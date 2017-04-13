Dha Yurt Bülteni-11
1)KILIÇDAROĞLU: BEN OLMASAM MİTİNG YAPAMAYACAKLARCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarını Balıkesir ve ilçelerinde sürdürdü.
1)KILIÇDAROĞLU: BEN OLMASAM MİTİNG YAPAMAYACAKLAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarını Balıkesir ve ilçelerinde sürdürdü. Balya İlçesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisini karşılayanlara seslendi. İktidarın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Onların bir gündemi var. Madde bir; Kemal Kılıçdaroğlu, madde iki; Kemal Kılıçdaroğlu, madde üç; Kemal Kılıçdaroğlu, madde 18; Kemal Kılıçdaroğlu. Ben de arkadaşlara 'Benim adımı mı var maddelerde' dedim. Onlar da, 'Baktık isminiz yok' dedi. Bunlar neden miting meydanlarında benden bahsediyorlar? Emin olun ben olmasam miting bile yapamayacaklar. Varsın canları sağ olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarını sürdürmek üzere Balıkesir ve ilçelerine gitti. Milletvekili ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği CHP Genel Başkanı Balya Cumhuriyet Meydanı'nda kendisini karşılayanlara hitap etti.
Kılıçdardoğlu'nun konuşmasını yaptığı alanın tam karşısında yer alan 'Evet' seçim bürosuna asılmış, büyük boy Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bilgilendirme bürosunun afişi ilginç bir görüntü oluşturdu.
"Sonuna kadar mazlumlarını yanında olan lider" olarak anons edilen Kılıçdaroğlu, "Görüyorum kararınızı vermişsiniz. Nedir karanınız? (Alandan 'Hayır' sesleri yükselmesi üzerine) Dünyanın en güzel korosunu siz dillendiriyorsunuz. Hep birlikte demokrasi, bayrağımız, vatanımız, beraber yaşamak için ne diyeceğiz? Biz bu devleti sıradan kurmadık. Bizim sınırlarımızı başkaları çizmedi. Topraklarında, hamurunda şehitlerin kanı var, gazilerin gözyaşları var. Bu topraklarında mayasında bağımsızlık ruhu var. Ülkemizde huzur olması lazım. Bizi ayrıştırmak, bölmek istiyorlar. Kavga edelim istiyorlar."
"ÜSTÜNLERİN SINIFINI YARATMAK İSTİYORLAR"
Miting meydanlarında, saha çalışmalarında iktidarın sabah, öğlen, akşam her konuşmada kendi adının söylendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Canları sağ olsun. Ne diyorlarsa desinler. Asla kısır tartışma içerisine girmeyeceğim. Bu değişikliğin bu memlekete felaket getirmek için olduğunu biliyorum. Kavgaya yer vermeyeceğiz. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Ülkede huzur, bereket olsun. Her evde tencere kaynasın. Çiftçinin dünya kadar sorunu var. 17 milyon yoksulumuz var. Kışın yakacak kömürü olmadığı için evlerine kömür bağışlanıyor. Ülkenin bu kadar sorunu varken, bu referandum neden geliyor? Emeklinin, çiftçinin, sanayicinin sorununu çözecek mi? Peki bu kimin derdini çözecek? Sizde biliyorsunuz. Kendi dertlerini. Üstünlerin sınıfını yaratmak istiyorlar."
"sURİYELİLER BURADA DOLAŞACAK. BUNA VİCDAN İZİN VERİR Mİ?"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 18 yaşındaki milletvekili düzenlemesini askerlik üzerinden eleştirirken, şöyle konuştu: "Bizim çocuklarımız El Bab'a giderken Suriyeli gençler Türkiye'de volta atacak. 6.5 milyon işsizimiz var. Benim gençlerim fidan gibi çocuklarım Suriye'de, Suriyeliler için savaşırken Suriyeliler burada dolaşacak. Buna vicdan izin verir mi? Emin olun vicdan buna izin vermez. Çanakkale'de ne oldu? 7 düvel geldiler. 13, 14,15 yaşındaki çocuklarımız binlerce şehidimiz oldu. Çanakkale geçilmez destanı yazıldı. Sonra bir kişiye yetki verildi, gitti metni imzaladı. 3 yıl sonra tek bir kurşun atmadan geldiler Dolmabahçe'nin önüne demirlediler. İstanbul'u işgal ettiler. Biri kişiye verilen yetkinin sonucunu bu kadar güzel gösteren olay yoktur. 550 milletvekili gönderiyoruz. Onların yetkilerini bir kişiye verelim. Buna izin veriyor musunuz? İzin vermeyeceğiz ama izin vermemek için sandığa gideceğiz."
