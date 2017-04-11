Dha Yurt Bülteni-11
KAPADOKYA'DAKİ BALON KAZALARI MASAYA YATIRILIYORÜRGÜP'ün Ortahisar Beldesi Üzengi Vadisi'nde pazar günü Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Caumontat'ın öldüğü, 20 kişinin yaralandığı balon kazasıyla ilgili soruşturma sürerken, bölgede üst üste meydana gelen balon kazaları...
KAPADOKYA'DAKİ BALON KAZALARI MASAYA YATIRILIYOR
ÜRGÜP'ün Ortahisar Beldesi Üzengi Vadisi'nde pazar günü Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Caumontat'ın öldüğü, 20 kişinin yaralandığı balon kazasıyla ilgili soruşturma sürerken, bölgede üst üste meydana gelen balon kazaları masaya yatırılıyor.Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, balon kazasıyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı, Jandarma ve Sivil Havacılık Kapadokya Temsilciliği tarafından çok yönlü soruşturulduğunu, kaza yapan Göreme Balon Şirketi'ne ait balondaki GPRS kayıtlarının da incelendiğini söyledi. Kazaya balondaki bir yolcuyla pilotun kavgasının neden olduğu iddialarıyla ilgili olarak da Vali Aktaş, kaza kırım komisyonu ve jandarma kayıtlarında böyle bir bilginin bulunmadığını anlattı.Vali İlhami Aktaş, perşembe günü Nevşehir Valiliği'nde yapacakları toplantıda balon kazalarını masaya yatıracaklarını anlattı. Sivil Havacılık Genel Müdürü Baki Kesici'nin de kente geleceğini kaydeden vali Aktaş, onun da katılımıyla Kapadokya'daki balon sahipleri, işletmelerin yöneticileri ve balon pilotlarıyla geniş kapsamlı toplantı yapacaklarını sözlerine ekledi.
Haber: Oktay ENSARİ- Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR -
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CHP'Lİ TEKİN: BİR OYLA BİR MEMLEKETİ KURTARACAKSINIZ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gürsel Tekin, herkesin 16 Nisan günü sandık başına giderek oy kullanmasını istedi ve "Ya bugün hava soğuktu, hastam vardı, postam vardı. 'Benim bir oyla ne olur' demeyin. Sakın ha bir oyda bir oydur. Bir oyla bir memleketi kurtaracaksınız. Bir daha söylüyorum, bir memleket kurtaracak. İşte Ortadoğu parça parça ettiler. Allah ülkemizi korusun" dedi. Beraberinde CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal olduğu halde Kars'a gelen Gürsel Tekin, CHP İl Başkanı Mustafa Aras ve Merkez İlçe Başkanı Onur Uludaşdemir tarafından karşılandı. İl binasında partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Gürsel Tekin, basın açıklaması sırasında önlerini kapatan gazetecilere tepki gösteren kadınların itiraz haklarını kullandıklarını bildirdi. Gürsel Tekin, şunları söyledi:
"Seçim olur 5 yıl sonra tercihinizi değiştirebilirsiniz. Dersiniz ki 'biz karar verdik falan siyasi partiyi seçtik kötü çıktı değiştireceğim.' Burada değiştirme şansınız yok, sıfır. Ne olacağı belli olmayan bir sürece giriyoruz. Bu paket AKP mutfağında hazırlanan bir paket değil. Faili meçhul bir pakettir, sahibi yok. Bir dilekçe bile yazdığınızda dilekçenin altına isminizi ve imzanızı atarsınız. Bu 18 maddelik paketin altında hiçbir hukukçunun, hiçbir anayasa profesörünün imzası yok. Çünkü utanılacak bir iştir, yarın çocuklarına anlatamazlar. Belli değil. 18 madde ile ilgili Allah aşkına mesela Kars'a geldiklerinde milletvekili arkadaşlarımız ne anlatıyorlar? Bir Kılıçdaroğlu, iki duble yol, üç hastane, dört icraat vs. ya kardeşim siz anayasayı değiştiriyorsunuz bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Bakın biz serhat şehrinde itiraz kültüründe büyümüşüz. Kadınlarımız itiraz ettiler 'önümüzü açın' dediler."
