duvarına yerleştirildi.
Çanakkale Savaşı'nda öğrencileri şehit olduğu için 3 yıl mezun veremeyen Erzurum Lisesinin öğrencileri, 22 Aralık 1914 günü ve sonrasında ise Ruslarla savaşırken dağlarca yiyeceksiz kalan 11'inci Kolordu'nun imdadına yetişti. Tanin Gazetesinde 21 Ocak 1915'te yayınlanan ve Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesini kaynak gösterilen "Erzurum'da çocuklar, sırtlarında askere yiyecek taşıyor" haberinin küpürünü çerçeveleten Prof. Dr. Bingür Sönmez, tarihi belgeyi Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş'e teslim etti. Prof. Dr. Bingür Sönmez, şunları söyledi: "2009'da yaptırdığımız rölyef, eskimişti ve yeri uygun değildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Lisesinin önündeki duvarın ölçüleri alarak tüm masrafını belediyeden karşılayarak rölyefi yeniden yaptırdı. Ben açılışa gelemedim. Ama o borcumu şimdi ödüyorum. Lise Müdürümüze Erzurum Lisesi öğrencilerinin karakışta erzak taşıdıklarını belgesini getirdim. Bu olay bazı tarihçilerimizin zannettiği gibi Van'dan çıkan 120 öğrencinin hikayesi gibi, bir efsane değil, tarihi bir gerçektir. Haber, Erzurum'un Albayrak gazetesinde Aralık ayının son haftasında çıkmıştır. 11'nci Kolordu dağlarda yiyeceksiz kalmıştır. Galip Paşa Erzurum Valisi Tahsin beyden yardım istemiş. Bunun üzerine Erzurum'da kalan son yiyecekler toplanmış. Ama götürecek kimse yok. Ortaokul ve lise öğrencileri buna talip olmuşlar. Evlerden toplanan sofra altına sarılan bezlerden 30'ar kiloluk çuval hazırlanmış. Çocuklar bunları 12 kilometre ötedeki Nebi Hanlarına kadar sırtlarında taşımışlardır. Hasankale'den gelen grup da bu çuvalları dağlara ulaştırmış. Bu haber Albayrak gazetesinde yayınlanmış, Tanin de haberi, 20- 25 gün sonra İstanbul'a gönderilen Albayrak Gazetesini kaynak göstererek yapmıştır. Erzurum'un kahraman çocukları, efsane değil, tarihi gerçek.
Biz bu tarihi belgeyi Doç. Dr. Tuncay Öğün'ün özel arşivinde bulduk. O döneme ait Albayrak Gazetesinin sayıları kayıp. Tereddüt edenler varsa Doç. Dr. Tuncay Öğün'ün tercümesiyle birlikte güzel bir çerçece yaptırdım. Tarihi okula tarihi belge yakışır. İşte de belgesi."
Prof. Dr. Bingör Sönmez'e tarihi belge ve rölyef için teşekkür eden 128 yaşındaki Erzurum Lisesinin Müdürü Selami Güneş, "Bir Erzurum sevdalısı olarak bu rölyefi okulumuza kazandırdığından dolayı öğrencilerim ve Erzurum Lisesi camiası adına teşekkür eder, hayırlı ömürler dilerim. Erzurum Lisesini unutmasın temennisinde bulunuyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Erzurum Lisesi önünde fotoğraf çekilmesi
-Bingür Sönmezi okul müdüründen bilgi alması
-Bingür Sönmez ile röp.
-Selami Güneş ile röp
-Bingür Sönemzin rölyef önünde fotoğraf çekilmesi
Haber: Kadir SABUNCUOĞLU - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
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Çaldıkları kasayı içindeki 180 bin lirayı alıp yaktılar
Güvenlik kamerası görüntü
SAMSUN'da girdikleri işyerinden içinde 180 bin lira bulunan çelik kasayı çalan üç şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen kaçtıkları aracın takibi ile yakalandı.
Samsun'da, hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan Menderes K. (49), Okan E. (33) ve İmdat Ş. (49) kiraladıkları hafif ticari araç ile Çarşamba İlçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Sadık İnan'a ait İnan Tarım İşletmeleri'nin önüne geldi. Gece karanlığında şüpheliler, işyerinin kepenk kilidini kırıp içeri girdi. İçinde 180 bin lira bulunan çelik kasayı araca yükleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. İşyeri sahibinin şikayetinin ardından harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Çarşamba İlçe Emniylet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, işyerinin güvenlik kamerasının yanı sıra çevrede bulunan ev ve işyerlerininde güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
İÇİNİ BOŞATTIKLARI ÇELİK KASAYI YAKTILAR
Polis, çalınan çelik kasayı Salıpazarı İlçesi'nde Sarıhasan Köyü mevkiinde içi boş ve yakılmış halde buldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, İstanbul yönüne gittiklerini belirleyip takibe aldı. Yaplan takibin ardından şüpheliler Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise kasadaki paranın yanı sıra murç, balyoz, eldiven ve levye ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çarşamba İlçe Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı
Görüntü Dökümü:
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-Adliye dışından detay
-Olay anı güvenlik kemarası görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması
-Çalınan paranını fotoğrafı
Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,
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Hamam ve masaj salonlarından çıkanlar şaşırttı
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki hamam ve masaj salonlarına fuhuş baskını yapan polis ekipleri yüzlerce prezervatif, cinsel gücü arttırıcı hap, gebelik önleyici ve seks oyuncakları ele geçirdi. 34 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 8 işyeri fuhuşa aracılık etmekten kapatıldı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı hamam ve masaj salonlarında fuhuş yapıldığını öğrenince eş zamanlı baskın yaptı. 15 ayrı işletmede yapılan aramalarda yüzlerce prezervatif, cinsel gücü arttırıcı hap, gebelik önleyici iğne ve seks oyuncuları ele geçirildi. 34 çalışan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bazı çalışanların sahte masörlük belgesi kullandığını tespit eden polis, soruşturmayı derinleştirdi. Gözaltına alınanlardan N.K, K.Ö, G.K, H.T, K.K. ve T.Ö. sahte evrak düzenlediği tespit edildi. 28 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sahte evrak düzenlediği tespit edilen 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 masaj salonu ve hamam 'Fuhuşa aracılık etmek' suçundan süresiz kapatıldı. 6 işyerine ise idari yaptırım cezası uygulandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü
Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü
Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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