KADINLARDAN DESTEK İSTEDİ
Kılıçdaroğlu, kadınlardan oy kullanmaları konusunda eşlerini, komşularını, arkadaşlarını ikna etmelerini isteyerek, şunları söyledi:
"Sevgili anneler, erkekler der ki; 'Bugün pazar arkadaşlar beni bekliyor' der. Sakın buna izin vermeyin. Tutun kolundan 'gidip oy kullanacaksın' deyin. Sadece eşinizi değil, komşularınızı, arkadaşlarınızı götürün. Seçim değil Türkiye'nin geleceğini oyluyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkileri, 2017 yılında bir kişiye veremeyiz. 80 milyonun iradesi ne oluyor? Nereye gidiyor bu irade? Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olmalıdır, bir partinin genel başkanlık makamı olamaz. Partinin genel başkanı hakim tayin edemez. Ederse o mahkemeden adalet çıkmaz. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Ben bir mahkemeye hakim tayin edersem bu mahkemeden adalet çıkmaz. Adalete güven olmaz. Meclisin yetkilerini elinden alıp bir kişiye veremeyiz. Liyakat sistemini çökertiriz, devlette liyakat esastır. Devlette hakkı hukuku sağlayamazsın. Kararlı bir şekilde sandığa gidip hayır diyeceğiz. Hayırlı bir iş yapacağız. Dünyaya şu mesajı vereceğiz bütün baskılar rağmen biz sandığa gittik ve demokrasiyi savunduk. Baskılar bizi yıldıramadı diyeceksiniz. Bütün dünyaya duyurmuş olacağız."
Miting meydanlarından yükselen kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren CHP lideri bu kesimin tek gündemlerinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anlatırken, medeni biçimde ekranda herkesin önünde tartışmaya hazır olduğunu söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Kılıçdaroğlu nun açıklaması
-Detaylar
Taylan YILDIRIM- Coşkun YAMAN/BALIKESİR, -
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2)MUHARREM İNCE: İNSAN UTANIR KENDİSİNİ PEYGAMBERLE KIYASLAMAYA
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirerek, "Peygamber mağaranın içindeydi, sen uçağın içinde değildin. Peygamberle senin aranda ne benzerlik kurmaya çalışıyorsun. Peygamberliğini mi ilan edeceksin yoksa. İnsan utanır kendisini peygamberle bir kıyaslamaya" dedi.
Muharrem İnce, İzmit Anıtpark Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. İnce meydanlarda anayasanın konuşulmadığını belirterek, "Bir tartışma var bugünlerde. Sayın cumhurbaşkanı diyor ki 15 Temmuz gecesi neredeydin. O tankın üstüne niye çıkmadın diyor. Sen bırak tankı, sen bir beygirin üstüne çıkamadın. Tankın üstüne niye sahip çıktın. Beygirin üzerine çıkamayan tankın üzerine niye çıkamadın diye soru soramaz. İlla böyle bir soru soracaksan Binali Yıldırım'a sor 15 Temmuz gecesi hangi tünelde saklanmış. İş artık ayağa düştü. Meydanlara gelip anayasa konuşan yok. 1. madde 2. madde 3. madde şu diyen yok. Ben bu anayasa paketini 50-60 kere 100 kere okudum. Bunun içinde emekliye, öğrenciye, ev kadınına, ekonomi var mı, terörle mücadeleye bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Sana bana yok. Tek bir kişiye ayarlanmış. Bir kişiye hazırlanmış sistem bu. Terörle mücadele yok ama şehitler son bulacakmış. Bu 18 maddenin iki maddesi hemen yürürlüğe girecek. Diğer 16 maddeler 2019 da yürürlüğe girecek. Yani devletin bekası diyorlardı ya o Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, demek ki Devlet Bahçeli'nin bekasıymış, onun koltuğuymuş demek ki" dedi.