Seçmenlerden ve vatandaşlardan 16 Nisan günü mutlaka sandık başına giderek oy kullanmalarını isteyen Gürsel Tekin, hemşehrilerine güvendiğini bildirdi. Gürsel tekin, "İnanıyorum ki gereğini yapacak. ya bugün hava soğuktu, hastam vardı, postam vardı. 'Benim bir oyla ne olur' demeyin. Sakın ha bir oyda bir oydur. Bir oyla bir memleketi kurtaracaksınız. Bir daha söylüyorum, bir memleket kurtaracak. İşte Ortadoğu, parça parça ettiler. Allah ülkemizi korusun. Gerekirse hemen ayın 17'sinden sonra inşallah yeni bir anayasa herkesin kendisini huzur içinde hissedeceği bir anayasa konusunda da CHP olarak hazırlıklarımız tamamdır" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Detaylar
-Kadınların itirazı
-Gürsel Tekin'in konuşması
Haber-Kamera: KARS,
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GAZİANTEP'TE TERÖR OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'te, terör örgütleri DHKP-C ile MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Çarşamba günü terör örgütleri DHKP-C ile MLKP adına kent merkezi ve ilçelerde eylem ve faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik, insansız hava aracı destekli operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler tarafından önceden belirlenen çok sayıda adreste arama yapıldı. Balyoz ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi gibi yayın ile dijital materyal ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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Özel harekat polisleri
Balyozla girilen evler
- Evlerde arama yapılması
Ele geçirilen malzemeler
Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)
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KAMYONETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde kamyonet otomobile, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise başka bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 28 yaşındaki A. E. idaresindeki 41 GM 169 plakalı kamyonet kavşaktan geçen 27 yaşındaki A.A. idaresindeki 41 NM 525 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak 34 yaşındaki İ.Y. idaresindeki 16 R 8552 plakalı otomobile çarptı. Kazada, A.A. hafif yaralandı. Kazanı anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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Güvenlik kamerası kaydı, kaza anı
Haber: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli),
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GAZİANTEP'TE CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
GAZİANTEP'te 18 yaşındaki Muhittin Yılmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki Ali Kurt, adliyeye sevk edildi.
Şahinbey İlçesi'ne bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde önceki sabah boş arazide cesedi bulunan Muhittin Yılmaz'ın ölümüne yol açan kişi ya da kişilerin bulunması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Muhittin Yılmaz'ın, Vatan Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bodrum katında öldürülüp, önceki gece boş araziye atıldığını tespit etti. Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, bodrum katında yaşayan Ali Kurt'u ve arkadaşları Yunus Emre E. ve Abdullah Y.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan Yunus Emre E. ve Abdullah Y. savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık malzemelerinin paylaşımı sırasında aralarında çıkan tartışmada Ali Kurt'un pompalı tüfekle Muhittin Yılmaz'a ateş açtığı ve Yılmaz'ın vücuduna isabet saçmalarla yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ali Kurt, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastane
Zanlının çıkartılması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA
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ELAZIĞ'DA POLİSTEN KAÇAN 2 KİŞİDEN BİRİ YAKALANDI
ELAZIĞ'da bugün öğlen saatlerinde polisten kaçan araç içerisindeki 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri belindeki silahı düşürdükten sonra ara sokaklara kaçmayı başardı.
Kedteç Bosna Hersek Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtelen 23 KB 174 plakalı otomobil, Kapalı Çarşı girişinde kıstırıldı. Araçtan inen bir kişi polis tarafından yakalanırken, belindeki silahı düşüren ikinci kişi ise ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine zırhlı polis araçları sevkedilirken, yapılan ilk incelemenin ardınadan otomobil, emniyet parkına çekildi.
Kaçan kişinin yakalanması amacıyla polis çalışma başlatırken, polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca kent merkezinde kısa süreli paniğe yolaçtı.
Görüntü Dökümü
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-Zırhlı araç ve polis aracından detay
-Terk edilen otomobilden detay
-Olay yeri ekiplerinden detay
-Güvenlik şeriti çekilmesi
-Aracın polis tarafından emniyete götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: ELAZIĞ, -