SENİN MAAŞ HARAM, AL SANA FETVA
Hayrettin Karaman'ın 'Evet demek farzdır' açıklamasını eleştiren İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Devletin parası, devletin uçakları, devletin örtülü ödeneği, devletin TRT'si ile her tarafı süslemişler. TRT de hayır diyenler yok, hep evet diyenler var. Bugün fetvacı bulmuşlar fetvacı. Hayrettin Karaman şöyle bir şey demiş 'Evet demek farzdır' demiş. Bir de ilahiyat profesörü olacaksın. Farz Allah'ın emri, Allah'ın siyasetle ne işi olabilir. Biz anayasa siyaset konuşuyoruz. Sen ille fetva istiyorsan beleşten Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine atandın oradan yüklü miktarda cukka alıyorsun. O banka sisteminde faiz var faiz. Senin maaş haram ona göre, al sana fetva. İlla fetva istiyorsan al sana fetva. Ey Diyanet senin şu Recep Tayyip Erdoğan'a bir fetvan yok mu? Bu milletin vergileriyle propaganda yapamazsın, devletin uçağıyla gezip evet propagandası yapamazsın diyecek bir diyanet yok mu? Ey Diyanet İşleri Başkanlığı, ey Mehmet Görmez gör bunu. Korkuyor mu acaba Erdoğan'dan. Bir taraftan Allah korkusu, bir taraftan Tayyip Erdoğan korkusu seç bakalım Mehmet Görmez hangisinden fazla korkuyorsun"
PEYGAMBERLİĞİNİ Mİ İLAN EDECEKSİN
Yolda afişler gördüğünü söyleyen İnce, "Afişler de 'Ezan için evet' diyor. Utanmazlığı görüyor musun. Hayır çıkarsa ezanlar susacak mı? Utanmadan yazmışlar orada yolda 'Tek bayrak için evet'. Hayır çıkarsa çift bayrak mı olacak. Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız. Ankara göbeğine astığınız Barzani bayrağını unuttunuz mu. Dün artık tavan yaptı. Peygamber efendimizi diyor, hani mağarada örümcek ağ örmüştü bulamadılar diyor. Bir hazreti peygamber mağarada, sen 185 milyon dolarlık uçaktasın arada bayağı fark var. Peygamber mağaranın içindeydi, sen uçağın içinde değildin. Peygamberle senin aranda ne benzerlik kurmaya çalışıyorsun. Peygamberliğini mi ilan edeceksin yoksa. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Gerçekten şaşkınım. Türkiye'de bu kadar siyaset meydanında dini duygularının, kutsal kitabın, Allah'ın, ezanın siyaset meydanında olmamalı. Şaşırdılar artık, ne yapacağını şaşırdılar. İnsan utanır kendisini peygamberle bir kıyaslamaya" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Milletvekilinin gelişi
-Konuşması
-Vatandaşlardan görüntü
(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), -
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3)BAYDEMİR: HER KIŞIN SONU BAHARDIR
HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Sözcüsü Osman Baydemir,"Kürtlerin kendi hak ve özgürlükleri ile Meclis'te kendilerine yer bulmalarına izin vermek istemediler. Ama her kışın sonu bahardır, bunu herkes bilsin" dedi.
Referandum çalışmaları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Sözcüsü Osman Baydemir, Yüksekova Devlet Hastanesi karşısında miting yaptı. Miting alanına HDP ve DBP ilçe örgütü tarafından Türkçe ve Kürtçe 'Hayır' yazılı pankartlar asıldı. Mitinge gelenler güvenlik önlemleri altında tek tek aranarak alana alındı. HDP Sözcüsü Baydemir mitingte yaptığı Kürtçe konuşmasında şöyle konuştu:
"Yüksekova halkını sahiplenme duygusu, direniş ruhu sınırları aşmış durumda. 40 milyon Kürdün derdinin tek çaresi özgürlük ve birliktir. Tüm dünyanın, düşmanların, dostların gözü Yüksekova'da. Siz bir rekor ile vekillerinizi seçtiniz. Ama Kürtlerin kendi hak ve özgürlükleri ile mecliste kendilerine yer bulmalarına izin vermek istemediler. Ama her kışın sonu bahardır, bunu herkes bilsin. Saddam çıkardığı yasalar ile yargılandı. Bütün zulüm edenlerin sonu böyle olmuştur. Yüksekova halkına bu zulmü görenler de unutmasınlar ki aynı senaryolarla karşı karşıya kalacaklar. Yüksekova'nın oy rekoru, sesi referandum da Ankara'ya kadar gidecek."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın' şeklindeki sözlerini hatırlatan Baydemir, "Tüm özgürlüklerin kısıtlandığı bir yerde zaten her taraf duvardır. Ama bu duvarın yıkılması halkların elinde. Onlar şunu bilsin ki kurt ile tilkinin ittifakından bir şey çıkmaz. Biz yıkımı gören Yüksekova'nın direnişinden feyz alıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Baydemir in konuşması
Erkan ÇOBANOĞLU- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA
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4)DOĞUBAYAZIT'TA PATLAYICI DÜZENEKLİ TÜP BULUNDU
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde boş bir evin bahçesinde toprağa gömülü olarak patlayıcı düzenekli mutfak tüpü bulundu.Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyük Ağrı Mahallesinde müstakil, boş bir evin bahçesinde önce geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Ardından bahçenin farklı noktalarında kazı yapıldı. Kazı sırasında terör örgütü militanları tarafından yerleştirilmiş, patlatılmaya hazır bomba düzenekli büyük boy mutfak tüpü bulundu. Polis,olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Yusuf İBA/ DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA-
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5)AK PARTİLİ TAŞKESENLİOĞLU, TAKSİDE 'EVET'İ ANLATTI
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, direksiyon başına geçtiği 'Evet' yazılı takside ücretsiz taşıdığı yolculara Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı.Erzurum'un 1'i MHP'li, 5'i Ak Parti olmak üzere 6 milletvekilinden tek kadın milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu, seçim bölgesinde referandum çalışmalarını sürdürüyor. Taşkesenlioğlu, merkez Yakutiye İlçesindeki Narmanlı Camii önünde bulunan taksi durağında, 'Evet' pankartı ile giydirilmiş takside seçmenlere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. 'Hayır' diyen yolculardan da ücret almayan Taşkesenlioğlu, "Bu taksiye binen özellikle kararsızların inince 'Evet' demesini sağlama gayretindeyim. Bugün ve yarın taksicilik yapıp, halkımıza yeni sistemi ve yeni sistemin getireceği yararları anlatacağım. Düşüncesi ya da görüşü ne olursa olsun, hepsine saygı duyuyorum. Referandum da Erzurum'dan rekor bir beklentimiz var" diye konuştu
Taksiye binen yolcular, karşılarında milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nu görünce önce şaşırıp, bunun bir kamera şakası olduğunu düşünüyor.Erzurum'u sokak sokak bildiğini yolcuların adresi söylediğinde hiç tereddüt etmediğini vurgulayan Taşkesenlioğlu, "Seçimde ve seçim sonrası her yeri adım adım gezdiğim için Erzurum'u avucumun içi gibi biliyorum" dedi.
ERZURUM /DHA
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6)MİTİNGDE 2 BİN 500 LİRASINI KAPTIRDI
Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine giden R.D., 2 bin 500 lirasını yankesicilere kaptırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstasyon meydanında yapılan mitingine giden, R.D. arama noktasında üst aramasından geçirildi. Miting alanına giren R.D. arka cebindeki paranın olmadığını farketti. Polise başvuran R.D., "Miting alanı çok kalabalıktı ve bekleyenler vardı. Polis aramasından geçtikten 100-200 metre yürüyünce arka cebindeki 2 bin 500 liranın olmadığını farkettim. Çalan kişiden şikayetçiyim" dedi.
Polis yankesicilik olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
ERZURUM, (DHA
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